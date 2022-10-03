«Тинькофф» запустил в приложении сервис для отчётов и уплаты налогов самозанятых Статьи редакции
В приложении также можно зарегистрироваться как самозанятый.
- Через сервис в приложении «Тинькофф» можно принимать платежи как самозанятый, выставлять чеки, заявлять о доходах в ФНС и платить налоги.
- Все операции можно проводить на одну карту, налог будет считаться только с профессионального дохода — операции выбирает сам самозанятый. Чтобы задекларировать переводы от клиентов, надо указать от кого и за что поступили деньги. Если доход заявили по ошибке, его можно отозвать.
- Из приложения можно отправлять чек — после формирования его в налоговой банк пришлёт уведомление. Также от ФНС будут приходить квитанции для оплаты налога, его можно будет оплатить в приложении.
- Если доход превысит предельный уровень для самозанятых в 2,4 млн рублей в год или появятся наёмные работники, можно будет перейти на ИП сразу в приложении.
- Для регистрации самозанятости нужна дебетовая карта «Тинькофф» и мобильное приложение банка. В разделе «Открыть новый продукт» на главном экране приложения нужно выбрать «Самозанятость», ввести регион и сферу деятельности — остальные данные подтянутся автоматически. Оформление занимает 5–10 минут, в отдельных случаях до пяти дней в зависимости от ответа ФНС.
- В сентябре 2020 года «Тинькофф» запустил сервис для бизнеса, который помогает выплачивать вознаграждения самозанятым. А в 2021-м компания купила сервис Jump.Finance, который помогает автоматизировать процесс.
- Аналогичный сервис для самозанятых есть у ФНС, «ЮMoney», «Сбера», «Альфа-банка» и других.
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Уже начинаем хейтить или подождем?
Заплотил нолог и получил блок по 115 фз
А чего ждать, моложе, чем сегодня, мы уже не будет, так что понеслась!
Кто-нибудь может без сарказма объяснить, зачем все эти сервисы от банков, если есть Мой Налог и на буке, и на смартфоне, и скачивают его даже пенсионерки с помощью родных? Вот недавно просто мама приятельницы решила сдавать квартиру "полноценно".
Зачем ещё одно звено? Мой налог элементарен к пониманию, прям вот даже я освоила в начале 19-го, а тут через 3 года Тинь уже не знает, на чём ещё комиссию взять?
эти сервисы от банков для автоматической регистрации дохода в налоговой.
А.
То есть типа как чип кассы, только онлайн для НПД?
Очень своевременно и быстро они среагировали, не прошло и 3 лет.
чтобы потом запросить профильный диплом и заблокировать к хренам весь сервис, если диплома не окажется
У меня также запросили дипломы и сертификаты о прохождении курсов, чтобы подтвердить деньги на дебетовой карте. Перешёл спустя 5 лет обратно на сбер
Тиньков из лучшего банка стал худшим
Приложение "Мой налог" вполне удобное, ну и дефолтная шутка про комиссию $200)
Главное чтобы работало как положено , а не через одно место)
Это аналог приложения "мой налог"?
Не думал, что скажу это, но – молодцы, давно пора!
Однако, ничего не сказано о стоимости, бесплатно это для самозанятого или нет.
Надеюсь, что бесплатно. У других по крайней мере так. Но вот то, что только сейчас подобный сервис запустили - странно для инновационного и технологичного банка, коим они себя считают. У Сбера такой сервис еще года 3 назад появился.
Честно говоря, ещё когда их чаще хвалили, не видел особой технологичности, да и инноваций каких-то не замечал, приложение – тоже не самое-самое, на уровне с остальными. Так что совершенно непонятно, откуда столько гонора было.
Тут согласен. Раньше у них хоть какая-то финансовая выгода была, сейчас, относительно других, и она пропала.
Честно говоря не понял в чём новость, т.к. пользуюсь этим сервисом уже несколько месяцев. Возможно не для всех ранее было доступно, а теперь открыли всем. Отвечая на Ваш вопрос – бесплатно, никаких комиссий за всё время использования не было.
У Тинькофф всегда удобные сервисы, думаю этот будет не хуже
С первым комментом! Не растите, не будьте здоровы
Спс...А хочется еще подрасти (( и быть здоровой.
Проинтегрировались с "Мой налог"?