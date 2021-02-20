«Надоело ждать»: петербургский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse Статьи редакции
Написал за один день, работает почти всё — нет уведомлений, модерации и создания комнат.
Создатель и бывший разработчик «ВКонтакте» для Android Григорий Клюшников опубликовал на GitHub Android-версию Clubhouse с открытым кодом.
Пользователям достаточно скачать и установить APK-файл приложения в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1). А разработчики могут импортировать проект в Android Studio и нажать «запустить».
В приложении работают основные функции. Например, можно присоединяться к комнатам, общаться, «поднимать руку», просматривать профили людей и подписываться на них. Уведомлений, а также функции создания и модерации комнат нет.
Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Его разработка — это «концепт и временная мера», прежде чем Clubhouse выпустит своё Android-приложение.
По словам Клюшникова, он разработал проект за полтора дня, большая часть работы — интерфейс и логика вокруг SDK Agora — голосовой инфраструктуры, которую использует Clubhouse.
В нём задействованы API Clubhouse, добытые реверс-инжинирингом для создания другого неофициального Clubhouse-проекта — clubhouse-py, написанном на Python.
Не понимаю ажиотажа вокруг этого приложения
Пользователи КХ, а вы не могли бы новости о своём КХ распространять только в КХ? Пусть ваш клуб остаётся закрытым и элитным.
Иронично, что все комментарии «Много хайпа», «Да кому он нужен» в основном исходят от владельцев Android 🤔
за день реверс инжир провести и выпустить. что ты гонишь разраб? у нас в контора за неделю только один экран отрисовывают!
красавчик, теперь кому-то нужно прислать оффер)
Лень устанавливать
Гриша хайпожор)
НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЗА ОДИН ДЕНЬ! Если это действительно так, то мне очень жаль мою производительность...
Это скорее говорит о качестве разработки оригинального приложения.
Кто бы чего не говорил про хайп, но я думал также, пока друг не убедил поставить. И уже в первый день я залетел на сильную тусовку ребят из 10-12 спикеров, среди них были ребята из кремниевой долины, топ менеджеры сбера, туда в гости зашел и Тиньков и за 1 час диалога я для себя очень многое зафиксил.
По сути бесплатное комьюнити крутых ребят, где ты не найдешь нигде. Ты не присядешь в ресторане к ним за стол в жизни и не расскажут они тоже самое в другом формате.
Поэтому это сильная точка роста для разных людей. Те кто пишут - хайп хайп.. задолбали со своим хаусом.. хайповшики.. Ну ваше мнение конечно интересно, но довольно субъективно.
И как сказал вчера Олег Тиньков - хорошо, что тут нет владельцев Андройдов. Это как один из критериев разделяющих сегмент пользователей данной тусовки.
Можете заклевать минусами или накинуть плюсик, но факты такие ) Тема норм, тусовка пушка, чуваки сливки сидят и рассказывают о своем многолетнем опыте. Разные есть диалоги на любой вкус.
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