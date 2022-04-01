ClickHouse — это компания из Делавэра со штаб-квартирой в Сан-Франциско. У нас нет операций в России, нет российских инвесторов и российских членов Совета директоров. Но есть талантливая команда российских инженеров-программистов, которая находится в Амстердаме. Мы гордимся, что можем назвать их коллегами.

Создание компании стало возможным благодаря соглашению с нидерландской Yandex NV, работающей в России, по которому она предоставила ClickHouse и его команду американскому стартапу с венчурным капиталом и штаб-квартирой в Кремниевой долине.

24 февраля большинство наших русских разработчиков уже перебазировались в Амстердам, некоторые нет. Мы максимально ускорили переезд коллег из России, и теперь процесс завершен. До тех пор мы воздерживались от трансляции наших взглядов на «путинское вторжение» в Украину, потому что хотели убедиться, что наши люди и их семьи благополучно покинули Россию.