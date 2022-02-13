Создатель когнитивно-поведенческой терапии помогал людям бороться с депрессией и становиться увереннее в себе. Он работал до последнего дня своей жизни и умер в 100 лет.

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Аарон Темкин Бек, психолог, учёный

Детство, фобии и медицина

Будущий психолог Аарон Темкин Бек родился в июле 1921 года в американском городе Провиденс. Его родители — Гарри Бек и Элизабет Темкина — евреи с территории современной Украины, которые переехали в США в начале 1900-х годов. Его отец устроился журналистом, а мать была домохозяйкой. Бек был застенчивым и замкнутым ребёнком, часто болел и лежал в больницах, из-за чего боялся крови и анестезии. Несмотря на это, Бек хотел пойти учиться медицине, также он рассматривал журналистику, на которой и остановился изначально.

В 1942 году он получил степень по английскому языку в Университете Брауна. Там Бек работал заместителем редактора газеты The Brown Daily Herald и получил ряд наград за эссе и ораторское искусство. А затем поступил на медицинский факультет Йельского университета, который окончил в 1946 году.

Одной из причин выбора этого направления было желание преодолеть фобии, связанные с болезнями и больницами. Он начал специализироваться на неврологии, но затем ушёл в психиатрию и стал изучать психоанализ.

Во время учёбы в медицинской школе у меня начиналась слабость и головокружение из-за вида крови. Но я специально ходил в операционную, чтобы побороть свои страхи. Возможно, так зародилась моя идея о том, что благодаря выдержке и силе воли, можно преодолеть даже самые серьёзные симптомы. Аарон Бек

В 1954 году Бек поступил в Пенсильванский университет, где изучал психиатрию. Он проводил исследования психоаналитических теорий развития депрессии, работал с людьми, которые страдали от этого недуга. Первое время Бек был уверен, что психоанализ — единственная система, которая способна помочь человеку разобраться с душевными проблемами. Однако к концу 1950-х годов он начал разрабатывать свою психологическую теорию, которая отличалась от фрейдовской.

Бек и Фрейд

Последователи теории Фрейда считали, что депрессия — это результат гнева, обращённого внутрь, на себя самого. Психоаналитики соглашались, что на человека с таким расстройством действуют «глубинные факторы», но никто не мог определить, какие. Бек любил точность, поэтому решил подкрепить эту концепцию доказательствами.

Работа с пациентами не принесла ему ожидаемых подтверждений. Учёный заметил, что многие люди не чувствовали себя злыми, а скорее просто считали себя неудачниками.

Аарон обнаружил, что у многих людей есть «автоматические мысли» — глубоко укоренившиеся предположения, влияющие на их психическое состояние, вроде «мне постоянно не везёт», «я всегда был нелюдимым» и другие. Они приводят к тому, что человек искажённо мыслит, слишком сильно себя критикует и часто отчаивается.

Психолог считал, что работа с негативными установками может трансформировать мышление. Свой метод он назвал когнитивной терапией и начал применять его на практике с клиентами.

Бек побуждал пациентов сосредоточиться на негативных убеждениях в их повседневной жизни, а не на конфликтах из детства и врождённой потребности страдать, как это делал фрейдистский анализ. Он предлагал людям опровергать свои предположения, проверять их в жизни и собирать доказательства, которые подтверждают позитивную альтернативу. Эта практика способствовала внутреннему диалогу пациентов и постепенно улучшала их настроение.

Позже Бек с юмором вспоминал, что когда он начал использовать свой подход вместо психоаналитического, его карманы начали пустеть. Потому что люди начинали чувствовать себя лучше гораздо быстрее и говорили: «Спасибо, доктор, ваши услуги больше не нужны».

С 1959 года Бек руководил финансируемыми исследованиями психопатологии депрессии, тревожных, панических и других расстройств, а также их когнитивной терапии. Психолог был сосредоточен на том, чтобы исследовать эффективность и действенность своего метода.

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Также Бек проводил эксперименты, которые опровергали теорию психоанализа. Он пришел к выводу о том, что депрессия возникает из-за низкой самооценки. Психолог говорил, что «на поверхности скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд».

Существует поразительный контраст между представлением о себе депрессивного человека и объективными фактами. Богатый человек жалуется, что у него нет финансовых ресурсов, чтобы прокормить своих детей. Известная красавица умоляет о пластической операции, полагая, что она уродлива. Выдающийся физик ругает себя за «глупость». Аарон Бек «Депрессия: причины и лечение», 1967 год

Фрейдистские аналитики и другие исследователи современники критиковали теорию Бека за её «поверхностность» и указывали на недостаток доказательной базы. Нападали и фармацевтические фирмы, чьей прибыли от психотропных лекарственных препаратов он угрожал.

Бек не вступал во вражду с критиками, он был терпеливым, убедительным, и отвечал новыми исследованиями, пишет New York Times.

В 1977 году психолог провёл испытания с пациентами страдающими депрессией, которые доказали, что когнитивно-поведенческая терапия действует лучше, чем имипрамин — самый эффективный антидепрессант того времени.

Аарон Бек взял столетнюю догму, обнаружил, что она не выдерживает, и изобрел что-то простое, долговечное и эффективное, чтобы поставить её на место. Он фактически спас психотерапию от самой себя. Стивен Холлон психолог из Университета Вандербильта

Когнитивно-поведенческая терапия

По информации The American Scholar, когнитивно-поведенческая терапия — самая популярная и хорошо исследованная психотерапия из всех существующих в 21 веке. Около 200 клинических испытаний подтвердили её эффективность. Терапию Бека преподают в большинстве программ клинической психологии и психиатрической ординатуры США. Также она входит в образовательную программу армии США, цель которой — повысить психическую устойчивость солдат.

Бек доказал эффективность когнитивно-поведенческого метода с помощью точных исследований. Эта тенденция распространилась на всю психотерапию в целом. Учёные начали развивать психологические концепции на фактических данных. В начале 2000-х годов зарубежные государственные системы здравоохранения потратили сотни миллионов долларов на распространение научно доказанной психотерапии.

Классическая концепция Бека предполагает, что причина психических расстройств человека заключается в ошибках его мышления. Задача терапевта — помочь пациенту изменить деструктивные установки и убеждения. Он учит распознавать их и предлагает человеку стать учёным, который проверяет гипотезу, чтобы испытать своё восприятие и в конечном счёте изменить поведение.

Например, Бек рассказывал о случаях из своей практики когнитивной терапии: Женщина страдала от депрессии, низкой самооценки, повышенной самокритики. На сеансах она говорила: «Если я перестану себя наказывать, Бог сойдет с ума». Бек отвечал: «Это предположение можно проверить. Вы можете убедиться, что если перестанете себя наказывать, ничего плохого не произойдет». В случаях, когда пациенты были уверены, что они должны быть идеальными во всём, что их супруги невнимательны к ним, а начальники их ненавидят, Бек спрашивал: «Согласны ли вы, что эти установки мешают вам? В чем их минусы для вас? Можно ли от них отказаться?».

На сеансах терапевт определяет мысль, которая беспокоит клиента в конкретной ситуации. Затем раскрывает убеждения, которые лежат в его основе, и помогает от них отказаться.

Например, когда пациент говорит, что возможно его жена его больше не любит, потому что не целует его перед уходом, терапевт задает наводящие вопросы. Они приводят к установке «я не достоин любви», которую пациенту и нужно проверить и изменить.

Когнитивно-поведенческая терапия, в сравнении с большинством других методов, требует меньше сеансов. Чаще всего её используют для лечения депрессии, расстройства пищевого поведения, тревоги и избавления от зависимостей.

Стандартное лечение психических нарушений должно проводиться со специалистом. Однако некоторые исследования показывают, что библиотерапия и самопомощь также могут быть полезны при лёгких формах эмоциональных расстройств и когда обращение к специалисту невозможно.

В 2008 году психологи США определили 50 самых эффективных книг по самопомощи при тревожных, депрессивных и связанных с психологическими травмами расстройствах. Наиболее высокие оценки экспертов получили книги по когнитивно-поведенческой терапии.

Успех и наследие

Успех и признание пришли к Беку в 1980-х годах, когда когнитивная психотерапия начала распространяться по всему миру.

Он стал краткосрочным и доступным форматом психологической помощи. Исследования Бека дали психическим расстройствам доказательную базу и дестигматизировали их. Для многих людей это облегчило возможность обращаться за помощью.

Аарон Бек, 1981 год. Фото : Ден Миллер для NYT

Сам Бек называл главным доказательством того, что когнитивная психотерапия действительно работает, свою биографию. Он на собственном примере показал, как из пугливого и нервного мальчишки с боязнью крови и больниц он превратился в одного из самых влиятельных психотерапевтов страны и даже мира.

В личных архивах учёного есть записи о его самотерапии, которую он вёл регулярно на протяжении всей жизни. В 40 лет Бек писал о том, что имеет успешную карьеру, любящую жену, четверых прекрасных детей и много близких друзей, но постоянно ищет одобрения со стороны и боится, что не получит его.

Это был период в жизни учёного, когда его теорию отвергали и критиковали и он боролся со склонностью к самокритике. Однако Бек был настроен решительно и считал, что при упорной работе и рациональном подходе любые невротические тенденции можно искоренить.

За Аароном Беком закрепился образ с фирменным галстуком-бабочкой, как когда-то с сигарой у Фрейда Фото: Райан Донелл для NYT

За свою жизнь Бек написал в соавторстве около 600 статей и 25 книг, разработал системы измерения симптомов различных психологических расстройств и оценки риска самоубийства. Его последняя работа была посвящена «когнитивной терапии, ориентированной на восстановление», целью которой было помочь людям справиться с шизофренией.

Аарон Бек с дочерью Джуди Бек

Достижения и награды Аарона Бека:

В 1994 году Бек вместе со своей дочерью-психологом Джудит основал в Филадельфии Институт когнитивно-поведенческой терапии Бека для обучения терапевтов и развития этого направления.

В 2003 году Бек получил Международную премию Сарната в области психического здоровья в размере $20 000 «в знак признания международного масштаба и значимости его вклада в психиатрию и психическое здоровье».

В 2004 году — премию Университета Луисвилла Гравемейера в размере $200 000 за выдающиеся идеи в области психологии.

В 2006 году — премию Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования, стоимостью $100 000. Она считается самой престижной медицинской премией США.

Также учёный получил награды премий Зигмунда Фрейда, Адольфа Майера, Сообщества Кеннеди, медаль Морселли и другие.

В 2007 году Бек был включен в шорт-лист на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине. Он был единственным в истории номинантом, который не проводил биологических исследований и не изобрел физиологический или биологический прибор.

В 2017 году медицинский портал Medscape назвала Бека четвертым самым влиятельным врачом последнего столетия.

Психолог умер 1 ноября 2021 года в возрасте 100 лет. У Бека осталась жена, с которой они прожили вместе более 70 лет, трое детей, а также 10 внуков и 10 правнуков.