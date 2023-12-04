WhatsApp* разрешил пользователям iOS отправлять фото и видео в исходном качестве в виде файла Статьи редакции
В версии мессенджера для Android функция пока тестируется.
- В обновленном приложении WhatsApp* для iOS появилась функция, которая позволяет отправлять фото и видео как файл с сохранением исходного качества, обратило внимание WABetaInfo. Её начали тестировать в ноябре 2023 года, отмечает издание.
- В журнале изменений говорится, что функция начнёт появляться у пользователей постепенно «в ближайшие недели». В версии для Android она пока тестируется.
- Чтобы отправить изображение или ролик в исходном качестве, нужно нажать на «+» рядом с окном ввода текста и выбрать «Документ», а затем — «Выбрать фото и видео». Для отправленных таким образом файлов недоступен предварительный просмотр в окне чата, но получатель может нажать на них, чтобы посмотреть содержимое. Ограничения на размер файла — 2 Гб.
- В августе 2023 года WhatsApp* начал поддерживать отправку фото в HD-качестве без сжатия. В сентябре — отправку HD-видео.
*Meta (владеет WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России.
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Не прошло и 100 лет. Блин, не знаю почему люди вообще им продолжают пользоваться 🙈 Есть же Телеграмм
Подлинное end to end шифрование, а не рекламируемое тилешкой
Секретные чаты?) Там тоже End-to-End или нет?
А в WhatsApp все медиафайлы на телефоне лежат, неудобно.
На сам деле у мессенджерей есть и плюсы и минусы, поэтому тут дело кусовщины
У ватсапп шифрование ? Не смешите.
Если надо то ваши чаты без проблем вам предоставят в распечатанном виде 😉
Бла, бла
И вам не хворать
Удобно звонить в телеге? Где качество звонка отстой. А групповые звонки танцы с бубном.
Кстати да. Юзаю телегу, но видео созвоны - в востапе. Телега сыпет артефактами нещадно.
По телеге вообще невозможно звонить. Нормально даже простые аудиозвонки не работают. Что с нее взять? Только каналы почитать.
Ого, мой прадед оценит обнову
Жаль, что ЦА сидит не на виси, а в одноклассниках. Даже не узнают (
Андроидоводы, как обычно, сосатб
Я уже больше 3 лет пользуюсь это1 функцией. У меня андроид. Это вы сосите, ябловоды
Думал уже не дождёмся. Теперь-то заживём.
Наконец-то ✨
Прекратите уже насиловать трупик
а ещё новая версия вацапа на Мак пижня конечно