А Telegram скачали на 91% больше.

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С 6 по 10 января мессенджер Signal по всему миру загрузили 7,5 млн раз — это на 4200% больше, чем неделей ранее, пишет Business Insider со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

На рост скачиваний повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание. С 8 февраля 2021 года мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.

Несмотря на то, что глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что политика не влияет на конфиденциальность сообщений с друзьями или семьей, пользователи удаляют приложение и ищут аналоги. Наряду с Signal выросло количество загрузок и у Telegram: его скачали 9 млн раз — на 91% больше, чем неделей ранее.

Оба приложения больше всего скачивали пользователи из Индии. У Signal было 2,3 млн установок в стране — более 30% новых установок, Telegram там загрузили 1,5 млн раз — это 16% от общего числа.

Для Signal вторым по величине рынком были США, где пользователи устанавливали его около 1 млн раз. Утром 12 января газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — его загрузили около 545 тысяч раз. На рост приложения в стране наряду с новой политикой WhatsApp повлияли запрет приложения Parler и блокировка Трампа в Twitter, считает издание.

Перейти на Signal пользователям посоветовал Илон Маск. После его твита инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%.