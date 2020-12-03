По словам разработчиков, Facebook намеренно продаёт свои VR-шлемы на $50 ниже себестоимости и затрудняет работу приложений от конкурентов.

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Стартапы, использующие технологии виртуальной реальности, обвиняют Facebook в подавлении конкурентов, пишет Bloomberg.

По словам разработчиков ПО и основателей стартапов, Facebook действует по принципу «копировать, покупать и убивать» любую компанию, которая представляет собой потенциального конкурента, пишет издание.

В 2014 году Facebook приобрела за $2 млрд VR-платформу Oculus, а теперь она крупнейший производитель оборудования виртуальной реальности. По данным аналитической компании International Data Corporation, Facebook занимает 39% рынка.

Разработчики говорят, что Facebook использует своё преимущество, чтобы помешать компаниям, которые могут конкурировать с ней. Для этого соцсеть копирует наиболее перспективные идеи и ставит цены для своих устройств ниже себестоимости. Например, цена шлема Quest 2, который вышел в сентябре, снизилась с $399 до $299.

Также, по мнению разработчиков, компания специально затрудняет работу некоторых приложений на своей платформе. Facebook отказалась комментировать эти жалобы, пишет Bloomberg.

«Facebook съедает нашу индустрию заживо», — заявил Сикс Лив (Cix Liv), сооснователь стартапа Yur, который создал технологию отслеживания фитнес-показателей в устройствах Oculus.

Yur выпустил фитнес-приложение в сентябре 2019 года, пишет Bloomberg. Затем, по словам Лива, ему пришлось «потратить месяцы», чтобы удовлетворить требования Facebook по критериям безопасности, конфиденциальности и производительности для размещения приложения в магазине Oculus.

По словам Лива, приложение соответствовало всем требованиям, но компания так и не добавила его в собственный магазин. Пользователи могли скачать Yur через другие магазины.

Весной 2020 года Facebook выпустила обновление программного обеспечения для Oculus, после которого Yur перестало работать. Следующие обновления требовали от пользователей удалить приложение, чтобы обеспечить нормальную работу устройства.

16 сентября 2020 года Facebook выпустила собственное фитнес-приложение Oculus Move. По словам Лива, дизайн и функции приложения повторяют Yur.

Лив публично выступил против Facebook в Twitter в октябре 2020 года. Сооснователь стартапа обвинил компанию в том, что она намеренно «убила» его продукт, в то время как сама занималась копированием технологии.

Разработчик утверждает, что после этого поддерживающий приложение венчурный фонд Venture Reality Fund заявил, что Ливу придётся уйти, если он продолжит критиковать Facebook. В итоге он покинул компанию. Представитель фонда сообщил изданию, что таких требований никто не выдвигал.

Cix @CixLiv

The story of @yur_fit:

- Blocked from the

- Broke by firmware updates 4x

- Attempted to poach CTO 4x

- Copied by "Oculus Move"

- More stories soon 👇

#antitrust https://t.co/F3Qxul5DMa 1/ Important VR PSA #3: 👉 @oculus @FBRealityLabs blocks, breaks, and kills successful VR companies.The story of @yur_fit:- Blocked from the @oculus store- Broke by firmware updates 4x- Attempted to poach CTO 4x- Copied by "Oculus Move"- More stories soon 👇

По мнению Лива, Facebook отдает предпочтение своим собственным продуктам, чтобы собирать как можно больше данных о пользователях и «контролировать будущее рекламы, зная о вас больше, чем любая компания в истории».

Представитель Nima Zeighami сказал, что Facebook настолько заблокировала экосистему, что «если кто-то создаст приложение, которое слишком сильно с ней конкурирует, она может просто занести его в чёрный список».

У других разработчиков приложений есть похожие истории про отношения с Facebook. Один из них — Гай Годин, разработчик приложения Virtual Desktop, которое позволяет пользователям копировать рабочие столы своих компьютеров с помощью Oculus. По его словам, оно вышло на Oculus в 2016 году и стало лидером продаж на платформе.

В июне 2019 года Годин представил версию приложения, которая могла передавать игры и другой контент на гарнитуру Oculus. Это позволяло игрокам не быть привязанным к компьютеру с помощью кабеля.

Facebook заявила, что приложение удалят из магазина, если разработчик не уберёт эту функцию. Компания объяснила это плохим пользовательским интерфейсом, проблемами с безопасностью и здоровьем пользователей.

Годину пришлось подчиниться, а в сентябре 2019 года Facebook выпустила конкурирующее приложение Oculus Link, которое позволило пользователям передавать контент через кабельное подключение к компьютеру.

По словам основателя стартапа Lynx Стэна Ларрока, чтобы укрепить свои позиции на рынке, Facebook продаёт гарнитуры Oculus в убыток.

Инженеры Lynx используют в своих устройствах те же детали, что и Facebook. Это позволило им подсчитать, что последний шлем Quest 2 компания продаёт с убытком в $50 за устройство. По его словам, такое занижение цен делает конкуренцию для более мелких производителей невозможной.

Разработчики также жалуются, что Facebook вынуждает платить комиссию с продаж. Например, приложение Bigscreen позволяет пользователям транслировать фильмы на гарнитуру Oculus и виртуально взаимодействовать с друзьями во время совместного просмотра.

Когда пользователь берет фильм напрокат, он использует систему покупок в приложении Oculus, которая забирает 30% арендной платы. По словам гендиректора Bigscreen Даршана Шанкара, это невыгодно для стартапа. Вести переговоры по поводу комиссии Facebook отказывается.

Сикс Лив рассказал Bloomberg, что группа из более 40 разработчиков рассматривала написание открытого письма к Facebook с требованием о большей прозрачности политики магазина Oculus. Теперь они собираются объединиться с неназванной авторитетной организацией, которая будет представлять их интересы.