«Думал, что шансы Tesla на успех — 10%»: о чём говорил Илон Маск в гостях у Джо Рогана Статьи редакции
Предприниматель беседовал с Роганом третий раз. Обсудили цензуру в Twitter, пропаганду вымирания человечества и весовую категорию Марка Цукерберга, с которым Маск готов сразиться «когда и где угодно».
550 показов
299 открытий
Прослушать и посмотреть подкаст целиком можно на Spotify.
О производственных сложностях
- Спроектировать автомобиль и создать прототип не так трудно, а вот отладить производство в 100-1000 раз сложнее, заявил Маск. По его словам, чтобы процесс пошёл, нужно позаботиться о слаженной работе как минимум 10 тысяч отдельных компонентов. Если хоть один не работает — ничего не выйдет.
- Гений Генри Форда заключается не столько в том, что он был умелым изобретателем, сколько в том, что ему удалось наладить поточное автопроизводство, потому что без него невозможность сделать машину «доступной». Впрочем, заслуги проектировщиков Маск не умаляет — нужно обладать вкусом и понимать, что и зачем делается, иначе не получится создать даже прототип.
- Когда Маск только взялся за автопроизводство, он думал, что шансы Tesla на успех равнялись 10%. «Было бы глупо с моей стороны ожидать иного. General Motors и Chrysler обе банкротились, и не исключаю, что обанкротятся снова. Единственные автокомпании в США, которые не разорялись, — это Ford и Tesla, да и те еле сдюжили», — заключил он.
- Общественность не осознаёт всех тягот производства, потому что их не показывают в фильмах, и Маск не против, чтобы кто-то снял кино о Tesla. Кто сыграет его самого — предпринимателю всё равно. Но его беспокоит, что сценаристы далеки от производства и не знают, как оно устроено на деле.
О пикапах Cybertruck
- Поставить первые пикапы планируют в ноябре 2023 года. Вес автомобиля в зависимости от комплектации составит 2990-3170 кг — примерно как у пикапа Ford F-250. Несмотря на тяжеловесность Cybertruck разгоняется до 97 км/ч за три секунды. В планах — нарастить выпуск до 200 тысяч машин в год, «может, чуть больше».
- Корпус машины пуленепробиваемый — пассажир не пострадает, даже если опустошить целый магазин пистолета-пулемёта Томпсона, заявил Маск. Роган попытался пробить дверь пикапа стрелой из композитного лука с начальной скоростью около 83 м/с. Её наконечник погнулся, а вот на корпусе едва ли осталась царапина.
- Стекло при желании тоже можно сделать пуленепробиваемым, но в таком случае оно будет слишком толстым, чтобы «опускаться и подниматься». Автор подкаста в шутку представил, как для заказа в автокафе придётся открывать дверь, а то и выходить из машины.
О цензуре в Twitter и влиянии соцсети на общество
- Twitter (Х) был «подразделением американского правительства — своего рода "Правдой", то есть госизданием». По словам Маска, Джек Дорси об этом не знал, а общественность просто не понимала. «Прозвучит пафосно, но я переживал, что он оказывает разрушительное влияние на цивилизацию», — признался предприниматель.
- Соцсеть стала информационно-технологическим оружием, с помощью которого распространялись «мозговые» вирусы. А чтобы дать вирусам такую возможность, приходилось подавлять неугодные точки зрения. «Ты явно почувствовал это на себе, ведь тебя не раз пытались "отменить"», — напомнил Маск Рогану.
- В качестве примера такого вируса предприниматель привёл идеологию, согласно которой человечество не больше чем плесень на теле планеты. «Но это не так. Земля выдержит население в десять раз больше текущего, [не растрачивая все природные ресурсы]», — подметил Маск, добавив, что сам выступает за защиту окружающей среды, но подобную философию не поддерживает.
- Общественности кажется, что с приходом Илона Х тяготеет к правой повестке, но это только потому, что раньше соцсеть контролировали «ультралевые», которые подавляли даже центристские точки зрения. На деле же соцсеть просто «отодвигается» от самого дальнего левого края. «Всё относительно», — говорит Маск.
- По его мнению, Х должен представлять собой «коллективное сознание» человечества — то есть поощрять сосуществование противоположных взглядов и перестать «отменять» людей. Но это, впрочем, не значит, что в соцсети будет царить безнаказанность: за нарушение законов аккаунты блокируют.
- На вопрос о том, почему другие предприниматели не хотят переломить парадигму, Маск предположил, что они боятся «раскачивать лодку» и не хотят общественного порицания — в частности в СМИ. Ему же нет дела до критики в прессе.
О возможном поединке с Марком Цукербергом и его проектах
- Летом 2023 года СМИ пестрили заголовками о возможном бое между двумя предпринимателями. По словам Маска, передумал драться именно Цукерберг. Сам он готов «выйти на дуэль» с основателем Meta* «когда угодно, где угодно и как угодно».
- Особая подготовка Маску, по его мнению, не потребуется — он много лет занимался боевыми искусствами: дзюдо, карате, джиу-джитсу, тхэквондо и другими видами. За плечами также богатый опыт «уличных драк», который он получил против своей воли — в частности в школьные годы.
- Правда, соглашаться на бой он Цукербергу не советует. «Я крупнее его где-то на 50%. [Обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу] Лекс Фридман на 20% тяжелее его, а я при этом гораздо больше Лекса», — подметил Маск. (По оценкам The Guardian, рост и вес Илона — 187 см и 85 кг, а Марка — 171 см и менее 70 кг.)
- Маск считает, что весовые категории придуманы не просто так — более тяжеловесный соперник получает больше преимуществ. Как аналогию он привёл ситуацию, когда лошадь мёртвым грузом падает на наездника. Он признал, что бывают исключения, но крайне редкие.
- Когда речь зашла об одномоментном подъёме Threads* и быстром спаде, предприниматель посмеялся и подметил, что Цукерберг сам неохотно пользуется сервисом, хотя основатель не может не пользоваться своим же продуктом.
- Instagram* Маск считает платформой для «красивых фотографий», которая доставляет пользователям больше грусти, чем радости: одни показывают приукрашенную версию себя и своего досуга, а другие начинают невольно сравнивать себя с ними и расстраиваются. «Я когда-то давно пользовался Instagram* и даже делал селфи. Потом подумал: что со мной не так? Зачем я позирую ради лайков?» — со скепсисом бросил он.
Об ИИ, радиации, Марсе и искусстве
- В теории человечество, скорее всего, получит пользу от искусственного интеллекта, но «нужно соблюдать осторожность при программировании — чтобы случайно не настроить его против». Разработка ИИ, возможно, даже опаснее производства ядерных бомб, заявил Маск.
- В беседе о том, что даже небольшого участка земли с солнечными панелями хватило бы, чтобы обеспечить электричеством все США, Роган упомянул опасения многих, связанные с радиацией. Но Маск сказал, что страхи часто иррациональны. «Конечно, солнце — термоядерный реактор. Но радиационные риски переоценены. Многие просто не понимают, что такое радиация, поскольку не видят и не чувствуют её и думают, что могут умереть от неё в любой момент как от магического смертоносного луча».
- Рассуждая о колонизации Марса, Маск сказал, что первоочерёдная задача — создать систему жизнеобеспечения, поскольку плотность атмосферы там низкая и составляет менее 1% от земной. Зато у учёных есть основания полагать, что если устроить на Марсе «глобальное потепление» и растопить покрытые пылью марсианские льды, 40% будет покрыто водой, которая местами может доходить до 1,6 км глубины.
- Определить истинную цену на предмет искусства трудно, поскольку прелесть объекта «в глазах смотрящего». Маск ценит искусство за «эстетику», а условности вроде автора или цены, порой то, что кому-то не кажется искусством вовсе, может уйти по высокой цене, потому что понравилось кому-то другому. В мире искусства также нередки случаи, когда за высокими ценами скрывается отмывание денег и уклонение от налогов.
- Маск посетил концерт ирландской группы U2 и показ фильма Даррена Аронофски на открывшейся в сентябре 2023 года развлекательной площадке The Sphere. Первый, по его словам, — это «возможно, лучшее шоу», что ему довелось увидеть за жизнь. Во время просмотра ему казалось, словно всё это происходит в виртуальной реальности, а действительность после концерта показалась «ужасно скучной». The Sphere, по мнению Маска, — своего рода Колизей современности.
- На вопрос о том, как ему удаётся заниматься таким разным бизнесом, Маск признался: «Мозгу приходится нелегко. Это серьёзная нагрузка на мой "мясной" компьютер».
*Meta, которая владеет Instagram и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.
А также: минут 20 они громко чавкали - ели пиццу во время записи подкаста.