Соцсети
Рая Хачатрян

«Не заставим смотреть 30-секундные ролики»: Павел Дуров рассказал о рекламной платформе Telegram Статьи редакции

А также призвал пользователей перейти на Android и заявил, что не считает Signal конкурентом.

Павел Дуров ответил на вопросы пользователей в чате своего канала в Telegram.

  • Команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari, которая будет работать не хуже мобильного приложения. Она пригодится на случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.
  • Дуополия Apple и Google — это большая проблема, но в отличие от iOS, на Android можно устанавливать приложения, скачав файлы в формате APK. Дуров призывает пользователей перейти с iOS на Android, чтобы сохранить доступ к свободной информации.
  • В другом ответе Дуров рассказал, что «некий авторитарный режим» пытался получить доступ серверному коду Telegram. Правительство планировало создать такое же приложение, а потом «закрыть все остальные соцсети» в стране.
  • Из-за этого Дуров не планирует опубликовать серверный код мессенджера. Также он считает, что это бесполезно: нельзя доказать, что приложение безопасное и приватное, так как никто не сможет проверить, что на серверах именно этот код и исполняется.
  • В декабре Дуров анонсировал собственную рекламную платформу, которую запустят в 2021 году. Реклама в Telegram будет только в крупных каналах и не будет основана на личных данных пользователей, заявил Дуров. Он пообещал, что команда мессенджера «никогда не заставит вас смотреть 30-секундные рекламные ролики».
  • Он также ответил на вопрос о мессенджере Signal, который рекомендовал Илон Маск. Дуров не считает его конкурентом Telegram, потому что он представляет альтернативу только одной из многочисленных его функций — секретным чатам. Дуров добавил, что считает секретные чаты Telegram безопаснее, а также не доверяет ничему американскому, особенно связанному с государством.

#новость #павелдуров #telegram

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