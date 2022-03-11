Призывать к насилию над мирными россиянами запрещено.

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Meta разрешит призывы к насилию в отношении русских солдат, если об этом будет говориться в контексте военных действий на Украине. Также в Facebook и Instagram теперь можно желать смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Изменения в правилах временные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные письма. Позже информацию подтвердили в Meta.

Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам». Энди Стоун пресс-секретарь Meta

В одном из писем указано, что желать смерти лидерам двух стран можно только, если сообщение не содержит способа убийства и не указывает на местоположение Путина и Лукашенко. Призывы к насилию также запрещены в отношении российских военнопленных.

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Временное изменение политики соцсетей коснётся Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины, сообщается в одном из писем. В другом заявляется, что призывы к насилию разрешены «в отношении русских, когда контекст сообщения — российское вторжение на Украину (например, упоминается о самообороне)».

После заявления компании российское посольство в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta. Также дипломаты призвали привлечь к ответственности виновных.