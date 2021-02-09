Соцсети
Евгений Делюкин

Что обсуждают в российской части Clubhouse, с чего начать общение и что о нём думают пользователи Статьи редакции

«Пожалуйста, подкиньте инвайт!»

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В начале февраля в рунете начался рост популярности закрытой соцсети Clubhouse. Впечатлениями о сети аудиочатов начали делиться предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиаиндустрии, а инвайты в Clubhouse стали расходиться за несколько минут.

Российские пользователи сравнивают Clubhouse со «старым ЖЖ», подкастами в прямом эфире и митапами, где каждый может найти единомышленников из индустрии или узнать что-то новое от экспертов и лично задать им вопрос.

Как устроен Clubhouse

Про устройство Clubhouse и как туда попасть рассказывала пользовательница vc.ru Анна Вишневская:

  • Пользователи Clubhouse создают комнаты для общения, они могут пригласить своих подписчиков, а если группа открытая — то в неё может попасть любой желающий.
  • Общаться можно только голосом, видео, изображений или чата нет. Также нет записи прямого эфира, запись экрана запрещена — приложение пишет видео без звука, а за нарушение правил последует бан.
  • Участники делятся на выступающих и слушателей. Слушатель может стать спикером, если «поднимет руку», нажав на кнопку в приложении, или если его позовёт кто-то из выступающих или модераторов.
  • Само общение напоминает подкасты или митапы в реальном времени, в которых может участвовать практически любой желающий: задать вопрос или направление дискуссии.
  • Также в Clubhouse можно создать клуб — сообщество по интересам, и уже через него создавать комнаты.
  • Комнаты можно запланировать на определенное время, добавлять во встроенный календарь интересные встречи и делиться ими в других приложениях.
  • Clubhouse отправляет пуши обо всех запланированных и открытых комнатах, в которых участвуют те, на кого подписан пользователь. Также комнаты рекомендуют алгоритмы соцсети, исходя из социального графа и интересов.
  • Пока Clubhouse закрыт — соцсеть работает только на iOS, попасть можно по приглашению одного из участников или отправив заявку в приложении. В будущем появится и Android-приложение.
Две недели в новой голосовой соцсети Clubhouse…
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vc.ru

Кто там есть из известных личностей

За неделю активности в рунете в Clubhouse появилось множество глав и представителей венчурных фондов, технологических компаний, стартапов, а также людей из медиа, спортсменов, маркетологов и так далее.

Например, в случайных комнатах можно встретиться и поговорить с:

  • основателем Grishin Robotics Дмитрием Гришиным,
  • главой «Яндекса» Тиграном Худавердяном,
  • одним из основателей рунета Кириллом Готовцевым,
  • бывшим советником по интернету Германом Клименко,
  • создателем «Идеономики» Павлом Власовым-Мрдуляшом
  • и другими известными личностями, причем не только из России, но и других стран.

Главная фишка сегодняшнего русскоязычного Клабхауса – это огромное количество известных людей, с которыми можно просто столкнуться в рандомной комнате.

В первый же день мы общались с Виттелем, в этой же комнате был Кирилл Готовцев (один из старейших рекламщиков рунета). На следующий день заходил Тигран Худавердян, с которым мы проговорили несколько часов.

Каждый день мы встречаемся и общаемся с Ташем Саркисяном, с которого начинался «Камеди клаб», Михаилом Гуревичем и Олегом Богдановым («Коммерсант»). Говорили с Табризом Шахиди, Сергеем Минаевым, Германом Клименко, Михаилом Галустяном и сотней других не менее интересных людей.

Елизавета Кузнецова
организует и модерирует несколько русскоязычных комнат в Clubhouse
Одна из воскресных комнат — среди спикеров Дмитрий Гришин, Таш Саркисян, Михаил Галустян, Игорь Виттель, Павел Кушелев

Просто сумасшедшая концентрация классных людей, доступ к тем, с кем в нормальной жизни сложно достучаться, нужно просить рефералы, чтобы сделали тебе с ними митинг.

Здесь ты можешь просто поднять руку, задать вопрос, и если ты нормальный вопрос задашь, на тебя ещё 100 человек подпишется, если комната активна. Из русскоговорящих мне понравился глава Mail.ru Group, хороший и интересный разговор был с Марком Андрессеном и Беном Хоровицем, у них по 1,5 млн подписчиков. Своё сообщество у Гранта Кардона.

Есть не только много известных на весь мир, так и нишевых ребят, которых знает 10 тысяч человек в мире, но это очень классные специалисты в чём-то, например, в ИИ, продажах или стартапах. Их все фолловят, и у них сумасшедший engagement.

Кирилл Мельниченка
предприниматель и консультант SaaS-компаний
Одна из зарубежных комнат — технологические стартапы обсуждают диджей Deadmau5 и MC Hammer. В целом англоязычное сообщество охватывает большинство сфер жизни и работы

О чем говорят в комнатах

Основное русскоговорящее сообщество в Clubhouse — The Dacha, которое основали предприниматель Мэттю Льюис и его дочь, дизайнер Анастасия Давыдова Льюис. Её аудитория на 9 февраля составляет около 1,7 тысячи подписчиков.

Внутри «Дачи» проходят:

  • панельные обсуждения с предпринимателями и экспертами различных индустрий,
  • лекции,
  • открытые разговоры о бизнесе, искусстве, жизни за границей, психологии и здоровье
  • развлечения в форматах «Что, где, когда», «КВН», викторины,
  • виртуальные пробежки и общение.

Подписчики могут предлагать свои форматы и мероприятия через форму на сайте.

Другие пользователи Clubhouse также создают свои комнаты и собираются по интересам — пока они ощущаются спонтанными, так как русскоговорящая аудитория достаточно небольшая. Одна из таких популярных комнат — «Чат-кроватка», куда периодически приходят знаменитости.

В первый же день я попала в очень ламповую тусовку старых ЖЖ-шников и организовала для них комнату с названием «Чат Кроватка» (его очень хорошо помнят жители рунета девяностых и нулевых годов).

Всю неделю мы стартуем его в первой половине дня, и, как правило, несколько часов обсуждаем с гостями самые разные темы.

Сейчас нас больше всего интересует, как устроен Clubhouse, что нужно для создания своего хауса, какие экспертные ниши мы можем занять, как организовать монетизацию, не получить бан и прочее.

А последние несколько дней по вечерам мы с Игорем Виттелем (теле- и радиоведущим, одним из первых «звёзд» в Clubhouse) проводим тематические комнаты и интервью. Пока особой системности в этом нет, просто пробуем разные форматы.

Елизавета Кузнецова
организует и модерирует несколько русскоязычных комнат в Clubhouse

Мы зашли, пока не очень понимаем, как пользоваться приложением, многие всю неделю только в нём. Не все понимают, что такое комнаты, как их создавать, и тусуемся внутри маленького сообщества в 5-6 тысяч человек.

Пока есть только «Дача» — самое большое русскоговорящее сообщество. Будут конкуренты, будут нишевые — бизнес, дизайн, искусство.

А мир большой, в Clubhouse уже больше 2 млн человек, если погулять по комнатам, где тусуется весь мир — понимаешь масштабы. Clubhouse не только о бизнесе, но и о жизни, о политике, о спорте, обо всём.

Я видел комнаты для врачей, которые они обсуждали Covid-19, их было тысячи.

Кирилл Мельниченка
предприниматель и консультант SaaS-компаний

Благодаря тому, что аудитория Clubhouse во многом состоит из известных людей и экспертов, разговоры внутри комнат получаются живыми и интересными, а заглянуть в них может кто угодно.

Так уже несколько дней существует комната «Подкасты и подкастеры», в которой можно встретить ведущих популярных российских подкастов.

Одна из известных в российском сообществе комнат — «Кто такой и зачем нужен Герман Клименко», куда на самом деле вскоре после создания пришёл сам Клименко со своим сыном и общался со слушателями.

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
Как же прекрасно!

Герман Клименко рассказывает что он сделал, зачем он нужен и что он сделал для рунета в свои годы https://t.co/Qyuv42s0zf

Пользователи Clubhouse рекомендуют подписаться на интересных людей, и тщательно отбирать их. Рекомендации комнат создаются на основе подписок и интересов, поэтому чем лучше «отобраны» люди, тем интереснее для него будут комнаты.

Комнаты начал создавать недавно. Тематика, как показала практика, никакого значения не имеет. Как и в жизни, главное это правильно подобранная компания и как она модерируется.

Причем знаменитости — это скорее всего просто друзья: Саша Плющев, Илья Варламов, Демьян Кудрявцев. Дмитрий Гришин вчера за рулем скучал и несколько часов отвечал на вопросы.

Учитывая что количество интересных друзей критическое — создаешь комнату и точно кто нибудь приходит, главное дальше не упустить собеседника.

Антон Меркуров
пост-интернет эксперт, арт-дилер, создатель NewNode
Пример запланированной комнаты. Среди ведущих — глава «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова и основатели сервиса Fakecheck

Я смотрю на комнаты Clubhouse, как на митап в 100 человек. Есть и «конференции» в комнатах на несколько тысяч человек, например, вчера так выступали из Andreessen Horowitz.

Наши форматы и тематические тусовки — это виртуальные живые «митапы» на 100 человек. Там есть спикеры — приглашённые звёзды, модераторы, необязательно тоже спикеры, есть зрители. И формат такой: есть спикер, его никто не перебивает, даёт знания, value, ему по-одному задают вопросы.

Порой есть проблема — мы приглашаем «зрителей на сцену», им не нужно много говорить, достаточно задать хороший вопрос и уйти. А они вступают в дискуссии, многим это не нравится и они уходят. А в конце надо устраивать нетворкинг, добавлять тех, кто остался, чтобы представиться, пообщаться — и тут будет мотивация остаться до конца.

Кирилл Мельниченка
предприниматель и консультант SaaS-компаний

Что интересного в Clubhouse по мнению пользователей

Clubhouse на самом деле можно назвать «убийцей подкастов» и Zoom-вебинаров.

Механики те же, только видео нет — но его и не надо, потому что это избыточно, а так можно заниматься своими делами и подключаться к диалогу, когда тебе интересно. А про подкасты — там человек высказал и записал мысль, прошла неделя, у него другие мысли. И ты «живёшь по его старым мыслям», а у него что-то новое на уме.

Всегда лучше слушать человека в лайве, чем YouTube-видео, оно уже неактуально. Самая ценная информация — та, что в моменте. Поэтому живой формат Clubhouse так крут.

Для меня самое классное в Clubhouse – иметь возможность не только слушать в режиме онлайн, но и общаться с умными и интересными людьми.

Хочется делиться опытом, создавать сообщество. Я ещё не подал заявку на «дом», но скоро это сделаю — для русскоговорящих о SaaS-стартапах, их около 1000 по всему миру. Мы будем говорить про продажи, звонки, письма, найм — мне это очень интересно.

Сейчас думаю, какой формат нужно делать, подсматриваю у британцев, которые классно самоорганизовываются и делают что-то каждый день. Главное — помогать другим.

Я верю, что всем, кто сейчас зашёл в Clubhouse, будет точно лучше, чем если зайти через полгода-год. Будет не то, что поздно, но тяжело — тут начинают с нуля, и есть у скромных гениев сейчас шанс стать популярными.

Кирилл Мельниченка
предприниматель и консультант SaaS-компаний

Пока лучшее — радость формата: возможность в любой момент найти собеседников, погреть уши и послушать приятную беседу в конце концов. Пока я доволен что мой опыт работы в прямом эфире, на радио, модерации тут можно применить.

Антон Меркуров
пост-интернет эксперт, арт-дилер, создатель NewNode

Clubhouse – веселая штука. Вечеринка 24/7 одновременно в Москве, Калифорнии, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке. Кайф!

Отдельно впечатляет качество звука, такое ощущение, что все поголовно вещают из студии радиостанции: шумы подавлены, голоса отчетливые и звонкие, громкость откалибрована. Слушать одно удовольствие.

Контент самый разный, от полезных и трогательно-личных дискуссий до откровенного флуда. Сегодня мой черед – в 17.00 с Виктором Захарченко и нашими диджитал-друзьями поболтаем про всякие венчуры, технологии, стартапы и единорогов.

Павел Власов-Мрдуляш
создатель «Идеономики»

Вывела для себя 10 тезисов, по которым clubhouse всё же может стать перспективной соцсетью:

— тональность общения более этичная; возможно, что озвучивать гадости голосом пока не совсем удобно

—у меня, как у подкастера, сложилось впечатление, что это запись интервью, просто импровизированным и расширенным составом спикеров

— английский язык преобладает и даёт безбарьерный вход в международные тематические комьюнити

— бесшовный канал коммуникации для тех инфлюенсеров и экспертов, которые давно мечтали освежить свою аудиторию на старых площадках/ресурсах

— формат импровизации вместо заранее заготовленных текстов и видео формирует более искреннюю среду общения; сразу понимаешь: на кого из блогеров работают спичрайтеры, а кто сам уверенно поддерживает беседу

—наличие в описании профиля места работы не означает готовность человека выслушать что-то по работе

— огромные возможности для интеграции брендов, как организаторов не столько комнат, сколько клубов (уже очередь из таких заявок образовалась)

— интересные форматы могут случится у музыкантов, если устраивать акустические джем сейшны (главным вопросом здесь станет формат подтверждения авторских прав музыканта)

— благодатная почва для посевов вирусного контента

—боты в такой среде появятся не скоро, хотя все зависит от скорости совершенствования GPT-3

P.S. а самое главное — мы научимся слушать и слышать друг друга!»

Валентина Максимова
автор подкаста PR Lunch

Почему практически все русскоязычные комнаты в ClubHouse обсуждают сам сервис только в cтиле «что такое клабхаус, хайп и феномен», а не то как уже выжать из него максимум пользы.

Отметил для себя очевидные и не очень кейсы, которые уже можно практиковать:

1. Нетворкинг: Если до своей комнаты пока руки не дошли, то заходишь в другие по темам которые нравятся, тянешь руку, элеватор питч и вопрос по текущей теме. Далее участвуешь в обсуждении набирая аудиторию (пока все бодро подписываются на CH, IG и Twitter). Нетворкинг во всей красе.

2. Актуальные обсуждения горячих тем долины (Twitter, только аудио).

3. Поиск потенциальных клиентов/пользователей/партнёров через тематические комнаты, далее к пункту 1.

4. Анонс/тест продуктовых фич на ранних пользователях (early adopters).

5. Практика английского и питча своего проекта с обратной связью. Кстати, обратите внимание как оформлены профили пользователей из США (максимум инфы про персону) и РФ (хорошо если пару строк, но чаще пусто). У Clubhouse есть много пересечений с Twitter, который также в РФ не очень распространён, но я очень надеюсь что экспорт талантов из РФ станет чуть больше.

Андрей Дробитько
основатель SketchAR

Провёл в Clubhouse четыре часа, попробовал описать впечатления.

Онбординг похож на вечеринку. Знакомые новичка получают пуш-приглашение в закрытую комнату. Алерт про друга превратился в спонтанную беседу обо всём на пятерых: чтобы спланировать такой созвон в зуме, нужны неделя и сила воли. А ещё круто пересекать круги общения, собрав компанию, где не все знакомы взаимно, но имеют много общего.

Если разговаривать, то Clubhouse — бар, где легко включиться в беседу за соседним столиком. Публичная комната работает как аудиальная чат-рулетка: за вечер поговорил с эйчаром из Турина, графдизайнером из Томска и химиком, налаживающим техпроцессы на фабрике метанола. Пока внутри мало людей, и интересен почти каждый.

Если слушать, то Clubhouse работает как подкаст, где легко дополнить говорящего или поспорить. В отличие от других платформ, интереснее слушать знакомых, чем известных людей (во время стрима с Цукербергом хотел скачать запись и ускорить в два раза). Аудио защищает от конкуренции за внимание: после 10 минут IG Live тянет проверить мессенджер, а Clubhouse легко слушать фоном.

Механики продвижения (пока) — популярный гость и/или кликбейтный заголовок. Каждый слушатель тянет за собой друзей, умножая аудиторию стрима. Если в IG Live больше блогеров и звёзд, то Clubhouse пока ближе к продуктовой конференции: видел, как на стрим в 50 человек внезапно зашёл Тигран Худавердян и минут 30 отвечал на вопросы.

Никита Пакутин
бывший продукт-менеджер «Кинопоиска»

Итак, недели две посидев под чужим ником в модном Clubhouse, имею сказать — инструмент для хантинга он годный. И простой. Надо только уметь пользоваться.

Суть поиска там очень похожа на LinkedIn — ищем лучшие кадры через круги знакомых вам людей. То есть любой человек, владеющий поиском в LinkedIn, освоит всё за сутки.

Основная ошибка начинающего в Сlubhouse рекрутера: не ведитесь на интересы людей и сами свои интересы не ставьте. Вам соцсеточка будет подсовывать всякую трешачину.

Правильный путь такой — нужно найти несколько известных людей по тематикам, которые вам интересны для хантинга и подписаться на них. Повторюсь — не на темы, не на интересы, а на людей.

Далее, как только этот человек приходит с кем-то общаться, всем кто на него подписан, приходит в телефон пуш. И вуаля — вся его записная книжка (ну конечно из тех, кто есть в Clubhouse) уведомлена о беседе.

Приходит он или нет — зависит от человека и тематики, но постепенно (не на один разговор, а на несколько) все придут.

Двойной цимес — обычно крутой человек из одной компании зовет общаться не менее крутого интересного человека из другой компании. В результате записная книжка другого человека тоже приходит в комнату, то есть туда, где в засаде сидите вы.

Результат прекрасен — вы, ничем себя не утруждая и слушая интересный разговор , обнаруживаете несколько сотен крутых профилей. Ну а дальше идете с ними в переписку и все прекрасно!

Огромный плюс в том, что сейчас ClubHouse — это элитное гиковское поле. Поэтому там куча айтишников — самых лакомых персонажей для хантинга.

И внезапно все такие толератные, что в отличии от «Хабра» на предложение поговорить никто никуда никого не посылает, а мило выслушивают и советуют кого-то. В общем, красота.

Кстати, внезапно выяснилась прекрасная побочка — там много фаундеров мировых стартапов и ИТ-рекрутеров. И если вы хотите работать на Америку и Европу, там отлично с клиентами.

Мы вот с одним уже договор подписываем, а со вторым переговоры ведем об удаленной «поставке» продажников и программистов

Из минусов. Разговоры нельзя записывать. Но комнаты можно скриншотить, поэтому всех участников бесед, если не успели за разговор собрать, потом можно найти.

Пока нельзя делать собственные клубы, ну то есть можно, но поток заявок такой большой, что мой не апрувят уже полторы недели.

Алёна Владимирская
«Лаборатория карьеры Алёны Владимирской»

#clubhouse

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Ужасный лолипоп

–1

«Пожалуйста, подкиньте инвайт!»

Ладно, уговорили. Давайте.

Ответить

Ужасный лолипоп

Ужасный
0

Вы зря на иконку внимание обращаете — я вот прямо сейчас дебажу очередной код на iOS и iPadOS 🤭

Просто Android-версия приложения VC меня соблазнила и не отпускает 😔

Ответить

Dmitry Zinoviev

–1

Give me invite. Invite me.

Ответить

Богдан Шаповалов

–1

Круто, и мне пожалуйста инвайт :)

Ответить

Георгий Александров

0

Буду благодарен за инвайт :)

Ответить

Комментарий удален

Андрей Кириллов

0

В начале текста — запись экрана запрещена. В конце текста — можно делать скриншоты. …

Ответить

Злой Полушубок

Андрей
0

Вопрос в аудио - запись экрана, может и аудио записывать.

Ответить

Евгений Делюкин

Андрей
0

Скриншоты — можно. Тут же суть в аудио, а вот его запись как раз запрещена. 

Есть подозрение, что поэтому и на Android не выпускают, там слишком много хаков для этого. Но Android-разработчик уже нанят. 

Ответить

An Ar

0

как это классно то. какую погремушку дали

Ответить

derivanov

0

Как поживает Аура, Secret, Лепрозорий?

Ответить

Злой Полушубок

0

Сlubhouse Татьяныча уже обнаружили?

Ответить

Илья Шишкунов

0

Клубок змей какой-то, повезло, что за пределы яблока не вываливаются 

Ответить

Ваня Плуталов

0

Посмеялся про акустические сессии музыкантов через любой онлайн-сервис) сразу видно, что человек к живой музыке не имеет отношения)

Ответить

Лёва Пыжов

0

А что там за страсти в Саратове?)

Ответить

ilia

0

"«убийцей подкастов» и Zoom-вебинаров" - по какому, лять, критерию чувак сравнивает? "Не в записи"? Ну так и с "что в записи - не актуально" можно спорить

Ответить

ilia

0

В целом, если ограничить запись по времени и дать возможность записывать видеообращения, то будет еще "ламповее" и эффективнее. В этом плане у Телеги есть возможность что-то такое делать.

Если брать по факту, то люди просто как малые дети радуются тому, что можно "подключиться к чату с известными чуваками" и так найти и подписаться на других известных, потому "вау, новое!", хотя ничего нового и прорывного тут нет

Ответить

Тельман

0

Спасибо за упоминание нашей комнаты. Неожиданно было тут встретить информацию о ней. 🤗

Ответить

Дмитрий Зубанков

0

Инвайт плиз )

Ответить

PodFM

0

Ни одно из российских аудиостриминговых приложений никогда не удостаивалась такого продвижения на VC, как Cloubhouse в последние дни. Потому что от души всегда приятнее писать, чем за деньги. А без денег про российские стартапы писать, видимо, нельзя.

Ответить

Комментарий удален

Oleg Akinin

0

Дайте инвайт, товарищи, пожалуйста! 22 года, хочу стройку автоматизировать, пока проектирование роботизирую через Revit Dynamo в связке с UiPath. Не хватает мысли и мнений, единомышленников, но очень хочется глобально поменять в этом мире стройку!

Ответить

Александр Мальцев

0

Зачем вы просите инвайт? Чтобы что? Зачем и почему?  

Ответить

Paul_N

0

>развлечения в форматах «Что, где, когда», «КВН», викторины,

Ответить

Kiryl Melnichenka

0

@Евгений Делюкин cпасибо тебе большое за материал!

Ответить

Evgeniy Shurupov

0

paltalk.. или как говорят наши эмигранты "палталк")))

Ответить

Юля Котина

0

Пригласите пожалуйста ☺️

Ответить

Андрей

–1

Не, ну правда. Дайте инвайт в ЛС у кого есть. Интересно же. Спасибо.

Ответить

Митя Полянский

–1

ИНВААААААААААААЙТ

Ответить

Ilya Pichugin

–1

дайте инвайт пожалуйста @ilyapitch 🤙🙏

Ответить

Alexandr Bilozor

–1

Invite please

Ответить

Mikhail Zinin

–1

Круто! Буду признателен за инвайт!

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