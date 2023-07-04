Маркетинг «ВКонтакте» является лучшей командой на рынке и продолжит ей оставаться. За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в соцсети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться.

А я присоединюсь к Марине Красновой и Александру Тоболю в работе над собственным проектом, до новых встреч.