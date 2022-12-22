«Долями» запустил оплату покупок по частям в офлайн-магазинах, рассказала компания. Чтобы ею воспользоваться, нужно будет отсканировать специальный QR-код на кассе магазина.

Для оплаты покупок таким способом потребуется карта любого банка и смартфон — скачивать приложение «Долями» не нужно. Если клиент уже в нём зарегистрирован, достаточно будет ввести телефон и подтвердить его с помощью кода из SMS. В остальных случаях сервис попросит указать ФИО, дату рождения и адрес электронной почты.

Первый платёж в размере 25% от стоимости покупки сервис спишет с карты на кассе. Остальные три четверти будет снимать со счёта автоматически каждые две недели. График платежей покажет сразу после сканирования QR-кода в магазине, а потом будет напоминать о каждом заранее.

Пока «Долями» работает в магазинах косметики и товаров для красоты и дома «Золотое яблоко», в мультибрендовой сети одежды, обуви и аксессуаров Brandshop, магазинах Finn Flare и ювелирном Sunlight. В будущем компания подключит и другие, следить за списком можно в приложении «Долями» — в разделе «В магазине».

«Тинькофф» запустил сервис оплаты покупок по частям в апреле 2021 года. Полный список партнёров компании, в частности в онлайне, можно изучить на сайте или в мобильном приложении «Тинькофф» во вкладке «Кэшбэк и бонусы».

