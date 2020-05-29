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Техника
Дарья Дейнека
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Дизайн-директор «Яндекса» Илья Михайлов перешёл в разработку техники «Сбербанка» к создателям «Яндекс.Станции» и «Алисы» Материал редакции

Он будет отвечать за визуальный образ технологий и устройств с речевым и лицевым распознаванием банка.

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Илья Михайлов

Бывший дизайн-директор «Яндекса» Илья Михайлов занял аналогичную должность в подразделении «Сбербанка» SberDevices. Он будет отвечать за визуальный образ его продуктов и дизайн рекламных коммуникаций.

В «Яндексе» Михайлов работал с 2017 года над поисковой выдачей и фирменным стилем основного бренда и входящих в него сервисов. До этого он был арт-директором дизайн-центра «Сбербанк-Технологии».

SberDevices создаёт речевые, лицевые и биометрические технологии, а также «умные» устройства. В том числе подразделение разрабатывает «умную» колонку, говорили летом 2019 года источники РБК, но официально компания это не подтверждала. В феврале 2020 года SberDevices выпустил свой первый продукт — ТВ-приставку Okko Smart Box, через пульт которого можно находить контент с помощью голоса.

Михайлов подчиняется генеральному директору SberDevices Константину Круглову, с которым ранее работал в «Яндексе». Круглов руководил командой разработки «Яндекс.Станции», но в феврале 2019 года перешёл в подразделение «Сбербанка».

Помимо Круглова в SberDevices работают и другие бывшие сотрудники «Яндекса». Некоторые из них работали над голосовым помощником «Алиса» и «Яндекс.Станцией».

Некоторые сотрудники SberDevices:

  • Денис Филиппов — руководитель управления речевых технологий и обработки естественного языка, был руководителем направления речевых технологий в «Яндексе».
  • Дина Сидорова — руководитель продукта, работала менеджером по продукту в «Яндексе» и руководителем группы управления голосовым помощником «Маруся» в Mail.ru Group.
  • Михаил Пайсон — ответственный за кластеризацию, был главой «Яндекс.Здоровья».
  • Алекс Брэд — директор по исследованию и разработке аппаратных продуктов, ранее на аналогичной должности отвечал за «Яндекс.Станцию» и «Яндекс.IO».
  • Виктория Капустина — ведущий аналитик, работала аналитиком в «Яндексе».

Также в SberDevices работают выходцы и из других компаний: например, с января 2020 года должность управляющего директора организации занимает Павел Вершин (ранее возглавлял Ozon Robotics), а директора по цифровому маркетингу Михаил Пашинцев (в прошлом — директор по маркетингу России и СНГ Viber).

#новость #sberdevices #яндекс

Дарья Дейнека
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1 комментарий
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Дмитрий Кудрявцев

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А я ребятам из Сбербанка SDK по распознаванию речи для iOS между прочим делал. По аналогии интерфейса Yandex Speech Kit. Что-то меня никто не берёт над умными девайсами работать, хотя свой Hardware стартап даже был.. Не исключено, чтобы тебя заметили или позвали куда-то нужны знакомства и связи - это нормально

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