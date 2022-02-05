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Лиана Липанова

Белорусские iOS-разработчики рассказали о блокировке аккаунтов в Apple из-за санкций Статьи редакции

Блокировка коснулась даже тех, кто перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.

66 66 комментариев
2143 просмотров

AppStore заблокировал аккаунт и все игры белорусского разработчика мобильных игр Евгения Шапошникова, рассказал он на своей странице в Facebook.

По его словам, он был зарегистрирован как физическое лицо, а на играх не зарабатывал: они бесплатные и без рекламы. За наличие аккаунта в AppStore Шапошников платил 100$.

Информация о банах также приходит в бот dev.by: уведомления о блокировке получают компании-паблишеры и разработчики-ИП, пишет белорусское издание.

В оповещениях говорится, что «при верификации учётной записи была обнаружена проблема: информация о связанном с ней юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица». За разъяснениями можно обратиться на почту sanctions.info@apple.com.

Apple также блокируют аккаунты, которые первоначально были зарегистрированы в Беларуси, но уже перерегистрировали на юридические адреса в других странах, обсуждают в белорусском iOS-сообществе.

#новость #apple

66 66 комментариев
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66 комментариев
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Семен Переделкин

Санкции вроде и для РФ есть. Почему бы Эпплу и Россиюшку не забанить?

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Крестьянский велосипед

Вам лишь бы забанить. Сразу видно, добра россиянам желаете 😁

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17
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Семен Переделкин

Так я, как бы, сам не англичанин, знаешь ли.

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0
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Ярослав Яшин

Мне кажется, иронию здесь не понимают.

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3
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Dmitry Pushin

уже писал, надо просить издательство vc ввести тег ирония

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2
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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

#ирония
Всё, ввели.

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6
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Dmitry Pushin

спасибо

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

😁

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0
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Send_Nukes

Комитет, а не vc

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Сергей Плахин

только выиграл?

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1
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Семен Переделкин

Чо?

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John Dow

Apple тут ОЧЕНЬ неплохо зарабатывает. Но если захотят - то забанят конечно. Вопрос кому от этого хуже станет.

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0
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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Ну от щас к нам в Украину введут войска и будете в полной изоляции как КНДР. Наконец-то попробуете залежалую болгенос

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0
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Maxim Sergeevich

Подобные действия коммерческих глобальных компаний только ещё больше очков приносят в пользу правительств, которые все более усиленней будут продвигать политику импортозамещения и запретов на все, что не могут контролировать или считают политически ангажированным. Замкнутый круг прямо. Понятно, что бизнес является заложником своих основных юрисдикций, как и люди, которые страдают от последствий всех этих политических разборок

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12
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Фиктивный Аккаунт

В конечном счёте это ведёт к деградации стран, которые под санкциями.

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1
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Mikhail Che

расскажи это Китаю
США охренели в край, просто еще один очевидный звоночек, что с ними и их продуктами дел лучше не иметь и зависить от них чревато и ненадежно
ну и давно пора отказаться от рассчетов в долларах

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Фиктивный Аккаунт

Китай это совершенно другая категория. Сверхдержавы.

Россия это что-то между Мексикой и Бангладеш.

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0
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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

На чём основано это наивное утверждение?

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Это санкции правительства США, поэтому даже сбера в нет в оккупированном украинском Крыме

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Ярослав Яшин

Не имею никакого отношения к Беларуси, но эти *** ещё не догадались ай-устройства на территории государства заблокировать? А то некоторые одаренные компании имеют опыт блокировать телевизоры.
Add: Минусущие считают, что блокировать аккаунты разработчиков - это нормально? Ну ок.

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Βасилий Γерасимов

Эм, да, это ок.
Просто исполняется требование правительства США о прекращении работы с компаниями/лицами/странами, которые попали в санкционный список. Эплу лишняя головомойка от правительства явно не нужна, потому как штрафы за такое предусмотрены.

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1
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Ярослав Яшин

Т.е. правительство США как-то отследило даже те компании, которые перерегистрировались в другую страну? Это всё же совсем другое ЮЛ стало и единственная связь с пред. белорусским только в базе apple, наверное.

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3
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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Что. Ты. Несешь.

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Ярослав Яшин

> Apple также блокируют аккаунты, которые первоначально были зарегистрированы в Беларуси, но уже перерегистрировали на юридические адреса в других странах, обсуждают в белорусском iOS-сообществе.

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Andre Macareno

А разве на весь регион санкции накладывали, как было с Крымом?

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Mikhail Che

требования правительства США не ок, прям очень не ок
уроды

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Leha Shum

Им итак не легко, их батька репрессирует, так ещё и фашист Тим кук

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7
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Себастиан Перейра
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Ближний Гоша

Просто Чык-чырык так же как и наш дед, не вкуривает как работают санкции и до сих пор не осознал, что на дворе XX век. В принципе, это нормально для дремучих дедов, тем более когда один по жизни колхозник-аграрий, а другой - ментовская кабинетная крыса.

Было бы, конечно, очень круто, если бы эти деды поняли хотя бы поверхностно, как работает интернет и что означает начало эпохи информационных технологий.
Что соцсети - это не то же самое, что стенгазета, что без продуктов иностранных айти-гигантов прожить сложнее чем без импортных шин для БелАЗа. И что они уже не в родных сердцу 80ых, когда объявление неугодных людей террористами и врагами народа через заметку в газете Комсомольская правда народ схавает как чистую правду.

И что вот эти вот все выходки с репрессиями политических оппонентов и своего собственого народа и отжиманиями чужих территорий с последующими выкриками "санкции нам только на пользу" работают только если ты страна типа Китая, которая может обеспечить себя сама тупо ВСЕМ. А если ты аграрная корруптократия, которую ты со своими друзьями обдираешь как липку 20-30 лет, то это заведомо игра в слона и Моську.

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1
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Себастиан Перейра

нах деду интернет
он в нём вообще не сидит
проблемы хипстеров, у которых что-то там не открылось, его мало волнуют

нефть и без ваших интернетов прекрасно качается и продаётся

этих денег вполне хватает на содержание армии ментов и бюджетников

хипстеры пусть сами выкручиваются как хотят, это все равно не его электорат и составляют ничтожную долю от населения, которой можно пренебречь

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2
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Ближний Гоша

Серьезно? А без импортного оборудования, работающего на импортном ПО тоже будет добываться? И связываться между собой они будут по армейским аналоговым рациям вместо интернета и импортных смартфонов и компьютеров?

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0
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Себастиан Перейра

нет преград для патриотов (c)

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0
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Ближний Гоша

*препятствий патриотам

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0
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Себастиан Перейра

да, давно уже не смотрел
даже цитаты стал забывать

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1
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Ближний Гоша
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Себастиан Перейра

мля
из-за слоника у меня возникли флэшбэки, когда рвота перемежалась ржачем

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Ближний Гоша

Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.

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Себастиан Перейра

а по поводу оборудования и импортного ПО на нефтедобыче
то "партнеров" предупредят, а хотят ли они несколько экологических катастроф вследствие сбоя работы оборудования по добыче?
думаю нэт

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0
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Ричард Ричардович

В индустрии соцсети и машины от Apple не используются. Иностранный IT-гигант Huawei всегда готов сотрудничать и с Лукашенко, и с Путиным

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Ближний Гоша

Возможно. Но сабжевые законы США на тему санкций распространяются не только на Apple.

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Себастиан Перейра

будущее разрабов в рф

переходим на BolgenOS и fortran с паскалём

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Alexandre Svergoun

Нельзя применять санкции к простым людям. Нужно сделать список от президента до главы района, от генерала до майоров, а в некоторые министерства, типа ментов и кгб, переписать целиком. Затем вводить запрет на поездки в Европу. На любые сделки в Европе и США. Недвижимость в Европе заморозить. Детям оставить возможность учиться в Европе только по бесплатным программам. Лечение в частных больницах если только если есть угроза жизни. Заблокировать продажу любых машин, яхт, частных самолётов. А для тех людей кто имеет конкретную информацию о преступлениях режима (видео, аудио записи, копии приказов и т.д.) для них нужно обеспечить программу защиты свидетелей.
Вот такие меры могут что-то поменять. А блокировать разработчиков которые сами против режима топят это тупо и не эффективно.

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2
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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Так они невыездные, какие майоры кек

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Ричард Ричардович

Угу, а кто тогда будет покупать частные самолеты, яхты и элитную недвижимость? Как будто эти прелести жизни делаются для кристально чистых людей. Если бы не было корупционеров и наркоторговцев Монако или Ницца так и были бы рыболовецкими деревушками

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Фиктивный Аккаунт

Если, например, Россию припугнуть тем, что их разработчиков отключат от интернета это будет иметь нулевой политический эффект, но весьма существенно повлияет на экономику ИТ бизнеса.

Если замедлить рост ИТ индустрии допустим с 10% до 7%годовых, то это огромный эффект.

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Ричард Ричардович

Ха-ха меж двух диктаторов, с одной стороны тоталитаризм Apple, с другой Лукашенко

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Где эпл тоталитарные? Гул начнет делать тоже самое как и все другие, у кого юридические адреса в США

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Ричард Ричардович

Заблокировали аккаунты разработчиков, Apple это IT- Саддам Хусейн

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

А Барак Обама это Сбербанк

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Дэни Трэхо

Вот тут то свободная установка приложений и пригодится...

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unsightly_nuisance

Люди добровольно платят деньги за закрытые устройства, которые им не принадлежат, и становятся заложниками корпораций из враждебных стран.
Пусть учатся на своих ошибках.

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Ярослав Яшин

Кстати, такая же фишка у электромобилей. Например, сейчас теоретически можно починить любой автомобиль с ДВС (в смысле даже совсем древний ретро) за разумную стоимость. Уже проблемно чинить автомобиль с ДВС и специфичной электроникой и, похоже, совсем невозможно будет чинить современный без взаимодействия с официальным производителем (через дилера).

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Когда гугл сделает то же (у них нет выбора), что скажете? Логика школьника

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Андрей Деревянко

Какой жесткий удар по чык-чырыку

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Lexx Sky

Варгеи там не напряглись или они официально кипрские?

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Deja_vu MSK

Вот это хороший вопрос. Тк мелких размеров фирмы банить смысла нет. А у варгейма часть держателей акций могут быть в стоплисте

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Aleksandr Talalaev

Фигово конечно.
Теперь они в нашем уютном клубе, у нас в Крыму уже давно нельзя. Это конечно в целом не прям проблема проблема (делают через материк), но таки очередная ниточка цивилизации отрезается.

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Себастиан Перейра

можете теперь слиться в едином экстазе и поплакаться друг другу в жилетку

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Фиктивный Аккаунт

Так и материк могут отрезать.

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Себастиан Перейра

легко

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jackass

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Афанасий Трепыхалов

Зачем пользоваться этими заведомо убогими "Эпплами"?

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–10
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Дмитрий Юрьевич

Удобство?

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Deja_vu MSK

Идеальная рабочая экосистема для многих профессий. Причем аналоги выходят банально дороже и мнее стабильны.

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0
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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Большинство разработчиков делают приложения на Андроид с макбуков или других маков, а дизайн смотрят с фигмы с айосных компонентов, потому что никто не будет отдельно делать дизайн для ведра, а дизайнеров от ведра воротит как нормального человека от холодца

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–1
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Себастиан Перейра

чего только не сделаешь и на какие только компромиссы не пойдёшь, чтоб не пользоваться говно-ведроидом

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–3
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