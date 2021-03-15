Соцсети
Рая Хачатрян

Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд — РБК Статьи редакции

Облигации разместили до 2026 года.

Мессенджер привлёк деньги 12 марта — компания, как и планировала, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник, который получил положительный ответ на свою заявку.

Результаты размещения подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта, пишет РБК. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.

Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявлений на облигации, чем планировала разместить компания.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. По информации Cbonds, среди них — «ВТБ Капитал» и Aton, источники РБК называют также «Альфа-Капитал». Представители всех компаний отказались от комментариев.

  • В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
  • Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
  • 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.

#новость #telegram

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Вася Пражкин

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 разметил облигации

 составил $1 тысяч

Раааая, неси ключи, возврат делать нада.

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Рая Хачатрян

Вася
31

ну камон, нелегко срочные новости писать(
исправляла же

Ответить

Вася Пражкин

Рая
4

Оперативно, спасибо!
Если из VC уволят, в Ашан с радостью возьмут ).

Ответить

Николай Шмелёв

Вася
0

В Пятёрочку 100% возьмут

Ответить

Половый Макс

Рая
0

Плюс-минус пара минут ничего не изменят же)

Ответить

Zoibana

Вася
4

Трафек нужна лить, ни придерайсиа

Ответить

Artem Petrenkov

Вася
4
Ответить

Николай Шмелёв

Вася
0

Сказала Галя

Ответить

Максим Андреев

11

ВКонтакте:

Ответить

Петр Жук

Максим
0

Ахаха. Точно.

Ответить

Dmitry Pl

7

Поясните на пальцах, какой функционал у облигаций кроме прибыли в 7% годовых и во что их можно конвертировать после 2026 года. Это типо как кредит налом для телеги получается под 7%?

Ответить

Антон Аверьянов

Dmitry
11

Всё так. Облигация — это просто форма кредита для компании. Они привлекают деньги, выплачивают с них купоны (проценты за пользование кредитом), а в 2026 году вернут деньги. Всё просто.

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Никита Лихачёв

Антон
3

а в 2026 году вернут деньги

… или дадут возможность стать совладельцами Telegram, купив акции с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO.

Ответить

Евгений Старцев

Dmitry
1

Типа как кредит, да, но 1 млрд$ в банке налом сложно взять) поэтому прибегают к такому виду привлечения средств.

Ответить

Николай Владимирович Грудинин

1

 Так-то кайф, 7%, в долларах

Ответить

Key Lansky

Николай
13

Кривая риск-доходность приглашается в студию

Ответить

Shlomo Goldenberg

–2

То есть, опять взяли, опять не вернут, а как выкручиваться потом будут в этот раз? 

Ответить

Elijah Garrison

Shlomo
2

опять не вернут

чего вдруг?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Elijah
4

А с чего возвращать то? 

Ответить

Александр Якунин

Shlomo
3

IPO других вариантов нет.

Ответить

Elijah Garrison

Shlomo
0

С прибыли

Ответить

Shlomo

Elijah
4

С какой? Когда там была прибыль? 

Ответить

Elijah Garrison

Shlomo
2

вроде как Дуров обещал монетизацию прикрутить, ну либо продаст телегу кому-нибудь

Ответить

Shlomo

Elijah
4

А, ну если обещал

Ответить

Виктор

Shlomo
–3

Телеграмм элементарно проспонсировать могут, как Википедию. С целью организации свободного безцензурного распространения информации

Ответить

Shlomo

Виктор
8

Свободного и бесцензурного - хорошая шутка

Ответить

Алексей

Виктор
0

Норм загнул

Ответить

Мурад

Виктор
0

После того как Паша по любой просьбе ркн банит что угодно, цензура там ого-го

Ответить

Amy Merritt

Elijah
2

А зачем возвращать, если можно ОПЯТЬ

Ответить

Андрей Верижников

1

Ну если ВТБ выступает агентом, значит точно с Россией договорились... Какое же говно, эх

Ответить

Андрей Гофманн

Андрей
3

со святой омерикой надо было, ясно

Ответить

Murat Oshroev

Андрей
1

Зачем тогда в святой омэрике разместили? В России две чудесные биржи и масса инвесторов 

Ответить

Anatoly Ivanov

2

Значит теперь все данные пользователей будут кому-то продаваться, точнее как и ранее, но теперь по фиксированной цене

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Надеюсь их купил Усманов?

Ответить

Тимур Артемьев

0

Надо бы задуматься для чего?

Ответить

Алексей Афанасьев

Тимур
0

Все благие намерения (приватность, безопасность, сохранность информации) рано или поздно перестают быть главной целью. И наступает режим коммерции. Всегда

Ответить

Alexey Akimychev

Алексей
0

за идею хлеба не продадут

Ответить

greg chudnoff

0

Паша сильно повредил своей репутации неудачным лончем TON. Ну ничего, выплывет

Ответить

Trubin 🐜

0

Ну что, раскроет Телеграм держателей долга? Или Паша в очередной раз выпустит пост, где расскажет нам о причастности и свободе слова, а заодно поругает Вотсап, Эппл и Фейсбук?

Ответить

Алексей Афанасьев

0

Я искренне рад. Правда у меня чет проблемы с телегой.не грузит. Обновил, удалил, ниче не помогает. Бесконечное соединение. С компа работает, с телефона нет. Кто может помочь с решением проблемы?

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Артем Баранов

0

Ну на дворец хватит

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Кирилл Половинкин

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Сделки на бирже уже пошли 

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Andre Macareno

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@Тинькофф Инвестиции как купить?

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