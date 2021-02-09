Итак, недели две посидев под чужим ником в модном Clubhouse, имею сказать — инструмент для хантинга он годный. И простой. Надо только уметь пользоваться.



Суть поиска там очень похожа на LinkedIn — ищем лучшие кадры через круги знакомых вам людей. То есть любой человек, владеющий поиском в LinkedIn, освоит всё за сутки.

Основная ошибка начинающего в Сlubhouse рекрутера: не ведитесь на интересы людей и сами свои интересы не ставьте. Вам соцсеточка будет подсовывать всякую трешачину.

Правильный путь такой — нужно найти несколько известных людей по тематикам, которые вам интересны для хантинга и подписаться на них. Повторюсь — не на темы, не на интересы, а на людей.

Далее, как только этот человек приходит с кем-то общаться, всем кто на него подписан, приходит в телефон пуш. И вуаля — вся его записная книжка (ну конечно из тех, кто есть в Clubhouse) уведомлена о беседе.

Приходит он или нет — зависит от человека и тематики, но постепенно (не на один разговор, а на несколько) все придут.

Двойной цимес — обычно крутой человек из одной компании зовет общаться не менее крутого интересного человека из другой компании. В результате записная книжка другого человека тоже приходит в комнату, то есть туда, где в засаде сидите вы.

Результат прекрасен — вы, ничем себя не утруждая и слушая интересный разговор , обнаруживаете несколько сотен крутых профилей. Ну а дальше идете с ними в переписку и все прекрасно!

Огромный плюс в том, что сейчас ClubHouse — это элитное гиковское поле. Поэтому там куча айтишников — самых лакомых персонажей для хантинга.

И внезапно все такие толератные, что в отличии от «Хабра» на предложение поговорить никто никуда никого не посылает, а мило выслушивают и советуют кого-то. В общем, красота.

Кстати, внезапно выяснилась прекрасная побочка — там много фаундеров мировых стартапов и ИТ-рекрутеров. И если вы хотите работать на Америку и Европу, там отлично с клиентами.

Мы вот с одним уже договор подписываем, а со вторым переговоры ведем об удаленной «поставке» продажников и программистов

Из минусов. Разговоры нельзя записывать. Но комнаты можно скриншотить, поэтому всех участников бесед, если не успели за разговор собрать, потом можно найти.

Пока нельзя делать собственные клубы, ну то есть можно, но поток заявок такой большой, что мой не апрувят уже полторы недели.