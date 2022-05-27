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Британский маркетплейс Farfetch купил белорусский AR-стартап Wannaby Статьи редакции

Компания — разработчик технологии для виртуальной примерки обуви, аксессуаров и косметики, которую использовали Lamoda и Gucci.

  • Онлайн-платформа по продаже одежды премиум-брендов Farfetch закрыла сделку 5 апреля 2022 года, говорится в её отчётности за первый квартал от 26 мая. Внимание на это обратил Forbes.
  • Сумма сделки — $29,4 млн. Из них $24,5 млн покупатель заплатит деньгами и $4,9 млн своими акциями, исходя из цены бумаг на дату приобретения.
  • «Мы закрыли сделку, над которой работали год, даже в такое непростое время», — сказал изданию Алексей Губарев, сооснователь венчурной компании Palta (прежнее название Haxus), инвестора Wanna. В команде стартапа около 80 человек, которые работают из Литвы, Польши и Кипра. После сделки они стали сотрудниками Farfetch, пишет Forbes.
  • Основанный в 2017 году AR-сервис для ритейлеров Wanna, в частности, предлагает технологии для виртуальной примерки обуви в дополненной реальности. В 2018 году он привлёк $2 млн от Bulba Ventures и Haxus.
  • Farfetch уже использует на своей платформе технологии Wanna в категориях кроссовки, аксессуары и косметика, отметила компания. Технологии компании также использовали Lamoda и Gucci.

#новость #wannaby #сделки #farfetch

2362 просмотров
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16 комментариев
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lomar

Фарфэтчш

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Rick Owens

Скоро на farfetch в заместо Рик Оуенса будет дизайнерский белорусский трикотаж.

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Василий Степанофф

Из названия не ясно кто кого купил

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Igor Kachura

Людям с 3-мя классами образования?

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Василий Степанофф

В русском языке относительно свободный порядок расстановки слов, поэтому структура "подлежащее-сказуемое-подлежащее" может быть, как прямой, так и инверсией. Это как раз в 3 классе проходят.

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Пабы старой Руси

Поэтому заголовки пишут в прямом порядке

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ROME

Почему налом?

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dikomm

Потому что неправильно пишут: имеются ввиду реальные деньги, не акции. Конечно, никто там пачки денег не передавал.

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Слегка Придурковатый

Так надёжней.

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Юрий Б.

Потому что не акциями. Там дипломаты денег все равно не возили

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Stanislav Barkov

потому что акции имеют такое свойство падать в цене, как пример, можете посмотреть на акции твитера после заявлений Маска

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олег Загинциев

Да,тот же вопрос смахивает на сделку в стиле 90 )

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Eternal Hate

Белорусские вонаби стартаперы

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Игорь Крафт

24 ляма Долларов наликом нормас

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Catherine Cox

Ай, красавцы!

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Александр Малышев

Поздравляю! Большое достижение, красивый экзит!

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