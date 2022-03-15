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DTF

Сервис коротких видео Coub закроется 1 апреля 2022 года Статьи редакции

Через 10 лет после запуска.

Закрытие Coub подтвердили в компании «Комитет», которая владеет платформой, а также сайтами DTF, TJ и vc.ru. Сервис перестанет работать 1 апреля 2022 года. До тех пор пользователи могут скачать свои ролики.

Coub запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Сервис позволял пользователям создавать короткие зацикленные видео.

В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию её развития, и решила продать сервис.

Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляла в среднем 3 млн человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты сервис собирал ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.

#новость #coub

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63 комментария
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Ware Wow

Ооооочень жаль.
Там реально очень крутые видео были, прямо хороший арт.

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50
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Ware Wow

Удивительно конечно, что не взлетело.
Там же творчества просто в миллион раз больше чем в тиктоке.
Хотя видимо это одна из причин, порог входа, коуб более интеллектуален, тут думать нужно при создании. С другой стороны не надо своим лицом светить, тоже плюс для многих.

И там столько пивотов возможно... и в сторону тиктока и в сторону видео пинтереста, и ютюб... и вроде начальный траф есть и контент...

Это показывает как сложно создать популярный прибыльный проект. На сколько это вопрос микро деталей и случая.

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17
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Виталий Золоторёв

Вот тут прям под каждым словом подпишусь, удивлён что эта платформа популярность не получила

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3
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Alex Weiss

Не удивительно. Потому что надо было физически переезжать в Штаты и там искать инвестиции, пока сервис был на хайпе. В России стартапам ловить не-че-го.

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1
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Ware Wow

Кстати, а есть аналоги?

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1
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Bogdan K.

Тик-ток

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7
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Иван Миронов

Нет

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6
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ИгорьOK

Ты такие слова мне не говори!

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3
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Lev al' Aaraf

как бы ТикТок, там то же самое: зацикленное короткое видео под музыку.
Можно и до 3х или 5 минут грузить.
Но только музыка там не главное уже, много треша, много всяких микроблогов.

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3
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Стас Иванов

Vine был

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0
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Alex Alexeev

Как раз после блокировки tj думал, а что будет с коубом,думал может вк как нибудь сбагрят.Получается печальный итог, на tj можно крест ставить(я хз как им где им бабло получать), если Цыплухин не разрулит , vc за счет партнерок будет жить, у dtf проблемы, но я думаю выкрутятся, читал что у них идеи есть. А за счет чего еще комитет живет?Да и вообще на фоне закрытия, может кто подскажет какое было виденье на счет коуба, как вообще хотели монетизировать?

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1
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Alexandr Shkuriin

Спасибо создателям coub за их проект. В своё время это было круто, посмотреть, перекинуть друзьям что бы вместе посмеяться над роликами. Удачи создателям в новых проектах)

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25
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Виталий Золоторёв

Любил там посидеть временами, хоть куб это фактически аналог тик тока, но почему-то второй, получил гораздо большую популярность

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1
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Alena Pa

Было круто, нишево и 8 лет назад.

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16
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Иван Иванов

тик ток моего детсва :(

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13
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Олег Селезнёв

Зачем нужен мир, если в нем нет Коуба

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7
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Василий Степанофф

Похоже, что COUB первый кто отправится в рай

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0
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Andrey Reinwald

Делаю копию coub, где сохраню все ролики, страницы авторов, и лайки

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6
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Андрей Колобков

Респект! Такое творчество нуждается в сохранении

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1
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Михаил Стерлин

RIP
жаль, интересная идея
у меня осталось впечатление, что ребята сделали не очень удачное встраивание, что помешало по настоящему завируситься

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6
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mexan

Очень жалко, что данную платформу закроют... Как по мне, все таки она лучше тик тока. Печалька(

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4
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Alexey

Там же надо усилия прикладывать, думать, как зациклить, монтировать в доли секунд, зачастую 10и катастрофически не хватало((. Порой уходило пару вечеров на монтаж. Ээээ--эээ-эх...

А в тик токе чё? Перданул с подливой и выложил под музыку - ты в тренде.

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6
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GanicusCsw

Получается у комитета остается 2 работающие площадки, но судя по тому, что на vc пришли люди из tj, то возможно останется только одна площадка.

Зато комитет сделал крутой текстовый редактор, использую иногда в своих проектах, поэтому если дела совсем плохи будут, то могу забрать ваш редактор за 4 доллара, а это немалые деньги на данный момент

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4
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Дмитрий Антонов

Почему его не покупает вк и не соединяет с клипами? Было бы разумно

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3
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Антон Храмченко

Вк сам банкрот

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2
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Mikhail Che

эй, бизнесмены, купите кто-нибудь, аудитория нефиговая такая

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1
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Сергей Никитин

Зачем бизнесменам убыточный актив?

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1
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Fred Han

У меня есть любимый тикток на эту тему

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0
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Fred Han
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3
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Александр Мраев

Уже нет.

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0
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Alex West

good night sweet coub 🥺

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1
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Рикардо Иванов

Надеюсь что это просто такой розыгрыш на 1 апреля

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1
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Alexey Eropkin

как-то странно они его продавали. На сообщения не отвечают, цену не дают...

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1
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Alexey

Я правильно понимаю, что остался только виси в этом списке и можем проснуться с ошибкой 500 на странице?

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1
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Люц Шнайдер

DTF

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0
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badResistor

Эхх, ушла эпоха. Спасибо что был!

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1
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Андрей Васильев

Пора собрать в один пост подборку легендарных и любимых коубов

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1
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Руслан Абушаев

А найти бизнесмена и ему отдать нельзя было? Обязательно закрывать?

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0
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Люц Шнайдер

Отдать и ещё доплатить, чтобы забрали. Нет.

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0
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Руслан Абушаев

Ты наверное все прямом смысле понимаешь)) . Можно было аукцион.

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0
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Evgeniy Zorin

Жаль. Народ там классно креативил. Т.е. покупателя так и не нашли?

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yeah sure

Идея никуда не денется, надеюсь, на замену придет что то другое

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Иван Иванов

пусть двиг заопенсорсят, что-то сделаем

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Трудящийся якорь

Дык написать пару дней, а ценность именно была в аудитории и контенте. Короче как обычно не в тех решении, а в данных.

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Irin Csg

Жаль. Я так долго пользовалась им( классный сервис был.

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Stanislav

После того как там появился эро контент перестал пользоваться и больше не возвращался

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Lev al' Aaraf

Очень давно не доводилось на coub заходить. Пообщаться там не с кем, нет интерактива от слова вообще.

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Артем Гришин
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0
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Pavel Ivanov

F

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Товарищ

Надо было обменяться с Яндексом на "Новости" и "Яндекс Дзен". Вот бы зажили.

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Юности вольная птица

Я в 20-тых числах февраля "на 8 марта надо заказать 2ой внешний жёсткий. Кубиков сохранённых накачаю". Накачала блин. Ни диска, ни кубиков.

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0
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VLZ. CITY

кинули с подарком?)

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Юности вольная птица

Примерно так

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Sergei Zotov

А я все думал, че делать со своим старым аккаунтом с 20 млн просмотров. Оказывается, ничего делать уже и не надо)

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0
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VLZ. CITY

скриншоть!))

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0
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Sergei Zotov

решил, что так будет надежнее, чем скриншот)

https://web.archive.org/web/20220315193827/https://coub.com/coubandchill

Coub and chill - Coub
Coub is YouTube for video loops. You can take any video, trim the best part, combine with other…
web.archive.org
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0
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Андрей Колобков

Ребята программисты! Очень прошу запилите скачивалку лайкнутых кубов дабы сохранить частичку тех эмоций, что дал куб за все свое время.
https://mycoub.ru/ - отлично реализовал скачивание, когда выбор есть скачивать по видео или по длине музыки.

Но лайкнутых кубов больше сотни и руками столько не пересохранить...

Скачать Coub видео и звук высокое качество
Cкачать с сайта coub.com можно онлайн или с помощью расширения. Новый сервис позволяет загружать…
mycoub.ru
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0
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Чит Чат

А зачем закрывать, нельзя оставить?

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0
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Чит Чат

Единственный развлекательный ресурс, который я посещаю :-(

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0
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Чит Чат

Комитет возомнил себя медиа холдинг, а по факту все просрал. COUB загубил, VC превращается в помойку. Может проблема не в COUB, а в руководстве Комитет?

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Andy Ch

Эх! Прикольный был сервис! Может все-таки есть вариант передать в другие руки и дать новую жизнь?

Помниться баловался чуток )) https://coub.com/view/1ec33y

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Василий Степанофф

https://coub.com/view/2jxntb

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юрий с

Он не взлетел по одной очевидной причине. Обилие рекламы и главное у них жутко тормозил показ видео. Один два раза попробуешь это виснущее нечто и свалишь от них

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