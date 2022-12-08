Подписка Twitter Blue на iOS будет стоить $11, чтобы компенсировать комиссию App Store — The Information Статьи редакции
До этого Илон Маск выступил с критикой Apple, назвав комиссию для разработчиков «чрезмерной».
- Twitter проинформировал некоторых сотрудников о том, что планирует изменить стоимость подписки, сообщает The Information со ссылкой на источник. Для тех, кто оплачивает Twitter Blue через сайт, цена составит $7, но для пользователей iOS она будет выше — $11.
- Издание предполагает, что решение связано с попыткой компенсировать комиссию App Store: 30% за первый год использования платформы и 15% — со второго года. До этого Илон Маск назвал её чрезмерной и заявил, что она «буквально в 10 раз выше, чем должна быть».
- 1 ноября Маск рассказал о том, как планирует изменить подписку Twitter Blue: платные пользователи смогут верифицировать свои профили, будут видеть вдвое меньше рекламы, получат приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске, а также — возможность публиковать длинные видео и аудио. Её стоимость в США увеличили с $4,99 до $7,99.
- 11 ноября Twitter временно запретил оформлять подписку. В корпоративном сообщении руководство объяснило, что ему нужно понять, как быть с пародийными аккаунтами, число которых увеличилось, как только Twitter разрешил покупать галочку верификации.
- На момент публикации подписка Twitter Blue доступна в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании за $7,99 — без новых функций.
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Ну купил айфон и в подарок подписка дороже чем у остальных////
Ну это скорее бунд, т.к ничего не мешает с Айфона зайти в твиттер через браузер, оплатить там подписку и через прилагу айоса войти в свой акк
Apple мешает.
Epic Games vs. Apple история довольно известная.
Ничего не мешает.
Все таки не мешает. Была бы у epic games веб-версия, с которой можно было бы получать аналогичный приложению функционал, вопросов было бы меньше. Другими словами, это приложение-клиент: ничего не мешает тебе юзать веб и делать оплату там, а iOS приложение использовать как альтернативный вебу клиент.
Не настаиваю на своей исключительной правоте, но есть примеры из стора, которые так делают
Spotify не мешает.
Как и многим другим. Для эпик геймс приложение это основной продукт, без оси он не сможет жить, так что делайте in-app покупки с комиссией. А в случае твиттера и спотифай, клиент под ось это ветвь основного сервиса.
Что уж там, а телеграм как это вдруг стал принимать левые платежи за премиум?
Так у epic games и была другая версия, которая с слову появилась раньше чем на ios.
Речь идёт о игре fortnite если что, которая изначально появилась на ПК и консолях. Там есть премиум подписка. Epic games в самой игре на ios в окне покупке батл пасса сделали возвожность купить его через приложение с комиссией apple, либо дешевле на пару баксов перейдя в браузер. Но повторюсь, совершить эту покупку можно было и на ПК через браузер, через лаунчер эпиков или даже на консолях.
Не можешь обойтись без нативного приложения и SDK — плати. Присрать платежный шлюз в вебе это не игру в браузер выкатить. Не понятно?
Че злой такой? Не понятно!)
Не хотел показаться агрессивным)
И мысль у тебя правильная) и не злой - отлично!)
Маск походу завязывается в очередную драку. Теперь уже с Apple.
Берите шире. Вот против Маска уже запущена компания " Жизни животных имеют значения" - во время лабораторных экспериментов по вживлению чипа компанией маска, погибло 1500 лабораторных животных: https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/05/neuralink-animal-testing-elon-musk-investigation
А сколько животных за свою жизнь Маск съел, так это вообще линчевать мало
Если это так, то Маск плохой!
Как "вовремя")
Вчера-позавчера как раз говорил что Маска после сливов из твиттера о политиках назначат "агентом Москвы" как Трампа, а мне говорили что "да он Теслу и Спейс Икс - никто ничего ему")
Наверное, "старую пластинку на новый лад" будет - про животных, про расизм, могут вспомнить про то, что углеродный след от Теслы "очень заметный", про адюльтеры какие-нибудь...)
вполне возможно дойдет все до нового судебного процесса
Apple запрещает в правилах делать дороже на iOS, чем на других площадках. Иначе люди не покупать в AppStore и Apple недостаточно соберёт своих налогов.
Ну YouTube же как-то сделали так, значит и Twitter сможет
Сделают отдельную подписку Twitter Blue iOS, которая будет везде стоить $11, отличаться будет надписью «Twitter for iPhone».
— Так, деньги у них есть, оплатят сами.
Ну "браво".
Вообще-то должно быть 11.4285714286 USD. Твиттер всё равно теряет на iOS :(
Ну а чо, заплОтют...
Только недавно же была новость, как Илон катался в штаб-квартиру Apple и лично разговаривал с руководством про рекламу в Twitter и их отношение вообще в целом. Тогда они "ударили по рукам" и он лично заявил, что все нормально, разногласий никаких нет, Twitter из AppStore не удаляют, мы друзья навеки.
Теперь он говорит, что они плохие и мы сделаем цену на их платформе выше.
*как-то странно получается.
Ну и отлично. Главное, что есть возможность оплаты на сайте как у Spotify, и все сообразительные будут так делать.
По российским законом цена должна быть одна и тоже вне зависимости от способа оплаты! (злобный, игривый смайлик)