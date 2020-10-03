Компания пытается бороться против ненависти в соцсети и при этом сохранить свободу слова. The Verge проследил, получается ли это у Facebook: на примере протестов в США, острых высказываний Трампа и бойкота рекламодателей.

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Марк Цукерберг, гендиректор Facebook Wikimedia Commons

Трамп и предательство

Неоднозначная полоса началась для Facebook в конце мая 2020 года. Штат Миннеаполис охватили протесты из-за гибели Джорджа Флойда. По этому случаю Дональд Трамп заявил в Twitter: «Армия готова противостоять беспорядкам, но когда начинается мародёрство, начинается стрельба».

Donald J. Trump @realDonaldTrump ....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

Администрация Twitter скрыла заявление, а Facebook оставила. По словам Марка Цукерберга, граждане должны знать, что правительство может перейти к военным действиям. Президент США поддержал мнение предпринимателя поддержал, некоторые сотрудники же посчитали, что их предали. Вот некоторые из комментариев под внутренними публикациями:

«Какая бы польза ни была от нашего бездействия, стоит ли она того, чтобы допускать угрозы в адрес темнокожих протестующих?»

«Ранее говорилось, что подстрекательство к насилию будет удаляться. Почему установки изменились? И какие они теперь?»

«Всё указывает на то, что в ноябре нас, скорее всего, снова ждут насилие и беспорядки. И если мы неправильно поступим сейчас, потом история будет к нам строга».

Позже, на внутренней сессии 1 июля, Цукерберг раскритиковал заявление Трампа и пояснил, что позиция генерального директора требует держать нейтралитет (хотя он и был недоволен, к примеру, иммиграционной политикой и выходом США из Парижского соглашения).

7 июля, на встрече со стажёрами, создателя сети поддержала и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг.

Мы стараемся держать своё мнение при себе. Я могу много чего сказать о президенте. Но это сугубо моя точка зрения. Она не должна влиять на политику компании. Шерил Сэндберг

Но в тот же день обратное утверждал директор по общественной политике Facebook Нил Поттс: компания «не то чтобы держит нейтралитет». Таким был ответ на вопрос, неужели позиция нейтралитета «несовместима с расовым прогрессом». По словам Поттса, компания хочет избавить платформу от ненавистнических высказываний и призывов к насилию — и в этом её принципы.

Решение Цукерберга не значит, что Трампу на площадке всё сходит с рук. Через три недели Facebook удалила 80 объявлений его кампании из-за знака, который использовали в концлагерях. Но Цукерберг понял, что имидж компании уже подпорчен.

Bend the Arc: Jewish Action @jewishaction



Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.



Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.



Their masks are off. The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.Their masks are off. https://t.co/UzmzDaRBup [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EaxPQ6vUwAApNct.png","width":399,"height":658}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EaxPValUEAEEKbj.png","width":351,"height":526}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EaxPWwyUEAA5LHa.jpg","width":512,"height":384}}}]

Некоторых сотрудников не устроили «бюрократический» подход к политике на площадке и решение по Трампу. Они стали открыто критиковать компанию, «сливали» аудиозаписи со встреч, корпоративные сообщения и скриншоты из групп. Редакция The Verge получила десятки материалов. Часть работников 1 июня вышла на виртуальную забастовку.

2 июня Цукерберг провёл с сотрудниками онлайн-встречу. Он выслушал недовольства и предложил план по решению проблем. Например, Facebook пересмотрит политику в отношении контента и модерации, добавит теги для противоречивых публикаций, поможет увеличить явку на выборы президента США в 2020 году.

16 июля, на внутренней сессии, Цукерберг также предположил, что в предвыборный период критика в адрес сети усилится. В том числе со стороны власти. Он также обеспокоен тем, как пандемия скажется на явке и что произойдёт в стране до оглашения результатов. По его словам, могут начаться беспорядки.

Сотрудников беспокоило влияние консерваторов в руководстве Facebook. Например, Джоэля Каплана, вице-президента по глобальной политике, в прошлом — замглавы администрации Буша-младшего. Именно он, опасаются, может воздействовать на неугодные консерваторам решения.

По мнению Цукерберга, взгляды Каплана не умаляют его профессионализма. На внутренней сессии 26 июня он заявил: «Чтобы пользователям нравился наш продукт, нужно уметь принимать разные точки зрения. И если у кого-то она другая, это не значит, что человек враждебно настроен».

Глава компании пообещал предоставлять сотрудникам более подробную информацию по решениям. Однако те увольнялись и открыто критиковали компанию. Оставшиеся же сконцентрировались на задачах: не допустить вмешательства в выборы, ограничить деятельность радикальных объединений или просто улучшить показатели.

Рекламный бойкот и двухлетнее исследование

C 1 июля 2020 года правозащитники объявили сети Facebook рекламный бойкот. Цель — вынудить компанию принять «железную политику по вопросу гражданских прав». Кроме того, улучшить внутреннюю систему, которая бы определяла и удаляла риторику ненависти.

Бойкот поддержали Coca-Cola, Microsoft и другие компании: за несколько недель McDonald’s сократила рекламные расходы на $1,02 млн, Volkswagen — на $1,64 млн, а Verizon — на $2,14 млн. Привлечение влиятельных игроков могло ускорить изменения, сократить выручку Facebook и подорвать имидж соцсети.

Facebook проводила онлайн-встречи с организаторами бойкота. Но это не оказало давления на соцсеть, пишет The Verge, у компании больше 9 млн рекламодателей.

«Мы не станем менять политику или подход к чему бы то ни было лишь потому, что небольшой процент нашей выручки под угрозой. Будем поступать так, как считаем нужным и правильным в долгосрочной перспективе… Думаю, все те рекламодатели скоро сами к нам вернутся», — заявил Цукерберг на внутренней встрече 26 июня 2020 года.

В разгар бойкота исследователи опубликовали стостраничный отчёт. Они в течение двух лет анализировали, как компания ведёт себя в отношении гражданских прав. Хотя эксперты Лора Мёрфи и Меган Какаче отметили положительные изменения, общие выводы разочаровывали: позиция нейтралитета порождала дискриминацию.

К сожалению, на наш взгляд, подход Facebook к вопросу гражданских прав по-прежнему стихийный. Многие активисты обескуражены, ведь они долго умоляли компанию активнее бороться за равенство и против дискриминации, уважая при этом свободу слова. Лора Мёрфи

На внутренней встрече 7 июля 2020 года в Facebook заявили, что компании есть над чем работать и результаты отчёта станут ориентиром. Однако при этом заметили, что Facebook и аудиторы «зашли в тупик». У них разные взгляды на многие вопросы: на подавление избирателей и подстрекательство к насилию.

В тот же день на встрече со стажёрами Шерил Сэндберг напомнила, что компания направляет миллиарды на благотворительность и всячески поддерживает активистов по всему миру. Кроме того, в пандемию Facebook поддерживает малый бизнес грантами на $100 млн и помогает учёным, исследующим симптомы коронавируса и его распространение.

Одна из сотрудниц во время встречи написала: «Все оправдывают уже предпринятые действия, а не думают, как решить проблемы, которые выявила проверка».

Модерация контента и безопасность

23 августа в Кеноше, штат Висконсин, началась стрельба. Полиция семь раз выстрелила в спину американцу Джейкобу Блэйку. После этого в Кеноше начались протесты. Тогда же семнадцатилетнего юношу обвинили в убийстве двух человек, в которых он предположительно стрелял (третий выжил).

За день до трагедии группа с трёхтысячной аудиторией Kenosha Guard создала мероприятие. Там она призывала дать вооружённый отпор беспорядкам. Однако в Facebook заявили, что предполагаемый стрелок не состоял в сообществе и не подписывался на участие в мероприятии.

Позже выяснилось, что за нарушение стандартов сообщества на страницу пожаловались 455 пользователей. Все жалобы модераторы отклонили. По словам Цукерберга, ошибку допустила команда сторонних модераторов.

Частично потому, что официально Facebook ограничила деятельность радикальных объединений лишь за две недели до инцидента. Ранее компания также начала удалять конспирологический контент группы QAnon.

Весной 2019 года Цукерберг заявил, что Facebook переключит внимание с общедоступных публикаций на личные сообщения и группы. Для этого компания позаботится о надёжном шифровании. Между тем учёные и журналисты отмечали, что переносить всё общение в «закрытые онлайн-пространства» опасно.

Это подтверждает и ситуация с открытой страницей мероприятия Kenosha Guard. Платформа активно продвигает публикации с наибольшим вовлечением, а проверяет их зачастую только после жалоб.

Однажды Facebook уже невольно помогла расшириться движению против вакцин. Соответствующие группы попадали в рекомендации молодым матерям. По словам одного из сотрудников, алгоритм рекомендаций сообществ — самый пугающий элемент Facebook. «Стоит пользователю вступить в группу, как Facebook вешает на него ярлык определённого уклада жизни. Потом попробуй от этого избавиться», — говорит он.

Антимонопольное дело и квартальный отчёт

29 июля 2020 года Цукерберг дал показания по антимонопольному делу. Расследования готовили Федеральная торговая комиссия США, Минюст США, генпрокуроры США и подкомитет по антимонопольной политике при Палате представителей.

Помимо Facebook, в разбирательствах участвовали Amazon, Apple и Google, они приняли основной удар. Facebook обвинили в скупке сервисов. Комитет предоставил доказательства, что компания поглотила Instagram, чтобы устранить конкурента.

На следующий же день Facebook опубликовала квартальный отчёт. В режим изоляции пользователей стало на 14% больше — 3,14 млрд человек. Выручка с рекламы за последний год выросла на 11% до $18,69 млрд. Несмотря на мрачные прогнозы, бойкот не сказался на бизнесе компании.

Reels в ответ TikTok

6 августа 2020 года Цукерберг поздравил компанию с запуском новой функции в Instagram — Reels (пока доступна не всем). Она позволяет записывать 15-секундные ролики и добавлять к ним визуальные эффекты и музыку.

Reels — это ответ приложению TikTok. В последнем дети в среднем проводят 80 минут в день, в Facebook — нет, пишет The Verge.

29 июня власти Индии заблокировали TikTok. По их мнению, сервис угрожал безопасности страны. Через неделю аналитик Facebook сообщил, что жители Индии стали чаще использовать платформы компании.

Число пользователей, ежедневно заходящих в Instagram, возросло на 9%. Увеличилось и время, проведённое в нём, на 19%. Опубликованных «историй» стало больше на 5 млн, личных сообщений — на 214 млн.

Показатели и вовлечённость

7 августа 2020 года глава приложения Facebook Фиджи Симо представила компании сводку за июль. Так, среднестатистический пользователь открывал приложение 18,4 раз в день и в сумме проводил в нём 59,6 минуты. За год люди стали делиться контентом на 15,6% чаще. Число публикаций в группах увеличилось на 31,9%.

В июле в Facebook состоялась десятимиллиардная по счёту трансляция. Кроме того, компания готовит и тестирует сервис Neighborhoods. Он станет ответом платформе Nextdoor, через которую можно обмениваться новостями и советами с соседями. Симо также рассказала, как компании удаётся бороться с плохим обращением и ненастоящими профилями.

«По большому счёту их волнуют только показатели, — заявил один из сотрудников. — Да, иногда решения принимаются из этических соображений. Например, Instagram может скрыть лайки, чтобы узнать, улучшает ли это состояние пользователей. Или разместить ссылку на информационный центр для избирателей и сократить при этом рекламную площадь».