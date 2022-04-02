Должность гендиректора «Яндекса» временно займёт руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский Статьи редакции
Он сменит Елену Бунину.
«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс". Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артём Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», — сообщили информационному агентству ТАСС в пресс-службе компании.
- Савиновский руководит всеми медиасервисами «Яндекса» с мая 2016 года и с 2018 года возглавлял отдельное бизнес-подразделение, куда, среди прочего, входят «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша».
- До этого Бунину должен был сменить Тигран Худавердян, но не успел: он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах.
3258 просмотров
«Не так дёшево, как ожидалось»: впечатления айтишников, которые уехали в Узбекистан Статьи редакции
В связи с кризисом некоторые айтишники из Беларуси релоцировались в Ташкент. Местный ИТ-парк обещает новым резидентам хорошие условия. Как им живётся в столице Узбекистана — в материале издание dev.by.
Не благодарите. Походу в Яндексе остаются только беспринципные директоряны-флюгеряны
Ага, Израиль зато мирная страна, которая не воюет с соседями
И не оккупирует чужие территории. Или?
Прчему так всех беспокоит именно война с соседями? Означает ли это, что можно бомбить бедуинов на ослах через три границы?
Потому что в этот раз прилетело по их уровню жизни. Вангую, проверь данные, там у каждого второго поездки в Крым после 2014 года. И их не особо волновало правильность и все остальное, пока это не коснулось их жопы. В общем-то, Чулпан "лучше Северная Корея, чем Майдан" Хаматова, уехавшая в Латвию, - лучший тому пример.
Ну я так примерно и представлял себе.
Но это же логично что война с близким народом, под весьма спорными причинами очень беспокоит. Если вдруг Бразилия устроит войнушку с Аргентиной, мне вцелом будет довольно пофиг.
Ну я хз. Я вот с 2014 года достаточно , так сказать , окунулся в атмосферу хохлосрачей сначала на d3, а потом на tj. И призывы «резать русню» на тематических подсайтах это ещё не самое дикое, что я встречал. Так что сказки про близкие и братские народы для меня это именно сказки.
Если судить по срачам, то в России вообще никакого общего народа нет - все друг друга ненавидят.
А в реальности есть куча людей, которые в хороших взаимоотношениях, как с украинцами теми же.
Если на каждом ресурсе повключать флажки принадлежности стран, то ты убедишься, что русскоязычные в интернете это не всегда русские.
Даже ВиСи согласны :)
Да зачем мне галочки, если я лично знаю россиян, которые в интернетики тонны ненависти каждый день вываливают. Они русские вполне.
Здесь слишком много тех, кто считает это героизмом и потерей для индустрии. Должны все уволиться по их мнению и ничего не кушать. Расходимся.
Это не как не мешало моим знакомым ездить в Украину после 2014 года, а я смотря Украинских видеоблогеров ничего подобного не слышал. Если поискать не на d3, а на даче или в сообществах Поздняков, думаю и не такие призывы найдете.
Спорным ? Причины феодальные, их никто адекватно даже сформулировать не может. Это война иррациональна абсолютно со всех точек зрения. Даже с точки зрения 'геополитики" - абсолютно тупейшая. В процессе 'подымания с колен'Просто из дробовика по коленной чашечки собственной пульнули.
Потому, что соседи обычно братские страны.
Ты ж своего брата стрелять не пойдёшь?
Почему Израиль воюет против своих соседей и оккупирует их территории? И почему Бунина и прочие Хомаки с Куваевыми не выходит на митинги в Тель-Авиве с требованием прекратить бесконечные братоубийственные войны Израиля?
Он воюет потому что находится с ними в состоянии войны и его соседи хотят его стереть с лица Земли. Украина ничем не угрожала России, вот прям совсем.
воюет потому что в состоянии войны
Уверен в твоём мозгу это вполне логичное объяснение
и его соседи хотят его стереть с лица Земли
Ууу какие ужасные соседи ууу
Нет, уточните, pls, признает ли Сирия существование государства Израиль в принципе. Скажу сразу - нет, не признает.
Война там не прекращалась с 40х. Мирные договора существуют, но далеко не со всеми соседями, с кем нет - война продолжается.
Классный приём, но нет. Братская любовь не мешала украинцам участвовать в одной компании на Кавказе против ВСРФ. Так что не нужно об этом писать.
Жесть конечно. Реально останутся только овощные кадры
Останутся, но ненадолго. Бизнес - там мыслить надо, а не овощить.
это если конкуренция
А в чем реальный вклад этих деятелей, кто может рассказать?
Что они там чем-то как бы руководили?
Ну так тогда какие конкретно ИХ решения на что-то положительно для развития бизнеса повлияли кто-нибудь знает?
Или как всегда: сидели на теплом местечке в синекуре и получали ни за что баблишко, а как проблемы замаячили на горизонте, так и закономерно смылись?
Это Стива Джобса подобных трудно заменить, а этих "эффективных менеджеров" как говна за баней))
1 марта перелетела в Израиль
Я не буду возвращаться, не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями
Просто вся, мать его, суть
Она, наверное, на Кипр не будет возвращаться
Следует идеям Сегаловича, но не Воложа.
Такой дешевый либеральный популизм с манипуляцией.
Израиль - страна, не воющая со своими соседями? Ок
Это другое.
Достойный поступок. Самые умные и креативные делают правильные вещи.
ещё одна стыдоба
Скатертью дорога.
Проклятие должности профессора Защиты от тёмных искусств :)
Займет до следующей недели.
Лично я думаю такие отъезды говорят о чем-то страшно происходящем на верхушке. Личное мнение.