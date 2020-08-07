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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Facebook присоединилась к критике App Store: ей пришлось выпустить приложение про игры без мини-игр Материал редакции

В Facebook считают, что это требование ограничило возможности пользователей iOS-устройств.

23 комментария
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Facebook раскритиковала правила App Store из-за неоднократного запрета на загрузку стримингового сервиса Facebook Gaming, пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.

7 августа 2020 года соцсеть запускает Facebook Gaming для iOS, но в усечённой версии, указывает издание. Чтобы получить одобрение площадки, Facebook пришлось убрать из неё мини-игры.

Пользователи iOS-устройств получили меньше возможностей, чем пользователи Android-устройств, рассказала изданию главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.

За последние несколько месяцев Apple неоднократно отклоняла загрузку Facebook Gaming. App Store указывал, что приложение Facebook — это в первую очередь игровой, а не стриминговый сервис, отмечает The Verge.

Facebook предоставила Apple статистику пользователей в Android-версии приложения, согласно которой 95% из них смотрят, как играют другие, а не играют сами. Но это не изменило позиции Apple, указывает издание.

В июне 2020 года Apple анонсировала возможность обжалования отказов платформы для разработчиков, но Facebook не получила ответа на такую жалобу, рассказал The Verge представитель компании.

У соцсети возникали проблемы с App Store и ранее: площадка годами вынуждала её удалять Instant Games (игры в Messenger и ленте новостей) из приложений Facebook и Messenger для размещения в магазине приложений, добавил глава Facebook Gaming Вивек Шарма. По его мнению, правила Apple вредят игровой индустрии, в частности, ограничивают развитие облачных игр.

5 августа Microsoft прекратила тестирование игрового приложения xCloud для iOS и анонсировала запуск сервиса только на Android-устройствах. Apple объявила, что сервисы потоковой передачи игр, включая xCloud и Stadia от Google, не будут доступны на iOS-устройствах, потому что она не может проверить их содержание.

Facebook

#новость #appstore #apple #facebook

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23 комментария
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Oleg Ignatenko

6

2021 - Apple запретила браузер потому что не может проверить контент в нём

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Dmitry Vedenko

Oleg
6

Ты так говоришь, будто они этого уже не сделали :) Любой браузер на iOS - технически сафари, контроля за ним у них очень много :)

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Денис Демидов

Dmitry
0

Ну не совсем, у меня в хроме на iphone нормально коки работают, тогда как на сафаре только в пределах сессии.

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Dmitry Vedenko

Денис
1

Это баг в WKWebView, скоро поправят :)

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Денис Демидов

Dmitry
0

Вот так они лишаются своих поклонников, я еще каких-то пару лет назад был их сторонником.

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Алексей Лисовицкий

2

Громковато звучит «ограничивает возможности пользователей». Это может с равным успехом значить, что Apple не даёт пользователям поиграть в очередной миллион игр и что в компании не хотят плодить игровые и сервисные помойки, которые никто не может модерировать 

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Dmitry Vedenko

Алексей
4

У XBox и Stadia модерация есть, у Apple есть фарс. У FB не помню, давно не в теме, но модерация тоже была.

Как-то давно случайно выпустили игру с багом - оно тупо падало на втором же экране. И ничего - всех устроило. Главное - чтобы иконки гайдланы не нарушали. В тоже время майкрософт душу выжимал и реджектил приложение за мелкие баги.

В целом - бОльшая помойка чем AppStore - это только Play Store.

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Алексей Лисовицкий

Dmitry
0

Ну, недостатки модерации не должны являться поводом превращать App Store из второй помойки в первую. Лучше усилить модерацию 

Ответить

Dmitry Vedenko

Алексей
1

Ну да, не пускать стриминговые платформы с запредельными требованиями по комплаенсу и качеству - лучший способ улучшить у себя модерацию :)

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Anton Reut

1

Так так так, кто тут писал что Паша обиженка и продался? А ну быстро в раздевалку переобуваться!

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Dmitry Vedenko

Anton
2

Паша обиженка и продался. Он внезапно вспомнил, что его пресуют - когда внезапно же его SEC прокинул через колено. Тут же оказалось, что телеграм прибыль недополучает из-за политики эпл

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Артур

0

А App Store отказывается публиковть только приложения с минииграми или вообще любые супераппы?

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Юрий Коршев

Артур
6

Только те, которые смогут зарабатывать большие деньги на онлайн сервисах в обход их платежной системы.

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Dmitry Vedenko

Артур
1

Он требует, чтобы все "части" суперапа проходили их модерацию. Условно - нельзя расширять функциональность не отправив приложение на ревью.

То есть чтобы xCloud разрешили работать - майкрософт должен будет обеспечить премодерацию каждой игры из каталога.

Это объясняется защитой о пользователях, но это все булшит, они редко смотрят дальше стартового экрана.

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Юрий Коршев

Dmitry
0

На самом деле их интересует только монетизация этих частей.

Ответить

Dmitry Vedenko

Юрий
0

Так-то да, но у них уже достаточное количество исключений в которых оплата идет мимо них и их это мало беспокоит.

Причем мало беспокоит по простым причинам - вынос оплаты наружу роняет конверсию и позволяет им делать свои сервисы более конкурентными.

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Юрий Коршев

Dmitry
0

По соим наблюдениям, они закрывают глаза на местечковые приложения, не представляю чтоб они закрыли глаза на монетизацию Fortnite. Когда в рынке маячат миллионы долларов, они разбирают приложения по винтикам и проверяют их неделями.

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Dmitry Vedenko

Юрий
1

У них есть целые категории, в которых миллиарды мимо них идут. Но если убрать с платформы нетфликс - то люди это уже заметят :) А xcloud - не заметят, потому что никто нихрена не знает, что такое xcloud :)

Ответить

Ol Ka

0

Цукерберг какой-то фейковый еврей.

Настоящий давно бы уже свой собственный FB Store открыл бы 😏

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Dmitry Vedenko

Ol
1

Он настоящий еврей - у FB есть целая платформа для построения магазинов :)

Уже даже в инстаграм ее запихали.

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Anton Reut

Ol
–1

А как ты его на айфоны то доставишь этот стор? Опять все упирается в ЭпплСтор как единую точку входа.

Ответить

Leonid Sobchenko

0

у меня разрыв шаблона от таких словесных конструкций

"Facebook — это в первую очередь игровой, а не стриминговый сервис, отмечает The Verge.
Facebook предоставила Apple статистику пользователей в Android-версии приложения, согласно которой 95% из них смотрят, как играют другие, а не играют сами."
то есть в первую очередь ИГРОВОЙ сервис
и сами дают статистику в которой 95% людей смотрят за стримерами а не играют?

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Роман Александров

Leonid
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Ну большая часть аудитории не играет, вот в чем соль, а смотрит 

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