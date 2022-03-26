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Соцсети
TJ

Сообщество TJ во «ВКонтакте» заблокировали по решению Генпрокуратуры Статьи редакции

По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о ситуации на Украине.

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26 марта сообщество TJournal во «ВКонтакте» заблокировали на территории России. В комментарии TJ представители соцсети объяснили такое решение требованием Генпрокуратуры от 25 марта.

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщество на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.

В уведомлении прокуратуры сказано, что в сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины.

Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

«ВКонтакте»

К моменту написания заметки паблик TJ во «ВКонтакте» уже не открывается из России. На сообщество подписаны более 705 тысяч пользователей.

Требование Генпрокуратуры и обоснование фактически не отличается от тех, после которых во «ВКонтакте» заблокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени», The Village и других СМИ.

Сайт TJournal заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры с 14 марта.

TJ вместе с vc.ru и DTF входит в издательский дом «Комитет».

#новость

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17 комментариев
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emilio

Если эти же горе-комментаторы переберутся сюда - то скоро и vc уйдёт туда же

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Степан Позняк

Может закрыть возможность комментировать новоприбывшим?

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Alexey

Администрация сайта не пойдёт на это. Они наоборот, за новорегов

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Vladimir Batenev

у новорегов на этот счет дугое мнение, но кого оно тут волнует

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Alexey

Да тут много чего интересного увидел в отношении к пользователям виси после 24 февраля.

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Vladimir Batenev

Просто признать ДНР, как это не делала РФ 8 лет всем стаграмом за альтернативу не банить его в будущем думаю помоголо бы.

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Люц Шнайдер

Уже, если ты не заметил.

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Антон Маринин

Интересно даже, куда переберутся горе-нытики.

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Руслан Лысенко

они уже тут, блокировка vc дело времени, но администрации похоже пофигу.

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Люц Шнайдер

Будут в подушку плакать от бессилия.

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Новогодний ящик

да и хрен с ними. новости всегда выкладывали поздно, работа редакции отвратительна. виси и дтф полностью перекрывают тж

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Alexey

Баду тоже пусть закроют. Забанили за то, что из России.

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Сергей Я

Был пацан и нет пацана.

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Fractal Hunter

Спасибо Вам за кавычки, ребят)

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Люц Шнайдер

Звезда уже уехал из России или ещё нет?

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Дэни Трэхо

Земля стекловатой. Лучше бы написали, что подсанкционные крупные банки выпиливают из маркетов.
https://habr.com/ru/news/t/657567/

Из App Store и Google Play убрали приложения…
Из магазинов App Store и Google Play пропали мобильные приложения попавших под санкции банков, в…
habr.com
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Ivan Habl

И признать редакторов ихменниками родины!

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Маша Цепелева
Путин подписал закон об отмене налога на прибыль для ИТ-компаний на три года и других льготах Статьи редакции

Например, отмене налога на доход с банковских вкладов.

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