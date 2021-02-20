Соцсети
Евгений Делюкин

«Надоело ждать»: петербургский разработчик выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse Статьи редакции

Написал за один день, работает почти всё — нет уведомлений, модерации и создания комнат.

21 21 комментарий
3149 просмотров

Создатель и бывший разработчик «ВКонтакте» для Android Григорий Клюшников опубликовал на GitHub Android-версию Clubhouse с открытым кодом.

Пользователям достаточно скачать и установить APK-файл приложения в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1). А разработчики могут импортировать проект в Android Studio и нажать «запустить».

В приложении работают основные функции. Например, можно присоединяться к комнатам, общаться, «поднимать руку», просматривать профили людей и подписываться на них. Уведомлений, а также функции создания и модерации комнат нет.

Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Его разработка — это «концепт и временная мера», прежде чем Clubhouse выпустит своё Android-приложение.

По словам Клюшникова, он разработал проект за полтора дня, большая часть работы — интерфейс и логика вокруг SDK Agora — голосовой инфраструктуры, которую использует Clubhouse.

В нём задействованы API Clubhouse, добытые реверс-инжинирингом для создания другого неофициального Clubhouse-проекта — clubhouse-py, написанном на Python.

#clubhouse #android #новость

21 21 комментарий
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21 комментарий
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Станислав Галушка

11

Сколько хайпа вокруг него)

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Артем Фоминых

7

Не понимаю ажиотажа вокруг этого приложения

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ave ego

Артем
0

если читать трафик других сетей вроде телеграма сложно, надо создать другую сеточку попроще. без шифрования и всех на неё подсадить. 

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new_comment

5

Пользователи КХ, а вы не могли бы новости о своём КХ распространять только в КХ? Пусть ваш клуб остаётся закрытым и элитным.

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Inessa Vasilyeva

4

Психанул😂

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Егор Тарасов

1

Иронично, что все комментарии «Много хайпа», «Да кому он нужен» в основном исходят от владельцев Android 🤔

Ответить

Артем Спиридонов

2

за день реверс инжир провести и выпустить. что ты гонишь разраб? у нас в контора за неделю только один экран отрисовывают!

Ответить

Александр Якунин

Артем
1

Адреналин лучше зарплаты

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Bender Rodriguez

2

красавчик, теперь кому-то нужно прислать оффер)

Ответить

Anton Ogurtsov

Bender
0

Он итак в телеграме работает)

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Stanislav Eglis

2

Две шавермы этому товарищу!

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Roman Kotov

0

С наступающим

Ответить

Ivan Zenkov

0

Лень устанавливать

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Sergei Timofeyev

Ivan
0

В Android Studio запустите

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Semyon Efimov

0

Гриша хайпожор)

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Anton Ogurtsov

Semyon
0

Красавчик)

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Ilya Brin

0

Дайте шума господину! 😁

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Evgeniy Bubniv

0

НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЗА ОДИН ДЕНЬ! Если это действительно так, то мне очень жаль мою производительность...

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Stepan Kuharev

Evgeniy
0

Это скорее говорит о качестве разработки оригинального приложения.

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Антон

0

Сколько ещё новостей будет про эту сеть? Самим ещё не надоело?

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Артур Мкртчян

0

Кто бы чего не говорил про хайп, но я думал также, пока друг не убедил поставить. И уже в первый день я залетел на сильную тусовку ребят из 10-12 спикеров, среди них были ребята из кремниевой долины, топ менеджеры сбера, туда в гости зашел и Тиньков и за 1 час диалога я для себя очень многое зафиксил.

По сути бесплатное комьюнити крутых ребят, где ты не найдешь нигде. Ты не присядешь в ресторане к ним за стол в жизни и не расскажут они тоже самое в другом формате.

Поэтому это сильная точка роста для разных людей. Те кто пишут - хайп хайп.. задолбали со своим хаусом.. хайповшики.. Ну ваше мнение конечно интересно, но довольно субъективно.

И как сказал вчера Олег Тиньков - хорошо, что тут нет владельцев Андройдов. Это как один из критериев разделяющих сегмент пользователей данной тусовки.

Можете заклевать минусами или накинуть плюсик, но факты такие ) Тема норм, тусовка пушка, чуваки сливки сидят и рассказывают о своем многолетнем опыте. Разные есть диалоги на любой вкус.

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