Робот Stretch может поднимать ящики весом до 23 кг с помощью роботизированной руки с присосками

«Почта России» уже отправила запрос на сайте Boston Dynamics и сообщила об этом в Twitter.

Почта России @ruspostofficial Hi @BostonDynamics . We'd like to make a pilot project with your new handling robot at our facilities — and have already sent a request on your website. Looking forward to hearing from you soon! Привет. Мы хотели бы сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии — и уже отправили вам запрос на сайте. С нетерпением ждем вашего ответа!

«В 2021 году мы запустили наш самый технологичный логистический центр в Новосибирской области. Он будет обрабатывать до 1,5 млн посылок и писем в сутки и собирать до 30 тысяч заказов в зоне фулфимента. Все процессы там полностью автоматизированы», — объяснили vc.ru в «Почте России» интерес к роботу.

Boston Dynamics представила Stretch 29 марта. Робот с квадратным основанием с колёсами и «мачтой восприятия» с камерами и датчиками может перемещать до 800 ящиков в час и работать до восьми часов без подзарядки. Он поднимает ящики весом до 23 кг с помощью роботизированной руки с присосками.