Глава Instagram: краткосрочная выгода от возможного запрета TikTok в США не стоит риска раскола интернета Материал редакции
Запрет соцсети — опасный прецедент для бизнеса Instagram, считает Адам Моссери.
Любая краткосрочная выгода, которую Instagram получит в случае запрета TikTok в США, не стоит рисков фрагментации интернета, считает глава соцсети Адам Моссери. Его слова приводит CNBC.
«Если мы переместимся в ту точку, где власти начнут изолировать интернет внутри страны, мы не сможем работать. Думаю, это станет проблемой, которая перекроет любую краткосрочную выгоду», — отметил топ-менеджер.
Он пояснил, что в краткосрочной перспективе Instagram выиграет от снижения конкуренции, но в будущем подобный прецедент может оказаться гораздо хуже для бизнеса.
Моссери отметил, что непоследовательная политика в разных странах принесёт больше вреда, чем пользы. «На самом деле мне это совсем не нравится, хотя некоторые думают, что это [запрет TikTok в США — vc.ru] принесёт нам пользу. Я думаю, что в ближайшие пять или десять лет будет очень плохо», — добавил он.
- В начале августа президент Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в США на фоне ухудшения отношений с китайскими властями.
- Соцсеть запретят, если до 15 сентября 2020 года бизнес сервиса в стране не купит американская компания. Покупкой бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии интересуются Microsoft, Twitter и Oracle, писали СМИ.
- Instagram развивает конкурирующий сервис коротких видеороликов — в июле соцсеть запустила Reels более чем в 50 странах.
"Если мы переместимся в ту точку, где сервисы окончательно начнут самостоятельно решать, что пользователь должен видеть в ленте, мы забьем на эти сервисы. Думаю, это станет проблемой, которая перекроет любую краткосрочную выгоду"
Слегка поправил.
Блоги компаний
Показать еще