Написал за один день, работает почти всё — нет уведомлений, модерации и создания комнат.

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Создатель и бывший разработчик «ВКонтакте» для Android Григорий Клюшников опубликовал на GitHub Android-версию Clubhouse с открытым кодом.

Пользователям достаточно скачать и установить APK-файл приложения в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1). А разработчики могут импортировать проект в Android Studio и нажать «запустить».

В приложении работают основные функции. Например, можно присоединяться к комнатам, общаться, «поднимать руку», просматривать профили людей и подписываться на них. Уведомлений, а также функции создания и модерации комнат нет.

Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения . Его разработка — это «концепт и временная мера», прежде чем Clubhouse выпустит своё Android-приложение.

По словам Клюшникова, он разработал проект за полтора дня, большая часть работы — интерфейс и логика вокруг SDK Agora — голосовой инфраструктуры, которую использует Clubhouse.