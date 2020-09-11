«Если мы переместимся в ту точку, где власти начнут изолировать интернет внутри страны, мы не сможем работать. Думаю, это станет проблемой, которая перекроет любую краткосрочную выгоду», — отметил топ-менеджер.

Он пояснил, что в краткосрочной перспективе Instagram выиграет от снижения конкуренции, но в будущем подобный прецедент может оказаться гораздо хуже для бизнеса.

Моссери отметил, что непоследовательная политика в разных странах принесёт больше вреда, чем пользы. «На самом деле мне это совсем не нравится, хотя некоторые думают, что это [запрет TikTok в США — vc.ru] принесёт нам пользу. Я думаю, что в ближайшие пять или десять лет будет очень плохо», — добавил он.