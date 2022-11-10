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Полина Лааксо

«Зумеры скрестили Instagram* и LinkedIn»: как выглядит новое приложение для нетворкинга Pineapple Статьи редакции

На этапе тестирования в него вложились вице-президент по продуктам Google и бывший вице-президент по дизайну Facebook*.

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Основатели Pinapple Оливер Круз и Дэвид Даймонд. Источник: Business Post
  • Компания Pineapple Labs опубликовала приложение Pineapple — соцсеть для нетворкинга, ориентированная на молодых специалистов, рассказал TechCrunch. До этого сервис тестировали на 10 тысячах пользователей.
  • Сооснователь проекта — 22-летний Дэвид Даймонд. Он начинал стажёром в отделе продуктового дизайна фирмы-разработчика Intercom — в 15 лет. Сперва получил отказ: резюме ничем не отличало его от других, а ещё у него не было портфолио. Он исправил ошибки и получил приглашение, но осознал, что в интернете нет платформы, которая бы соответствовала духу зумеров.
  • Разрабатывать очередную «доску объявлений» он не хотел и вместо этого сосредоточился на продукте, который позволил бы молодёжи заводить связи в привычном формате: через визуализацию интересов и профили, которые «отражают их настоящих». Вроде историй в Instagram*.
Слева — то, как может выглядеть профиль: пара строчек о себе, стажировках, опыте или месте работы. Справа — более подробное описание, а также ссылки на другие аккаунты
  • На платформе можно создавать и вступать в группы по интересам — дизайну, маркетингу, инвестициям. Общаются там в тредах, которые исчезают через 24 часа. При желании можно связаться с участниками сообщества лично.
  • В приложении также есть рекомендаций — через неё сервис предлагает сообщества, публикации из них, а также отдельных пользователей.
Так может выглядеть страница сообщества
  • В интернете приложение называют «LinkedIn для зумеров», но Даймонд со сравнением не согласен. По его словам, в LinkedIn молодые пользователи ищут «наставников», а в Pineapple — сверстников для совместных инициатив и общения. Там также не так важен статус: работает ли человек и где или он в поиске.
  • Монетизации на платформе нет — пока она планирует сосредоточиться на росте аудитории. Но у Даймонда есть на примете два способа, которые компания, возможно, попробует реализовать. Первый — позволить пользователям выставлять платный контент. Второй — сотрудничать с рекрутерами, которые будут искать в Pineapple сотрудников.
  • Пока приложение доступно только на iOS. Редактор vc.ru попробовал зарегистрироваться с российским номером, но так и не получил код подтверждения.
  • В апреле 2022 года Pineapple Labs привлекла $1,1 млн на предпосевном раунде. Его возглавили F7 Ventures и 500 Global, а среди инвесторов были также вице-президент по продуктам в Google Брэдли Хоровиц и бывшая вице-президент по дизайну в Facebook* Джули Чжоу. Деньги пошли на исследования и разработку, а также зарплаты первым сотрудникам. В 2023 году компания рассчитывает закрыть также посевной раунд.
Интерфейс приложения: публичный профиль, описание, лента для поиска людей и групп, а также личные сообщения

*Meta, владеющая Instagram и Facebook, внесена в реестр экстремистов и террористов и запрещена в России.

#pineapple #новость #приложения #нетворкинг

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2 комментария
Денис Денисов

Ого, достойный конкурент для Clubhouse.

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Malina Krasnaya

круто, жаль что всё опять закончится спамом от индусов и жопами за $15 в месяц

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