Первая поправка к конституции имеет смысл, только если разрешить неугодным тебе людям говорить то, что тебя не устраивает. Если тебе всё нравится, то она просто не нужна.

В этом заключается суть свободы слова: если у тех, кого ты ненавидишь, есть право высказываться, значит, и тебе нельзя запретить говорить то, что на уме. Это важно. <...>

По этой же причине я считаю необходимым присутствие политиков в соцсетях — чтобы общественность могла услышать всё, что они хотят сказать. Даже если это нечто ужасное.