«Яндекс.Маркет» будет начислять кешбэк за посылки, которые пользователи забирают из ПВЗ Статьи редакции
Так компания хочет увеличить количество заказов, которые пользователи забирают сами.
- Получить кешбэк баллами «Плюса» можно с февраля 2022 года. Программа будет действовать до конца года, позже компания решит, продлевать её или нет. Она распространяется на все товары, кроме лекарств, БАДов, алкоголя, электронных сигарет и табачных стиков, объявил «Яндекс.Маркет».
- Баллы будут суммироваться с баллами за покупку. Их можно потратить в других сервисах «Яндекса» — «Кинопоиске», «Такси» и других. Так компания хочет мотивировать покупателей чаще забирать покупки из ПВЗ.
- Чтобы владельцы ПВЗ могли привыкнуть к изменениям, первые три месяца они смогут работать по самым высоким тарифам, заявил «Маркет». По мнению компании, это позволит им зарабатывать на 12% больше в зависимости от региона.
- «Яндекс.Маркет» планирует в 2022 году увеличить количество ПВЗ в два раза. На их рекламу компания потратит 270 млн рублей. На июль 2021 года у компании есть 2000 пунктов — 500 из них в Москве.
Думаю, тут больше будут писать про "ввели кэшбэк - цены повысили на ту же сумму и выше")
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