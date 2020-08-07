Facebook присоединилась к критике App Store: ей пришлось выпустить приложение про игры без мини-игр Материал редакции
В Facebook считают, что это требование ограничило возможности пользователей iOS-устройств.
Facebook раскритиковала правила App Store из-за неоднократного запрета на загрузку стримингового сервиса Facebook Gaming, пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.
7 августа 2020 года соцсеть запускает Facebook Gaming для iOS, но в усечённой версии, указывает издание. Чтобы получить одобрение площадки, Facebook пришлось убрать из неё мини-игры.
Пользователи iOS-устройств получили меньше возможностей, чем пользователи Android-устройств, рассказала изданию главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.
За последние несколько месяцев Apple неоднократно отклоняла загрузку Facebook Gaming. App Store указывал, что приложение Facebook — это в первую очередь игровой, а не стриминговый сервис, отмечает The Verge.
Facebook предоставила Apple статистику пользователей в Android-версии приложения, согласно которой 95% из них смотрят, как играют другие, а не играют сами. Но это не изменило позиции Apple, указывает издание.
В июне 2020 года Apple анонсировала возможность обжалования отказов платформы для разработчиков, но Facebook не получила ответа на такую жалобу, рассказал The Verge представитель компании.
У соцсети возникали проблемы с App Store и ранее: площадка годами вынуждала её удалять Instant Games (игры в Messenger и ленте новостей) из приложений Facebook и Messenger для размещения в магазине приложений, добавил глава Facebook Gaming Вивек Шарма. По его мнению, правила Apple вредят игровой индустрии, в частности, ограничивают развитие облачных игр.
5 августа Microsoft прекратила тестирование игрового приложения xCloud для iOS и анонсировала запуск сервиса только на Android-устройствах. Apple объявила, что сервисы потоковой передачи игр, включая xCloud и Stadia от Google, не будут доступны на iOS-устройствах, потому что она не может проверить их содержание.
2021 - Apple запретила браузер потому что не может проверить контент в нём
Ты так говоришь, будто они этого уже не сделали :) Любой браузер на iOS - технически сафари, контроля за ним у них очень много :)
Ну не совсем, у меня в хроме на iphone нормально коки работают, тогда как на сафаре только в пределах сессии.
Это баг в WKWebView, скоро поправят :)
Вот так они лишаются своих поклонников, я еще каких-то пару лет назад был их сторонником.
Громковато звучит «ограничивает возможности пользователей». Это может с равным успехом значить, что Apple не даёт пользователям поиграть в очередной миллион игр и что в компании не хотят плодить игровые и сервисные помойки, которые никто не может модерировать
У XBox и Stadia модерация есть, у Apple есть фарс. У FB не помню, давно не в теме, но модерация тоже была.
Как-то давно случайно выпустили игру с багом - оно тупо падало на втором же экране. И ничего - всех устроило. Главное - чтобы иконки гайдланы не нарушали. В тоже время майкрософт душу выжимал и реджектил приложение за мелкие баги.
В целом - бОльшая помойка чем AppStore - это только Play Store.
Ну, недостатки модерации не должны являться поводом превращать App Store из второй помойки в первую. Лучше усилить модерацию
Ну да, не пускать стриминговые платформы с запредельными требованиями по комплаенсу и качеству - лучший способ улучшить у себя модерацию :)
Так так так, кто тут писал что Паша обиженка и продался? А ну быстро в раздевалку переобуваться!
Паша обиженка и продался. Он внезапно вспомнил, что его пресуют - когда внезапно же его SEC прокинул через колено. Тут же оказалось, что телеграм прибыль недополучает из-за политики эпл
А App Store отказывается публиковть только приложения с минииграми или вообще любые супераппы?
Только те, которые смогут зарабатывать большие деньги на онлайн сервисах в обход их платежной системы.
Он требует, чтобы все "части" суперапа проходили их модерацию. Условно - нельзя расширять функциональность не отправив приложение на ревью.
То есть чтобы xCloud разрешили работать - майкрософт должен будет обеспечить премодерацию каждой игры из каталога.
Это объясняется защитой о пользователях, но это все булшит, они редко смотрят дальше стартового экрана.
На самом деле их интересует только монетизация этих частей.
Так-то да, но у них уже достаточное количество исключений в которых оплата идет мимо них и их это мало беспокоит.
Причем мало беспокоит по простым причинам - вынос оплаты наружу роняет конверсию и позволяет им делать свои сервисы более конкурентными.
По соим наблюдениям, они закрывают глаза на местечковые приложения, не представляю чтоб они закрыли глаза на монетизацию Fortnite. Когда в рынке маячат миллионы долларов, они разбирают приложения по винтикам и проверяют их неделями.
У них есть целые категории, в которых миллиарды мимо них идут. Но если убрать с платформы нетфликс - то люди это уже заметят :) А xcloud - не заметят, потому что никто нихрена не знает, что такое xcloud :)
Цукерберг какой-то фейковый еврей.
Настоящий давно бы уже свой собственный FB Store открыл бы 😏
Он настоящий еврей - у FB есть целая платформа для построения магазинов :)
Уже даже в инстаграм ее запихали.
А как ты его на айфоны то доставишь этот стор? Опять все упирается в ЭпплСтор как единую точку входа.
у меня разрыв шаблона от таких словесных конструкций
"Facebook — это в первую очередь игровой, а не стриминговый сервис, отмечает The Verge.
Facebook предоставила Apple статистику пользователей в Android-версии приложения, согласно которой 95% из них смотрят, как играют другие, а не играют сами."
то есть в первую очередь ИГРОВОЙ сервис
и сами дают статистику в которой 95% людей смотрят за стримерами а не играют?
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