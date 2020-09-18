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Евгений Делюкин
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Почему «громкий стартап» Slack стал скучным — и это нормально Материал редакции

Рынок инструментов для работы на удалёнке растёт, но шумный и революционный Slack не смог добиться успеха, которого от него ожидали.

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Перевод колонки автора New York Times и The Marker Роба Уолкера.

LinkedIn

Появление коронавируса в начале 2020 года резко ускорило переход на удалённую работу, для многих «белых воротничков» удалёнка стала обычным делом, так как офисы закрыты.

Для некоторых компаний коронавирус стал серьёзным рывком — сервис видеоконференций Zoom за несколько месяцев превратился в крайне популярный и прибыльный инструмент для повседневной жизни. Он не только стал основой виртуального офиса, но и вышел за его пределы.

Другим очевидным победителем, казалось, должен был стать Slack — известный мессенджер и инструмент для удалённой работы, запущенный в 2013 году. Хотя Slack и сообщил о росте использования в пандемию, это сопровождалось оговорками и разочарованием, по крайней мере для инвесторов.

Акции Zoom в 2020 году выросли более чем в пять раз — с $67 до $400. Акции Slack практически не изменились в цене за год, а после последнего финансового отчёта резко упали до $26, тогда как в начале сентября стоили $34.

Дела Slack неплохи: выручка компании составила $215,9 млн, что на 49% больше, чем в прошлом году, и выше оценок Уолл-стрит. У сервиса 130 тысяч платящих клиентов, включая Amazon, Verizon и IBM, и их показатель растёт на 30% год к году.

Новый продукт Slack Connect, который позволяет использовать мессенджер для общения с поставщиками и клиентами, — умный ход, который привлекает новых пользователей. Компания даже повысила прогноз по выручке на третий квартал.

Подвох в том, что у Slack не было зрелищного всплеска, который подчёркивает глубокую проблему компании: стартап перестал быть захватывающим и потенциально разрушительным новичком, штурмующим рынок.

Одна из проблем — помимо привлечения новых пользователей, Slack опирается на существующую клиентскую базу, которую накопил за эти годы, — и пандемия негативно сказалась на его экономике.

Slack взимает с компаний деньги в расчёте на одного пользователя, поэтому сокращения штата и остановка найма напрямую подрывают финансы стартапа. В этом признался гендиректор и сооснователь Slack Стюарт Баттерфилд в последнем финансовом отчёте компании.

Более того, нестабильная экономика вынуждает потенциальных клиентов тщательнее продумывать бюджет, которым, по словам Баттерфилда, нужно «сосредоточиться на более насущных проблемах».

Хоть проблемы Slack и нормальны, он демонстрирует и испытывает на себе опасность завышенных ожиданий от стартапа.

Slack поднял шум в прессе во время запуска и был разрекламирован как революционный и кардинально новый продукт, о котором писали, что он «убьёт электронную почту», изменит работу будущего и «спасёт ваше рабочее место».

В 2015 году Time восхищалась Slack, заявив, что это один из самых быстрорастущих бизнес-инструментов в истории благодаря «грандиозному видению офиса будущего» его создателями.

Это видение включало в себя «цифровое сотрудничество и радикальную прозрачность», Slack предлагал «ощущение близости» с коллегами на удалёнке, подтверждал New York Times.

Хоть Slack и не убил электронную почту, долгое время оставалось сильное ощущение, что он принёс что-то новое и полезное для рабочих коммуникаций. Поэтому во время прямого листинга (альтернатива IPO) в 2019 году стартап оценили в $23 млрд — огромный скачок по сравнению с оценкой в $7 млрд во время последнего раунда инвестиций.

Менее чем через год после этого наступила пандемия, а Slack должен был принадлежать к той категории компаний, которые, казалось бы, были готовы «выполнить своё предназначение» в мире распределённой рабочей силы.

Да, в конце марта Slack объявил о 30% росте использования сервиса, гендиректор в Twitter сообщил о привлечении 9000 новых клиентов (почти вдвое больше обычных квартальных показателей), а акции выросли на 15%.

Но импульс был коротким. Если Zoom был незнакомым инструментом, который внезапно стал выполнять новую важную функцию для широкой аудитории, Slack оставался Slack, о котором слышали многие годы.

Многие, кому он был необходим, уже использовали его или переключились на Microsoft Teams, ставшим стал прямым конкурентом, с которым теперь Slack борется через антимонопольные службы.

Прогнозы, что Slack изменит мир, уступили будничному ворчанию, что Slack стал ещё одним способом работников симулировать деятельность в чатах, но ничего не делать, о чём недавно писал Wired.

Это не совсем справедливая критика, и Slack с оценкой в $14,5 млрд всё ещё имеет большие перспективы. Но жизнь показала, что переход на Slack — это долгий процесс, а не молниеносный и неизбежный, как казалось когда-то.

«Мы всегда говорили, что Slack — это то, о чём люди не знают, но как только получают — не могут жить без него», — говорил Баттерфилд.

Но он признал, что ИТ-отделы сосредоточены на решении кризисных ситуаций и краткосрочных операционных задачах, которые принёс переход на удалёнку. Для многих Slack стал необязательным инструментом.

Это логично, если учесть, что Zoom — не единственный победитель в переходе на удалённую работу. Например, платформа управления проектами Asana планирует IPO, а гибридный инструмент по работе с таблицами и базами данных Airtable привлёк $185 млн при оценке в $2,5 млрд.

Иногда лучше быть простой и рутинной компанией, которая постепенно пробивает себе путь к успеху, чем шикарным стартапом, который на долгое время застрянет в наведённом им шуме. У Slack ещё есть будущее, но это больше не привлекательный феномен — он просто работает.

#slack #zoom #удаленнаяработа

Евгений Делюкин
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Slack  месенджер, а Zoom видеоконференции.  Отсюда и взрывной рост второго, а не первого.

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