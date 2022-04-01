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Маша Цепелева

ClickHouse выступила против «операции» на Украине и заявила, что не связана с Россией, хотя её инвестор — Yandex NV Статьи редакции

Компания опубликовала заявление после того, как перевезла разработчиков из Москвы в Амстердам.

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Разработчик систем управления базами данных ClickHouse опубликовал заявление топ-менеджеров Аарона Каца, Юрия Изралевского и Алексея Миловидова о ситуации на Украине.

Они осудили «спецоперацию» и поддержали пострадавших от неё украинцев. «Наши сотрудники, многие из которых русские, ненавидят действия этого репрессивного режима. Мы поддерживаем нашу команду и предлагаем им бескомпромиссную поддержку».

Компания сделала заявление, чтобы разобраться с «неверными заявлениями и недоразумениями» об отношениях между ClickHouse и Россией.

ClickHouse — это компания из Делавэра со штаб-квартирой в Сан-Франциско. У нас нет операций в России, нет российских инвесторов и российских членов Совета директоров. Но есть талантливая команда российских инженеров-программистов, которая находится в Амстердаме. Мы гордимся, что можем назвать их коллегами.

Создание компании стало возможным благодаря соглашению с нидерландской Yandex NV, работающей в России, по которому она предоставила ClickHouse и его команду американскому стартапу с венчурным капиталом и штаб-квартирой в Кремниевой долине.

24 февраля большинство наших русских разработчиков уже перебазировались в Амстердам, некоторые нет. Мы максимально ускорили переезд коллег из России, и теперь процесс завершен. До тех пор мы воздерживались от трансляции наших взглядов на «путинское вторжение» в Украину, потому что хотели убедиться, что наши люди и их семьи благополучно покинули Россию.

Аарон Кац, Юрий Изралевский и Алексей Миловидов

В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что инвестором ClickHouse всегда была только нидерландская головная компания Yandex NV. Она не раскрывает свою долю в ClickHouse.

По собственным данным, у ClickHouse 70 сотрудников в США, Нидерландах, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Австралии и Израиле.

  • «Яндекс» объявил о запуске ClickHouse в партнёрстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures в сентябре 2021 года. Стороны вложили в компанию $50 млн. В октябре 2021 года ClickHouse привлекла $250 млн c оценкой в $2 млрд от инвесторов Coatue, Altimeter и компаний-сооснователей.
  • ClickHouse — это распределённая система управления базами данных. Её создали в «Яндексе» для обработки задач «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 году, а в июне 2016 года «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ.

#новость #яндекс #clickhouse

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14 комментариев
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Petr Petrov

Реакция здорового человека.

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Абьюз и Система

А что здорового в реакции? Ребята подождали месяц, оценили риски, нашли замену и прыгнули в повестку. Что тут смелого непонятно, обыкновение поклонники Village People

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Антон Гамаюнов

Рассуждая с точки зрения бизнеса – так себе заявление. Это никак не поможет изменить ситуацию, зато может вызвать классическую для русских властьимущих реакцию, которая бьет по людям, которые хотят просто делать бизнес, а их втягивают в политические разборки

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Александр Васильев

Эрекция здорового человека

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Роберт Госпарян

Здоровый человек с реакцией!

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Anton Fedotov

Здоровая реакция реактивного человека

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jonewayne

Человеческое реактивное здоровье!

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Betty Boop

Здоровая реакция на человека!

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Сергей Я

Хм, а где они были 8 лет?!

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jonewayne
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Рикардо Иванов
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Bogdan Bogdanov

Кремниевая. Не силиконовая долина.

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Никита Шультайс

Силиконовая. Не кремниевая грудь.

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Евгений Торанов

Чудаки

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