«Яндекс», VK и «Сбер» не смогли договориться о создании консорциума для разработки мобильной ОС на базе Android — «Ъ» Статьи редакции
О таких планах «Коммерсантъ» сообщал в декабре 2022 года.
- Компании отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого исходного кода Android Open Source Project (AOSP) и сосредоточились на разработке отдельных версий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ИТ-рынке.
- По его словам, одна из причин — то, что в реестр отечественного ПО от Минцифры в 2023 году добавили мобильные ОС на основе Android от компании «Ядро» (Kvadra OS) и «Ред Софт» («Ред ОС»).
- «Яндекс», «Сбер» и VK намерены включить свои ОС (мобильные и для телевизоров) в реестр Минцифры, говорит источник. Он утверждает, что все компании разрабатывают системы как для потребительского, так и для государственного сегментов. Эту информацию изданию подтвердили два собеседника среди разработчиков программного обеспечения и источник, близкий к правительству.
- В «Яндексе» сообщили «Ъ», что компания уделяет основное внимание разработке YaOS на базе открытого кода AOSP для «умных» телевизоров, в VK — что не разрабатывают ОС. В «Сбере» и Минцифры не ответили на запрос издания.
- О планах компаний по инициативе Минцифры создать консорциум для разработки ОС на основе открытого кода Android в конце декабря 2022 года сообщил «Коммерсантъ». Среди его участников издание также называло «Ростелеком», который уже развивает ОС «Аврора».
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Лебедь, Рак и Щука..
Результат вы знаете из басни Крылова.
Не-не, здесь они сделают каждыю свою поделку, напихают в "отечественные" смартфоны, коих, как мы знаем, уйма, и будут дальше растить "экосистемы".
Так что, пожалуй, жаль что не договорились.
Зачем в России с населением в 140 млн человек и его продолжающимся сокращением, 5 ОС? Чтобы что?
Всё-таки непризнанный гений Денис Попов обогнал своё время.
Столько лет прошло, а до сих пор живкт одним днём.
Любая русская разработка - эти шильдик. Не договорилиь не об OS, а как будут рынок пилить
У Яндекса на Android был один из самых лучших лаунчеров - Яндекс Лончер. С простым и понятным интерфейсом, Алисой и другими плюшками.
После 2022 года сама ситуация располагала, чтобы развивать все эти идеи до полноценной операционки (пускай и на базе Android). Это весьма неплохо получается у Huawei и на китайском рынке положительная динамика по аккумуляции аудитории.
Но по каким-то абсолютно непонятным причинам, в лучший таймлайн для развития, они решили прикрыть одну из лучших своих разработок.
Чёрт, да они едва ли не единственные кто может российскую аудиторию легко замкнуть на сервисы Яндекса, но почему-то этого не делают. Очень много вопросов.
Какими плюшками?)
Каждый на себя одеялко тянет, не могут как джазбэнд импровизировать, а жаль
а откуда коммерсант вообще взял что в декабре 22г. такие планы были?
Каждый желает нажиться и заработать, а если делить на 3, то получится невкусно, учитывая, что их ОС на базе android (!) никому нафиг не упали. Есть один android и есть ios. Все ими пользуются.
На сегодняшний день айтишники разучились создавать, они только копируют в надежде побыстрее и побольше срубить бабла.
Поэтому прибыльным проект может только такой стать, в рамках которого не будет никакой «базы» 🤦🏻♂️
С чистого листа, слабо? Естественно никто возиться не будет.