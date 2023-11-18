Apple, Disney и другие крупные компании приостановили рекламу в X — СМИ Статьи редакции
Рекламодатели настороженно относятся к соцсети после того, как Илон Маск купил её в 2022 году, отмечает NYT.
- Сначала IBM, а затем и Disney, Lionsgate и Paramount приостановили рекламу в X (ранее — Twitter), пишет The New York Times. По данным Axios, к ним присоединилась Apple.
- The Hollywood Reporter пишет, что среди рекламодателей, приостановивших кампании, также — Warner Bros. Discovery и Sony Pictures. Издание указывает, что Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей платформы.
- Они приняли решение на фоне расследования Media Matters for America. Некоммерческая организация выпустила статью, в которой заявила, что реклама Apple, IBM, Xfinity (Comcast), Bravo (NBCUniversal) и Oracle в X размещается рядом с постами, которые «расхваливают Адольфа Гитлера и его нацистскую партию».
- Илон Маск в ответ на это написал, что подаст в суд на Media Matters и «всех, кто участвовал в мошеннической атаке на компанию».
- Гендиректор X Линда Яккарино заявила, что соцсеть выступает против антисемитизма и дискриминации. В X отказались прокомментировать NYT решения рекламодателей.
- Рекламодатели настороженно относятся к X после того, как Илон Маск купил соцсеть в 2022 году и говорил о необходимости большей свободы слова, отмечает газета. Летом 2023 года сам предприниматель писал, что компания столкнулась с «падением выручки от рекламы примерно на 50%».
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Всё логично: связываться с неуравновешенным психопатом (будь он хоть трижды ракетостроительный гений) никому не хочется – полная непредсказуемость, в том числе имиджевая.
Это все шляпа, либеральная повестка для лохов
Деньги не пахнут, и этим все сказано.
Сделали громкое заявление - собрали лайки, отсиделись, снова начали давать рекламу в Х - классика.
А либералы все продолжают верить в торжество справедливости и высокие идеалы капиталистов))
Согласна с вами, через время, все опять будут заказывать рекламу)
Если только Илон придет на коленях и сведёт на своей жопе свастон
Слишком антисистемный он, недостаточно compliant, если зайдет слишком далеко - ему люди в черных костюмах напомнят о количестве гос.контрактов, и все снова будет как раньше
Там нет такой цельной "системы" как у нас, насколько я понимаю
Силы распределены между либералами/республиканцами, особняком стоят капиталисты-богатеи и отдельно крутятся силовики-армейцы-разведчики.
Это у нас есть условно кто-то самый крутой, а там есть варианты попытаться возразить. Вот и пользуется Илон ресурсами в свое удовольствие.
А если еще шире взглянуть, окажется, что за обеими партиями стоят одни и те же люди, кочующие с места на место в истеблишменте. А они имеют одних и тех же доноров (банки, фарма, И так далее, туда не попасть со стороны). Самое важное отличие от РФ - то, у кого дубина. А так дубина имеется, и приличная)
Дубина это у нас, там - капитал, публичность и чуть более независимый суд. Сложно сравнить, кмк.
У нас придут силовики, там тебе закроют кредитную линию.
Потому что рекламу маркировать надо. И неважно где она, так целый ФАС придумал!
Диснею не понравилось что он не сможет отменить любого человека из-за поста в Х?
Илон сам нацист и пиарит нацистов в твиттере и сам Твиттер шлёт сообщения по типу смотрите как весёлый аккаунт - он топит за Хамас, постит фейки и ненавидит Украину, подпишитесь пожалуйста!
Согласен, но Так кто виноват что и хамас и Украина нацисты и террористы ?
Украина не нацисты, если хочешь быть нацистом будь. И не ной когда Хейтеры нацистов отказываются от рекламы, зигуй и топи за белу силу
Чел ,не переобувайся ,назвал хамас и Украины террористами ,теперь дурочка строишь, если приятно такое читать , сам сиди у маска
Где назвал?
У тебя в голове от своих же слов ничего не щелкнуло? Там связь какая то логическая
Ну, строго говоря, определённая связь есть ;)
"Изначально движение рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины. Благотворительная и религиозная деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина, основавшего на занятых Израилем в 1967 году территориях исламскую благотворительную организацию «Муджама аль-Исламия» (основана в 1978 году), поощрялась израильской военной администрацией. Эта организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля"
ХАМАС - Израильское детище. О чем здесь вообще говорить - непонятно
Причем тут я, что за мода смотреть на других "а вон те, а вон у того"?
Я процитировал чела , просто интересно почему рекомендуют нацистов типо хамас и Украины , не приятно сидеть в твиттере
Прост и себе на срок так наговоришь. Хамас ващето братишки РФ
Очевидно что это сам Илон продвигает, эти взгляды ему очень близки
Ну он родом из ЮАР, родины африканского апартеида.
Ватнички
Проклятый капитализм! Ещё немного, и господин Илон Маск поймёт, что лучше всего было жить в Советском Союзе, без этих дурацких либеральных демократий. Уверен, в самое ближайшее время мистер Маск наденет шапку-ушанку, купит билет в Moskva и приедет сюда, за традиционными ценностями. А эти либеральные твиттеры пускай Байден читает, раз ему не живётся спокойно.
Прикольно будет, если его здесь посадят)
Причина тряски ?
Так он за это и топит, он доит бюджет США на дотациях Теслы, и контрактах с наса. Госкапитализм его устраивает
Как там дела у Сноудена?))
«Алло, ну как там с деньгами?»
говорят, контракт подписывает...
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"как тебе такое, Илон Маск?"
пизда твиттеру
Гетерогенно.
Монопенисуально?
А где челы со своим "на запади нет свободы слова". Там миллиардер говорит что хочет аки Канье в старые добрые и не раскулачен еще
Чел, видимо, настолько уверен в своей неприкасаемости, что уже не знает чем удивить публику. Просыпается с мыслью "А не потерять ли мне сегодня пару миллионов по рофлу?"
Ну ibm не привыкать, у неё уже был опыт в 1930-х. Странно что кока-колы не видно в списке