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Мобильные операторы начали брать плату за подключение SIM-карты Статьи редакции
Раньше компании платили за них сами, но за последние месяцы себестоимость пластика выросла в 2,5 раза.
- «Мегафон» и Yota уже ввели плату в 50 рублей за SIM-карту, «Билайн» планирует сделать услугу платной с 21 июня, она будет стоить столько же, пишет «Коммерсантъ». Также, по данным источников издания, её введёт МТС — с 24 июня, и Tele2 — с 1 августа.
- В «Мегафоне» и «Билайне» объяснили, что плата за SIM-карту при заключении контракта на услуги связи — это вынужденная мера, которая позволит операторам компенсировать расходы на подключение абонента. Сумма будет списываться один раз поверх суммы тарифа.
- Раньше компании сами платили за SIM-карты — с расчётом, что это окупится долгим использованием их услуг. Они отказываются от этой практики, так как она стала невыгодной: операторам приходится вместо европейских производителей закупать SIM-карты у азиатских, у которых цены выше.
- Сейчас себестоимость SIM-карты — около €0,8, поясняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По оценке источника «Коммерсанта», она выросла на 250% в июне, а к сентябрю рост стоимости пластика может составить 420%.
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Глядишь так и доживём до момента, когда операторы снова введут платные входящие вызовы.
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Они отменили платные входящие вызовы не по своему желанию, а потому что закон такой вышел
Платные входящие вряд ли, а вот национальный и внутрисетевой роуминг как здрасьте могут вернуть.
И роуминги)
А если eSIM, то по доброй традиции и за них оплату будут брать?
Конечно. Отдыхать менеджменту сотовых операторов стало дороже. Да и в целом расходы возросли на дома и машины. Нужно компенсировать
Ну да. 50 рублей за напрасное изготовление пластика, ещё 50 рублей за его утилизацию.
€0,8 непосильные затраты, которые никак не окупятся.
50 р туда, 50 р сюда. Вот так вот по мелочи и растут расходы за всё.
- Десять копеек должна буду, - этой нехитрой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион
копеек?
Эталонное марамойство.
Какая-то дичь)
Сговор
Еще немного – и вновь бесплатные 9/5/3 секунд у операторов будет.
Нет, будут браться деньги за попытку дозвониться )) а за 3,6,9 секунд как за 2 минуты — за попытку наебать систему
Скоро будет, как у итальянской TIM. 5 евро за симку. У них наверное подсмотрели.
В начале 2000-х плата за симку была, насколько я помню. Потом, с развитием рынка это ушло)
А сейчас все возвращается на круги своя благодаря "мудрой" политике. Так скоро и телефоны размером с рацию станут.
Цены на телефоны, поддерживающие eSIM вырастут через 3...2...1...
Ага, наши запросто купят такой тел на десяток тыщ дороже лишь бы 50 руб сэкономить))
Это если их завезти смогут )
Если курс доллара и евро рухнул, то откуда рост затрат на сим-карты? Врут и не краснеют.
Не надо переживать граждане, оплата сим карт введена по плану...
«За подключение»….
Штепсель в розетку втыкают?
Пластмассовый мир победил
Пусть говна поедят.
А ещё роуминг почему-то убрал Мегафон. Кажись все остальные тоже. Раньше Мегафон давал за 400р. 1гб в сутки
Это я так понимаю любая активация?
т. е. Если я восстанавливаю симку, активация перевыпущенной болванки так же будет платная?
Да. У иностранных ОПСов это в порядке вещей. Теперь наши решили взять у них "лучшее".
Помню году в 98-99 сим карта северо-западного gsm, который ныне мегафон, стоила 100 баксов.
в ФСБ еще приходилось регистрировать аппарат. Скоро и к этому придем
Деградация сферы связи.
Сначала убрали безлимитный интернет, теперь за симку платить, дальше - платные входящие и роуминг внутри страны при выезде из своего региона
Это подтолкнёт использование электронных симок
Как говорится "с паршивой овцы-хоть шерсти клок"
Скоро придёт и твоё время, милый Adviser...
А ещё Мегафон увеличил абонентскую плату на 95 рублей.
Очередное «процветание» в сверхдержаве под №404