Сервис «Тинькофф» для оплаты покупок по частям «Долями» заработал в офлайн-магазинах Статьи редакции
Им могут воспользоваться обладатели карт любых банков — не только «Тинькофф».
«Долями» запустил оплату покупок по частям в офлайн-магазинах, рассказала компания. Чтобы ею воспользоваться, нужно будет отсканировать специальный QR-код на кассе магазина.
Для оплаты покупок таким способом потребуется карта любого банка и смартфон — скачивать приложение «Долями» не нужно. Если клиент уже в нём зарегистрирован, достаточно будет ввести телефон и подтвердить его с помощью кода из SMS. В остальных случаях сервис попросит указать ФИО, дату рождения и адрес электронной почты.
- Первый платёж в размере 25% от стоимости покупки сервис спишет с карты на кассе. Остальные три четверти будет снимать со счёта автоматически каждые две недели. График платежей покажет сразу после сканирования QR-кода в магазине, а потом будет напоминать о каждом заранее.
Пока «Долями» работает в магазинах косметики и товаров для красоты и дома «Золотое яблоко», в мультибрендовой сети одежды, обуви и аксессуаров Brandshop, магазинах Finn Flare и ювелирном Sunlight. В будущем компания подключит и другие, следить за списком можно в приложении «Долями» — в разделе «В магазине».
- «Тинькофф» запустил сервис оплаты покупок по частям в апреле 2021 года. Полный список партнёров компании, в частности в онлайне, можно изучить на сайте или в мобильном приложении «Тинькофф» во вкладке «Кэшбэк и бонусы».
Надеюсь, все само оформляется? Ну это, посмотрел, и типа согласился с условиями?
Скоро, вы поднесли свою карту к терминалу магазина, посчитали данное действие вашим согласием на кредит, все для вашего удобства (с) потанинкофф
Халва, подвинься, тут «Долями» подвезли.
С автоматическим снятием неплохо – нет риска нарваться на просрочку платежа, как у той же Халвы.
Есть риск нарваться на 0 рублей на счету, когда тебе жрать нечего 🌚
Так то удобно все это, главное чтобы без подвоха и подводных камней. А то ведь как у нас, вроде всхо хорошо, а потом целая лента жалоб.
Читаю я вас и диву даюсь! Вроде взрослые люди..
Вы действительно думаете, что все банки создавались только с одной целью: помочь вам купить всё что вы пожелаете в рассрочку ( на 3, 6, 12 мес) и за это вы никому ничего не заплатите?
Расстрою вас. Банки (как и казино) ВСЕГДА заработают на вас.Для этого они (банки) и создавались: зарабатывать на лохах, просрочивших любой платёж хоть на минуту. "Мы ставим вас на счётчик..."
Хуйня это
Еще один телепат с йух во всю голову ) А по существу то можно услышать что-то или нет?
А для мужиков что? Где строймагазины с дрелями и сверлами?))))
Юристы есть в чате? Что за дичь тут написана? На какой % вылетят физики при просрочке?
чего т как то 4 платежа раз в 2 недели неинтересно даже связываться, учитывая что у того же жёлтого грейс 55 дней, а уж у других и 120 и 180 и 365 бывает
Все эти сервисы с оплатой в долях хуйня какая-то.
Обоснуйте что не так. Просто интересно. Несколько знакомых брали на яндекс маркете со сплитом и вроде как довольны.
Всё так, но хуйня, я же говорю.
Я вообще то на полном серьезе хотела узнать в чем плохо. А такой ответ это тоже что в бочку пернуть.
Плохо, что это расхолаживает в первую очередь молодежь, надо надеятся на себя, заработал значит заслужил - купил, жить без долгов надо, тем более по мелочам, я признаю только ипотеку. Сейчас эти сплиты только нагружают зря и так загруженные карточки товаров
какими же надо быть слабыми духом, чтобы с мокапа айфона стыдливо убирать вырез 😂
Во теперь пачку макарон в складчину можно покупать.
Для производства очень даже неплохая фишка 🙏🏼