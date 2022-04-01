ClickHouse выступила против «операции» на Украине и заявила, что не связана с Россией, хотя её инвестор — Yandex NV Статьи редакции
Компания опубликовала заявление после того, как перевезла разработчиков из Москвы в Амстердам.
Разработчик систем управления базами данных ClickHouse опубликовал заявление топ-менеджеров Аарона Каца, Юрия Изралевского и Алексея Миловидова о ситуации на Украине.
Они осудили «спецоперацию» и поддержали пострадавших от неё украинцев. «Наши сотрудники, многие из которых русские, ненавидят действия этого репрессивного режима. Мы поддерживаем нашу команду и предлагаем им бескомпромиссную поддержку».
Компания сделала заявление, чтобы разобраться с «неверными заявлениями и недоразумениями» об отношениях между ClickHouse и Россией.
В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что инвестором ClickHouse всегда была только нидерландская головная компания Yandex NV. Она не раскрывает свою долю в ClickHouse.
По собственным данным, у ClickHouse 70 сотрудников в США, Нидерландах, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Австралии и Израиле.
- «Яндекс» объявил о запуске ClickHouse в партнёрстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures в сентябре 2021 года. Стороны вложили в компанию $50 млн. В октябре 2021 года ClickHouse привлекла $250 млн c оценкой в $2 млрд от инвесторов Coatue, Altimeter и компаний-сооснователей.
- ClickHouse — это распределённая система управления базами данных. Её создали в «Яндексе» для обработки задач «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 году, а в июне 2016 года «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ.
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А что здорового в реакции? Ребята подождали месяц, оценили риски, нашли замену и прыгнули в повестку. Что тут смелого непонятно, обыкновение поклонники Village People
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Эрекция здорового человека
Здоровый человек с реакцией!
Здоровая реакция реактивного человека
Человеческое реактивное здоровье!
Здоровая реакция на человека!
Хм, а где они были 8 лет?!
Кремниевая. Не силиконовая долина.
Силиконовая. Не кремниевая грудь.
Чудаки