Сервис коротких видео Coub закроется 1 апреля 2022 года Статьи редакции
Через 10 лет после запуска.
Закрытие Coub подтвердили в компании «Комитет», которая владеет платформой, а также сайтами DTF, TJ и vc.ru. Сервис перестанет работать 1 апреля 2022 года. До тех пор пользователи могут скачать свои ролики.
Coub запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Сервис позволял пользователям создавать короткие зацикленные видео.
В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию её развития, и решила продать сервис.
Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляла в среднем 3 млн человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты сервис собирал ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.
Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
Главный претендент на них — VK, говорят источники.
Для владельцев кошек, собак и других питомцев подготовка к поездке превращается в сложный квест: сбор документов, вакцинации, чипирование и поиск жилья, в которое пустят с животным. А ещё ведь надо подумать о возвращении назад...
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Привет! Я автор канала «Удалёнка и релокация». Сейчас у большинства потенциальных эмигрантов почти во всех чатах есть логичный вопрос — а как найти работу. Я собрал подборку ресурсов, которые помогут найти работу и построить зарубежную карьеру.
Ооооочень жаль.
Там реально очень крутые видео были, прямо хороший арт.
Удивительно конечно, что не взлетело.
Там же творчества просто в миллион раз больше чем в тиктоке.
Хотя видимо это одна из причин, порог входа, коуб более интеллектуален, тут думать нужно при создании. С другой стороны не надо своим лицом светить, тоже плюс для многих.
И там столько пивотов возможно... и в сторону тиктока и в сторону видео пинтереста, и ютюб... и вроде начальный траф есть и контент...
Это показывает как сложно создать популярный прибыльный проект. На сколько это вопрос микро деталей и случая.
Вот тут прям под каждым словом подпишусь, удивлён что эта платформа популярность не получила
Не удивительно. Потому что надо было физически переезжать в Штаты и там искать инвестиции, пока сервис был на хайпе. В России стартапам ловить не-че-го.
Кстати, а есть аналоги?
Тик-ток
Нет
Ты такие слова мне не говори!
как бы ТикТок, там то же самое: зацикленное короткое видео под музыку.
Можно и до 3х или 5 минут грузить.
Но только музыка там не главное уже, много треша, много всяких микроблогов.
Vine был
Как раз после блокировки tj думал, а что будет с коубом,думал может вк как нибудь сбагрят.Получается печальный итог, на tj можно крест ставить(я хз как им где им бабло получать), если Цыплухин не разрулит , vc за счет партнерок будет жить, у dtf проблемы, но я думаю выкрутятся, читал что у них идеи есть. А за счет чего еще комитет живет?Да и вообще на фоне закрытия, может кто подскажет какое было виденье на счет коуба, как вообще хотели монетизировать?
Спасибо создателям coub за их проект. В своё время это было круто, посмотреть, перекинуть друзьям что бы вместе посмеяться над роликами. Удачи создателям в новых проектах)
Любил там посидеть временами, хоть куб это фактически аналог тик тока, но почему-то второй, получил гораздо большую популярность
Было круто, нишево и 8 лет назад.
тик ток моего детсва :(
Зачем нужен мир, если в нем нет Коуба
Похоже, что COUB первый кто отправится в рай
Делаю копию coub, где сохраню все ролики, страницы авторов, и лайки
Респект! Такое творчество нуждается в сохранении
RIP
жаль, интересная идея
у меня осталось впечатление, что ребята сделали не очень удачное встраивание, что помешало по настоящему завируситься
Очень жалко, что данную платформу закроют... Как по мне, все таки она лучше тик тока. Печалька(
Там же надо усилия прикладывать, думать, как зациклить, монтировать в доли секунд, зачастую 10и катастрофически не хватало((. Порой уходило пару вечеров на монтаж. Ээээ--эээ-эх...
А в тик токе чё? Перданул с подливой и выложил под музыку - ты в тренде.
Получается у комитета остается 2 работающие площадки, но судя по тому, что на vc пришли люди из tj, то возможно останется только одна площадка.
Зато комитет сделал крутой текстовый редактор, использую иногда в своих проектах, поэтому если дела совсем плохи будут, то могу забрать ваш редактор за 4 доллара, а это немалые деньги на данный момент
Почему его не покупает вк и не соединяет с клипами? Было бы разумно
Вк сам банкрот
эй, бизнесмены, купите кто-нибудь, аудитория нефиговая такая
Зачем бизнесменам убыточный актив?
У меня есть любимый тикток на эту тему
Уже нет.
good night sweet coub 🥺
Надеюсь что это просто такой розыгрыш на 1 апреля
как-то странно они его продавали. На сообщения не отвечают, цену не дают...
Я правильно понимаю, что остался только виси в этом списке и можем проснуться с ошибкой 500 на странице?
DTF
Эхх, ушла эпоха. Спасибо что был!
Пора собрать в один пост подборку легендарных и любимых коубов
А найти бизнесмена и ему отдать нельзя было? Обязательно закрывать?
Отдать и ещё доплатить, чтобы забрали. Нет.
Ты наверное все прямом смысле понимаешь)) . Можно было аукцион.
Жаль. Народ там классно креативил. Т.е. покупателя так и не нашли?
Идея никуда не денется, надеюсь, на замену придет что то другое
пусть двиг заопенсорсят, что-то сделаем
Дык написать пару дней, а ценность именно была в аудитории и контенте. Короче как обычно не в тех решении, а в данных.
Жаль. Я так долго пользовалась им( классный сервис был.
После того как там появился эро контент перестал пользоваться и больше не возвращался
Очень давно не доводилось на coub заходить. Пообщаться там не с кем, нет интерактива от слова вообще.
F
Надо было обменяться с Яндексом на "Новости" и "Яндекс Дзен". Вот бы зажили.
Я в 20-тых числах февраля "на 8 марта надо заказать 2ой внешний жёсткий. Кубиков сохранённых накачаю". Накачала блин. Ни диска, ни кубиков.
кинули с подарком?)
Примерно так
А я все думал, че делать со своим старым аккаунтом с 20 млн просмотров. Оказывается, ничего делать уже и не надо)
скриншоть!))
решил, что так будет надежнее, чем скриншот)
https://web.archive.org/web/20220315193827/https://coub.com/coubandchill
Ребята программисты! Очень прошу запилите скачивалку лайкнутых кубов дабы сохранить частичку тех эмоций, что дал куб за все свое время.
https://mycoub.ru/ - отлично реализовал скачивание, когда выбор есть скачивать по видео или по длине музыки.
Но лайкнутых кубов больше сотни и руками столько не пересохранить...
А зачем закрывать, нельзя оставить?
Единственный развлекательный ресурс, который я посещаю :-(
Комитет возомнил себя медиа холдинг, а по факту все просрал. COUB загубил, VC превращается в помойку. Может проблема не в COUB, а в руководстве Комитет?
Эх! Прикольный был сервис! Может все-таки есть вариант передать в другие руки и дать новую жизнь?
Помниться баловался чуток )) https://coub.com/view/1ec33y
https://coub.com/view/2jxntb
Он не взлетел по одной очевидной причине. Обилие рекламы и главное у них жутко тормозил показ видео. Один два раза попробуешь это виснущее нечто и свалишь от них