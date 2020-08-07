В Facebook считают, что это требование ограничило возможности пользователей iOS-устройств.

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Facebook раскритиковала правила App Store из-за неоднократного запрета на загрузку стримингового сервиса Facebook Gaming, пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.

7 августа 2020 года соцсеть запускает Facebook Gaming для iOS, но в усечённой версии, указывает издание. Чтобы получить одобрение площадки, Facebook пришлось убрать из неё мини-игры.

Пользователи iOS-устройств получили меньше возможностей, чем пользователи Android-устройств, рассказала изданию главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.

За последние несколько месяцев Apple неоднократно отклоняла загрузку Facebook Gaming. App Store указывал, что приложение Facebook — это в первую очередь игровой, а не стриминговый сервис, отмечает The Verge.

Facebook предоставила Apple статистику пользователей в Android-версии приложения, согласно которой 95% из них смотрят, как играют другие, а не играют сами. Но это не изменило позиции Apple, указывает издание.

В июне 2020 года Apple анонсировала возможность обжалования отказов платформы для разработчиков, но Facebook не получила ответа на такую жалобу, рассказал The Verge представитель компании.

У соцсети возникали проблемы с App Store и ранее: площадка годами вынуждала её удалять Instant Games (игры в Messenger и ленте новостей) из приложений Facebook и Messenger для размещения в магазине приложений, добавил глава Facebook Gaming Вивек Шарма. По его мнению, правила Apple вредят игровой индустрии, в частности, ограничивают развитие облачных игр.

5 августа Microsoft прекратила тестирование игрового приложения xCloud для iOS и анонсировала запуск сервиса только на Android-устройствах. Apple объявила, что сервисы потоковой передачи игр, включая xCloud и Stadia от Google, не будут доступны на iOS-устройствах, потому что она не может проверить их содержание.