Белорусские iOS-разработчики рассказали о блокировке аккаунтов в Apple из-за санкций Статьи редакции
Блокировка коснулась даже тех, кто перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.
AppStore заблокировал аккаунт и все игры белорусского разработчика мобильных игр Евгения Шапошникова, рассказал он на своей странице в Facebook.
По его словам, он был зарегистрирован как физическое лицо, а на играх не зарабатывал: они бесплатные и без рекламы. За наличие аккаунта в AppStore Шапошников платил 100$.
Информация о банах также приходит в бот dev.by: уведомления о блокировке получают компании-паблишеры и разработчики-ИП, пишет белорусское издание.
В оповещениях говорится, что «при верификации учётной записи была обнаружена проблема: информация о связанном с ней юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица». За разъяснениями можно обратиться на почту sanctions.info@apple.com.
Apple также блокируют аккаунты, которые первоначально были зарегистрированы в Беларуси, но уже перерегистрировали на юридические адреса в других странах, обсуждают в белорусском iOS-сообществе.
Санкции вроде и для РФ есть. Почему бы Эпплу и Россиюшку не забанить?
Так я, как бы, сам не англичанин, знаешь ли.
Мне кажется, иронию здесь не понимают.
уже писал, надо просить издательство vc ввести тег ирония
#ирония
Всё, ввели.
спасибо
😁
Комитет, а не vc
только выиграл?
Чо?
Комментарий удален
Apple тут ОЧЕНЬ неплохо зарабатывает. Но если захотят - то забанят конечно. Вопрос кому от этого хуже станет.
Ну от щас к нам в Украину введут войска и будете в полной изоляции как КНДР. Наконец-то попробуете залежалую болгенос
Подобные действия коммерческих глобальных компаний только ещё больше очков приносят в пользу правительств, которые все более усиленней будут продвигать политику импортозамещения и запретов на все, что не могут контролировать или считают политически ангажированным. Замкнутый круг прямо. Понятно, что бизнес является заложником своих основных юрисдикций, как и люди, которые страдают от последствий всех этих политических разборок
В конечном счёте это ведёт к деградации стран, которые под санкциями.
расскажи это Китаю
США охренели в край, просто еще один очевидный звоночек, что с ними и их продуктами дел лучше не иметь и зависить от них чревато и ненадежно
ну и давно пора отказаться от рассчетов в долларах
Китай это совершенно другая категория. Сверхдержавы.
Россия это что-то между Мексикой и Бангладеш.
На чём основано это наивное утверждение?
Это санкции правительства США, поэтому даже сбера в нет в оккупированном украинском Крыме
Не имею никакого отношения к Беларуси, но эти *** ещё не догадались ай-устройства на территории государства заблокировать? А то некоторые одаренные компании имеют опыт блокировать телевизоры.
Add: Минусущие считают, что блокировать аккаунты разработчиков - это нормально? Ну ок.
Эм, да, это ок.
Просто исполняется требование правительства США о прекращении работы с компаниями/лицами/странами, которые попали в санкционный список. Эплу лишняя головомойка от правительства явно не нужна, потому как штрафы за такое предусмотрены.
Т.е. правительство США как-то отследило даже те компании, которые перерегистрировались в другую страну? Это всё же совсем другое ЮЛ стало и единственная связь с пред. белорусским только в базе apple, наверное.
Что. Ты. Несешь.
> Apple также блокируют аккаунты, которые первоначально были зарегистрированы в Беларуси, но уже перерегистрировали на юридические адреса в других странах, обсуждают в белорусском iOS-сообществе.
А разве на весь регион санкции накладывали, как было с Крымом?
требования правительства США не ок, прям очень не ок
уроды
Им итак не легко, их батька репрессирует, так ещё и фашист Тим кук
Просто Чык-чырык так же как и наш дед, не вкуривает как работают санкции и до сих пор не осознал, что на дворе XX век. В принципе, это нормально для дремучих дедов, тем более когда один по жизни колхозник-аграрий, а другой - ментовская кабинетная крыса.
Было бы, конечно, очень круто, если бы эти деды поняли хотя бы поверхностно, как работает интернет и что означает начало эпохи информационных технологий.
Что соцсети - это не то же самое, что стенгазета, что без продуктов иностранных айти-гигантов прожить сложнее чем без импортных шин для БелАЗа. И что они уже не в родных сердцу 80ых, когда объявление неугодных людей террористами и врагами народа через заметку в газете Комсомольская правда народ схавает как чистую правду.
И что вот эти вот все выходки с репрессиями политических оппонентов и своего собственого народа и отжиманиями чужих территорий с последующими выкриками "санкции нам только на пользу" работают только если ты страна типа Китая, которая может обеспечить себя сама тупо ВСЕМ. А если ты аграрная корруптократия, которую ты со своими друзьями обдираешь как липку 20-30 лет, то это заведомо игра в слона и Моську.
нах деду интернет
он в нём вообще не сидит
проблемы хипстеров, у которых что-то там не открылось, его мало волнуют
нефть и без ваших интернетов прекрасно качается и продаётся
этих денег вполне хватает на содержание армии ментов и бюджетников
хипстеры пусть сами выкручиваются как хотят, это все равно не его электорат и составляют ничтожную долю от населения, которой можно пренебречь
нет преград для патриотов (c)
да, давно уже не смотрел
даже цитаты стал забывать
мля
из-за слоника у меня возникли флэшбэки, когда рвота перемежалась ржачем
а по поводу оборудования и импортного ПО на нефтедобыче
то "партнеров" предупредят, а хотят ли они несколько экологических катастроф вследствие сбоя работы оборудования по добыче?
думаю нэт
В индустрии соцсети и машины от Apple не используются. Иностранный IT-гигант Huawei всегда готов сотрудничать и с Лукашенко, и с Путиным
будущее разрабов в рф
переходим на BolgenOS и fortran с паскалём
Нельзя применять санкции к простым людям. Нужно сделать список от президента до главы района, от генерала до майоров, а в некоторые министерства, типа ментов и кгб, переписать целиком. Затем вводить запрет на поездки в Европу. На любые сделки в Европе и США. Недвижимость в Европе заморозить. Детям оставить возможность учиться в Европе только по бесплатным программам. Лечение в частных больницах если только если есть угроза жизни. Заблокировать продажу любых машин, яхт, частных самолётов. А для тех людей кто имеет конкретную информацию о преступлениях режима (видео, аудио записи, копии приказов и т.д.) для них нужно обеспечить программу защиты свидетелей.
Вот такие меры могут что-то поменять. А блокировать разработчиков которые сами против режима топят это тупо и не эффективно.
Так они невыездные, какие майоры кек
Угу, а кто тогда будет покупать частные самолеты, яхты и элитную недвижимость? Как будто эти прелести жизни делаются для кристально чистых людей. Если бы не было корупционеров и наркоторговцев Монако или Ницца так и были бы рыболовецкими деревушками
Если, например, Россию припугнуть тем, что их разработчиков отключат от интернета это будет иметь нулевой политический эффект, но весьма существенно повлияет на экономику ИТ бизнеса.
Если замедлить рост ИТ индустрии допустим с 10% до 7%годовых, то это огромный эффект.
Ха-ха меж двух диктаторов, с одной стороны тоталитаризм Apple, с другой Лукашенко
Где эпл тоталитарные? Гул начнет делать тоже самое как и все другие, у кого юридические адреса в США
Заблокировали аккаунты разработчиков, Apple это IT- Саддам Хусейн
А Барак Обама это Сбербанк
Вот тут то свободная установка приложений и пригодится...
Люди добровольно платят деньги за закрытые устройства, которые им не принадлежат, и становятся заложниками корпораций из враждебных стран.
Пусть учатся на своих ошибках.
Кстати, такая же фишка у электромобилей. Например, сейчас теоретически можно починить любой автомобиль с ДВС (в смысле даже совсем древний ретро) за разумную стоимость. Уже проблемно чинить автомобиль с ДВС и специфичной электроникой и, похоже, совсем невозможно будет чинить современный без взаимодействия с официальным производителем (через дилера).
Когда гугл сделает то же (у них нет выбора), что скажете? Логика школьника
Какой жесткий удар по чык-чырыку
Варгеи там не напряглись или они официально кипрские?
Вот это хороший вопрос. Тк мелких размеров фирмы банить смысла нет. А у варгейма часть держателей акций могут быть в стоплисте
Фигово конечно.
Теперь они в нашем уютном клубе, у нас в Крыму уже давно нельзя. Это конечно в целом не прям проблема проблема (делают через материк), но таки очередная ниточка цивилизации отрезается.
можете теперь слиться в едином экстазе и поплакаться друг другу в жилетку
Так и материк могут отрезать.
легко
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Комментарий удален
Зачем пользоваться этими заведомо убогими "Эпплами"?
Удобство?
Идеальная рабочая экосистема для многих профессий. Причем аналоги выходят банально дороже и мнее стабильны.
Большинство разработчиков делают приложения на Андроид с макбуков или других маков, а дизайн смотрят с фигмы с айосных компонентов, потому что никто не будет отдельно делать дизайн для ведра, а дизайнеров от ведра воротит как нормального человека от холодца
чего только не сделаешь и на какие только компромиссы не пойдёшь, чтоб не пользоваться говно-ведроидом
Всем привет.
Решил вот разобраться, прав ли я, или у Организатора и правда есть карт-бланш на отказ любому от получения выгоды при участии в какой-либо Акции.
Блокировка коснулась даже тех, кто перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.
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