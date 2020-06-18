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Регулятор «позитивно оценивает высказанную готовность противодействовать терроризму и экстремизму».
По согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к Telegram, сообщил регулятор.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечает, что Роскомнадзор объявил о разблокировке несмотря на решения суда и внесение Telegram в Реестр организаторов распространения информации в интернете, которые должны сотрудничать с ФСБ.
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram в России в апреле 2018 года. Регулятор выполнил решение Таганского суда Москвы.
В начале июня 2020 года основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что блокировка мессенджера в России «произошла под эгидой борьбы с терроризмом». Тогда он писал, что за два года компания «проделала большой путь по преодолению этих угроз»: были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды и разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать теракты.
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Ну РКН просто так не разблокирует же. Тут скорее всего телеграм немного прогнулся под законодательство РФ, пусть и не дал ключи, но в любом случае очень хорошо будет сотрудничать с органами.
Сплошь домыслы
Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
Вот цитата РКН. Я тут вижу сотрудничество.
А что, он раньше не высказывался против терроризма?
Ещё в постах 18-го года он косвенно указывал на то, что предоставил бы необходимую информацию о террористах в случае, когда запросы ФСБ подходили бы под рамки Конституции.
Нахуй вы чушь пишете эту?
А я тут вижу бла бла бла и заднюю.
Я так понял, что они имели в виду его высказывание
Были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно.
Примазались, проще говоря.
Здравый смысл победил.
а ТОН причем?
ТОН позволял финансировать телеграмм кремлевским олигархам, теперь придется легальными способами туда деньги заводить на содержание.
Ну, всё, теперь можно голосовать за поправки!
Видимо борьба с Телегой не задалась )) или договорились вот в чем вопрос ...
Общался с ФСБшником. На мое «телегу невозможно прослушать» рассмеялся в голос.
2020 июнь (или май) Дуров закрыл TON
2020 июнь Дуров договорился с РКН
.... мы тут ...
конец 2020 Дуров наращивает аудиторию телеграма в мире включая Россию
2021 Телеграм выходит на IPO
Это просто мысли в бреду, но суть понятна. Скорее всего договорились. Просто удивительно, что сразу после закрытия TON. Деньги то у Дурова не бесконечные, а вотсапп уже приносит деньги фейсбуку.
Это че получается, зря я себе проксю для ботов на год купил?Думал что сэкономил , а тут на тебе...тьфу на вас, ещё раз.
Теперь я ещё больше склоняюсь к тому, что блокировка была масштабной PR-кампанией телеграма.
Не вывезли борьбу, ну или теперь все не так секретно
Какая бы история не была правдой, всем стоит усвоить, что только каждый из нас может обеспечить себе приватность, а не Телеграм. Может ли обеспечить тайну переговоров безопасный мессенджер Сигнал? Не стоит надеяться. Если хочется приватной переписки, то есть, например, PGP. Не так удобно? Тогда может и тайна не так уж сильно нужна.
Тут ведь дело не в том, КТО сможет обеспечить приватность (конечно, никто, ибо товаром в бесплатном защищённом сервисе всё равно всегда будет наивный конечный пользователь).
А в том, КТО может к ней получить доступ.
В случае с Signal, к примеру, вероятность того, что доступ к твоим данным получат siloviki, стремится к нулю.
Оу майн гот))))))))) «метфеть расшал хфаткоуу» ))))
У Дурова новая рекламная кампания уже третий день)))))
Вывод: давайте почаще проводить голосования за президента или поправки, хочу больше здравых инициатив за пару недель до этих голосований.
Павел, с победой!!
Эх, Пашка, я как и ты был на цепи, Пашка, рубал хозяйские харчи
С тоном не получилось, нужны денежки)) Хотя очень не хочется чтобы это было так!)
С экстремизмом понятно. С наркотой-то что? https://vc.ru/services/134930-servis-dlya-avtomatizacii-rekrutinga-skillaz-podklyuchil-whatsapp-dlya-nayma-sotrudnikov-krupnymi-kompaniyami?comment=1898401
Пора расчехлять свои канальчики)
как будто эта "блокировка" кому-то мешала? о ней думаю 90% юзеров даже не знали
Хорошая новость, но для Telegram де-факто ничего не изменилось - как работает, так и продолжает работать. Единственное - появилась возможность продвигать платёжные сервисы и покупки официально.
теперь телеграм не криминальный мессенджер скрывающийся от властей, а готовый к продаже
у кого какие версии произошедшего?
может он усманову продал чтобы расчитаться за тон? усманов отдал ключи гэбне и разблокировали?
или может накануне конституции решили открыть канал куда спамить прогрессивной общественности за поправки?
Просто они решили, что голосовать теперь можно и через Телеграм.
Вот еще, с Госуслугами морочиться. Идентификацию проходить. Запилил голосовалку в канале, и делов-то! )
Чего только не сделаешь, чтобы помочь набрать деду классов на ближайшем голосовании!
Милота то какая, а 20 лярдов на DPI спишем на прочие расходы прошлого руководства РКН
https://www.google.ru/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/features-46596673
Придётся ставить теперь. Надеюсь, Линкедин хоть не разблочат, я ещё работу не нашла, но прокси почти подключила.
Прогнулся ли Павел Дуров под давлением власти или же Роскомнадзор (РКН) "устал" бороться с Telegram? Тайное стань явным...
Либо телеграмм сдался и предоставил возможность анализировать зашифрованную переписку
либо он её всегда предоставлял, показателей по загону хомячков в сервис достигли, и операцию по раскрутке завершили.
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