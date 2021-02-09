Что обсуждают в российской части Clubhouse, с чего начать общение и что о нём думают пользователи Статьи редакции
«Пожалуйста, подкиньте инвайт!»
В начале февраля в рунете начался рост популярности закрытой соцсети Clubhouse. Впечатлениями о сети аудиочатов начали делиться предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиаиндустрии, а инвайты в Clubhouse стали расходиться за несколько минут.
Российские пользователи сравнивают Clubhouse со «старым ЖЖ», подкастами в прямом эфире и митапами, где каждый может найти единомышленников из индустрии или узнать что-то новое от экспертов и лично задать им вопрос.
Как устроен Clubhouse
Про устройство Clubhouse и как туда попасть рассказывала пользовательница vc.ru Анна Вишневская:
- Пользователи Clubhouse создают комнаты для общения, они могут пригласить своих подписчиков, а если группа открытая — то в неё может попасть любой желающий.
- Общаться можно только голосом, видео, изображений или чата нет. Также нет записи прямого эфира, запись экрана запрещена — приложение пишет видео без звука, а за нарушение правил последует бан.
- Участники делятся на выступающих и слушателей. Слушатель может стать спикером, если «поднимет руку», нажав на кнопку в приложении, или если его позовёт кто-то из выступающих или модераторов.
- Само общение напоминает подкасты или митапы в реальном времени, в которых может участвовать практически любой желающий: задать вопрос или направление дискуссии.
- Также в Clubhouse можно создать клуб — сообщество по интересам, и уже через него создавать комнаты.
- Комнаты можно запланировать на определенное время, добавлять во встроенный календарь интересные встречи и делиться ими в других приложениях.
- Clubhouse отправляет пуши обо всех запланированных и открытых комнатах, в которых участвуют те, на кого подписан пользователь. Также комнаты рекомендуют алгоритмы соцсети, исходя из социального графа и интересов.
- Пока Clubhouse закрыт — соцсеть работает только на iOS, попасть можно по приглашению одного из участников или отправив заявку в приложении. В будущем появится и Android-приложение.
Кто там есть из известных личностей
За неделю активности в рунете в Clubhouse появилось множество глав и представителей венчурных фондов, технологических компаний, стартапов, а также людей из медиа, спортсменов, маркетологов и так далее.
Например, в случайных комнатах можно встретиться и поговорить с:
- основателем Grishin Robotics Дмитрием Гришиным,
- главой «Яндекса» Тиграном Худавердяном,
- одним из основателей рунета Кириллом Готовцевым,
- бывшим советником по интернету Германом Клименко,
- создателем «Идеономики» Павлом Власовым-Мрдуляшом
- и другими известными личностями, причем не только из России, но и других стран.
О чем говорят в комнатах
Основное русскоговорящее сообщество в Clubhouse — The Dacha, которое основали предприниматель Мэттю Льюис и его дочь, дизайнер Анастасия Давыдова Льюис. Её аудитория на 9 февраля составляет около 1,7 тысячи подписчиков.
Внутри «Дачи» проходят:
- панельные обсуждения с предпринимателями и экспертами различных индустрий,
- лекции,
- открытые разговоры о бизнесе, искусстве, жизни за границей, психологии и здоровье
- развлечения в форматах «Что, где, когда», «КВН», викторины,
- виртуальные пробежки и общение.
Подписчики могут предлагать свои форматы и мероприятия через форму на сайте.
Другие пользователи Clubhouse также создают свои комнаты и собираются по интересам — пока они ощущаются спонтанными, так как русскоговорящая аудитория достаточно небольшая. Одна из таких популярных комнат — «Чат-кроватка», куда периодически приходят знаменитости.
Благодаря тому, что аудитория Clubhouse во многом состоит из известных людей и экспертов, разговоры внутри комнат получаются живыми и интересными, а заглянуть в них может кто угодно.
Так уже несколько дней существует комната «Подкасты и подкастеры», в которой можно встретить ведущих популярных российских подкастов.
Одна из известных в российском сообществе комнат — «Кто такой и зачем нужен Герман Клименко», куда на самом деле вскоре после создания пришёл сам Клименко со своим сыном и общался со слушателями.
Пользователи Clubhouse рекомендуют подписаться на интересных людей, и тщательно отбирать их. Рекомендации комнат создаются на основе подписок и интересов, поэтому чем лучше «отобраны» люди, тем интереснее для него будут комнаты.
Что интересного в Clubhouse по мнению пользователей
Ужасный лолипоп
Вы зря на иконку внимание обращаете — я вот прямо сейчас дебажу очередной код на iOS и iPadOS 🤭
Просто Android-версия приложения VC меня соблазнила и не отпускает 😔
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В начале текста — запись экрана запрещена. В конце текста — можно делать скриншоты. …
Посмеялся про акустические сессии музыкантов через любой онлайн-сервис) сразу видно, что человек к живой музыке не имеет отношения)
"«убийцей подкастов» и Zoom-вебинаров" - по какому, лять, критерию чувак сравнивает? "Не в записи"? Ну так и с "что в записи - не актуально" можно спорить
В целом, если ограничить запись по времени и дать возможность записывать видеообращения, то будет еще "ламповее" и эффективнее. В этом плане у Телеги есть возможность что-то такое делать.
Если брать по факту, то люди просто как малые дети радуются тому, что можно "подключиться к чату с известными чуваками" и так найти и подписаться на других известных, потому "вау, новое!", хотя ничего нового и прорывного тут нет
Спасибо за упоминание нашей комнаты. Неожиданно было тут встретить информацию о ней. 🤗
Ни одно из российских аудиостриминговых приложений никогда не удостаивалась такого продвижения на VC, как Cloubhouse в последние дни. Потому что от души всегда приятнее писать, чем за деньги. А без денег про российские стартапы писать, видимо, нельзя.
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Дайте инвайт, товарищи, пожалуйста! 22 года, хочу стройку автоматизировать, пока проектирование роботизирую через Revit Dynamo в связке с UiPath. Не хватает мысли и мнений, единомышленников, но очень хочется глобально поменять в этом мире стройку!
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