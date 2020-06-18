Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечает , что Роскомнадзор объявил о разблокировке несмотря на решения суда и внесение Telegram в Реестр организаторов распространения информации в интернете, которые должны сотрудничать с ФСБ.

В начале июня 2020 года основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что блокировка мессенджера в России «произошла под эгидой борьбы с терроризмом». Тогда он писал, что за два года компания «проделала большой путь по преодолению этих угроз»: были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды и разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать теракты.