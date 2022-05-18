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Магазин приложений RuStore от VK войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России Статьи редакции
Бета-версию магазина для Android-устройств представят 25 мая.
- Магазин приложений RuStore, который разрабатывает VK, надо будет предустанавливать «на все технически сложные устройства», пишет «Ъ» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева на Российском интернет-форуме.
- По его словам, 13 мая Минцифры внесло на рассмотрение правительства законопроект о российском магазине приложений. По нему, чиновники составят перечень разработчиков, которые будут обязаны разместить свои приложения в RuStore. В пояснительной записке говорится, что закон будет «противодействовать санкциям со стороны иностранных государств».
- Когда RuStore «достигнет определённой стадии зрелости», в него будут обязаны включать приложения из реестра отечественных программ. Это требование пока не вошло в законопроект.
- В совет, который формулирует принципы работы маркетплейса, вошли «Яндекс», «Сбербанк», Avito, VK, «Ростелеком», «Тинькофф», Head Hunter, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа». Их предложения реализуют в первую очередь, рассказал знакомый с деталями проекта источник. Запуск бета-версии магазина запланирован на 25 мая.
- Комиссия для разработчиков за платные сервисы в RuStore будет «точно меньше 15%», заявил гендиректор VK Владимир Кириенко.
- Как будет соблюдаться требование о предустановке, неизвестно. Apple, Dell, Asus, Lenovo и другие компании приостановили поставки в Россию. В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленных российских программ из-за легализации параллельного импорта.
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Как будто останутся смартфоны, ввозимые официально
Наверное, имеются в виду трофейные
Китайские ж?
Хуярь в роутеры и принтеры
А электробритвы как же?
Еще ничего не сделали, а уже барыши считают.
ну тут кстати грамотный шаг, т.к. недавно обсуждались комиссии Яблока и Меты (там от 30%). Поэтому заявляя сейчас о такой комиссии по сути они говорят "Разработчики, готовьтесь заливаться к нам". Они же понимают, что пользователи пойдут за разработчиками.
В смысле ничего?)
25 мая уже запуск, все финансовые и юридические вопросы решаются до, не после
Весь в папашку своего
А чем, собственно, плохо заранее просчитать прибыль? Разве цель бизнеса не заработок денег? Или вы ждёте благотворительности?
Ну вот в принципе о чем и речь была в комменте в прошлой статье , никакой Вася пупкин ничего не добьётся, пока есть плюшки от гос-ва в виде обязательной установки нужных приложений, конкуренция? Какая конкуренция!
Не слишком ли много слов Обязаны, Должны и тп? Про..ли страну и командуют разрабами и приложухами, уважаю
На российские смартфоны с российской операционной системой.
РосОС с двухглавым орлом посередине экрана?
Поставьте пожалуйста свой говнокод на моё изделие
На этом приборе разработчики сидели когда писали, раз справились с февраля по май
"Когда RuStore «достигнет определённой стадии зрелости»
Т.е. никогда?
P.S. Извините за топорную шутку, трищ маёр.
А что, если зарубежные разработчики откажутся?? Запретят ввоз смартфонов??
Проведут спецоперацию
А что будет с пушами? Если гугл отключит пуши, то будут приходить? Как это реализовано в хуавеях, тут также будет?
Товарищ майор будет лично уведомлять
А с чего бы их ему отключать-то?
Прям вижу как Apple, Гугл или Samsung будут устанавливать этот трешь с завода. Нет.
Samsung всем поставил неудаляемый Яндекс просто обновлением прошивки уже на купленные телефоны
Тот самый стор в котором топ-20 самых скачиваемых программ и есть весь стор.
Зы: следственному комитету и фсин останется только наладить поставку программ в стор.
Ну а почему бы и нет. Заблокированные программы там точно будут. Плюс те, которые раньше монетизировались в гугле наверняка перейдут. Кроме того, у ВК явно достаточно и сил, и ресурсов, выкатить нормальный продукт.
Очевидное и невероятное
Как неожиданно
Главное больше обязывать и запрещать.
И так через adb gui надо удалять кучу говна +-1 ничего не решит
Да и вообще, лично я сомневаюсь, что кто-то типо яблока ринется ставить магазин на свой телефон.
Так а нахрена он нужен вообще?
Оч интересно, что будет с Apple, навсегда с веб-версиями банков теперь, если новый телефон будешь брать?
Можно пользоваться банками, которые не под санкциями — Тинькофф, Райф и много других с нормальными приложениями для iOS
а с телефона на мобильную версию сайта переходить ?
"Когда RuStore «достигнет определённой стадии зрелости», в него будут обязаны включать приложения из реестра отечественных программ. Это требование пока не вошло в законопроект."
Это про такси с передачей данных в ФСБ? Или ФСБ будет неудаляемым?
Я вот раньше думал, что мне нравится iOS, оказалось, что Сбер.
Да, да, все за свои делают.. только вот государство обеспечит развитие и продажи
Т.е. даже на ввозимые нелегально мобилки хотят ставить свойСтор?
Мне вот просто с технической точки зрения интересно, как они собрались это организовывать. Сделают над РФ цифровой купол, который будет отслеживать пересечение границы мобилкой и автоматом накатывать нужные приложения?
Или пограничники вручную будут проверять, чтобы все нужные приложения на каждом телефоне стояли?
Тогда на айфоны по дефолту и сидию ставьте