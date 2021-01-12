Количество загрузок мессенджера Signal выросло на 4200% за неделю после новостей об изменениях условий WhatsApp Статьи редакции
А Telegram скачали на 91% больше.
С 6 по 10 января мессенджер Signal по всему миру загрузили 7,5 млн раз — это на 4200% больше, чем неделей ранее, пишет Business Insider со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.
На рост скачиваний повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание. С 8 февраля 2021 года мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.
Несмотря на то, что глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что политика не влияет на конфиденциальность сообщений с друзьями или семьей, пользователи удаляют приложение и ищут аналоги. Наряду с Signal выросло количество загрузок и у Telegram: его скачали 9 млн раз — на 91% больше, чем неделей ранее.
Оба приложения больше всего скачивали пользователи из Индии. У Signal было 2,3 млн установок в стране — более 30% новых установок, Telegram там загрузили 1,5 млн раз — это 16% от общего числа.
Для Signal вторым по величине рынком были США, где пользователи устанавливали его около 1 млн раз. Утром 12 января газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — его загрузили около 545 тысяч раз. На рост приложения в стране наряду с новой политикой WhatsApp повлияли запрет приложения Parler и блокировка Трампа в Twitter, считает издание.
Перейти на Signal пользователям посоветовал Илон Маск. После его твита инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%.
Signal «полностью работает на пожертвования», писал New Yorker в октябре 2020 года. После поста Маска компания сообщила о технических сбоях с проверками из-за наплыва новых пользователей, писало CNBC.
Как же обмениваться праздничными картинками после краха вотсапа...
Ставь класс, если нашёл эту картинку в «Одноклассниках». Хештег: #дача,#огород, #семеназарепост
Не будет никакого краха, хомячки перебесятся и вернуться в вотсап.
Зато Цукерберг хоть начнет зарабатывать на вотсап.
Это что... инсайд???
Это банальное наблюдение, хомячки всегда так делают. Как был whatsapp N1, так и останется, а с учетом безграничных возможностей монетизации, начнет даже увеличивать долю, еще больше забирать её у мобильных операторов.
Кто-то реально из-за этих новостей перестал ватсапом пользоваться и удалил его? Или все просто ещё один мессенджер устанавливают?
С 8 февраля 2021 года WhatsApp станет платным. Если у вас есть по крайней мере 10 контактов, отправьте им это сообщение. Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным￼...
Рад за Signal. Открытый код, отличное шифрование, non-for-profit. Жаль UX говно.
Но open source ведь, сходи сам поменяй UX, делов то)
Удалено
Jabber это же XMPP? Протокол федеративный, можешь свой инстанс поднять. Так же и с Matrix.
Signal не купят — некого покупать. Они non-for-profit организация.
Пользователи вацапа делятся на тех, кто им пользуется потому что ему пофиг на все эти сливы и на тех, кто им пользуется из-за первых.
Первым будет плевать. Вторые продолжат пользоваться для переписки с первыми.
люблю конфиденциальные и безопасные мессенджеры.
особенно те, которые работают через сервер и авторизацию осуществляют по номеру мобильного телефона...
Так потом и этот Сигнал загубят
"На рост скачиваний повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание."
будем честны - на рост повлиял Илон Маск и больше ничего.
Блоги компаний
Показать еще