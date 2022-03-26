Сообщество TJ во «ВКонтакте» заблокировали по решению Генпрокуратуры Статьи редакции
По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о ситуации на Украине.
26 марта сообщество TJournal во «ВКонтакте» заблокировали на территории России. В комментарии TJ представители соцсети объяснили такое решение требованием Генпрокуратуры от 25 марта.
К моменту написания заметки паблик TJ во «ВКонтакте» уже не открывается из России. На сообщество подписаны более 705 тысяч пользователей.
Требование Генпрокуратуры и обоснование фактически не отличается от тех, после которых во «ВКонтакте» заблокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени», The Village и других СМИ.
Сайт TJournal заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры с 14 марта.
TJ вместе с vc.ru и DTF входит в издательский дом «Комитет».
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Если эти же горе-комментаторы переберутся сюда - то скоро и vc уйдёт туда же
Может закрыть возможность комментировать новоприбывшим?
Администрация сайта не пойдёт на это. Они наоборот, за новорегов
у новорегов на этот счет дугое мнение, но кого оно тут волнует
Да тут много чего интересного увидел в отношении к пользователям виси после 24 февраля.
Просто признать ДНР, как это не делала РФ 8 лет всем стаграмом за альтернативу не банить его в будущем думаю помоголо бы.
Уже, если ты не заметил.
Интересно даже, куда переберутся горе-нытики.
они уже тут, блокировка vc дело времени, но администрации похоже пофигу.
Будут в подушку плакать от бессилия.
да и хрен с ними. новости всегда выкладывали поздно, работа редакции отвратительна. виси и дтф полностью перекрывают тж
Баду тоже пусть закроют. Забанили за то, что из России.
Был пацан и нет пацана.
Спасибо Вам за кавычки, ребят)
Звезда уже уехал из России или ещё нет?
Земля стекловатой. Лучше бы написали, что подсанкционные крупные банки выпиливают из маркетов.
https://habr.com/ru/news/t/657567/
И признать редакторов ихменниками родины!