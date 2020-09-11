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Соцсети
Татьяна Боброва
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Глава Instagram: краткосрочная выгода от возможного запрета TikTok в США не стоит риска раскола интернета Материал редакции

Запрет соцсети — опасный прецедент для бизнеса Instagram, считает Адам Моссери.

3 комментария
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Любая краткосрочная выгода, которую Instagram получит в случае запрета TikTok в США, не стоит рисков фрагментации интернета, считает глава соцсети Адам Моссери. Его слова приводит CNBC.

«Если мы переместимся в ту точку, где власти начнут изолировать интернет внутри страны, мы не сможем работать. Думаю, это станет проблемой, которая перекроет любую краткосрочную выгоду», — отметил топ-менеджер.

Он пояснил, что в краткосрочной перспективе Instagram выиграет от снижения конкуренции, но в будущем подобный прецедент может оказаться гораздо хуже для бизнеса.

Моссери отметил, что непоследовательная политика в разных странах принесёт больше вреда, чем пользы. «На самом деле мне это совсем не нравится, хотя некоторые думают, что это [запрет TikTok в США — vc.ru] принесёт нам пользу. Я думаю, что в ближайшие пять или десять лет будет очень плохо», — добавил он.

  • В начале августа президент Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в США на фоне ухудшения отношений с китайскими властями.
  • Соцсеть запретят, если до 15 сентября 2020 года бизнес сервиса в стране не купит американская компания. Покупкой бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии интересуются Microsoft, Twitter и Oracle, писали СМИ.
  • Instagram развивает конкурирующий сервис коротких видеороликов — в июле соцсеть запустила Reels более чем в 50 странах.

#новость #tiktok #instagram #сшапротивtiktok

Татьяна Боброва
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Ivan Nezgovorov

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Ой бля))) клоуны)

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Bulat Ziganshin

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интересно, китайские власти так же думают?

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Ilya Sorokin

0

"Если мы переместимся в ту точку, где сервисы окончательно начнут самостоятельно решать, что пользователь должен видеть в ленте, мы забьем на эти сервисы. Думаю, это станет проблемой, которая перекроет любую краткосрочную выгоду"

Слегка поправил.

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