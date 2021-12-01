Сотрудники Spring Health жалуются на соучредительницу Эйприл Кох: она запугивает их, увольняет при всех, вынуждает работать по 70 часов в неделю и не нанимает тех, кто спрашивает про переработки. Кох объясняет: «Мы носимся как безголовые цыплята, потому что на кону человеческие жизни».

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Пересказ материала Business Insider.

Эйприл Кох — на ноябрь 2021 года самая молодая женщина-директор компании с оценкой более $1 млрд Slush

1 октября 2021 года 29-летняя соучредительница сервиса корпоративной психологической поддержи Spring Health Эйприл Кох разослала сотрудникам электронное письмо, в котором признала, что в компании обострилась системная для многих современных фирм проблема — выгорание.

Это эмоциональное истощение, по её словам, напрямую сказывалось на работе организации, главная миссия которой — улучшить психологический климат на рабочих местах.

Однако осознала она это слишком поздно. С середины 2020-го Spring Health покинули десятки работников, хотя в начале года в её штате числилось менее 100 человек. Уволившиеся сотрудники устали мириться с «культурой трудоголизма и устрашения» и сочли работу в компании самой напряжённой за всю свою карьеру:

По указанию начальства они работали даже в оплачиваемые фирмой «дни заботы о себе».

Участвовали в видеозвонках с больничных коек во время пандемии.

А один из работников отвечал на письма и сообщения в корпоративных мессенджерах, пока в соседнем помещении рожала его жена.

О том, что предлагает компаниям сервис Spring Health: их сотрудники сперва проходят опросы, после которых программа готовит для каждого программу медитаций, бесед с терапевтами и коучами

Spring Health, как и многие другие стартапы, пропагандировала «рост вопреки всему» и поощряла круглосуточное внимание к работе. И финансовые показатели говорили о том, что подход окупался:

C запуска в 2016 году фирма привлекла около $300 млн инвестиций.

Её оценка благодаря вливаниям Tiger Global достигла в 2021 году $2 млрд.



Выручка выросла более чем в шесть раз за 2021 год.

А среди клиентов числятся TED, Pepsi, Sequoia и Gap.



Однако культ занятности постепенно начинает исчезать, поскольку общество осознаёт, как важно находить баланс между профессиональной и личной жизнью. И об этом же рассказали изданию Business Insider более 30 бывших и нынешних сотрудников стартапа.

Многим из них хочется, чтобы дела в компании шли хорошо, но работать в таком климате трудно — особенно когда доводит сотрудников сама руководительница сервиса поддержки.

Как иронично, что фирме-единорогу в сфере психического здоровья плевать на психическое здоровье собственных работников. бывший сотрудник

«Мы так носимся, потому что жизнь на кону»

На тот момент 24-летняя студентка Йельского университета Эйприл Кох основала сервис психологической поддержки Spring Health в 2016 году — вместе с докторантом психологии Адамом Чекрудом и другом с факультета информатики Абхишеком Чандрой. Девушка сама в своё время страдала от проблем с ментальным здоровьем и, вылечившись, захотела помогать другим.

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Сотрудники говорят, что Кох смекалистая и целеустремлённая и нередко приходит на работу раньше всех, а уходит последней. Но с финансовыми вопросами она, по словам работников, справляется лучше, чем с коммуникацией.

Кричит Кох редко, но если и обращается к штату, то чаще всего чтобы выразить недовольство. Она пренебрежительно отзывалась об уволившихся сотрудниках на общих встречах, срывалась, если работники готовили недостаточно яркие, по её мнению, презентации для клиентов, а также увольняла неугодный ей персонал на рабочем месте в присутствии коллег.

Spring Health заявила, что руководство не увольняет никого публично, но сотрудники говорят об обратном: «Нас держали в постоянном страхе — казалось, что кто-то вечно дышит тебе в затылок».

Ключевыми принципами Spring Health всегда считала гибкость и быстрый рост: они помогли привлечь инвестиции и клиентов и увеличить оценку. Но зимой 2020-2021 года философию поставили под сомнение, пишет издание. На одном из совещаний глава отдела кадров сообщил начальству, что политика компании оказывает слишком большое давление на сотрудников.

Вместо того чтобы перестать пропагандировать рост вопреки всему, Кох разослала работникам письмо, в котором сказала: «В нашем деле без скорости никуда. Вы спросите, почему мы вечно носимся как безголовые цыплята? Да потому что на кону у нас человеческие жизни! »

Но сотрудники сочли такую позицию лицемерной: по их словам, компания не может поучать других тому, как бороться с выгоранием, и при этом истощать собственный персонал. Даже когда руководство говорило о том, что услуги фирмы должны получить как можно больше людей, оно подразумевало, что работать для этого придётся сверхурочно.

В страхе потерять работу сотрудники просыпались по ночам «в холодном поту», чтобы ответить на сообщения в Slack, и работали поздними вечерами, даже если публично их никто об этом не просил — по той же причине.

Привлекая крупных клиентов вроде Pepsi и Bain, начальство вынуждало штат работать по 60-70 часов в неделю — чтобы нанять больше терапевтов или разработать функции, которые директора пообещали клиентам.

По словам бывших сотрудников, Кох принимала критику — что она слишком прямолинейна и, возможно, навязывает микроменеджерские практики. Но всегда списывала её на двойные стандарты: «Это всё потому, что я женщина и азиатка. Белокожего директора за это никто бы не порицал», — говорит она.

А сотрудников подобная позиция возмущала ещё больше. По их словам, проблема была вовсе не в стереотипах, а в том, что Кох слишком строга к персоналу.

Основатели сервиса Spring Health Адам Чекруд, Эйприл Кох и Абхишек Чандра Forbes

«В индустрии психического здоровья нет места даже средним стандартам»

Напряжение в компании особенно возросло к лету 2021, когда работники постепенно возвращались с удалёнки в офис.

На одном из совещаний Кох запретила нанимать кандидатов, которые на собеседованиях спрашивают о балансе между личной жизнью и работой. Им, по её словам, не место в Spring Health. Сама фирма это отрицает, но отзывы о сервисе на сайтах для поиска работы говорят об обратном.

На другой встрече начальство объявило, что поднимет целевые показатели выручки для следующего квартала. Тогдашний директор по маркетингу Брэд Ланде-Шеннон возмутился: он признал, что рост нужен, чтобы акционеры получали выгоду с инвестиций, но от этого страдают сотрудники. Вместо того чтобы прислушаться, руководство уволило Ланде-Шеннона и обновило цели.

Кох осознаёт, что работа на повышенной скорости даётся непросто, но иначе, по её словам, компания не сможет оказать клиентам качественную медицинскую помощь.

Мы работаем с психическим здоровьем людей, поэтому и стандарты такие высокие. Иначе просто быть не может. Эйприл Кох соучредительница Spring Health

Поначалу сотрудники верили в миссию фирмы: они испытывали постоянный стресс, но вместе с тем радовались, что своим трудом могут кому-то помочь. «Никто не заставляет меня работать после шести и сидеть в офисе допоздна. Я сам решаю, есть ли у меня на это силы, и если да, то остаюсь, потому что люблю работу», — говорит один из нынешних работников.

Но многие уже давно так не мыслят, пишет издание. С 2020 года, помимо рядовых сотрудников, компанию покинули директор по бизнес-развитию, юрист, вице-президент финансового отдела, а также руководитель отдела кадров.

Кох рассказывает, каково это — быть самой молодой руководительницей фирмы-«единорога»

«Чтобы привлечь внимание к проблеме, сотрудникам пришлось уволиться»

С выгоранием и «великой отставкой» на протяжении последних нескольких лет борются представители многих индустрий. Беда, по словам бывших сотрудников фирмы, в том, что Spring Health обратила на это внимание лишь после того, как лишилась нескольких десятков работников.

В августе 2021 года руководители запустили несколько вспомогательных инициатив:

Они провели тренинги, на которых рассказали менеджерам, как выявить у сотрудников эмоциональное истощение.

По пятницам отменили звонки и встречи и вполовину сократили рабочие часы — но пока что только на осень.

Расширили штат до 250 человек, чтобы равномерно распределить нагрузку, и в ноябре 2021-го ищут ещё 70 кандидатов.

«Нам жаль, что некоторые сотрудники получили негативный опыт в Spring Health — так, конечно, быть не должно, и ситуация послужит для нас уроком», — сказала в октябре 2021 года Кох и признала, что совершила немало ошибок.

Теперь она на своём примере показывает работникам, как находит в графике время на заботу о себе, и старается сократить число своих встреч по пятницам — чтобы поддерживать корпоративную инициативу.