Соцсети
Полина Лааксо

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин покинул компанию Статьи редакции

Кто заменит его в должности — пока неизвестно.

  • Об уходе Александра Володина рассказали в пресс-службе «ВКонтакте». Он пришёл в VK в 2015 году, где занимал позицию директора по развитию и партнёрствам в «Одноклассниках» и с 2020-го возглавлял отдел развития и коммуникаций «Единой видеоплатформы VK».
  • Директором по маркетингу «ВКонтакте» он стал в 2021 году, а теперь, по его же словам, займётся собственным проектом. Каким — не уточняется.
Дополнено в 12:57 мск. Во «ВКонтакте» Володин рассказал о том, чего ему при помощи коллег удалось добиться за восемь лет в компании, и на прощание поблагодарил команду. Там же он коротко упомянул «проект», которым планирует заняться: «Как уже многие знают, некоторые сотрудники решили покинуть компанию, и в ближайшем будущем мы анонсируем новый проект, который, я уверен, приятно удивит многих».

Маркетинг «ВКонтакте» является лучшей командой на рынке и продолжит ей оставаться. За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в соцсети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться.

А я присоединюсь к Марине Красновой и Александру Тоболю в работе над собственным проектом, до новых встреч.

Александр Володин
  • 3 июля 2023 года VK рассказала, что соцсеть покинули гендиректор Марина Краснова, а также технический директор «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь, которые тоже переключатся на собственный проект. Соцсетью будет управлять «коллегиальный орган».
Александр Володин

#vk #вконтакте #новость

4739 просмотров
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42 комментария
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 fffggg gggfff
чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в соцсети

да... столько денег сожгли. о таком дерьме вообще в приличных кругах молчать принято

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Комментарий удален модератором

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GRANDZLO

Он просто увидел это.

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GRANDZLO

Я не могу ахаххаха;) причём рекламу нормальную они отклоняют.

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Piu-piu

вОрке

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Тони Сопраношвили
Маркетинг «ВКонтакте» является лучшей командой на рынке и продолжит ей оставаться.
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Владимир Егоров

а перед мятежом Пригожина сильно рекламили на порносайтах. Друг сказал.
Представьте: вы на расслабоне, И ТУТ ТЕБЕ ЭТА РОЖА В ПОЛЭКРАНА и надпись "пригожин наш президент".

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Kiss MySnikers

Да, там только это. Вообще другой рекламы щас нет

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vinniy pogreb

Как легко было его остановить..

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Вадим Д.

Прямо неделя побегов из ШоушеВКа.
Но хвастать NFT? (-:

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hakhagmon

нет, скорее всего кумовство типичное. места высвободили

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Нейрослав Жепетеев

Всё же с запозданием. В следующем году проснётся в холодном поту и скажет: "За что?"
Кстати, а почему я токсичный?

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Дима Анонимный

наконец-то есть шанс, что оно издохнет

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Васисуалий Лоханкин

Никуда они не денутся, это госконтора по сути. Там цели пропаганда и кривая замена западных аналогов.
Коммерческая эффективность вторична.

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Denis

Лоханкин, а можно по пунктам о 'кривости' замены западных аналогов? Со стороны пользователя, а не рекламодателя

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Мигель Маркин

А может наоборот новый чел все с колен поднимет?

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Sergei Timofeyev

Нуну

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Евгений В.

Оказывается у них был директор по тому, чего у ВКонтакте никогда не было) Так он еще покинул компанию 😢

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Andrey

Путин и точка!

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Robert RSM

В стране нет рынка и значит маркетинг не нужен ! Аксиома)

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Kiss MySnikers

Ты шо, а одноклассники?
Ах, да, это ж одна фирма.
А фейсбук и инста?
Ааа, смекаю

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Вячеслав Пустохин

Это тот человек, который придумал рекламировать VK по телевизору?)
Гений маркетинга

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Jane Willis

хахахах)

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Alex Meilis

Интересен функционал маркетинга в VK, если это марком + продукты, то хотелось бы очевидное сказать - в VK очень долго развивал свою видеоплатформу, но до сих пор как мы видим в 2023 году технически и продуктово плеер говно. Зашевелились только в последний год, когда с них спросили "если заблочим youtube, вы выдержите?"

А так для VK потерей был уход Дурова, а не очередных непонятных управленцев. И уход развивать "свой продукт" будет немного странным, учитывая что в vk не особо получалось. Распродажу ситимобила и прочей пожирающей деньги херни начали только с приходом Газпрома и необходимости отчитываться за деньги.

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Случайные фотографии

Уход?
Это когда: "Мы забираем твою компанию это типа ты уходи епта?
Ага дуров ушёл."

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Alex Meilis

А это ни тогда, когда ты вначале отдаешь блокирующий/близкий к контрольному пакет кому-то, а потом тебе дают сотни миллионов долларов за оставшийся пакет?

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Kiss MySnikers

Если ты щас отжим вк назвал честной сделкой, то нет. Это уголовка. Скупка акций через подставные фирмы с целью сбора доминирующего пакета акций. Норм, это когда все тоже самое, но покупает акции одна фирма, которая и является конечным бенефициаром. И разница тут огромная. Такое же право и ЮК и в США и тп

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Denis

Читаю ваше сообщение об уголовке, разрешите поинтересоваться, вы адвокат, судья или юрист? Много дел у вас было вообще, и уголовных а частности?

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СТРАСТНО И ПОТРЯСНО

Выписывают старых, заселяют новых

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НаряднаяШайга

Уход из вк можно трактовать по статье измена родине)

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Jane Willis

высшая мера с конфискацией миллионов

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Руслан Зораб

Закономерный и бесславный итог всего того, что они натворили за этот год.

Кажется, всего пару дней назад писал об этом https://vc.ru/u/12176-ruslan-zorab/736589-vkontakte-konec-nemnogo-predskazuem

Всего доброго, неуважаемый Володин. А мы же будем думать, как восстановить после вас то, что вы натворили.

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Jane Willis

а деньги ?

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Иван Серик
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Kiss MySnikers

Рано, бро. Еще 5 месяцев)

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Jane Willis

скажите пожалуйста а в чем состоит работа Директор по маркетингу «ВКонтакте» и какие науки надо знать чтобы им работать . может кто нибудь описать один его рабочий день

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Alex Meilis

куча встреч и участий в брейнштормах, организационное управление, найм/увольнение людей.
Чтобы им работать нужно опыт иметь и кучу успешных кейсов, науки можешь никакие не знать.

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Jane Willis

странно но тоже самое делает девочка эйчарка .но если науки никакие знать не надо то я пожалуй соглашусь занять освободившееся кресло - я как раз ничего не знаю

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Alex Meilis

вы и опыта не имеете и кейсов нет. А учитывая упоминание "девочки эйчарки", то вы даже по софт скилам в VK на джуновскую позицию не пройдете

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Jane Willis

опыта чего и каких именно кейсов

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Mikhail Ibragimov

Какой-то там ненастоящий NFT. Привязка идёт через внешние сервисы

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Дмитрий

NFT в ВК🤣

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Владимир Прохоров
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42 комментария
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