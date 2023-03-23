«ВКонтакте» добавит редактор текстов и таблиц для совместной работы и выпустит «умный» фото- и видеоредактор Статьи редакции
Точные даты релизов компания не раскрывает.
- 23 марта «ВКонтакте» провела мероприятие для авторов Content Day, на котором рассказала о будущих обновления в соцсети. Одно из них — редактор текстов, таблиц и досок, работать над которыми можно будет в командах. В сервисе будет журнал изменений, а представят его во второй половине 2023 года, рассказали vc.ru в компании.
- Компания также анонсировала выход редактора фотографий и видео с алгоритмами машинного обучения. Нейросети помогут улучшить качество, удалить лишние объекты, отретушировать, омолодить или состарить лицо, а также превратить его в «мультяшку» или наложить дипфейк. Он выйдет в виде отдельного приложения, когда — неизвестно.
- Помимо этого, у авторов появится возможность переводить тексты на несколько языков, проверять орфографию, пунктуацию и стилистику. Какие языки добавят в первую очередь, каким образом алгоритмы будут давать рекомендации по стилистике и как скоро состоится релиз — в соцсети не уточняют.
- Чтобы ускорить генерацию контента, «ВКонтакте» также добавит функцию «онлайн-дубляжа»: тексты для видео можно будет озвучивать с помощью синтезированных нейросетями известных голосов. Деталями компания обещает поделиться позже.
- Среди других анонсированных обновлений: возможность прикреплять ссылки к клипам (вероятно, как в «Историях», — vc.ru), включать в профиле режим автора, в результате чего вместо запроса о дружбе пользователь будет набирать подписчиков, создавать UGC-стикеры и выбирать удобный формат отображения фото и видео в своих публикациях — как сетку или карусель. Последнее уже доступно в тестовом режиме части пользователей.
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Потому что это сон (-:
Ничего себе. Вот это рывок. Вот это новинка.
Вконтакте - вроде серьезные ребята, умные, богатые. Но че-то столько сервисов и все они сосредоточены вокруг соц сети, и может быть есть что-то полезное, но среди миллиона всяких видео-звонков, товаров, смешнявочек в ленте и прочее - ничего не найти.
Наверное идея в том, чтобы сделать супер апп, но пока получается делать просто награмождение сервисов
*делать говно
Вы ошиблись в этом месте
ну ладно, по факту не говно. У них очень крутой видео-сервис. Действительно быстрый и конкурентноспособный. Но он спрятан в какой-то такой далекой глубине, что до него не дотыкаться... Ну и интерфейс отвратный. Но вот движок - очень крутой, насколько я понимаю
ВК нужно перестать добавлять новые функции, а работать над улучшением уже имеющихся: баги случаются чуть ли не еженедельно, а поддержка вообще в каком-то отдельном мире от реальных проблем маркетологов живёт
Лучшая конференция ВК - это где они рассказывают, что вырезали, а не добавили. Согласен.
после смены в почте интеграции с ms office на мой офис все работает со скоростью черепахи. Может бы лучше починили старое, чем планировать новое?
и кому это надо ,скажите пожалуйста
Вк кидается на всё подряд и везде обсирается. Может, хоть на чем-то бы сосредоточились?