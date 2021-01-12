Соцсети
Рая Хачатрян

Количество загрузок мессенджера Signal выросло на 4200% за неделю после новостей об изменениях условий WhatsApp Статьи редакции

А Telegram скачали на 91% больше.

22 22 комментария
1527 просмотров

С 6 по 10 января мессенджер Signal по всему миру загрузили 7,5 млн раз — это на 4200% больше, чем неделей ранее, пишет Business Insider со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

На рост скачиваний повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание. С 8 февраля 2021 года мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.

Несмотря на то, что глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что политика не влияет на конфиденциальность сообщений с друзьями или семьей, пользователи удаляют приложение и ищут аналоги. Наряду с Signal выросло количество загрузок и у Telegram: его скачали 9 млн раз — на 91% больше, чем неделей ранее.

Оба приложения больше всего скачивали пользователи из Индии. У Signal было 2,3 млн установок в стране — более 30% новых установок, Telegram там загрузили 1,5 млн раз — это 16% от общего числа.

Для Signal вторым по величине рынком были США, где пользователи устанавливали его около 1 млн раз. Утром 12 января газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — его загрузили около 545 тысяч раз. На рост приложения в стране наряду с новой политикой WhatsApp повлияли запрет приложения Parler и блокировка Трампа в Twitter, считает издание.

Перейти на Signal пользователям посоветовал Илон Маск. После его твита инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%.

Signal «полностью работает на пожертвования», писал New Yorker в октябре 2020 года. После поста Маска компания сообщила о технических сбоях с проверками из-за наплыва новых пользователей, писало CNBC.

#новость #telegram #signal

22 22 комментария
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22 комментария
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Максим Афанасьев

17

Как же обмениваться праздничными картинками после краха вотсапа...

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Андрей Томских

Максим
0

Ставь класс, если нашёл эту картинку в «Одноклассниках». Хештег: #дача,#огород, #семеназарепост

Ответить

Максим Афанасьев

Андрей
1

Скинь ссылку на свой сайт в одноклассниках, поставлю тебе 5+!!!

Ответить

Денис Демидов

Максим
0

Не будет никакого краха, хомячки перебесятся и вернуться в вотсап.
Зато Цукерберг хоть начнет зарабатывать на вотсап.

Ответить

Максим Афанасьев

Денис
0

Это что... инсайд???

Ответить

Денис Демидов

Максим
0

Это банальное наблюдение, хомячки всегда так делают. Как был whatsapp N1, так и останется, а с учетом безграничных возможностей монетизации, начнет даже увеличивать долю, еще больше забирать её у мобильных операторов.

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Михаил М

1

Кто-то реально из-за этих новостей перестал ватсапом пользоваться и удалил его? Или все просто ещё один мессенджер устанавливают?

Ответить

Максим Афанасьев

Михаил
2

С 8 февраля 2021 года WhatsApp станет платным. Если у вас есть по крайней мере 10 контактов, отправьте им это сообщение. Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным￼...

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Мочил манту, хотя не стоило

1

Рад за Signal. Открытый код, отличное шифрование, non-for-profit. Жаль UX говно.

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Михаил Кузин

Мочил
0

Но open source ведь, сходи сам поменяй UX, делов то)

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Михаил
0

Они не особо принимают пул реквесты

Ответить

Артем Гуляєв

Мочил
0

Удалено

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Артем
0

Jabber это же XMPP? Протокол федеративный, можешь свой инстанс поднять. Так же и с Matrix.

Signal не купят — некого покупать. Они non-for-profit организация.

Ответить

Артём А.

Артем
0

Ну вот и сиди один в своем джаббере) а мы и в телеге посидим)

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Valeryi Ozarnichuk

1

Пользователи вацапа делятся на тех, кто им пользуется потому что ему пофиг на все эти сливы и на тех, кто им пользуется из-за первых.

Первым будет плевать. Вторые продолжат пользоваться для переписки с первыми.

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Государственный бинокль

0

> на 4200%

стоит ли оно того?

Ответить

К Х

0

люблю конфиденциальные и безопасные мессенджеры.
особенно те, которые работают через сервер и авторизацию осуществляют по номеру мобильного телефона...

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Yury Kotov

0

Хуже Вотсапп этот Сигнал

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Nuke 7s

0

Так потом и этот Сигнал загубят

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Михаил Кузин

Nuke
0

Ты либо умираешь героем, либо живешь так долго чтобы стать злодеем

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Andreas Kraut

0

"На рост скачиваний повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание."

будем честны - на рост повлиял Илон Маск и больше ничего.

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Shoo

0

42 человека установили Signal. 

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