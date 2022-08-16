Соцсети
Полина Лааксо

«ВКонтакте» добавила функцию перевода сообщений с русского на три иностранных языка и наоборот Статьи редакции

Пока она доступна только в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер».

  • Теперь все сообщения в чатах можно моментально перевести с русского языка на английский, испанский и португальский — и наоборот. В будущем языковая выборка будет расти, сообщают в компании.
  • Чтобы перевести текст, нужно нажать и удерживать сообщение, а затем выбрать в меню «Перевести» и языковую пару.
  • Все нужные для перевода технологии VK разработала сама — без использования чужого программного или аппаратного обеспечения. Нейросеть компания обучала на открытых данных и считает, что она хорошо различает стили речи — разговорный, художественный, официально-деловой — и сленг.
  • «ВКонтакте» надеется, что технологии перевода и машинного обучения в целом помогут пользователям снять языковой барьер, а также упростят изучение новых языков и знакомство с людьми из других стран.
  • В октябре 2021 года VK представила автоматический перевод публикаций в сообществах с русского на английский язык. И тогда же добавила возможность генерировать автоматические субтитры в сервисе «VK Видео».

#новость #vk #вконтакте

1157 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 alex

Ну и как будет на португальском "Дуров верни стену"?

Ответить
Развернуть ветку
Биба и Боба

Durov devolve a parede

Ответить
Развернуть ветку
Данил Кияшкин

Ахахахах)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Астахов

Перевод на английский, а разве это не язык "Недружественной страны?"

Ответить
Развернуть ветку
Арсен Мамедов
Ответить
Развернуть ветку
Николай Новиков маркетолог

Да, португальский просто необходим в России, ха, 😂

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Александрович

Может быть ВК рассматривает выход на рынок Бразилии.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Naumenko

Португальский язык — шестой по распространённости родной язык в мире

Ответить
Развернуть ветку
Саша Клейманов

почему португальский?

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 2

Чтоб догнать по уровню жизни Португалию. По экономике не получается. Будем по уровню португальского догонять.

Ответить
Развернуть ветку
alex

Схожесть грамматики португальского и испанского - примерно 80-90%, слова тоже очень похожи, примерно 70-80% вокабуляра обоих языков - одни и те же слова, которые почти одинаково пишутся и почти одинаково произносятся.
* Делали сначала испанский, чуть подкрутили потом нейнорку получился португальский

Ответить
Развернуть ветку
alex

или наоборот делали португальский, а потом из него испанский, вроде если знаешь португальский испанский легче понимается, чем наоборот

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Тогда могли бы и итальянский до кучи добавить

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Naumenko

Полагаю потому, что вся Южная Америка - это, в основном, португальский язык.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Степаныч

При переводе на английский, ВК также самостоятельно пересылает результат ФСБ, избавляя пользователя от такой необходимости.

Ответить
Развернуть ветку
Данил Кияшкин

Хмм.. Где-то я уже это видел 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav Kamolin

ну как говорится всё новое это хорошо сп*зженное у кого то старое

Ответить
Развернуть ветку
Конституционный пистолет

да, например расшифровка голосовых сообщений, которая появилась в ВК 2 года назад и работала в разы быстрее того, что выкатила телега в этом году

Ответить
Развернуть ветку
Подобный яд

Щас то работает?

Ответить
Развернуть ветку
Конституционный пистолет

хз, не пользуюсь вк

Ответить
Развернуть ветку
Подобный яд

А в телеге работает?

Ответить
Развернуть ветку
Конституционный пистолет

оч плохо

Ответить
Развернуть ветку
Petr Razdorov

ну цели у них благородные

Ответить
Развернуть ветку
Andrei P.

идея-то сама по себе хорошая! Но португальский у всех вызвал вопросы))

Ответить
Развернуть ветку
alex

Схожесть грамматики португальского и испанского - примерно 80-90%, слова тоже очень похожи, примерно 70-80% вокабуляра обоих языков - одни и те же слова, которые почти одинаково пишутся и почти одинаково произносятся.

Просто что-бы двойную работу потом не делать

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Быков

Новости про вКонтакте у меня всегда вызывают одну фразу: Дуров верни стену!

Ответить
Развернуть ветку
Никита Румянцев

у меня другую: Дуров верни музыку

Ответить
Развернуть ветку
Пёс Барбос

английский - понятно
испанский - понятно
португальский - ???

Ответить
Развернуть ветку
alex

Португальский же вроде похож на Испанский, просто чуть настройки подкрутили, и вот уже + еще один

Ответить
Развернуть ветку
Херовый русский
английский, испанский и португальский

Какие-то недружественные языки. Пора приколотить к VK табличку "иноагент"

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
null