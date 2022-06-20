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Роковой магнит

Мобильные операторы начали брать плату за подключение SIM-карты Статьи редакции

Раньше компании платили за них сами, но за последние месяцы себестоимость пластика выросла в 2,5 раза.

  • «Мегафон» и Yota уже ввели плату в 50 рублей за SIM-карту, «Билайн» планирует сделать услугу платной с 21 июня, она будет стоить столько же, пишет «Коммерсантъ». Также, по данным источников издания, её введёт МТС — с 24 июня, и Tele2 — с 1 августа.
  • В «Мегафоне» и «Билайне» объяснили, что плата за SIM-карту при заключении контракта на услуги связи — это вынужденная мера, которая позволит операторам компенсировать расходы на подключение абонента. Сумма будет списываться один раз поверх суммы тарифа.
  • Раньше компании сами платили за SIM-карты — с расчётом, что это окупится долгим использованием их услуг. Они отказываются от этой практики, так как она стала невыгодной: операторам приходится вместо европейских производителей закупать SIM-карты у азиатских, у которых цены выше.
  • Сейчас себестоимость SIM-карты — около €0,8, поясняет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По оценке источника «Коммерсанта», она выросла на 250% в июне, а к сентябрю рост стоимости пластика может составить 420%.

#новость #tele2 #мтс #мегафон #билайн

3868 просмотров
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60 комментариев
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Poul Komar'

Глядишь так и доживём до момента, когда операторы снова введут платные входящие вызовы.

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Лимита

Опрос:

Ваша жизнь улучшилась после начала СВО?

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3 комментария
Alex S.

Они отменили платные входящие вызовы не по своему желанию, а потому что закон такой вышел

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1 комментарий
Пришелец

Платные входящие вряд ли, а вот национальный и внутрисетевой роуминг как здрасьте могут вернуть.

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Алексей Изарипов

И роуминги)

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1 комментарий
Влад Борщ

А если eSIM, то по доброй традиции и за них оплату будут брать?

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Котик Котиков

Конечно. Отдыхать менеджменту сотовых операторов стало дороже. Да и в целом расходы возросли на дома и машины. Нужно компенсировать

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5 комментариев
Романелло Кивогенс

Ну да. 50 рублей за напрасное изготовление пластика, ещё 50 рублей за его утилизацию.

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Revenant

€0,8 непосильные затраты, которые никак не окупятся.

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Кирилл Струк

50 р туда, 50 р сюда. Вот так вот по мелочи и растут расходы за всё.

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Мягкий рак

- Десять копеек должна буду, - этой нехитрой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион

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енот
первый миллион

копеек?

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Максим Богданов

Эталонное марамойство.

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Nikita Leventsev

Какая-то дичь)

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A

Сговор

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Максим Богданов

Еще немного – и вновь бесплатные 9/5/3 секунд у операторов будет.

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Деда Миша

Нет, будут браться деньги за попытку дозвониться )) а за 3,6,9 секунд как за 2 минуты — за попытку наебать систему

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6 комментариев
Spoilerok

Скоро будет, как у итальянской TIM. 5 евро за симку. У них наверное подсмотрели.

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Antonio De

В начале 2000-х плата за симку была, насколько я помню. Потом, с развитием рынка это ушло)
А сейчас все возвращается на круги своя благодаря "мудрой" политике. Так скоро и телефоны размером с рацию станут.

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3 комментария
Hnorr

Цены на телефоны, поддерживающие eSIM вырастут через 3...2...1...

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Стерлядка Вяленая

Ага, наши запросто купят такой тел на десяток тыщ дороже лишь бы 50 руб сэкономить))

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1 комментарий
Antonio De

Это если их завезти смогут )

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1 комментарий
Семён Горбунков

Если курс доллара и евро рухнул, то откуда рост затрат на сим-карты? Врут и не краснеют.

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Лимита

Не надо переживать граждане, оплата сим карт введена по плану...

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Alexey V

«За подключение»….
Штепсель в розетку втыкают?

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Граф Монтекристо

Пластмассовый мир победил

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Джахор Дырдырдаев

Пусть говна поедят.

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Dima Tsurkan

А ещё роуминг почему-то убрал Мегафон. Кажись все остальные тоже. Раньше Мегафон давал за 400р. 1гб в сутки

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Алексей Светлов

Это я так понимаю любая активация?
т. е. Если я восстанавливаю симку, активация перевыпущенной болванки так же будет платная?

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Spoilerok

Да. У иностранных ОПСов это в порядке вещей. Теперь наши решили взять у них "лучшее".

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Максим Трофимов

Помню году в 98-99 сим карта северо-западного gsm, который ныне мегафон, стоила 100 баксов.

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Лена Головач

в ФСБ еще приходилось регистрировать аппарат. Скоро и к этому придем

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1 комментарий
Евгений Старых

Деградация сферы связи.
Сначала убрали безлимитный интернет, теперь за симку платить, дальше - платные входящие и роуминг внутри страны при выезде из своего региона

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Oleg Oleg

Это подтолкнёт использование электронных симок

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Я никто и звать меня никак

Как говорится "с паршивой овцы-хоть шерсти клок"

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Andrei M

Скоро придёт и твоё время, милый Adviser...

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Bayas Bapaev

А ещё Мегафон увеличил абонентскую плату на 95 рублей.

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Roman R

Очередное «процветание» в сверхдержаве под №404

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