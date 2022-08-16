«ВКонтакте» добавила функцию перевода сообщений с русского на три иностранных языка и наоборот Статьи редакции
Пока она доступна только в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер».
- Теперь все сообщения в чатах можно моментально перевести с русского языка на английский, испанский и португальский — и наоборот. В будущем языковая выборка будет расти, сообщают в компании.
- Чтобы перевести текст, нужно нажать и удерживать сообщение, а затем выбрать в меню «Перевести» и языковую пару.
- Все нужные для перевода технологии VK разработала сама — без использования чужого программного или аппаратного обеспечения. Нейросеть компания обучала на открытых данных и считает, что она хорошо различает стили речи — разговорный, художественный, официально-деловой — и сленг.
- «ВКонтакте» надеется, что технологии перевода и машинного обучения в целом помогут пользователям снять языковой барьер, а также упростят изучение новых языков и знакомство с людьми из других стран.
- В октябре 2021 года VK представила автоматический перевод публикаций в сообществах с русского на английский язык. И тогда же добавила возможность генерировать автоматические субтитры в сервисе «VK Видео».
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Ну и как будет на португальском "Дуров верни стену"?
Durov devolve a parede
Ахахахах)
Перевод на английский, а разве это не язык "Недружественной страны?"
Да, португальский просто необходим в России, ха, 😂
Может быть ВК рассматривает выход на рынок Бразилии.
Португальский язык — шестой по распространённости родной язык в мире
почему португальский?
Чтоб догнать по уровню жизни Португалию. По экономике не получается. Будем по уровню португальского догонять.
Схожесть грамматики португальского и испанского - примерно 80-90%, слова тоже очень похожи, примерно 70-80% вокабуляра обоих языков - одни и те же слова, которые почти одинаково пишутся и почти одинаково произносятся.
* Делали сначала испанский, чуть подкрутили потом нейнорку получился португальский
или наоборот делали португальский, а потом из него испанский, вроде если знаешь португальский испанский легче понимается, чем наоборот
Тогда могли бы и итальянский до кучи добавить
Полагаю потому, что вся Южная Америка - это, в основном, португальский язык.
При переводе на английский, ВК также самостоятельно пересылает результат ФСБ, избавляя пользователя от такой необходимости.
Хмм.. Где-то я уже это видел 🤔
ну как говорится всё новое это хорошо сп*зженное у кого то старое
да, например расшифровка голосовых сообщений, которая появилась в ВК 2 года назад и работала в разы быстрее того, что выкатила телега в этом году
Щас то работает?
хз, не пользуюсь вк
А в телеге работает?
оч плохо
ну цели у них благородные
идея-то сама по себе хорошая! Но португальский у всех вызвал вопросы))
Схожесть грамматики португальского и испанского - примерно 80-90%, слова тоже очень похожи, примерно 70-80% вокабуляра обоих языков - одни и те же слова, которые почти одинаково пишутся и почти одинаково произносятся.
Просто что-бы двойную работу потом не делать
Новости про вКонтакте у меня всегда вызывают одну фразу: Дуров верни стену!
у меня другую: Дуров верни музыку
английский - понятно
испанский - понятно
португальский - ???
Португальский же вроде похож на Испанский, просто чуть настройки подкрутили, и вот уже + еще один
Какие-то недружественные языки. Пора приколотить к VK табличку "иноагент"