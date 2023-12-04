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Артур Томилко

WhatsApp* разрешил пользователям iOS отправлять фото и видео в исходном качестве в виде файла Статьи редакции

В версии мессенджера для Android функция пока тестируется.

  • В обновленном приложении WhatsApp* для iOS появилась функция, которая позволяет отправлять фото и видео как файл с сохранением исходного качества, обратило внимание WABetaInfo. Её начали тестировать в ноябре 2023 года, отмечает издание.
  • В журнале изменений говорится, что функция начнёт появляться у пользователей постепенно «в ближайшие недели». В версии для Android она пока тестируется.
  • Чтобы отправить изображение или ролик в исходном качестве, нужно нажать на «+» рядом с окном ввода текста и выбрать «Документ», а затем — «Выбрать фото и видео». Для отправленных таким образом файлов недоступен предварительный просмотр в окне чата, но получатель может нажать на них, чтобы посмотреть содержимое. Ограничения на размер файла — 2 Гб.
  • В августе 2023 года WhatsApp* начал поддерживать отправку фото в HD-качестве без сжатия. В сентябре — отправку HD-видео.
Изображение и видео, отправленные в виде файла / Фото The Verge

*Meta (владеет WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России.

#новости #whatsapp

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20 комментариев
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Kristina Karachevceva

Не прошло и 100 лет. Блин, не знаю почему люди вообще им продолжают пользоваться 🙈 Есть же Телеграмм

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Юрий Б.

Подлинное end to end шифрование, а не рекламируемое тилешкой

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WAVEWITHME

Секретные чаты?) Там тоже End-to-End или нет?
А в WhatsApp все медиафайлы на телефоне лежат, неудобно.

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Владимир Шевцов

На сам деле у мессенджерей есть и плюсы и минусы, поэтому тут дело кусовщины

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Александр Копейкин

У ватсапп шифрование ? Не смешите.
Если надо то ваши чаты без проблем вам предоставят в распечатанном виде 😉

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Юрий Б.

Бла, бла

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Александр Копейкин

И вам не хворать

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Мурад Муртазалиев

Удобно звонить в телеге? Где качество звонка отстой. А групповые звонки танцы с бубном.

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Юрий Б.

Кстати да. Юзаю телегу, но видео созвоны - в востапе. Телега сыпет артефактами нещадно.

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Штуки из труб

По телеге вообще невозможно звонить. Нормально даже простые аудиозвонки не работают. Что с нее взять? Только каналы почитать.

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Гавриил Злобин

Ого, мой прадед оценит обнову

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Захар что-то знает

Жаль, что ЦА сидит не на виси, а в одноклассниках. Даже не узнают (

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Юрий Б.

Андроидоводы, как обычно, сосатб

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Vagif Akbarli

Я уже больше 3 лет пользуюсь это1 функцией. У меня андроид. Это вы сосите, ябловоды

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Юрий Б.
В журнале изменений говорится, что функция начнёт появляться у пользователей постепенно «в ближайшие недели». В версии для Android она пока тестируется.
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Вадим Д.

Думал уже не дождёмся. Теперь-то заживём.

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Анна Исаева

Наконец-то ✨

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Подментованный кот

Прекратите уже насиловать трупик

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Владимир Козырев

а ещё новая версия вацапа на Мак пижня конечно

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17 комментариев
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