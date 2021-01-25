Соцсети
Таня Боброва

Исследование: рекламодатели за год потратили на русскоязычные Telegram-каналы больше денег, чем на радио за три квартала Статьи редакции

За год количество рекламных постов почти удвоилось — до 44,4 млн.

7 7 комментариев
1038 просмотров

По итогам 2020 года объём рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах оценивается в 12,8 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании рекламной биржи Telega.in.

Это больше, чем объём рекламы на радио или в прессе в России за три квартала 2020 года: по данным АКАР, он составил 7,3-7,5 млрд рублей и 5,6-5,8 млрд рублей соответственно. Для сравнения, объём всей интернет-рекламы составил 169-171 млрд рублей. Данные за весь 2020 год ассоциация пока не опубликовала.

В топ-10 категорий каналов по обороту рекламы за год вошли: «Бизнес и финансы» (20,1% от общего оборота), «Женский раздел» (9%), «СМИ» (7,9%), «Культура, образование, искусство» (6,1%), «Спорт» (5,9%), «Интернет и маркетинг» (5,9%), «Отдых и развлечения» (5,4%), «Кино» (5%), «Наука и технологии» (4,9%) и «Мотивация и саморазвитие» (4,4%). Авторы работы не учитвали каналы «Политика» и «18+».

По данным исследователей, в Telegram около 167,6 тысяч русскоязычных каналов с более чем 200 подписчиков. Общее количество русскоязычных подписчиков — 754,6 млн, а среднее число подписчиков в одном канале — 4502.

Исследователи отмечают, что в 2020 году количество рекламных постов в русскоязычных Telegram-каналах выросло почти в два раза — с 22,8 до 44,4 млн.

Авторы оценили рынок рекламы на основе данных сервиса Telemetr и биржи Telega.in. Для категорий «Бизнес и Финансы» и «Образование» учитывались цена за рекламный пост и цена за CPM (цена за тысячу показов). Для остальных категорий авторы использовали только CPM.

#telegram #исследования #новость

7 7 комментариев
1
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","telegram"], "comments": 7, "likes": 8, "favorites": 19, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 200489, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Jan 2021 17:55:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Cox

2

Эффективность падает, так что скорей всего бюджеты расти больше не будут, из-за снижения стоимости размещений. 

Я частенько мониторю эффективность чужой рекламы, если это можно измерить (например, реклама других пабликов). Реклама в тематическом паблике на 100 000 человек может принести меньше 500 подписчиков, 3 года назад она могла принести до 10 000 подписчиков, потому что это было в новинку всё.

Ответить

Дима Зайцев

Alex
0

Очень актуальный вопрос, согласен.

Думаю, уже завтра выкатим beta-версию аналитики по эффективности и оценки Fair Value размещений в Телеграм-каналах. Продукт будет полностью бесплатным.

Ответить

Демократический бинокль

0

Отлично.

А с газетами где сравнение?

Ответить

Дмитрий Корнеев

Демократический
4

Есть серьёзное исследование, что газеты начинают теснить с рынка туалетную бумагу

Ответить

Владислав Недзвецкий

Дмитрий
0

Потому что бумагу из макулатуры стали реже покупать?

Ответить

Дима Зайцев

Дмитрий
0

спасибо за идею)
мы еще не "британские ученые", конечно, но инициативу обдумаем))

Ответить

Daniil Minkov

0

Отличное исследование. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ITI Capital
Подписан
Отписаться
Как спортивные команды зарабатывают в пандемию: процентный доход для владельцев абонементов
Баскетбольная команда НБА Детройт Пистонс позволит своим фанатам превратить покупку абонемента на сезон в инвестицию, к…
0
Точка
Подписан
Отписаться
Точка и United Investors проинвестируют стартапы на ₽150 млн
Банк для предпринимателей Точка и клуб инвесторов United Investors запускают приём заявок на Точка PITCH DAY. К участию…
0
Сбер
Подписан
Отписаться
Какой ты стажёр? Играем в симулятор стажировки от Сбера!
Как играючи попасть на стажировку в крупную компанию? Пройти онлайн-симулятор Сбера ко Дню студента и подать заявку!
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Даниил Пискурёв
за день
Где промокод на бесплатную первую поездку?
S7 запустила сервис бронирования пассажирских самолётов для частных поездок
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Alex Khitro

Из чего состоит бизнес…

Дмитрий Евсеев

От «дёшево и сердито» к…

Арсений Зябликов

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Дмитрий Евсеев

От «дёшево и сердито» к…

Vikarti Anatra

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Ольга Максимова

Кейс Qmarketing Academy: как…

Александр Шустров

IKEA начнёт продавать запасные…

Сергей Поляков

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Василий Степанов

Бренд пива Budweiser впервые с…

Jack Morositel

IKEA начнёт продавать запасные…

Ol Ka

Make Me - Поможет реализовать…

Artem Kudinov

IKEA начнёт продавать запасные…

Андрей Николаев

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Artem Kudinov

IKEA начнёт продавать запасные…

Блог Михаила…

Как тебе такое, Figma? Mockplus…

Александр Привалов

Make Me - Поможет реализовать…

Арсений Зябликов

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Kinolog

S7 запустила сервис…

Тинькофф

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Trading Phronesis

Сколько нужно времени, чтобы…
null