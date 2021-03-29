«Почта России» обратилась к Boston Dynamics для тестирования нового робота-грузчика Статьи редакции
Робот Stretch может поднимать ящики весом до 23 кг с помощью роботизированной руки с присосками
«Почта России» уже отправила запрос на сайте Boston Dynamics и сообщила об этом в Twitter.
«В 2021 году мы запустили наш самый технологичный логистический центр в Новосибирской области. Он будет обрабатывать до 1,5 млн посылок и писем в сутки и собирать до 30 тысяч заказов в зоне фулфимента. Все процессы там полностью автоматизированы», — объяснили vc.ru в «Почте России» интерес к роботу.
Boston Dynamics представила Stretch 29 марта. Робот с квадратным основанием с колёсами и «мачтой восприятия» с камерами и датчиками может перемещать до 800 ящиков в час и работать до восьми часов без подзарядки. Он поднимает ящики весом до 23 кг с помощью роботизированной руки с присосками.
В техзадании Почты России к Boston Dynamics добавлено условие: робот должен уметь пинать и воровать посылки, а также ныкать их в разные углы, чтобы их месяцами нельзя было найти.
Тред для тупых шуток тех, кто давно не пользовался Почтой России и не видел приятных и существенных изменений, которые были сделаны
Неплохой для почты россии маркетинг, если еще и согласятся, то можно будет еще 1 статью написать, повышается чутка престиж организации
Как быстро хотят пидорнуть работников, чтоб не платить зарплаты и пенсии...
Здесь вам это не Там у них.
«Почта России» уже отправила запрос на сайте Boston Dynamics и сообщила об этом в Twitter.
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