Техника
Лиана Липанова

«Почта России» обратилась к Boston Dynamics для тестирования нового робота-грузчика Статьи редакции

Робот Stretch может поднимать ящики весом до 23 кг с помощью роботизированной руки с присосками

«Почта России» уже отправила запрос на сайте Boston Dynamics и сообщила об этом в Twitter.

Почта России @ruspostofficial
Hi @BostonDynamics. We'd like to make a pilot project with your new handling robot at our facilities — and have already sent a request on your website. Looking forward to hearing from you soon!
Привет. Мы хотели бы сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии — и уже отправили вам запрос на сайте. С нетерпением ждем вашего ответа!

«В 2021 году мы запустили наш самый технологичный логистический центр в Новосибирской области. Он будет обрабатывать до 1,5 млн посылок и писем в сутки и собирать до 30 тысяч заказов в зоне фулфимента. Все процессы там полностью автоматизированы», — объяснили vc.ru в «Почте России» интерес к роботу.

Boston Dynamics представила Stretch 29 марта. Робот с квадратным основанием с колёсами и «мачтой восприятия» с камерами и датчиками может перемещать до 800 ящиков в час и работать до восьми часов без подзарядки. Он поднимает ящики весом до 23 кг с помощью роботизированной руки с присосками.

#bostondynamics #почтароссии

359 просмотров
9 9 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0447\u0442\u0430\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","bostondynamics"], "comments": 9, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 227120, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 29 Mar 2021 18:33:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Павел -

4

В техзадании Почты России к Boston Dynamics добавлено условие: робот должен уметь пинать и воровать посылки, а также ныкать их в разные углы, чтобы их месяцами нельзя было найти.

Ответить

Alexander Sazhin

1

Тред для тупых шуток тех, кто давно не пользовался Почтой России и не видел приятных и существенных изменений, которые были сделаны

Ответить

Alexander Sazhin

Alexander
0

Даже странно. Минусы есть, а обоснований минусов нет

Ответить

Pavel Ekishev

1

Неплохой для почты россии маркетинг, если еще и согласятся, то можно будет еще 1 статью написать, повышается чутка престиж организации 

Ответить

Анатолий Смолдиков

–2

Как быстро хотят пидорнуть работников, чтоб не платить зарплаты и пенсии...
Здесь вам это не Там  у них.

Ответить

Pavel Ekishev

Анатолий
1

Ты правда так думаешь или просто такой рофл?

Ответить

badResistor

0

«Почта России» уже отправила запрос на сайте Boston Dynamics и сообщила об этом в Twitter.

Ответить

Murat Oshroev

0

А как же наш местный робот Федя? 

Ответить

N N

–1

Замедлим всё. Потча роисси

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

СберАвтопарк
Подписан
Отписаться
СберАвтопарк представил новую модель транспортной мобильности для тех, кто производит и доставляет продукты питания
СберАвтопарк представил новое направление транспортной мобильности под названием «FoodMobility». СберАвтопарк предлагае…
0
Aitarget
Подписан
Отписаться
Найти новых клиентов и вырастить продажи в 1,5 раза c помощью автоматического анализа рекламы
Сервисом для официальной оплаты и оптимизации рекламы Aitarget One пользуются более 2400 бизнесов по всей России. Мы ре…
0
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
«Let's rock!» - банк «Открытие» приглашает на Open battle по программированию
Банк «Открытие» объявляет о старте открытого турнира по программированию в трех потоках: Java, JavaScript, .net. Участн…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Аванесов
за день
Nevergiveup
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

Максим Пряник

5 способов усилить лонгрид…

Олег Тиньков

«Тинькофф» подал иск к МТС на…

Илья М

Магазины H&M исчезли с карт…

Вадим Клюев

«Сбербанк» не отдает вклад…

Виктор Петров

5 способов усилить лонгрид…

Борис Степаненко

Новые виды иммунотерапии рака…

Тинькофф Инвестиции

Как платить налоги с дивидендов…

Vladimir Zdor

5 способов усилить лонгрид…

Михаил Качалов

Boston Dynamics представила…

Vladimir Potapev

Экспресс-доставка от СДЭК…

Сидор

Программы для оптимизации…

Kirill Nikolaev

Статистика гособращений и жалоб…

Максим Пряник

5 способов усилить лонгрид…

Maria Konova

Почему нужно ехать в Аргентину…

EK

«Тинькофф» подал иск к МТС на…

greg chudnoff

Boston Dynamics представила…

Maria Konova

Почему нужно ехать в Аргентину…

EK

«Тинькофф» подал иск к МТС на…

Anatoly Ivanov

Как платить налоги с дивидендов…

Костянтин Черних

«Это бот?» — расширение для…
null