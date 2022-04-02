Сервисы
Полина Лааксо

Должность гендиректора «Яндекса» временно займёт руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский Статьи редакции

Он сменит Елену Бунину.

Источник: Shutterstock

«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс". Исполняющим обязанности генерального директора "Яндекса" в России назначен Артём Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», — сообщили информационному агентству ТАСС в пресс-службе компании.

  • Савиновский руководит всеми медиасервисами «Яндекса» с мая 2016 года и с 2018 года возглавлял отдельное бизнес-подразделение, куда, среди прочего, входят «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша».
  • До этого Бунину должен был сменить Тигран Худавердян, но не успел: он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также оставил должности в дочерних структурах компании в Нидерландах.

#новость #яндекс

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36 комментариев
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Противный чувак

Не благодарите. Походу в Яндексе остаются только беспринципные директоряны-флюгеряны

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Антон Мельников

Ага, Израиль зато мирная страна, которая не воюет с соседями

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Люц Шнайдер

И не оккупирует чужие территории. Или?

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Люц Шнайдер

Прчему так всех беспокоит именно война с соседями? Означает ли это, что можно бомбить бедуинов на ослах через три границы?

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Mishka

Потому что в этот раз прилетело по их уровню жизни. Вангую, проверь данные, там у каждого второго поездки в Крым после 2014 года. И их не особо волновало правильность и все остальное, пока это не коснулось их жопы. В общем-то, Чулпан "лучше Северная Корея, чем Майдан" Хаматова, уехавшая в Латвию, - лучший тому пример.

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Люц Шнайдер

Ну я так примерно и представлял себе.

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Qwerty54321

Но это же логично что война с близким народом, под весьма спорными причинами очень беспокоит. Если вдруг Бразилия устроит войнушку с Аргентиной, мне вцелом будет довольно пофиг.

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Люц Шнайдер

Ну я хз. Я вот с 2014 года достаточно , так сказать , окунулся в атмосферу хохлосрачей сначала на d3, а потом на tj. И призывы «резать русню» на тематических подсайтах это ещё не самое дикое, что я встречал. Так что сказки про близкие и братские народы для меня это именно сказки.

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Dmitry Protasov

Если судить по срачам, то в России вообще никакого общего народа нет - все друг друга ненавидят.
А в реальности есть куча людей, которые в хороших взаимоотношениях, как с украинцами теми же.

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Люц Шнайдер

Если на каждом ресурсе повключать флажки принадлежности стран, то ты убедишься, что русскоязычные в интернете это не всегда русские.

Даже ВиСи согласны :)

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Dmitry Protasov

Да зачем мне галочки, если я лично знаю россиян, которые в интернетики тонны ненависти каждый день вываливают. Они русские вполне.

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Alexey

Здесь слишком много тех, кто считает это героизмом и потерей для индустрии. Должны все уволиться по их мнению и ничего не кушать. Расходимся.

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Qwerty54321

Это не как не мешало моим знакомым ездить в Украину после 2014 года, а я смотря Украинских видеоблогеров ничего подобного не слышал. Если поискать не на d3, а на даче или в сообществах Поздняков, думаю и не такие призывы найдете.

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Stas Vasilevskii

Спорным ? Причины феодальные, их никто адекватно даже сформулировать не может. Это война иррациональна абсолютно со всех точек зрения. Даже с точки зрения 'геополитики" - абсолютно тупейшая. В процессе 'подымания с колен'Просто из дробовика по коленной чашечки собственной пульнули.

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Виталий Чухнов

Потому, что соседи обычно братские страны.
Ты ж своего брата стрелять не пойдёшь?

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Applied Spaceman

Почему Израиль воюет против своих соседей и оккупирует их территории? И почему Бунина и прочие Хомаки с Куваевыми не выходит на митинги в Тель-Авиве с требованием прекратить бесконечные братоубийственные войны Израиля?

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Dmitry Protasov

Он воюет потому что находится с ними в состоянии войны и его соседи хотят его стереть с лица Земли. Украина ничем не угрожала России, вот прям совсем.

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Applied Spaceman

воюет потому что в состоянии войны
 Уверен в твоём мозгу это вполне логичное объяснение

и его соседи хотят его стереть с лица Земли
 Ууу какие ужасные соседи ууу

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Dmitry Protasov

Нет, уточните, pls, признает ли Сирия существование государства Израиль в принципе. Скажу сразу - нет, не признает.
Война там не прекращалась с 40х. Мирные договора существуют, но далеко не со всеми соседями, с кем нет - война продолжается.

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Люц Шнайдер

Классный приём, но нет. Братская любовь не мешала украинцам участвовать в одной компании на Кавказе против ВСРФ. Так что не нужно об этом писать.

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Сергей

Жесть конечно. Реально останутся только овощные кадры

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Вася Пражкин

Останутся, но ненадолго. Бизнес - там мыслить надо, а не овощить.

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Grigoriy Malyshev

это если конкуренция

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Андрей Захаров

А в чем реальный вклад этих деятелей, кто может рассказать?
Что они там чем-то как бы руководили?

Ну так тогда какие конкретно ИХ решения на что-то положительно для развития бизнеса повлияли кто-нибудь знает?

Или как всегда: сидели на теплом местечке в синекуре и получали ни за что баблишко, а как проблемы замаячили на горизонте, так и закономерно смылись?

Это Стива Джобса подобных трудно заменить, а этих "эффективных менеджеров" как говна за баней))

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Applied Spaceman

1 марта перелетела в Израиль
 Я не буду возвращаться, не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями
Просто вся, мать его, суть

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Alexey

Она, наверное, на Кипр не будет возвращаться

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semen matrasov

Следует идеям Сегаловича, но не Воложа.

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СлавалС

Такой дешевый либеральный популизм с манипуляцией.

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Ilya Kid

Израиль - страна, не воющая со своими соседями? Ок

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Люц Шнайдер

Это другое.

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Big Boss

Достойный поступок. Самые умные и креативные делают правильные вещи.

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Tamagotchi

ещё одна стыдоба

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DS

Скатертью дорога.

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Жуткий Билли

Проклятие должности профессора Защиты от тёмных искусств :)

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Андрей Волхонский

Займет до следующей недели.

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Genio Genio

Лично я думаю такие отъезды говорят о чем-то страшно происходящем на верхушке. Личное мнение.

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