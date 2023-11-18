Соцсети
Таня Боброва

Apple, Disney и другие крупные компании приостановили рекламу в X — СМИ Статьи редакции

Рекламодатели настороженно относятся к соцсети после того, как Илон Маск купил её в 2022 году, отмечает NYT.

  • Сначала IBM, а затем и Disney, Lionsgate и Paramount приостановили рекламу в X (ранее — Twitter), пишет The New York Times. По данным Axios, к ним присоединилась Apple.
  • The Hollywood Reporter пишет, что среди рекламодателей, приостановивших кампании, также — Warner Bros. Discovery и Sony Pictures. Издание указывает, что Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей платформы.
  • Они приняли решение на фоне расследования Media Matters for America. Некоммерческая организация выпустила статью, в которой заявила, что реклама Apple, IBM, Xfinity (Comcast), Bravo (NBCUniversal) и Oracle в X размещается рядом с постами, которые «расхваливают Адольфа Гитлера и его нацистскую партию».
  • Илон Маск в ответ на это написал, что подаст в суд на Media Matters и «всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию».
  • Гендиректор X Линда Яккарино заявила, что соцсеть выступает против антисемитизма и дискриминации. В X отказались прокомментировать NYT решения рекламодателей.
  • Рекламодатели настороженно относятся к X после того, как Илон Маск купил соцсеть в 2022 году и говорил о необходимости большей свободы слова, отмечает газета. Летом 2023 года сам предприниматель писал, что компания столкнулась с «падением выручки от рекламы примерно на 50%».

#новости #x #twitter

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 Буквоед

Всё логично: связываться с неуравновешенным психопатом (будь он хоть трижды ракетостроительный гений) никому не хочется – полная непредсказуемость, в том числе имиджевая.

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Сергей Лукьянчиков

Это все шляпа, либеральная повестка для лохов
Деньги не пахнут, и этим все сказано.

Сделали громкое заявление - собрали лайки, отсиделись, снова начали давать рекламу в Х - классика.

А либералы все продолжают верить в торжество справедливости и высокие идеалы капиталистов))

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Светлана Завацкая

Согласна с вами, через время, все опять будут заказывать рекламу)

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Grinders11

Если только Илон придет на коленях и сведёт на своей жопе свастон

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nobodyreally

Слишком антисистемный он, недостаточно compliant, если зайдет слишком далеко - ему люди в черных костюмах напомнят о количестве гос.контрактов, и все снова будет как раньше

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Сергей Лукьянчиков

Там нет такой цельной "системы" как у нас, насколько я понимаю
Силы распределены между либералами/республиканцами, особняком стоят капиталисты-богатеи и отдельно крутятся силовики-армейцы-разведчики.
Это у нас есть условно кто-то самый крутой, а там есть варианты попытаться возразить. Вот и пользуется Илон ресурсами в свое удовольствие.

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nobodyreally

А если еще шире взглянуть, окажется, что за обеими партиями стоят одни и те же люди, кочующие с места на место в истеблишменте. А они имеют одних и тех же доноров (банки, фарма, И так далее, туда не попасть со стороны). Самое важное отличие от РФ - то, у кого дубина. А так дубина имеется, и приличная)

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Сергей Лукьянчиков

Дубина это у нас, там - капитал, публичность и чуть более независимый суд. Сложно сравнить, кмк.

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Твой Хозяин

У нас придут силовики, там тебе закроют кредитную линию.

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Вадим Д.

Потому что рекламу маркировать надо. И неважно где она, так целый ФАС придумал!

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Score of Doom

Диснею не понравилось что он не сможет отменить любого человека из-за поста в Х?

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Иван Серик
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Grinders11

Илон сам нацист и пиарит нацистов в твиттере и сам Твиттер шлёт сообщения по типу смотрите как весёлый аккаунт - он топит за Хамас, постит фейки и ненавидит Украину, подпишитесь пожалуйста!

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Алексей

Согласен, но Так кто виноват что и хамас и Украина нацисты и террористы ?

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Grinders11

Украина не нацисты, если хочешь быть нацистом будь. И не ной когда Хейтеры нацистов отказываются от рекламы, зигуй и топи за белу силу

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Алексей

Чел ,не переобувайся ,назвал хамас и Украины террористами ,теперь дурочка строишь, если приятно такое читать , сам сиди у маска

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Grinders11

Где назвал?

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Osk

У тебя в голове от своих же слов ничего не щелкнуло? Там связь какая то логическая

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Xi

Ну, строго говоря, определённая связь есть ;)
"Изначально движение рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины. Благотворительная и религиозная деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина, основавшего на занятых Израилем в 1967 году территориях исламскую благотворительную организацию «Муджама аль-Исламия» (основана в 1978 году), поощрялась израильской военной администрацией. Эта организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля"

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nobodyreally

ХАМАС - Израильское детище. О чем здесь вообще говорить - непонятно

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Алексей

Причем тут я, что за мода смотреть на других "а вон те, а вон у того"?
Я процитировал чела , просто интересно почему рекомендуют нацистов типо хамас и Украины , не приятно сидеть в твиттере

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Osk

Прост и себе на срок так наговоришь. Хамас ващето братишки РФ

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Grinders11

Очевидно что это сам Илон продвигает, эти взгляды ему очень близки

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Алим Абраров

Ну он родом из ЮАР, родины африканского апартеида.

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Техно Механиус

Ватнички

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Vishna Savadhu

Проклятый капитализм! Ещё немного, и господин Илон Маск поймёт, что лучше всего было жить в Советском Союзе, без этих дурацких либеральных демократий. Уверен, в самое ближайшее время мистер Маск наденет шапку-ушанку, купит билет в Moskva и приедет сюда, за традиционными ценностями. А эти либеральные твиттеры пускай Байден читает, раз ему не живётся спокойно.

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Мурад Муртазалиев

Прикольно будет, если его здесь посадят)

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Алексей

Причина тряски ?

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Grinders11

Так он за это и топит, он доит бюджет США на дотациях Теслы, и контрактах с наса. Госкапитализм его устраивает

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James Bomond

Как там дела у Сноудена?))

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Буквоед

«Алло, ну как там с деньгами?»

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Vishna Savadhu

говорят, контракт подписывает...

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Andrey Chuguev

"как тебе такое, Илон Маск?"

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Роман
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дед Мазай и теоретики
Сначала IBM, а затем и Disney, Lionsgate и Paramount
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alexey mamlin

пизда твиттеру

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дед Мазай и теоретики

Гетерогенно.

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James Bomond

Монопенисуально?

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Osk

А где челы со своим "на запади нет свободы слова". Там миллиардер говорит что хочет аки Канье в старые добрые и не раскулачен еще

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Сладкий Бубалех

Чел, видимо, настолько уверен в своей неприкасаемости, что уже не знает чем удивить публику. Просыпается с мыслью "А не потерять ли мне сегодня пару миллионов по рофлу?"

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James Bomond

Ну ibm не привыкать, у неё уже был опыт в 1930-х. Странно что кока-колы не видно в списке

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