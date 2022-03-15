Через 10 лет после запуска.

Закрытие Coub подтвердили в компании «Комитет», которая владеет платформой, а также сайтами DTF, TJ и vc.ru. Сервис перестанет работать 1 апреля 2022 года. До тех пор пользователи могут скачать свои ролики.

Coub запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Сервис позволял пользователям создавать короткие зацикленные видео.

В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию её развития, и решила продать сервис.

Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляла в среднем 3 млн человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты сервис собирал ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.