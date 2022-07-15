Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Сервисы
Замкнутый фитиль

В бета-версии Telegram для Android появилась функция запрета голосовых сообщений — она доступна в Premium-подписке Статьи редакции

Платная подписка в мессенджере появилась в середине июня.

  • Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения, пишет «Код Дурова» в своём канале в мессенджере.
  • Соответствующая функция появилась в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Она будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Telegram Premium.
  • Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в Telegram-канале tgfiles.
  • Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей. 21 июня стоимость снизилась до 299 рублей.
Сервисы
Ануш Алексанян
Боты для донатов и покупки подписки в Telegram не принадлежат мессенджеру: они связаны с предпринимателем из Казани Статьи редакции

Главное из материала «Медиазоны».

Дмитрий Еремеев

#новость #telegram

1432 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
23 комментария
Написать комментарий...
 Александр Саввин

Киллер фича!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

На такое и патент оформить нужно (-:

Ответить
Развернуть ветку
Ilgar Dadashov

Далее надо вводить «супер премиум» где можно будет отправлять голосовые тем у кого запрет и насильно заставлять полностью прослушивать.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Zakirov

Отправленное голосовое начинает проигрывать сразу, как пришло + этого пользователя нет в чс

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ага (-: Чтобы при доставке сообщения телефон разблокировался и вслух на полную начинал вещать?

Ответить
Развернуть ветку
Петр Вавилов

Это будет за отдельную плату , поштучно. И пока адресат несколько раз не прослушает аккаунт будет заблокирован )) Паша с тебя партнерские )))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Блин, ну мечта!!! Дайте две, как говорится (-:
Правда вот именно в телеге мне голосовые никто не отправляет. Но ватсап – просто клоака этих умников, не умеющих набирать текст.
Даёшь такую функцию повсеместно!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Вацап до сих пор не имеет функцию редактировать сообщения, о чем там говорить

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да, мне непонятна эта их политика, какой-то принципиальный момент, видимо, не верю что они не могут осилить техническую сторону.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey K

писали недавно, что сделают наконец то

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Кто то в комментариях на VC очень просил эту фишку для премиум подписки. Получите, распишитесь)

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Якунин

Теперь принудительно все текстовые сообщения переводим в аудио на обычной подписке.

Считаем прибыль.

Ответить
Развернуть ветку
Mista

Зачем ты подсказываешь?)

Ответить
Развернуть ветку
прядь вереск

Классовое расслоение вот оно какое))

Ответить
Развернуть ветку
Аноним

Теперь все новые функции будут в тг премиум…

Ответить
Развернуть ветку
Таможенный будильник

Ждем когда пуши починят

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей

А что с ними?

Ответить
Развернуть ветку
Таможенный будильник

Если человек в течение одной минуты напишет 20 сообщений — мне придет 20 пушей. Тут две опции — отключать пуши совсем или терпеть эти уведомления. В итоге я без уведомлений сижу. Очень давно прошу фичу "присылать уведомление о сообщениях в N минут"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Зачем Вы их сломали?

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Господь нас услышал

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

Цену бы еще поставили в районе 100-150.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Переверзев

Мечтаю о таком в WhatsApp

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null