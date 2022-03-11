Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии Статьи редакции
Призывать к насилию над мирными россиянами запрещено.
Meta разрешит призывы к насилию в отношении русских солдат, если об этом будет говориться в контексте военных действий на Украине. Также в Facebook и Instagram теперь можно желать смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
Изменения в правилах временные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные письма. Позже информацию подтвердили в Meta.
В одном из писем указано, что желать смерти лидерам двух стран можно только, если сообщение не содержит способа убийства и не указывает на местоположение Путина и Лукашенко. Призывы к насилию также запрещены в отношении российских военнопленных.
Временное изменение политики соцсетей коснётся Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины, сообщается в одном из писем. В другом заявляется, что призывы к насилию разрешены «в отношении русских, когда контекст сообщения — российское вторжение на Украину (например, упоминается о самообороне)».
После заявления компании российское посольство в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta. Также дипломаты призвали привлечь к ответственности виновных.
- 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ». 25 февраля Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».
Все животные равны, но некоторые равнее
Сюр. В первый раз когда прочитал эту новость на какой-то помойке судорожно полез искать источник, мозг никак не хотел принимать, что это возможно в "цивилизованном мире" в отношении к кому-либо вообще.
А начиналось все безобидно - "просто" начали ставить отметки на посты трампа.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
А по центральным каналам России - ведущим можно все что угодно говорить.... И про Украину и про США - вообще про любого человека - любыми словами и ни чего, где Ваши возмущения на это!
И по центральным каналам любой другой страны можно все что угодно о ком угодно говорить, это одна из сторон "свободы слова". Но официально призывать к ненависти определённую нацию просто по той причине что они родились не "в той стране" это перегиб
Что-то странная у Вас логика...
По Вашему пол дня по центральным каналам России могут выступать люди и нести вранье разжигающее ненависть одних людей на других. Могут рассказывать о том, что правильно мы вторглись в другую страну и все там бомбим.
И тут же Вы пишите: Но официально призывать к ненависти определённую нацию просто по той причине что они родились не "в той стране" это перегиб...
У Вас противоречия в собственном мнение....
То есть частная корпорация в праве решать кто из жителей России плохой а кто хороший? А где будет проходить граница ненависти? Врач полевого госпиталя плохой? А прапор в учёбке? А русский сапёр? А те срочники что сейчас на северах чалятся, плохие? А сын офицера который сейчас бомбит Украину и очень сильно любит своего отца, плохой? Может зав складом плохой? Или повар в казарме?
Вам не кажется что такие вещи должна определять не Мета, а суд?
Соцсеть никого не судит, она просто даёт временные послабления для пользователей которые не могут сдержать свои эмоции. Вот если бы соцсеть сама писала осуждающие посты, можно было вы возмутиться, но по факту в роли судьи здесь выступают сами пользователи, которые и пишут эти посты.
Это другое: мы бомбим из миролюбия, нас бомбят - потому что изверги
Зато когда одна нация сравнивает с землей Харьков, то это, видимо, не перегиб.
Вот это действительно сюр.
И это сюр, за это должны судить в суде и по всей строгости закона всех причастных к этому преступлению. Фейсбук не является исполнительной властью, не в праве разрешать желать смерти по этиническому или географическому признаку. У него юридически нет такого права.
Не просто ненависти - к насилию
Какие же они лицемерные п***сы
Сказать, что ты не признаешь гендеры, кроме муж. и жен. – преступление.
Желать смерти по национальному признаку – ну вроде все толерантно, все ок.
так в РФ таких же комментаторов тоже дохрена. Что-то у нас с ними не борятся.
Так некому бороться, только нам самим. У меня права их банхаммером ударить нет, а так бы - обязательно.
Просто "весь остальной мир", тоже, конечно, показал своё лицо. Похеру, мы поняли уже, что мы новые евреи, будем ненавидимы до конца жизни минимум.
Но, блин, думаю не мв одни видим лицемерие в таком подходе. Призывать к насилию против людей нельзя. Но если люди плохие, то можно. А кто определяет, плохие ли люди?
Но наш президент, России, определил кто плохой в другой стране....
Комментарий удален
это другое - что русскому хорошо, немцу смерть
От уж это желание высрать желаемое за действительность! Чётко написано, что можно желать смерти тем русским, что участвуют в захвате, а не всю нацию:
“As a result of the Russian invasion of Ukraine we have temporarily made allowances for forms of political expression that would normally violate our rules, like violent speech such as ‘death to the Russian invaders’. We still won’t allow credible calls for violence against Russian civilians,” Meta said in a statement.
То есть тебе мозгов не хватает осознать, что это косвенная (а может и прямая) культивация ненависти к русским как к нации, а не только к парням, которых отправили на "спецоперацию"?
Ну вот пока вы называете войну спецоперацией, то почему бы и нет. К русским, что живут на западе отношение не сильно изменилось, если они не топят за двух дедов, рассказывая про успехи высокоточного оружия РФ.
То есть по такой же логике к гражданам КНДР ты тоже относишься с презрением, а не с сожалением. Наверняка у них тоже есть запрет на те или иные слова.
Ага. А угрозы дальнобойщикам - это другое? И не только им, на самом деле. Просто это что сходу вспомнил.
Модерация хуй кладет на нарушение их же правил, если это делает правильная сторона. Давно уже причем. Это я про Фейсбук.
Ну а кому будут это говорить? Солдатам? Нет, цивилиланпм и будут кричать "сменить вам, русские фашисты". Не может мета этого не понимать.
Чувак, только к сожалению, для западного обывателя русский и "Russian invaders" равнозначные вещи.
нет, не равнозначные. Западный обывать нормально разделяет людей и государство.
Так разделяют, что отключают доступ к сервисам для обывателей и икею закрыли)
И? Это не говорит о том, как они относятся к людям. Во-первых, в текущей обстановке не возможно работать(товары не доставишь, прибыль не выведешь, скачки курсов ставят под вопрос окупаемость). Во-вторых, работа в стране по сути является поддержкой режима. Да, обычно людям тоже нужно эти сервисы, но в первую очередь это поддержка режима. Бан идет по географическому месту, находящемуся под контролем психопата. Выезжайте из страны и вы снова можете пользоваться всеми сервисами.
Давайте всех мирных жителей уничтожим, по вашей логике, и поддерживать режим будет некому. Так получается?
Нет, жители сами должны решить - хотят ли они жить с этим режимом или нет.
Да-да, расскажите это пожалуйста, детям в германских школах, которые умудряются травить детей, где один из родителей немец, благо, пока это решается очень быстро администрацией школы.
Ключевой момент - дети. Идиотов везде есть. И как вы сами заметили - решается на уровне законов и правил.
У меня, к примеру, детей не травят.
Я предполагаю, что такая реакция идёт из настроений в семьях, так как дети имеют свойство копировать своих родителей, стоит отметить, что родители, там реднеки, но пугает, то что это может распространиться и дальше, этому как раз и способствуют такие штуки как вводит Фейсбук.
Для предотвращения дальше, есть законы. И поэтому FB действует исключительно в рамках закона. Запрещено оскорблять по национальности, но не запрещено по должности/профессии (даже в РФ не запрещено).
Найдите новость CNN. Там в заголовке было написано "Facebook temporarily allows posts on Ukraine war calling for violence against Russians". Но спустя 3 часа изменили на "Russian invaders".
Хотя в тексте так и осталось Russians.
Meta Platforms will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence against Russians and Russian soldiers in the context of the Ukraine invasion, according to internal emails seen by Reuters on Thursday, in a temporary change to its hate speech policy.
Речь о национальности шла? Лишь бы повизжать об угнетении русских. В Украине много русских живёт если ты не знал, балда.
А кого это волнует? Шеймить будут по национальности, а не роду деятельности или взглядам.
Ничего там нет про национальный признак, только по отношению к напавшей на них армии.
Пытаются таким образом гнев хоть как-то перенаправить.
Сказать, что ты не признаешь гендеры, кроме муж. и жен. – преступление.
тебя за это в тюрячку никто не упечет
а теперь попробуй сказать "война" вместо "спецоперация" 😂
Да, за то затравить, бойкотировать и уволить могут вполне легко.
ну как россияне могут у себя написать "смерть америкосам", то не вижу проблемы, что американцы теперь могут написать "смерть русне" 🤷♂️
Прощай Instagram👋
Да, очень похоже на то, что это последний день Инстаграм в России.
Вы пропустите пятиминутки ненависти онлайн
Инстаграм переживет, шуруйте в Одноглазники
Дядь, ты достал иди на хуй и тусуйся на не русских сайтах, хули ты тут забыл.
В статье Reuters еще говорится, что Meta разрешает восхвалять Азов.
Так что да. Инсте капут. :(
Вот даже не обидно будет, после такого.
Чёт они берега уже путают, зашёл в Твиттер почитал что об этом пишут Американцы обычные и знаете ли, они на нашей стороне, потому что это все американцы в шоке от этой новости, многие призывают байкотировать Фейсбук и Мета в целом.
а можно немного пруфоф? а то я не особо верю, что американцам не пофиг
брешите дальше про американцев, кроме тупых ватников вам все равно никто не верит
про что я брешу? я просто пруфы попросил, что обычные американцы действительно пишут об этом
а пруфов вы не увидите - ложь, просто наглая ложь
это я не вам, это для Никиты Кривых и Косых
Reuters изменили заголовок и извиняются перед всеми. Фейсбук тоже полез извиняться и объясняться.
Зайдите в reddit, в поиске вбейте Facebook, Instagram to allow calls for violence against Russians temporarily. Ни одного комментария не вижу, чтобы это все поддерживали
Двойные стандарты…
Двойные стандарты это статья в России о целостности территорий и призывы к этому в Украине.
Видно, что у вас не просто мнение, а глубоко разобрались в вопросе.
Объясните плиз цель, с которой Запад поддерживал Украину, и только русофобную её часть? Объясните, что получали США взамен (в модели капиталистических отношений)? Чтобы "ватники" поняли, что это не дружба против России.
И почему запад не свергает диктаторский режим режим в ОАЭ?
Комментарий удален
Комментарий удален
Ну что, кто там еще говорит что запад миролюбивый?))
Можно сколько угодно осуждать деда за происходящее, но официально санкционировать призывы к насилию в отношении русских - это перебор.
Призывы к насилию — это перебор по сравнению собственно насилием. Окей
Что-то не видел новостей с одобрением насилия в отношении военных стран нато и всяких саудовских аравий
ну да - нападать на соседей это не перебор. А говорить, что это война - перебор
Комментарий удален
Противно. Политика двойных стандартов во всем
наша страна мировой изгой - так что все верно они делают
Пока инста
Комментарий удален
Комментарий удален
Это уже, откровенно, расизм.
Расизм начала росссия к украинцам. А как только в ответ начали так все начали плакать
нет, это ответная реакия на рашизм
Я не являюсь пользователем этих соцсетей, но...пользовались ли они такой же риторикой во времена, когда США активно насаждали демократию в других странах мира?
Нет конечно, это другое.
Это был риторический вопрос :)
Чем объяснить молчание всего мира по всем другим вооруженным конфликтам. Откуда такое единство?
Выходит актер на премии с Украинским флагом... фак... ну то есть да, понятно, я тоже против войны... но почему он сейчас стал против конкретно этой войны? Есть конечно версия, что это из-за "They're blue-eyed and blond-haired! This is Europe, not the Third World!" - но даже эти кошмарные расистские заявления их медиа не бьются с происходящим.
Почему?!
- Почему по уйгурам можно молчать и давать заднюю?
- Почему молчат про бесконечные Израильские операции, атаки дронов в городах?
- Почему молчат про войны в Африке?
- Почему молчат про голод?
- Где протесты, когда саудиты растворяли в кислоте своих журналистов?
- Где бойкот современного Египта в котором 80%+ девочек делают женское обрезание?
Всю эту неделю это конкретно похоже на расовый террор по отношению к русским/россиянам.
А где россияне протестовали против этого, а тут все стали щемить россиян, так сразу пальцем тыкать: а нас то за что?
О чем и речь. Абсолютно управляемые процессы.
Процессы управляемые, только вот вой начался, когда нас коснулось
Я про это вам и говорю. Вой западного сообщества начался, когда русских коснулось. Не нужно меня цитировать постоянно.
Потому что есть только одна нефтяная страна, которая не под контролем США или Европы.
А вот за это надо молча блокировать.
Мета этими изменениями сама себе пожелала «смерти» в России ) ебанушки
Потом ещё и будут ныть, что их выгнали.
А разница какая ?
Ущемление по национальному признаку , даже военных, которые как никак отстаивают интересы нашей страны, не остановится на них , затем постепенно это переходит на обычных граждан … как бы это уже форма информационного геноцида!
"Это другое"
На Украине проживают только граждане украинской национальности? Ммм, странно. А куда остальные нации делись?
Украинцы , русские - представители одной нации , одного славянского народа, однако в нынешнее время, речь уже о политических интересах , но никак не национализм , геноцид и прочее.
Прошу Вас не истерить , а чуть глубже копнуть в истории начала войны , а берет оно своё начало в 1991 году.
В Украине только так не проговоритесь, а то может прилететь знатно.
В данном время, российские военные это не просто военные. А агрессоры ведущую активную войну.
Только они под присягой.
Тест простой - представьте вы советский гражданин (или американский или британец и т.п.) во время WW2. И вот вы такие хаете фашистов. А немцы возмущаются - да как же можно, наш солдат это такой же немец и он под присягой.
И Гитлер такой пишет Сталину - "Запрети своим гражданам, желать смерти нашим доблестным, арийским воинам! Вы фашисты!".
Ничего после это не смущает?
Смущает сравнения хрена с пальцем и отсутсвие подобных упоминаний о наступательных операциях других стран.
Не тратьте на это время. Эти установки в голове про величие, вторую армию мира, "можем потворить", Z-знаки и т.д. будут ломаться сами по себе и весьма болезненным образом. Когда придёт осознание того, что это - часть фашистской мифологии, будет шок, как у всех послевоенных поколений немцев.
А у кричащих Слава Украине был шок? Это прямая калька с нацистского слогана. Или это другое?
"Слава Украине" никого не убивала и никуда не вторгалась. Вы, конечно, под воздействием ящика и талантливых учителей Соловьева, Скабеевой и Симоньян уже интуитивно овладели навыками размытия и упрощения до нужных категорий неудобных аргументов, но от глобальной изоляции и ненависти со стороны 40-миллионного соседского народа это не спасёт, к сожалению.
Хотя, попробую по другому - убить для нормального человека, даже в случае вообруженного конфликта задача непростая и калечащая для психики, поэтому напридумывали кучи различных конвенций и прочего для сохранения жизни военнослужащих и захвата пленных, но явные призывы позволяют эту грань сломать, что только накручивает ненависть обоих сторон и ставит военнопленных в очень неприятные условия. Ах да, присяга и статус военнослужащего позволяет переложить ответственность за действия с солдата, в сущности «автомата к прикладу приставленного» на его командира и далее по цепочке до лица отдавшего приказ. Поэтому даже в столь любимом вами сравнении с вв2 простых солдат вермахта и даже частей СС не судили за исполнение ими приказа. Ещё почитайте о геноциде в Руанде и роли во всем этом «радио тысячи холмов» в частности о последующих действиях Тутси по отношению к Хуту, наглядный пример раскручивания моховика ненависти и его обратный ход.
"Ах жалко, жалко, жалко бедных страусят" - да мне без разницы кому они давали клятву и как и какая у них нежная психика. И да - судить судом их не будут, но никто не запрещал желать им смерти, тем более во время войны. А после войны многие попавшие в плен фрицы вполне так отрабатывали свои преступления перед советским народом много-много лет.
да мне без разницы кому они давали клятву и как и какая них нежная психика
Эм, это как бы не про их психику, а тех, на кого будут работать эти пожелания. С другой стороны, подобные высказывания наглядно демонстрируют, что цели текущих действий вполне себе достигнуты. Вопрос только времени, когда это перекинутся на всех говорящих с акцентом.
А после войны многие попавшие в плен вполне так отрабатывали свои преступления перед советским народом.
И это вполне себе нормальное отношение к военнопленным.
Вопрос только времени, когда это перекинутся на всех говорящих с акцентом.
Подавляющее количество тех же американцев, не смогут нормально различить акцент. К примеру мой акцент в подавляющем количестве случаев принимают за немецкий.
они отстаивают интересы нашей страны только при условии что между путиным и страной уже поставлен знак равно. информационный геноцид - петросянство какое-то и обесценивание значения этого слова
Если бы чуть шире мыслил , и нёс ответственность за целую нацию , то не думаю , что тебе было бы время до того , что какой-то Марат против того , что он не купит европейские тряпки , да не съест очередной мак .
если бы путин мыслил чуть шире, он бы понимал, что единственное, для чего в конечном итоге нужно государство - это повышение уровня жизни. не величие, не территории, не способность несколько раз выжечь планету ядерным оружием. Это все, включая геополитику и остальное - всего лишь инструменты для повышения уровня жизни. но когда правитель не понимает конечную цель и подменяет ее процессом - получаем что имеем
Зря вы его недооцениваете, все он понимает, просто преследует личные интересы.
Значит нападение это отстаивание страны? Вы говорите точно как фашисты в своё время
То есть типа, тех можно, пока меня не касается? Публичные призывы к ненависти и пожелания смерти выходят за любые рамки, все мы люди в конце концов.
призывы недопустимы, это выходит за рамки, а вот убийства людей - это допустимо, всего лишь спецоперация
По такой логике можно разводить ненависть к военным любой страны, ведь они кого-то убили?
если эти военные не защищают свою страну - да, они убийцы.
Российские военные и есть жители России. Пиши внимательнее.
А где можно пожелать смерти американским военным?
Вы меня конечно простите, но, похоже, вы никогда не служили (дай бог чтобы ошибалась). И Вам неведомо такое понятие как верность тем клятвам, которые дают профессиональные военнослужащие, продолжающие после одного года «службы» нести службу. Так вот позволю себе постараться заставить Вас подумать: парни, которые сейчас служат там, несут свою службу согласно общепринятым и общемировым нормам военной службы - в каждой стране есть «полевые» военные, а не только штабные, и каждая страна взращивает свою военную мощь, в том числе за счёт парней (а в некоторых странах и девушек детородного возраста), умеющих не только обращаться с оружием, но и верных ценностям своей страны (людям, природе, пейзажам, культуре, религии и тд) - есть такое слово «присяга», а отступ от присяги - «дезертирство».
Отсюда предлагаю сделать вывод: надо ли подстрекать к ненависти к тем, кто добросовестно выполняет свои обязательности? Ещё раз обращаю внимание: военные есть в каждой стране, и они регулярно проводят активные действия в той или иной стране в адрес местных жителей, и там тоже гибнут люди.
Это вы про бандеровцев? Поддерживаю!
А хейтерам похуй, к кому именно. Для них это карт блашн травить всех русских.
Военнослужащим ВС РФ сейчас, мягко говоря, не до Фейсбука. Так что под замес попадут именно обычные люди.
Все это супер неправильно, ненависть всегда приводит к ненависти
Только всенародная ненависть меньшего народа-жертвы к большему народу-агрессору может обеспечить шансы в полномасштабной войне.
Фейсбук разрешил желать смерти? Люди и без их "разрешений" уже тысячелетиями желают другу смерти.
Они там совсем уже умом тронулись?
у нас государство любые неугодные СМИ закрывать может — это не нарушает свободу слова, а вот если какая–то частная лавочка свои правила принимает, то надо верещать про демократию. Так уж ватные мозги работают.
Обвиняя FB никто не защищает власти РФ (ну кроме ботов).
Он реально охуели. Это во-первых.
А во-вторых в мире начались гонения "русских".
Так к русским отношение становится, как к фашистской Германии. Спасибо мудрому вождю. Я вот за границей сейчас это наблюдаю. Видя, какие зверства творит армия РФ, люди вполне себе имеют право так думать.
Бота из digital-обороны видно за версту, можешь не париться, тут нужны очень мощные навыки.
Вы как лахтинские палитесь, хотя вроде идейные.
А из-за такой волны и вашей топорной работы вы делаете только хуже и настраиваете всех против себя.
Я бы на месте Лахты кстати вас бы эмитировал, это был бы вообще космос.
Давайте договоримся, сколько вы раз ещё отредактируете, чтобы я потом один раз прошёлся и ответил)
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Полная свобода слова, если вы используете правильные слова. Мда.
Самая толерантная страна разрешила открыто выражать ненависть и желать смерти. Такое бы даже панорама не позволила публиковать в своей сатирической манере.
Очень интересно как внутри одной компании совмещается блокирование постов о мясе, потому что это может оскорбить веганов и допущение призывов к насилию над определённой группой людей.
Вот она власть корпораций, вот он киберпанк,о котором нас предупреждали.
Легко, когда на этом зарабатывают деньги
Идут на йух. Без жалости. Пусть сами захлебнутся своим говном.
Дерьмократия во всей красе
Комментарий удален
Ждём когда в Европе разрешат ставить свечку в церкви для живого человека.
Не подсказывайте
А там запрещено что ли? Ничего себе.
В России легко. Вот где демократия.
"Демократии не существует, существует её концепция" (с)
Вот это днище.
я считаю, что это прекрасная новость! чем больше таких движений, тем больше мы убеждаемся в правоте решения о спец операции.
2 доллара по 300 этому господину!
Винтовку Мосина и путёвку в ДНР
Увы, один автомат на троих.
Пошёл ты например убил соседа. Тебя начали называть убийцей. Ты в ответ скажешь что не зря убил раз тебя теперь оскорбляют?
Давайте нахуяримся водки до белки, перелезем через забор к соседу в майке-алкоголичке, изнасилуем его жену и сожжём гараж. На утро, получив пизды от соседа, ходим по кварталу и скулим, типа хули на нас все косо смотрят и руку не подают.
Какой-то сюр
Я вот чего-то не понимаю. 8 лет по ящику показывать фейки про зверства мифических укробиндеровцев, призывать и совершать геноцид в соседней стране - это значить можно. Это нихрена не фашизм. Это руськи миръ. А высказать оценочное суждение о том что изверги, разбомбившие роддом с женщинами и детьми, заслуживают смерти - это нельзя?
Вы адекватные, россияне? У вас все в порядке с головой?
Я не понимаю, откуда тут упоротые фейкам боты, с регистрацией 10.03? Вас же расуячили вроде высокоточным оружием?
А там были женщины и дети? Лично видел?
Интернет ещё есть. Можешь посмотреть. Это в открытом доступе
Уродская компания эта Meta. Мало того, что на акциях их потерял. Так ещё и русских ненавидят
Агония вещь такая , печально видеть как соц сети оказались оружием войны , кто к нам с мечем придёт от меча и погибнет
Ну все же понимают, что речь не только о военных идёт…
Ну тут некрасиво уж совсем..
Как выяснилось это не только "спецоперация" против Украины, и экономическая атака России, но еще и тест общемирового сообщества на разум и человечность. Лучше всех пока справляются Украинцы. Остальные уже точно провалились
тест они провалили еще 3 года назад
когда стали кэнселить Джонни Депа?
поддержка откровенной травли в виде cancel culture, без судов и прочего. расцвет антисемитизма. расизма и т.п.
А на VС можно желать смерти фейсбуку после таких заявлений?
Искусственный интеллект ошибаться не может. Когда в один день без объявления войны начали войну против Украины то 40 млн людей, а также столько же их родственников в один миг всполошились. Интеллект все понял и подсказал что таких диктаторов послать куда подальше не является нарушением
Так сложно и легко одновременно кого-то сегодня осудить. Всё становится неоднозначно со всех сторон.
В России буквально на глазах пытаются легализовать воровство и пиратство. Зарубежом основываясь на данных о "вторжении", которая Россия опровергает, призывают к насилию над теми, кто всё это устроил.
Очевидно, что идёт война. А как там говорят? На войне все средства хороши? Во время второй мировой де-факто не было IT, поэтому сейчас рисуется парадигма того, как это всё будет работать в условиях военного времени.
Мне всё ещё кажется, что хранить любую информацию надёжнее на Западе, но что толку, если живя в России у меня не будет к этому доступа. Даже тут ставят перед выбором - между надёжностью и доступностью. Отечественным компаниям потом ещё придётся искать деньги и оборудование, чтобы обслуживать и делать апгрейд инфраструктуры. Примерно можно прикинуть, что из этого получится в условиях изоляции.
То есть 148 млрд долларов, замороженных активов ЦБ РФ для вас не пиратство и грабеж, да?
Нужно чтобы "холодное" превратили в "горячее"? Они ведь интерпретируют такие меры как альтернативу вступления в военный конфликт, что сделает ситуацию ещё кошмарнее.
С волками жить по волчьи выть. Не с кем там договариваться. Представьте, вас убивают, а вы все пытаетесь взывать к милосердию. С бандитами с большой дороги только силой и теми же методами. Раздавить и конец.
а если они вас раздавят?
А что надо было сделать?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
282 статья УК РФ, Цукерберга и компанию на нары)
Вот идея для СКР: возбуждаем дело, заочно арестовываем, ждём, что к власти в США приходит Трамп, которого они огорчали, дожидаемся экстрадиции. Элегантно же.
Басманный суд уже заочно их арестовал