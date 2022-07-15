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В бета-версии Telegram для Android появилась функция запрета голосовых сообщений — она доступна в Premium-подписке Статьи редакции
Платная подписка в мессенджере появилась в середине июня.
- Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения, пишет «Код Дурова» в своём канале в мессенджере.
- Соответствующая функция появилась в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Она будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Telegram Premium.
- Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в Telegram-канале tgfiles.
- Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей. 21 июня стоимость снизилась до 299 рублей.
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Киллер фича!
На такое и патент оформить нужно (-:
Далее надо вводить «супер премиум» где можно будет отправлять голосовые тем у кого запрет и насильно заставлять полностью прослушивать.
Отправленное голосовое начинает проигрывать сразу, как пришло + этого пользователя нет в чс
Ага (-: Чтобы при доставке сообщения телефон разблокировался и вслух на полную начинал вещать?
Это будет за отдельную плату , поштучно. И пока адресат несколько раз не прослушает аккаунт будет заблокирован )) Паша с тебя партнерские )))
Блин, ну мечта!!! Дайте две, как говорится (-:
Правда вот именно в телеге мне голосовые никто не отправляет. Но ватсап – просто клоака этих умников, не умеющих набирать текст.
Даёшь такую функцию повсеместно!
Вацап до сих пор не имеет функцию редактировать сообщения, о чем там говорить
Да, мне непонятна эта их политика, какой-то принципиальный момент, видимо, не верю что они не могут осилить техническую сторону.
писали недавно, что сделают наконец то
Кто то в комментариях на VC очень просил эту фишку для премиум подписки. Получите, распишитесь)
Теперь принудительно все текстовые сообщения переводим в аудио на обычной подписке.
Считаем прибыль.
Зачем ты подсказываешь?)
Классовое расслоение вот оно какое))
Теперь все новые функции будут в тг премиум…
Ждем когда пуши починят
А что с ними?
Если человек в течение одной минуты напишет 20 сообщений — мне придет 20 пушей. Тут две опции — отключать пуши совсем или терпеть эти уведомления. В итоге я без уведомлений сижу. Очень давно прошу фичу "присылать уведомление о сообщениях в N минут"
Зачем Вы их сломали?
Господь нас услышал
Цену бы еще поставили в районе 100-150.
Мечтаю о таком в WhatsApp