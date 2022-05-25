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Маша Цепелева

VK запустила бета-версию магазина приложений RuStore Статьи редакции

В магазине можно скачать приложения маркетплейсов, «Яндекса», «Сбера», «Госуслуги» и другое — всего более 100.

  • Бета-версия магазина приложений RuStore доступна для Android-устройств. Скачать её можно на сайте rustore.ru, объявила VK.
  • Пока в RuStore более 100 приложений, есть сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры и другое.
  • Для некоторых разработчиков открыт личный кабинет, через который можно самостоятельно загружать приложения в RuStore. В ближайшее время его откроют для всех. Поддержка пользователей и разработчиков круглосуточная через сервисную службу VK.
  • Модерировать загружаемые приложения и проверять их на отсутствие вредоносного кода будут с помощью решений «Лаборатории Касперского». Летом 2022 года в RuStore добавят push-уведомления, платежную систему и рейтинги приложений. До конца года запустят аналитические и маркетинговые инструменты.
  • Минцифры и VK анонсировали запуск магазина приложений 18 мая. RuStore от VK войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России, позже в него обяжут загружать приложения из реестра отечественных программ.

#новость #vk #rustore

768 просмотров
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9 комментариев
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Недостаточный огонь

Осталось свою ось бахнуть и заживем)

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ART

Надо установить? Или само появится?

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Constantine Gess

В паспорте где прописка там ссылка должна проявится

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Влад

Интересно, разработчикам тоже нужно иметь юридическое лицо как нашстор?

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Abaddon

А неНаши приложения тоже будут параллельно туда завозить ? 🤥

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Вадим Д.

Не хватает скриншотов или презентации.
Очень надеюсь, что вк, имея очень нехилый ресурс специалистов и запас денег, сделает достойный продукт. А то нашсторы с росграмами как-то не огонь, мягко говоря (-:

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Егор Виноградов

Ну вроде точно получше смотрится

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MyrtleGirl

Да хз) Как всегда с мэйлом будет в итоге чето залаганное, два дня грузиться будет

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Артем Трошин

Ну по UI намного приятнее, чем у Нашсторе, там ваще все ужасно))

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