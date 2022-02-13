«Он фактически спас психотерапию от самой себя»: жизнь и работа Аарона Бека Статьи редакции
Создатель когнитивно-поведенческой терапии помогал людям бороться с депрессией и становиться увереннее в себе. Он работал до последнего дня своей жизни и умер в 100 лет.
Детство, фобии и медицина
Будущий психолог Аарон Темкин Бек родился в июле 1921 года в американском городе Провиденс. Его родители — Гарри Бек и Элизабет Темкина — евреи с территории современной Украины, которые переехали в США в начале 1900-х годов. Его отец устроился журналистом, а мать была домохозяйкой.
Бек был застенчивым и замкнутым ребёнком, часто болел и лежал в больницах, из-за чего боялся крови и анестезии. Несмотря на это, Бек хотел пойти учиться медицине, также он рассматривал журналистику, на которой и остановился изначально.
В 1942 году он получил степень по английскому языку в Университете Брауна. Там Бек работал заместителем редактора газеты The Brown Daily Herald и получил ряд наград за эссе и ораторское искусство. А затем поступил на медицинский факультет Йельского университета, который окончил в 1946 году.
Одной из причин выбора этого направления было желание преодолеть фобии, связанные с болезнями и больницами. Он начал специализироваться на неврологии, но затем ушёл в психиатрию и стал изучать психоанализ.
В 1954 году Бек поступил в Пенсильванский университет, где изучал психиатрию. Он проводил исследования психоаналитических теорий развития депрессии, работал с людьми, которые страдали от этого недуга. Первое время Бек был уверен, что психоанализ — единственная система, которая способна помочь человеку разобраться с душевными проблемами. Однако к концу 1950-х годов он начал разрабатывать свою психологическую теорию, которая отличалась от фрейдовской.
Бек и Фрейд
Последователи теории Фрейда считали, что депрессия — это результат гнева, обращённого внутрь, на себя самого. Психоаналитики соглашались, что на человека с таким расстройством действуют «глубинные факторы», но никто не мог определить, какие. Бек любил точность, поэтому решил подкрепить эту концепцию доказательствами.
Работа с пациентами не принесла ему ожидаемых подтверждений. Учёный заметил, что многие люди не чувствовали себя злыми, а скорее просто считали себя неудачниками.
Аарон обнаружил, что у многих людей есть «автоматические мысли» — глубоко укоренившиеся предположения, влияющие на их психическое состояние, вроде «мне постоянно не везёт», «я всегда был нелюдимым» и другие. Они приводят к тому, что человек искажённо мыслит, слишком сильно себя критикует и часто отчаивается.
Психолог считал, что работа с негативными установками может трансформировать мышление. Свой метод он назвал когнитивной терапией и начал применять его на практике с клиентами.
Бек побуждал пациентов сосредоточиться на негативных убеждениях в их повседневной жизни, а не на конфликтах из детства и врождённой потребности страдать, как это делал фрейдистский анализ. Он предлагал людям опровергать свои предположения, проверять их в жизни и собирать доказательства, которые подтверждают позитивную альтернативу. Эта практика способствовала внутреннему диалогу пациентов и постепенно улучшала их настроение.
С 1959 года Бек руководил финансируемыми исследованиями психопатологии депрессии, тревожных, панических и других расстройств, а также их когнитивной терапии. Психолог был сосредоточен на том, чтобы исследовать эффективность и действенность своего метода.
Также Бек проводил эксперименты, которые опровергали теорию психоанализа. Он пришел к выводу о том, что депрессия возникает из-за низкой самооценки. Психолог говорил, что «на поверхности скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд».
Фрейдистские аналитики и другие исследователи современники критиковали теорию Бека за её «поверхностность» и указывали на недостаток доказательной базы. Нападали и фармацевтические фирмы, чьей прибыли от психотропных лекарственных препаратов он угрожал.
Бек не вступал во вражду с критиками, он был терпеливым, убедительным, и отвечал новыми исследованиями, пишет New York Times.
В 1977 году психолог провёл испытания с пациентами страдающими депрессией, которые доказали, что когнитивно-поведенческая терапия действует лучше, чем имипрамин — самый эффективный антидепрессант того времени.
Когнитивно-поведенческая терапия
По информации The American Scholar, когнитивно-поведенческая терапия — самая популярная и хорошо исследованная психотерапия из всех существующих в 21 веке. Около 200 клинических испытаний подтвердили её эффективность. Терапию Бека преподают в большинстве программ клинической психологии и психиатрической ординатуры США. Также она входит в образовательную программу армии США, цель которой — повысить психическую устойчивость солдат.
Бек доказал эффективность когнитивно-поведенческого метода с помощью точных исследований. Эта тенденция распространилась на всю психотерапию в целом. Учёные начали развивать психологические концепции на фактических данных. В начале 2000-х годов зарубежные государственные системы здравоохранения потратили сотни миллионов долларов на распространение научно доказанной психотерапии.
Классическая концепция Бека предполагает, что причина психических расстройств человека заключается в ошибках его мышления. Задача терапевта — помочь пациенту изменить деструктивные установки и убеждения. Он учит распознавать их и предлагает человеку стать учёным, который проверяет гипотезу, чтобы испытать своё восприятие и в конечном счёте изменить поведение.
На сеансах терапевт определяет мысль, которая беспокоит клиента в конкретной ситуации. Затем раскрывает убеждения, которые лежат в его основе, и помогает от них отказаться.
Например, когда пациент говорит, что возможно его жена его больше не любит, потому что не целует его перед уходом, терапевт задает наводящие вопросы. Они приводят к установке «я не достоин любви», которую пациенту и нужно проверить и изменить.
Когнитивно-поведенческая терапия, в сравнении с большинством других методов, требует меньше сеансов. Чаще всего её используют для лечения депрессии, расстройства пищевого поведения, тревоги и избавления от зависимостей.
Стандартное лечение психических нарушений должно проводиться со специалистом. Однако некоторые исследования показывают, что библиотерапия и самопомощь также могут быть полезны при лёгких формах эмоциональных расстройств и когда обращение к специалисту невозможно.
В 2008 году психологи США определили 50 самых эффективных книг по самопомощи при тревожных, депрессивных и связанных с психологическими травмами расстройствах. Наиболее высокие оценки экспертов получили книги по когнитивно-поведенческой терапии.
Успех и наследие
Успех и признание пришли к Беку в 1980-х годах, когда когнитивная психотерапия начала распространяться по всему миру.
Он стал краткосрочным и доступным форматом психологической помощи. Исследования Бека дали психическим расстройствам доказательную базу и дестигматизировали их. Для многих людей это облегчило возможность обращаться за помощью.
Сам Бек называл главным доказательством того, что когнитивная психотерапия действительно работает, свою биографию. Он на собственном примере показал, как из пугливого и нервного мальчишки с боязнью крови и больниц он превратился в одного из самых влиятельных психотерапевтов страны и даже мира.
В личных архивах учёного есть записи о его самотерапии, которую он вёл регулярно на протяжении всей жизни. В 40 лет Бек писал о том, что имеет успешную карьеру, любящую жену, четверых прекрасных детей и много близких друзей, но постоянно ищет одобрения со стороны и боится, что не получит его.
Это был период в жизни учёного, когда его теорию отвергали и критиковали и он боролся со склонностью к самокритике. Однако Бек был настроен решительно и считал, что при упорной работе и рациональном подходе любые невротические тенденции можно искоренить.
За свою жизнь Бек написал в соавторстве около 600 статей и 25 книг, разработал системы измерения симптомов различных психологических расстройств и оценки риска самоубийства. Его последняя работа была посвящена «когнитивной терапии, ориентированной на восстановление», целью которой было помочь людям справиться с шизофренией.
Достижения и награды Аарона Бека:
- В 1994 году Бек вместе со своей дочерью-психологом Джудит основал в Филадельфии Институт когнитивно-поведенческой терапии Бека для обучения терапевтов и развития этого направления.
- В 2003 году Бек получил Международную премию Сарната в области психического здоровья в размере $20 000 «в знак признания международного масштаба и значимости его вклада в психиатрию и психическое здоровье».
- В 2004 году — премию Университета Луисвилла Гравемейера в размере $200 000 за выдающиеся идеи в области психологии.
- В 2006 году — премию Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования, стоимостью $100 000. Она считается самой престижной медицинской премией США.
- Также учёный получил награды премий Зигмунда Фрейда, Адольфа Майера, Сообщества Кеннеди, медаль Морселли и другие.
- В 2007 году Бек был включен в шорт-лист на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине. Он был единственным в истории номинантом, который не проводил биологических исследований и не изобрел физиологический или биологический прибор.
- В 2017 году медицинский портал Medscape назвала Бека четвертым самым влиятельным врачом последнего столетия.
Психолог умер 1 ноября 2021 года в возрасте 100 лет. У Бека осталась жена, с которой они прожили вместе более 70 лет, трое детей, а также 10 внуков и 10 правнуков.
Аарон Бек продолжал работать до последних дней жизни: встречался со студентами в Институте когнитивно-поведенческой терапии и занимался исследованиями.
С логикой у него конечно туговато. Доказательство того, что из человека с боязнью крови он стал крутым психологом, доказывает лишь то, что он спрятался от своего страха в бескровной сфере и ещё отрицает это.
я тоже обратила на этот факт внимание.. он стал психотерапевтом, но не хирургом или анестезиологом ))
Я проходил когнитивно поведенческую терапию
Почитать было любопытно, спасибо! Классический раненый целитель, если смотреть на его личный опыт. Любопытно, что за все время своего обучения и практики, среди состоявшихся и известных специалистов по работе с людьми я практически не видел людей, которых мы назвали бы "нормальными".
Хорошие новости в том, что как говорит один из самых авторитетных специалистов по гипнозу и трансу в мире, Стивен Гиллиген, "мы все неисцелимо ненормальны". Так что если вы думаете, что с вами что-то не так - с нами со всеми что-то не так, и это нормально! :)
Заголовок, конечно, доставил. Если анкетные опросы считать наукой, то Бек, конечно, гений. Переубедил пациента, потом провел опрос и вуаля - научная психотерапия )
к КПТ можно много чего предъявить, но это лучшая практика из имеющихся, как минимум она рациональна
Вес — материя изменчивая. И не только сам вес, но и то, что мы знаем о нем из исследований и практики. Хочу показать вам 7 пунктов, о которых стоит знать, прежде чем решать худеть/толстеть/пить жиросжигающие коктейли или добавлять БАДы в свой рацион.
Создатель когнитивно-поведенческой терапии помогал людям бороться с депрессией и становиться увереннее в себе. Он работал до последнего дня своей жизни и умер в 100 лет.
Давайте знакомиться, меня зовут Оксана и я бухгалтер.
Уже два года работаю с поставщиками маркетплейсов и постоянно сталкиваюсь с беспечностью предпринимателей.
Вот одна история.
Однажды рассылка "прибила" к нашим берегам продавца на Вайлдбериз, Анастасию.
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