Облигации разместили до 2026 года.

Мессенджер привлёк деньги 12 марта — компания, как и планировала, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник, который получил положительный ответ на свою заявку.

Результаты размещения подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта, пишет РБК. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.

Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявлений на облигации, чем планировала разместить компания.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. По информации Cbonds, среди них — «ВТБ Капитал» и Aton, источники РБК называют также «Альфа-Капитал». Представители всех компаний отказались от комментариев.

В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.

Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.

10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.

