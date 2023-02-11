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Полина Лааксо

«Поспешно, халтурно и недальновидно»: сотрудники Google раскритиковали решение компании анонсировать Bard — CNBC Статьи редакции

До этого руководство само говорило им, что продукт ещё не готов, а спешка может подорвать репутацию всей корпорации.

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  • 6 февраля 2023 года Google анонсировала запуск конкурента ChatGPT — чат-бота Bard на нейросети компании LaMDA. Точных сроков выхода она не озвучила, а в видеопрезентации продукта показала всего один пример использования, который не отличал Bard от других подобных решений.
  • 8 февраля, через день после выхода «нового Bing» от Microsoft, компания провела презентацию, на которой, по прогнозам, должна была больше рассказать об ИИ-разработках и в частности Bard, но в итоге представила многое из того, что уже анонсировала, и «не смогла повторить успех» Microsoft, писало The Verge.
  • Во время презентации, вдобавок ко всему, один из спикеров забыл взять на сцену телефон, который нужен был для демонстрации обновлений, а СМИ заметили, что компания допустила фактическую ошибку в публичной рекламе своего чат-бота. На фоне новостей акции Google падали более чем на 9%.
  • Сотрудники Google нередко по-доброму шутят над проколами компании — для этого у них даже есть свой внутренний генератор мемов Memegen. Но на этот раз они принялись критиковать её и гендиректора Сундара Пичаи всерьёз, пишет CNBC.
  • На одном из «мемов» с изображением Пичаи работник написал: «Дорогой Сундар, запуск Bard и сокращения — это поспешное, халтурное и недальновидное решение. Пожалуйста, давайте, как и раньше, не забывать о долгосрочных перспективах».
  • Другой сотрудник признался: проводи он оценку эффективности работы коллег, «Сундар и руководство получили бы самую низкую оценку». По его словам, в попытке «сузить фокус», к чему Пичаи призывал всех в 2022 году, начальство «перестало видеть дальше своего носа».
  • Высшее руководство нередко просило штат вести себя «по-гугловски» — быть амбициозными, трудолюбивыми и с уважением относиться к команде. При этом его же текущее поведение сотрудники сочли противоположностью этого. Некоторые из них даже не знали о планах Google провести презентацию.
  • В конце 2022 года работники также спрашивали у руководства, как Google будет конкурировать с решениями Microsoft и OpenAI. Тогда оно сказало, что её собственный чат-бот «далёк от идеала», а спешка может навредить репутации корпорации. А потом пренебрегло своими же словами.

Сокращение 12 тысяч человек помогло акциям Google вырасти на 3%. Экстренная презентация её ИИ-решений тем временем обвалила бумаги на 8%.

цитата из внутреннего мема с изображением Николаса Кейджа
Николас Кейдж. Источник: Espinof
  • Google видела в ChatGPT угрозу ещё в конце 2022-го и тогда же объявила «красный код» внутри компании, бросив силы на разработку «своего ответа ChatGPT». В феврале 2023 года к работе над кодом вернулся сооснователь Google Сергей Брин: он подал запрос, чтобы получить доступ к данным, на которых обучают LaMDA.
  • В начале февраля СМИ сообщали, что Google вложила более $20 млн в аналог «напарника программиста» Copilot и инвестировала $300-400 млн в ИИ-стартап Anthropic с выходцами из OpenAI. Последняя при этом наняла не меньше десяти бывших инженеров ИИ-подразделения Google для запуска и развития ChatGPT, как писало The Information.

#новость #google

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