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Bloomberg: Twitter попросил часть уволенных сотрудников вернуться — их якобы сократили по ошибке Статьи редакции

Похоже, Илон Маск поспешил.

  • О том, что руководство Twitter во главе с Илоном Маском попросило вернуться несколько десятков уволенных ранее сотрудников, сообщили источники агентства Bloomberg.
  • Руководители Twitter уволили часть сотрудников по ошибке, а некоторых работников сократили «до того, как менеджмент понял, что опыт этих специалистов может быть необходим для создания новых функций, которые планирует реализовать Илон Маск».
  • После того, как Илон Маск купил Twitter, компания сократила почти 3700 человек, около половины штата. Сколько из них руководство попросило вернуться, неясно.
  • В Bloomberg сообщили, что топ-менеджеры уволили сотрудников по электронной почте. Многие из них узнали, что потеряли работу после того, как лишились доступа к корпоративным системам вроде Slack.
  • По состоянию на 7 ноября 2022 года в Twitter работает около 3700 человек, утверждают источники издания. Маск поставил перед ними множество задач по внедрению функций. Некоторым сотрудникам пришлось ночевать в офисе, чтобы уложиться в сроки, установленные главой компании.

#новость #twitter #илонмаск

1835 просмотров
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31 комментарий
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Подробный месяц
несколько десятков уволенных

Когда увольняешь 3700 человек, можно и ошибиться на несколько. Это нормально.
Вот если попросят вернуть три зарплаты, то это уже печаль ))

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Igor Mashkov

думаю как извинения разрешат оставить)

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Подробный месяц

Жирно.

Достаточно разрешить брать два маффина в буфете вместо одного.

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zinkovvi

Можно и ошибиться на несколько… сотен людей..

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kit

Письма рассылки с увольнениями просто по ошибке всем сотрудникам твиттера пришли, вместо необходимых)

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zinkovvi

включительно и Илона Маска ))))

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Алексей Сахаров

Письма об увольнении рассылались всем. Кто пришел к hr забирать документы того уволили. Кто не пришел — остался работать.

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роман долгополов

Потом выяснится что попросили вернутся по ошибке))
"Не-не-не,все правильно -идите нах"

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Андрей Цветков
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Funpepper

C завода выпизднули с десяток алкашей - "страна рабов все развалили"

Маск выкидывает на мороз 3700 человек - "ну это оптимизация он наверняка знает что делает"

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Hambala Fully

Добро пожаловать на vc.ru

Если вы ещё не состоите в фан-клубе Илона Маска и не готовы и имеете рациональное мышление - вам здесь не рады

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роман долгополов

У нас такое тоже есть

Закрыли при Ельцине-"разворовали сволочи"
Закрыли при Путине-"лучше надо было работать,это капитализм"

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Слегка Придурковатый

Я бы на месте этих ошибочно уволенных зарядил ценник возврата х2 как минимум. Не, ну а хуле.

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Alex Shevchenko

Ага, и Маск сразу такой😂

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Слегка Придурковатый

Ну если "опыт этих специалистов может быть необходим для создания новых функций, которые планирует реализовать Илон Маск", то легко.

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Alex Shevchenko

Разумеется)

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Eli
Ну если "опыт этих специалистов может быть необходим для создания новых функций, которые планирует реализовать Илон Маск", то легко.

Не на столько необходим. Запуском ракет другой бизнес маска занимается, не Твиттер.

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Eli
Я бы на месте этих ошибочно уволенных зарядил ценник возврата х2 как минимум. Не, ну а хуле.

Маск: лан, возвращайся, попутал маленько
Ты: ага, сука! Осознал? з/п минимум в двое.
Маск: ну ок, не возвращайся

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Яна Кузьминская

Подход компаний: разрушить все, когда мы, наконец, перестанем так спешить

Когда решения будут приниматься взвешенно?

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Подробный месяц

Нет времени на раскачку, нам нужен рывок ))

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Яна Кузьминская

Пока они в тупике и разгребают свои ошибки, которые как раз были приняты в спешке 😂👍

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Sergeant Ding

В оригинале статьи кстати: is now reaching out to dozens of employees who lost their jobs and asking them to return.

Это по смыслу звучит несколько иначе, чем описано в новости.

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Разный пёс_анон

да вроде так же...

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Sergeant Ding

Просит вернуться десятки сотрудников, там этих десятков может быть очень много

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sles

Дюжин же :-)

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Андрей Рядькин
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Eli
После того, как Илон Маск купил Twitter, компания сократила почти 3700 человек, около половины штата.

Бля, как можно так быстро понять кого сокращать а кого нет, когда идёт речь о 3700 человек?! Что-то это мне сталинские расстрелы напомнило.

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Alexander Golubev

Польские лагеря смерти.

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Eli

Ну не, там история совсем другая была. А у сталина довольна похожая: сталину приносили списки на расстрел тысячами, а он подмахивал не глядя и не разбираясь особо.

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Вадим Д.

Маск: «Я того, торопливый. Вертайтесь, а?»

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Sergeant Ding

Не знаю как на счёт ценника, но перспективы судебного иска проглядывают

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