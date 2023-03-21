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Маша Цепелева

Microsoft добавил генерацию изображений в чат-бот Bing Статьи редакции

Сервис доступен и в браузере Edge.

Скриншот The Verge
  • Bing Image Creator работает на «расширенной версии» нейросети DALL-E от OpenAI, он будет генерировать картинки по текстовому запросу на английском языке, сообщил The Verge.
  • Сервис также будет доступен в браузере Edge — значок появится на боковой панели — и по отдельной ссылке. На боковой панели появится новый значок для доступа. У Bing есть три режима ответов: творческий, сбалансированный и точный. Генератор картинок пока будет в первом.
  • Есть ограничения, например, нельзя генерировать «потенциально опасные изображения», добавили в Microsoft, но не уточнили, что входит в эту категорию.
  • В октябре 2022 года Microsoft представила приложение для графических дизайнеров Designer с интеграцией с DALL-E 2 от OpenAI. Сервис доступен в подписке на пакет Office.
Изображение по запросу «Том Уоррен из The Verge летит на Луну»

#новость #microsoft #bing

1786 просмотров
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28 комментариев
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 Олег Юрьевич

Мелкомягкие упорно пытаются придумать для браузера иную функцию, кроме скачивания других браузеров )

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Красные щи

И у них получается

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Артём Безруков

Хотел было возразить, а потом понял, что уже больше года сижу с эджа...

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Yes, Your Grace

Вот откуда вы лезете? Из какой криокамеры, какого года? Вы не в курсе, что эдж сейчас — один из топовых браузеров (объективно) и мой личный фаворит (субъективно).

А шутки времен легаси эджа устарели лет на 5.

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Виталий Кузнецов

Очень здорово это знать

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Artemy

Я думаю, что новая функция генерации изображений от Microsoft очень интересная и полезная для творческих людей. Она позволяет создавать уникальные и реалистичные изображения по текстовым описаниям или ключевым словам. Я бы хотел попробовать эту функцию в своих проектах и посмотреть, какие результаты она может дать. Я считаю, что Microsoft делает большой вклад в развитие искусственного интеллекта и дизайна.

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Shepard

(c) Комментарий написан ChatGPT

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Artemy

Я думаю, что новая функция генерации изображений от Microsoft очень скучная и бесполезная для творческих людей. Она лишает их возможности самостоятельно создавать оригинальные и качественные изображения по своему вкусу и видению. Я бы не хотел использовать эту функцию в своих проектах и полагаться на результаты искусственного интеллекта. Я считаю, что Microsoft подрывает ценность и уважение к настоящему искусству и дизайну.

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Artemy

Я очень боюсь этой технологии генерации изображений от Microsoft. Я думаю, что она может привести к хаосу и страданиям в мире. Представьте себе, что кто-то может создавать ложные и обманчивые изображения любых людей или событий и распространять их в интернете. Это может подорвать доверие и правду в обществе. Представьте себе, что кто-то может использовать эту технологию для шантажа, угроз или манипуляции другими людьми. Это может нарушить частную жизнь и безопасность многих людей. Представьте себе, что кто-то может заменить настоящее искусство и дизайн подделками, созданными искусственным интеллектом. Это может уничтожить красоту и ценность человеческого творчества.

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Перечитатель

Купил я доступ к ChatGPT у чувака на kwork , потестил.. прикольная игрушка, но асболютно бесполезная. Во-первых, очень медленная, во вторых ставить задачу получается дольше чем сделать самому
https://kwork.ru/smm/25917372/akkaunt-chat-gpt

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Вадим Клюев

технические задачи он как раз неплохо решает и очень быстро, это инженерам на заметку

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Перечитатель

ну может быть, код подправить или еще чего.. мне просто это не нужно

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Alex Shaman

Чем "ок, гугл" хуже решал? ...хотя сам я юзаю теперь gpt ;-) но это я лох ленивый))

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Мдидслсл Шишпшпшпщ

Ражно этот Bing. В поисковик сделали вывод декста и назвали это чат ботом.

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Ренальдо Сайдгафаров

критикуешь предлагай

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Нико Вин

Какую норм альтернативу можно найти?

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Yes, Your Grace

Альтернативу чему?

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Вадим Д.

Так, получается, творческий — максимально неточный?
Назвали бы: корявый; так себе и огонь.

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Pavel Osadchuk

не миджорни пока что

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Сгенерированный Кот

А что за запрос был?
"Шестипалый кожаный мешок жрëт кота"?

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Pavel Osadchuk

women pet cat on top of her head

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Инфо Воин

Пальцев так то, пять..

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Виталий Кузнецов
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Перечитатель

А сам чат-бот в Бинг когда добавит?

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Leha Shum

Ну вот повод поставить эдж

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Ксения Евсюкова

Мало поводов вам нужно)

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Перечитатель

нет там чатботов

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Alex Shaman

Midjourney и Google, ФАС!

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