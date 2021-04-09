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До начала осталось:
Telegram начал возвращать долги инвесторам TON, которые не забрали деньги сразу — The Bell Статьи редакции
Компания предлагала инвесторам два плана возврата денег: либо забрать сразу 72% вложенных средств, либо 110% первоначальной суммы через год.
- Инвесторы, которые после после провала TON решили не забирать средства сразу, а подождать год и получить 110% от суммы вложения, начали получать выплаты от Telegram. Об этом пишет The Bell со ссылкой на двух инвесторов.
- Часть инвесторов уже получили деньги, другая — письма о том, что выплаты стартовали.
- О закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров объявил в мае 2020 года. Компания предложила всем инвесторам план возврата денег — они могли вернуть 72% вложенных средств сразу, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года.
- В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
- Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
- О том, что Telegram привлёк $1 млрд, в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание. В конце марта Дуров подтвердил информацию.
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7 комментариев
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А что-бы погасить облиги, он привлечет еще 2 ярда.
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Жаль что Павел мало денег привлекает - долго видео грузится, могло бы быстрее...
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По моему он влез в долговую яму. Кстати $1 млрд он взял у инвесторов из Арабских эмиратов. А они не дадут себя нае...ь ) Паша влез туда как с кредитами. Большинство гасят одну проблему, появляется вторая от первой и так увеличиваясь... А потом не видят выхода и суицид.
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«Большинство»?
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