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Татьяна Боброва
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Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России Материал редакции

Регулятор «позитивно оценивает высказанную готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

78 комментариев
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По согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к Telegram, сообщил регулятор.

Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

Роскомнадзор

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечает, что Роскомнадзор объявил о разблокировке несмотря на решения суда и внесение Telegram в Реестр организаторов распространения информации в интернете, которые должны сотрудничать с ФСБ.

Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram в России в апреле 2018 года. Регулятор выполнил решение Таганского суда Москвы.

В начале июня 2020 года основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что блокировка мессенджера в России «произошла под эгидой борьбы с терроризмом». Тогда он писал, что за два года компания «проделала большой путь по преодолению этих угроз»: были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды и разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать теракты.

#новость #telegram

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78 комментариев
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Peter Dmitrienko

45

Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.

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Spiker Spunreal

Peter
0

Ну РКН просто так не разблокирует же. Тут скорее всего телеграм немного прогнулся под законодательство РФ, пусть и не дал ключи, но в любом случае очень хорошо будет сотрудничать с органами.

Ответить

Maksim Zhilyaev

Spiker
6

Сплошь домыслы

Ответить

Spiker Spunreal

Maksim
0

Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Вот цитата РКН. Я тут вижу сотрудничество.

Ответить

Александр Макаров

Spiker
4

А что, он раньше не высказывался против терроризма?

Ещё в постах 18-го года он косвенно указывал на то, что предоставил бы необходимую информацию о террористах в случае, когда запросы ФСБ подходили бы под рамки Конституции.

Нахуй вы чушь пишете эту?

Ответить

Роман Габидулин

Spiker
1

А я тут вижу бла бла бла и заднюю.

Я так понял, что они имели в виду его высказывание 
Были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно.

Примазались, проще говоря.

Ответить

Mike Raitsyn

30

Здравый смысл победил. 

Ответить

Stanislav

Mike
10

Просто TON не взлетел. Это никак не связано со здравым смыслом.

Ответить

Карим Мусаев

Stanislav
0

а ТОН причем?

Ответить

Денис Демидов

Карим
1

ТОН позволял финансировать телеграмм кремлевским олигархам, теперь придется легальными способами туда деньги заводить на содержание.

Ответить

Mike Raitsyn

Stanislav
0

Слабо связанные события имхо. 

Ответить

Artem 69

Mike
1

Просто задний сфинктер продан давно, клоунада закончена.
Сценарий digital resistance отработан

Ответить

Денис Демидов

Mike
0

pr компания окончена, будут как-то по другому раскручивать.

Ответить

Вадим Бакин

29

Ну, всё, теперь можно голосовать за поправки!

Ответить

Евгений Широков

Вадим
0
Ответить

Денис Середов

12

Видимо борьба с Телегой не задалась )) или договорились вот в чем вопрос ...

Ответить

Kovylin Alexandr

Денис
9
Ответить

Крейг

Денис
2

Не думаю, что Дуров пошел на компромисс и это хорошо.

Ответить

Андрей Федоров

Крейг
4

Общался с ФСБшником. На мое «телегу невозможно прослушать» рассмеялся в голос.

Ответить

Dmitry Berezin

Андрей
10

и тут ты такой с пруфами

Ответить

Spiker Spunreal

Крейг
0

2020 июнь (или май) Дуров закрыл TON
2020 июнь Дуров договорился с РКН
.... мы тут ...
конец 2020 Дуров наращивает аудиторию телеграма в мире включая Россию
2021 Телеграм выходит на IPO

Это просто мысли в бреду, но суть понятна. Скорее всего договорились. Просто удивительно, что сразу после закрытия TON. Деньги то у Дурова не бесконечные, а вотсапп уже приносит деньги фейсбуку.

Ответить

Alan Al

Денис
1

Договариваться это норма человеческого общения, но вопрос - на каких условиях :))

Ответить

Начинатель

10

природа на столько очистилась, что Паша возвращается? 

Ответить

Алексей Цукуемов

9

Салют, Паша Дуров верни стену 

Ответить

Николай Шелопугин

7

Блокировка? Я что то пропустил?

Ответить

Nuke 7s

6

А Telegram блокировали?

Ответить

Sergey Yevseev

4

Новость в двух словах: ничего не изменилось.

Ответить

Константин Глядяев

3

Это че получается, зря я себе проксю для ботов на год купил?Думал что сэкономил , а тут на тебе...тьфу на вас, ещё раз.

Ответить

Андрей Путра

2

Теперь я ещё больше склоняюсь к тому, что блокировка была масштабной PR-кампанией телеграма.

Ответить

Ol Ka

Андрей
0

Т.е. у тебя ещё были какие-то сомнения — после того, как об этой блокировке круглосуточно вещали все федеральные каналы в течение нескольких недель? 🙂

Ответить

ivan krapivin

2

Осталось в ВК стену вернуть

Ответить

Alexey Sinelnikov

2

А теперь все марш голосовать за поправки через телеграм!

Ответить

Антон Музеев

2

https://rkn.gov.ru/ упал)

Роскомнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций…
rkn.gov.ru
Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

У них до сих пор не UTF-8

Ответить

Милан Art

2

План по возвращению Дурова 2.0
- Чичваркин вышел из чата...

Ответить

Михаил Кондаков

1

Не вывезли борьбу, ну или теперь все не так секретно

Ответить

Алексис Второй

Михаил
1

Какая бы история не была правдой, всем стоит усвоить, что только каждый из нас может обеспечить себе приватность, а не Телеграм. Может ли обеспечить тайну переговоров безопасный мессенджер Сигнал? Не стоит надеяться. Если хочется приватной переписки, то есть, например, PGP. Не так удобно? Тогда может и тайна не так уж сильно нужна.

Ответить

Ol Ka

Алексис
0

Тут ведь дело не в том, КТО сможет обеспечить приватность (конечно, никто, ибо товаром в бесплатном защищённом сервисе всё равно всегда будет наивный конечный пользователь).

А в том, КТО может к ней получить доступ.

В случае с Signal, к примеру, вероятность того, что доступ к твоим данным получат siloviki, стремится к нулю.

Ответить

Asker Askerov

1

Оу майн гот))))))))) «метфеть расшал хфаткоуу» ))))

У Дурова новая рекламная кампания уже третий день)))))

Ответить

Илья Бабин

1

Вывод: давайте почаще проводить голосования за президента или поправки, хочу больше здравых инициатив за пару недель до этих голосований.

Ответить

Viktor Skies

1

Ролик с гном-гномычем не сработал, решили телегу «разблокировать»

Ответить

Николай Мишин

1

Волшебство поправок

Ответить

Ivan Miasnikov

1

Ждем появления telegram в списке мессенджеров на обнуление трафика :)

Ответить

AL AL

1

РКН 2 года хотябыпробовал))))))))))

Ответить

Сергей Ругов

1

Вот это как понимать? :) Комбошутка? :)

Ответить

Михаил Синицын

0

Павел, с победой!!

Эх, Пашка, я как и ты был на цепи, Пашка, рубал хозяйские харчи

Ответить

Ilya Brin

0

Как будто им удалось его заблокировать 😏
Ок, неплохой ход

Ответить

Andrew Alexeyev

0

Ооо, это они к 1 июля подарок сделали видать 😂

Ответить

Дмитрий Котлин

0

Пффф

Ответить

Сергей Шелегин

0

С тоном не получилось, нужны денежки)) Хотя очень не хочется чтобы это было так!)

Ответить

Alexey Vlasov

0

Ну, наконец-то, заработало!👋😂

Ответить

RomanV

0

Паша рассказал как vk подключить под общую учетку mail, разблочили телегу

Ответить

Sergei Timofeyev

0

С экстремизмом понятно. С наркотой-то что? https://vc.ru/services/134930-servis-dlya-avtomatizacii-rekrutinga-skillaz-podklyuchil-whatsapp-dlya-nayma-sotrudnikov-krupnymi-kompaniyami?comment=1898401

Ответить

Yury Kotov

0

Поббееедддааа 🇷🇺

Ответить

Андрей Чуринов

0

Пора расчехлять свои канальчики)

Ответить

Bender Rodriguez

Андрей
0

как будто эта "блокировка" кому-то мешала? о ней думаю 90% юзеров даже не знали

Ответить

Александр Куцаенко

0

Америка стопы прописала... куда теперь деваться. Домой конечно)

Ответить

Syzygy

0

Хорошая новость, но для Telegram де-факто ничего не изменилось - как работает, так и продолжает работать. Единственное - появилась возможность продвигать платёжные сервисы и покупки официально.

Ответить

Kristina Yablochkina

Syzygy
0

теперь телеграм не криминальный мессенджер скрывающийся от властей, а готовый к продаже

Ответить

Syzygy

Kristina
0

Криминальный мессенджер? Фантазия у вас, однако.

Ответить

sardelkin

0

у кого какие версии произошедшего?
может он усманову продал чтобы расчитаться за тон? усманов отдал ключи гэбне и разблокировали?
или может накануне конституции решили открыть канал куда спамить прогрессивной общественности за поправки?

Ответить

Pavel Yurkov

0

Статья из новости на сайте РКН не открывается. Сами себя заблокировали?:)))

Ответить

Steve Evets

0

Просто они решили, что голосовать теперь можно и через Телеграм.
Вот еще, с Госуслугами морочиться. Идентификацию проходить. Запилил голосовалку в канале, и делов-то! )

Ответить

Steve Evets

Steve
0

2 июля.  Разблокировка? - Не, не слышали (с)

Ответить

Игнат Смирнов

0

Чего только не сделаешь, чтобы помочь набрать деду классов на ближайшем голосовании! 

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Что дальше? Доллар по 28 и отмена антисанкций? 

Ответить

B. B.

0

Милота то какая, а 20 лярдов на DPI спишем на прочие расходы прошлого руководства РКН

https://www.google.ru/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/features-46596673

Ответить

Designer Startup

0

Придётся ставить теперь. Надеюсь, Линкедин хоть не разблочат, я ещё работу не нашла, но прокси почти подключила.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Это не мы жидко обосрались, просто оно само перестало 

Ответить

Юрий Алёхин

–1

Надеюсь все поняли, что теперь, через Телегу, ничего больше не покупаем...

Ответить

Николай Синицын

–1

Прогнулся ли Павел Дуров под давлением власти или же Роскомнадзор (РКН) "устал" бороться с Telegram? Тайное стань явным...

Ответить

Николай Стукалов

–1

Либо телеграмм сдался и предоставил возможность анализировать зашифрованную переписку

Ответить

Michael Petrov

Николай
–1

либо он её всегда предоставлял, показателей по загону хомячков в сервис достигли, и операцию по раскрутке завершили.

Ответить

Юрий Тиклов

–1

Подозрительно всё это.

Ответить

Fred Kurdov

–1

Теперь товарищ майор может читать нашу переписку ещё и в телеге, класс 👍🏿

Ответить

Виталий Журавлев

–2

А разве блочили? 

Ответить

Nuke 7s

–2

А его блокировали?

Ответить

Никита Корепанов

–2

Он что, был заблокирован?

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