Bloomberg: Twitter попросил часть уволенных сотрудников вернуться — их якобы сократили по ошибке Статьи редакции
Похоже, Илон Маск поспешил.
- О том, что руководство Twitter во главе с Илоном Маском попросило вернуться несколько десятков уволенных ранее сотрудников, сообщили источники агентства Bloomberg.
- Руководители Twitter уволили часть сотрудников по ошибке, а некоторых работников сократили «до того, как менеджмент понял, что опыт этих специалистов может быть необходим для создания новых функций, которые планирует реализовать Илон Маск».
- После того, как Илон Маск купил Twitter, компания сократила почти 3700 человек, около половины штата. Сколько из них руководство попросило вернуться, неясно.
- В Bloomberg сообщили, что топ-менеджеры уволили сотрудников по электронной почте. Многие из них узнали, что потеряли работу после того, как лишились доступа к корпоративным системам вроде Slack.
- По состоянию на 7 ноября 2022 года в Twitter работает около 3700 человек, утверждают источники издания. Маск поставил перед ними множество задач по внедрению функций. Некоторым сотрудникам пришлось ночевать в офисе, чтобы уложиться в сроки, установленные главой компании.
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Когда увольняешь 3700 человек, можно и ошибиться на несколько. Это нормально.
Вот если попросят вернуть три зарплаты, то это уже печаль ))
думаю как извинения разрешат оставить)
Жирно.
Достаточно разрешить брать два маффина в буфете вместо одного.
Можно и ошибиться на несколько… сотен людей..
Письма рассылки с увольнениями просто по ошибке всем сотрудникам твиттера пришли, вместо необходимых)
включительно и Илона Маска ))))
Письма об увольнении рассылались всем. Кто пришел к hr забирать документы того уволили. Кто не пришел — остался работать.
Потом выяснится что попросили вернутся по ошибке))
"Не-не-не,все правильно -идите нах"
C завода выпизднули с десяток алкашей - "страна рабов все развалили"
Маск выкидывает на мороз 3700 человек - "ну это оптимизация он наверняка знает что делает"
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Если вы ещё не состоите в фан-клубе Илона Маска и не готовы и имеете рациональное мышление - вам здесь не рады
У нас такое тоже есть
Закрыли при Ельцине-"разворовали сволочи"
Закрыли при Путине-"лучше надо было работать,это капитализм"
Я бы на месте этих ошибочно уволенных зарядил ценник возврата х2 как минимум. Не, ну а хуле.
Ага, и Маск сразу такой😂
Ну если "опыт этих специалистов может быть необходим для создания новых функций, которые планирует реализовать Илон Маск", то легко.
Разумеется)
Не на столько необходим. Запуском ракет другой бизнес маска занимается, не Твиттер.
Маск: лан, возвращайся, попутал маленько
Ты: ага, сука! Осознал? з/п минимум в двое.
Маск: ну ок, не возвращайся
Подход компаний: разрушить все, когда мы, наконец, перестанем так спешить
Когда решения будут приниматься взвешенно?
Нет времени на раскачку, нам нужен рывок ))
Пока они в тупике и разгребают свои ошибки, которые как раз были приняты в спешке 😂👍
В оригинале статьи кстати: is now reaching out to dozens of employees who lost their jobs and asking them to return.
Это по смыслу звучит несколько иначе, чем описано в новости.
да вроде так же...
Просит вернуться десятки сотрудников, там этих десятков может быть очень много
Дюжин же :-)
Бля, как можно так быстро понять кого сокращать а кого нет, когда идёт речь о 3700 человек?! Что-то это мне сталинские расстрелы напомнило.
Польские лагеря смерти.
Ну не, там история совсем другая была. А у сталина довольна похожая: сталину приносили списки на расстрел тысячами, а он подмахивал не глядя и не разбираясь особо.
Маск: «Я того, торопливый. Вертайтесь, а?»
Не знаю как на счёт ценника, но перспективы судебного иска проглядывают