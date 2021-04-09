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Евгения Евсеева

Telegram начал возвращать долги инвесторам TON, которые не забрали деньги сразу — The Bell Статьи редакции

Компания предлагала инвесторам два плана возврата денег: либо забрать сразу 72% вложенных средств, либо 110% первоначальной суммы через год.

  • Инвесторы, которые после после провала TON решили не забирать средства сразу, а подождать год и получить 110% от суммы вложения, начали получать выплаты от Telegram. Об этом пишет The Bell со ссылкой на двух инвесторов.
  • Часть инвесторов уже получили деньги, другая — письма о том, что выплаты стартовали.
  • О закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров объявил в мае 2020 года. Компания предложила всем инвесторам план возврата денег — они могли вернуть 72% вложенных средств сразу, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года.
  • В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
  • Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
  • О том, что Telegram привлёк $1 млрд, в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание. В конце марта Дуров подтвердил информацию.
«Сегодня печальный день для Telegram»: Павел…
Мир зависит от США, когда речь идёт о финансах и технологиях, заявил он.
vc.ru

#новость #telegram #ton

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7 комментариев
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Вячеслав Григорьев

10

А что-бы погасить облиги, он привлечет еще 2 ярда.

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Д Хб

Вячеслав
0

Плюсующие, а в чем смысл? Какая связь с Мавроди?

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Pasha Kislova

1

В общем и целом все логично и правильно. Жаль TON не взлетел.

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Egor Ozerov

0

Жаль что Павел мало денег привлекает - долго видео грузится, могло бы быстрее...

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Serg Ya

–1

По моему он влез в долговую яму. Кстати $1 млрд он взял у инвесторов из Арабских эмиратов. А они не дадут себя нае...ь )  Паша влез туда как с кредитами. Большинство гасят одну проблему, появляется вторая от первой и так увеличиваясь... А потом не видят выхода и суицид. 

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Egor Ozerov

Serg
0

«Большинство»?

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Serg Ya

Egor
0

Я имел в виду обычных людей которые берут кредиты у банков. Как пример. У него суммы конечно больше )) но суть таже 

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