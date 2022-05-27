Британский маркетплейс Farfetch купил белорусский AR-стартап Wannaby Статьи редакции
Компания — разработчик технологии для виртуальной примерки обуви, аксессуаров и косметики, которую использовали Lamoda и Gucci.
- Онлайн-платформа по продаже одежды премиум-брендов Farfetch закрыла сделку 5 апреля 2022 года, говорится в её отчётности за первый квартал от 26 мая. Внимание на это обратил Forbes.
- Сумма сделки — $29,4 млн. Из них $24,5 млн покупатель заплатит деньгами и $4,9 млн своими акциями, исходя из цены бумаг на дату приобретения.
- «Мы закрыли сделку, над которой работали год, даже в такое непростое время», — сказал изданию Алексей Губарев, сооснователь венчурной компании Palta (прежнее название Haxus), инвестора Wanna. В команде стартапа около 80 человек, которые работают из Литвы, Польши и Кипра. После сделки они стали сотрудниками Farfetch, пишет Forbes.
- Основанный в 2017 году AR-сервис для ритейлеров Wanna, в частности, предлагает технологии для виртуальной примерки обуви в дополненной реальности. В 2018 году он привлёк $2 млн от Bulba Ventures и Haxus.
- Farfetch уже использует на своей платформе технологии Wanna в категориях кроссовки, аксессуары и косметика, отметила компания. Технологии компании также использовали Lamoda и Gucci.
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Фарфэтчш
Скоро на farfetch в заместо Рик Оуенса будет дизайнерский белорусский трикотаж.
Из названия не ясно кто кого купил
Людям с 3-мя классами образования?
В русском языке относительно свободный порядок расстановки слов, поэтому структура "подлежащее-сказуемое-подлежащее" может быть, как прямой, так и инверсией. Это как раз в 3 классе проходят.
Поэтому заголовки пишут в прямом порядке
Почему налом?
Потому что неправильно пишут: имеются ввиду реальные деньги, не акции. Конечно, никто там пачки денег не передавал.
Так надёжней.
Потому что не акциями. Там дипломаты денег все равно не возили
потому что акции имеют такое свойство падать в цене, как пример, можете посмотреть на акции твитера после заявлений Маска
Да,тот же вопрос смахивает на сделку в стиле 90 )
Белорусские вонаби стартаперы
24 ляма Долларов наликом нормас
Ай, красавцы!
Поздравляю! Большое достижение, красивый экзит!