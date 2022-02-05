Блокировка коснулась даже тех, кто перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.

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AppStore заблокировал аккаунт и все игры белорусского разработчика мобильных игр Евгения Шапошникова, рассказал он на своей странице в Facebook.

По его словам, он был зарегистрирован как физическое лицо, а на играх не зарабатывал: они бесплатные и без рекламы. За наличие аккаунта в AppStore Шапошников платил 100$.

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Информация о банах также приходит в бот dev.by: уведомления о блокировке получают компании-паблишеры и разработчики-ИП, пишет белорусское издание.

В оповещениях говорится, что «при верификации учётной записи была обнаружена проблема: информация о связанном с ней юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица». За разъяснениями можно обратиться на почту sanctions.info@apple.com.