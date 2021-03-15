Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд — РБК Статьи редакции
Облигации разместили до 2026 года.
Мессенджер привлёк деньги 12 марта — компания, как и планировала, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник, который получил положительный ответ на свою заявку.
Результаты размещения подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта, пишет РБК. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.
Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявлений на облигации, чем планировала разместить компания.
Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. По информации Cbonds, среди них — «ВТБ Капитал» и Aton, источники РБК называют также «Альфа-Капитал». Представители всех компаний отказались от комментариев.
- В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
- Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
- 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.
разметил облигации
составил $1 тысяч
Раааая, неси ключи, возврат делать нада.
Оперативно, спасибо!
Если из VC уволят, в Ашан с радостью возьмут ).
ВКонтакте:
Поясните на пальцах, какой функционал у облигаций кроме прибыли в 7% годовых и во что их можно конвертировать после 2026 года. Это типо как кредит налом для телеги получается под 7%?
Всё так. Облигация — это просто форма кредита для компании. Они привлекают деньги, выплачивают с них купоны (проценты за пользование кредитом), а в 2026 году вернут деньги. Всё просто.
а в 2026 году вернут деньги
… или дадут возможность стать совладельцами Telegram, купив акции с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO.
Типа как кредит, да, но 1 млрд$ в банке налом сложно взять) поэтому прибегают к такому виду привлечения средств.
Так-то кайф, 7%, в долларах
То есть, опять взяли, опять не вернут, а как выкручиваться потом будут в этот раз?
опять не вернут
чего вдруг?
А с чего возвращать то?
С прибыли
вроде как Дуров обещал монетизацию прикрутить, ну либо продаст телегу кому-нибудь
Ну если ВТБ выступает агентом, значит точно с Россией договорились... Какое же говно, эх
со святой омерикой надо было, ясно
Зачем тогда в святой омэрике разместили? В России две чудесные биржи и масса инвесторов
Значит теперь все данные пользователей будут кому-то продаваться, точнее как и ранее, но теперь по фиксированной цене
Надо бы задуматься для чего?
Все благие намерения (приватность, безопасность, сохранность информации) рано или поздно перестают быть главной целью. И наступает режим коммерции. Всегда
Паша сильно повредил своей репутации неудачным лончем TON. Ну ничего, выплывет
Ну что, раскроет Телеграм держателей долга? Или Паша в очередной раз выпустит пост, где расскажет нам о причастности и свободе слова, а заодно поругает Вотсап, Эппл и Фейсбук?
Я искренне рад. Правда у меня чет проблемы с телегой.не грузит. Обновил, удалил, ниче не помогает. Бесконечное соединение. С компа работает, с телефона нет. Кто может помочь с решением проблемы?
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