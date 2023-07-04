Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин покинул компанию Статьи редакции
Кто заменит его в должности — пока неизвестно.
- Об уходе Александра Володина рассказали в пресс-службе «ВКонтакте». Он пришёл в VK в 2015 году, где занимал позицию директора по развитию и партнёрствам в «Одноклассниках» и с 2020-го возглавлял отдел развития и коммуникаций «Единой видеоплатформы VK».
- Директором по маркетингу «ВКонтакте» он стал в 2021 году, а теперь, по его же словам, займётся собственным проектом. Каким — не уточняется.
- 3 июля 2023 года VK рассказала, что соцсеть покинули гендиректор Марина Краснова, а также технический директор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь, которые тоже переключатся на собственный проект. Соцсетью будет управлять «коллегиальный орган».
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да... столько денег сожгли. о таком дерьме вообще в приличных кругах молчать принято
Комментарий удален модератором
Он просто увидел это.
Я не могу ахаххаха;) причём рекламу нормальную они отклоняют.
вОрке
а перед мятежом Пригожина сильно рекламили на порносайтах. Друг сказал.
Представьте: вы на расслабоне, И ТУТ ТЕБЕ ЭТА РОЖА В ПОЛЭКРАНА и надпись "пригожин наш президент".
Да, там только это. Вообще другой рекламы щас нет
Как легко было его остановить..
Прямо неделя побегов из ШоушеВКа.
Но хвастать NFT? (-:
нет, скорее всего кумовство типичное. места высвободили
Всё же с запозданием. В следующем году проснётся в холодном поту и скажет: "За что?"
Кстати, а почему я токсичный?
наконец-то есть шанс, что оно издохнет
Никуда они не денутся, это госконтора по сути. Там цели пропаганда и кривая замена западных аналогов.
Коммерческая эффективность вторична.
Лоханкин, а можно по пунктам о 'кривости' замены западных аналогов? Со стороны пользователя, а не рекламодателя
А может наоборот новый чел все с колен поднимет?
Нуну
Оказывается у них был директор по тому, чего у ВКонтакте никогда не было) Так он еще покинул компанию 😢
Путин и точка!
В стране нет рынка и значит маркетинг не нужен ! Аксиома)
Ты шо, а одноклассники?
Ах, да, это ж одна фирма.
А фейсбук и инста?
Ааа, смекаю
Это тот человек, который придумал рекламировать VK по телевизору?)
Гений маркетинга
хахахах)
Интересен функционал маркетинга в VK, если это марком + продукты, то хотелось бы очевидное сказать - в VK очень долго развивал свою видеоплатформу, но до сих пор как мы видим в 2023 году технически и продуктово плеер говно. Зашевелились только в последний год, когда с них спросили "если заблочим youtube, вы выдержите?"
А так для VK потерей был уход Дурова, а не очередных непонятных управленцев. И уход развивать "свой продукт" будет немного странным, учитывая что в vk не особо получалось. Распродажу ситимобила и прочей пожирающей деньги херни начали только с приходом Газпрома и необходимости отчитываться за деньги.
Уход?
Это когда: "Мы забираем твою компанию это типа ты уходи епта?
Ага дуров ушёл."
А это ни тогда, когда ты вначале отдаешь блокирующий/близкий к контрольному пакет кому-то, а потом тебе дают сотни миллионов долларов за оставшийся пакет?
Если ты щас отжим вк назвал честной сделкой, то нет. Это уголовка. Скупка акций через подставные фирмы с целью сбора доминирующего пакета акций. Норм, это когда все тоже самое, но покупает акции одна фирма, которая и является конечным бенефициаром. И разница тут огромная. Такое же право и ЮК и в США и тп
Читаю ваше сообщение об уголовке, разрешите поинтересоваться, вы адвокат, судья или юрист? Много дел у вас было вообще, и уголовных а частности?
Выписывают старых, заселяют новых
Уход из вк можно трактовать по статье измена родине)
высшая мера с конфискацией миллионов
Закономерный и бесславный итог всего того, что они натворили за этот год.
Кажется, всего пару дней назад писал об этом https://vc.ru/u/12176-ruslan-zorab/736589-vkontakte-konec-nemnogo-predskazuem
Всего доброго, неуважаемый Володин. А мы же будем думать, как восстановить после вас то, что вы натворили.
а деньги ?
Рано, бро. Еще 5 месяцев)
скажите пожалуйста а в чем состоит работа Директор по маркетингу «ВКонтакте» и какие науки надо знать чтобы им работать . может кто нибудь описать один его рабочий день
куча встреч и участий в брейнштормах, организационное управление, найм/увольнение людей.
Чтобы им работать нужно опыт иметь и кучу успешных кейсов, науки можешь никакие не знать.
странно но тоже самое делает девочка эйчарка .но если науки никакие знать не надо то я пожалуй соглашусь занять освободившееся кресло - я как раз ничего не знаю
вы и опыта не имеете и кейсов нет. А учитывая упоминание "девочки эйчарки", то вы даже по софт скилам в VK на джуновскую позицию не пройдете
опыта чего и каких именно кейсов
Какой-то там ненастоящий NFT. Привязка идёт через внешние сервисы
NFT в ВК🤣