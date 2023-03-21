Microsoft добавил генерацию изображений в чат-бот Bing Статьи редакции
Сервис доступен и в браузере Edge.
- Bing Image Creator работает на «расширенной версии» нейросети DALL-E от OpenAI, он будет генерировать картинки по текстовому запросу на английском языке, сообщил The Verge.
- Сервис также будет доступен в браузере Edge — значок появится на боковой панели — и по отдельной ссылке. На боковой панели появится новый значок для доступа. У Bing есть три режима ответов: творческий, сбалансированный и точный. Генератор картинок пока будет в первом.
- Есть ограничения, например, нельзя генерировать «потенциально опасные изображения», добавили в Microsoft, но не уточнили, что входит в эту категорию.
- В октябре 2022 года Microsoft представила приложение для графических дизайнеров Designer с интеграцией с DALL-E 2 от OpenAI. Сервис доступен в подписке на пакет Office.
1786 просмотров
Мелкомягкие упорно пытаются придумать для браузера иную функцию, кроме скачивания других браузеров )
И у них получается
Хотел было возразить, а потом понял, что уже больше года сижу с эджа...
Вот откуда вы лезете? Из какой криокамеры, какого года? Вы не в курсе, что эдж сейчас — один из топовых браузеров (объективно) и мой личный фаворит (субъективно).
А шутки времен легаси эджа устарели лет на 5.
Очень здорово это знать
Я думаю, что новая функция генерации изображений от Microsoft очень интересная и полезная для творческих людей. Она позволяет создавать уникальные и реалистичные изображения по текстовым описаниям или ключевым словам. Я бы хотел попробовать эту функцию в своих проектах и посмотреть, какие результаты она может дать. Я считаю, что Microsoft делает большой вклад в развитие искусственного интеллекта и дизайна.
(c) Комментарий написан ChatGPT
Я думаю, что новая функция генерации изображений от Microsoft очень скучная и бесполезная для творческих людей. Она лишает их возможности самостоятельно создавать оригинальные и качественные изображения по своему вкусу и видению. Я бы не хотел использовать эту функцию в своих проектах и полагаться на результаты искусственного интеллекта. Я считаю, что Microsoft подрывает ценность и уважение к настоящему искусству и дизайну.
Я очень боюсь этой технологии генерации изображений от Microsoft. Я думаю, что она может привести к хаосу и страданиям в мире. Представьте себе, что кто-то может создавать ложные и обманчивые изображения любых людей или событий и распространять их в интернете. Это может подорвать доверие и правду в обществе. Представьте себе, что кто-то может использовать эту технологию для шантажа, угроз или манипуляции другими людьми. Это может нарушить частную жизнь и безопасность многих людей. Представьте себе, что кто-то может заменить настоящее искусство и дизайн подделками, созданными искусственным интеллектом. Это может уничтожить красоту и ценность человеческого творчества.
Купил я доступ к ChatGPT у чувака на kwork , потестил.. прикольная игрушка, но асболютно бесполезная. Во-первых, очень медленная, во вторых ставить задачу получается дольше чем сделать самому
https://kwork.ru/smm/25917372/akkaunt-chat-gpt
технические задачи он как раз неплохо решает и очень быстро, это инженерам на заметку
ну может быть, код подправить или еще чего.. мне просто это не нужно
Чем "ок, гугл" хуже решал? ...хотя сам я юзаю теперь gpt ;-) но это я лох ленивый))
Ражно этот Bing. В поисковик сделали вывод декста и назвали это чат ботом.
критикуешь предлагай
Какую норм альтернативу можно найти?
Альтернативу чему?
Так, получается, творческий — максимально неточный?
Назвали бы: корявый; так себе и огонь.
не миджорни пока что
А что за запрос был?
"Шестипалый кожаный мешок жрëт кота"?
women pet cat on top of her head
Пальцев так то, пять..
А сам чат-бот в Бинг когда добавит?
Ну вот повод поставить эдж
Мало поводов вам нужно)
нет там чатботов
Midjourney и Google, ФАС!