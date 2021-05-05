Epic Games призналась на суде с Apple, что могла сделать покупки в обход App Store через браузер — но ей это невыгодно Статьи редакции
Компания рассчитывает на импульсивные покупки внутри Fortnite, поэтому процесс оплаты должен быть как можно проще.
4 мая прошёл второй день судебных разбирательств Epic Games против Apple: разработчик выступает против комиссии в 30% в App Store и правил магазина приложений.
Одной из тем заседания стали обходные пути, которыми пользуются разработчики, чтобы не нарушать правила App Store. Например, продавать виртуальную валюту игр или Premium-подписку на сайте, а не внутри приложения — таким образом Apple не получит 30% комиссию с платежа.
До удаления Fortnite на iOS поддерживал функцию «кросс-кошелёк», с помощью которого можно покупать внутриигровую валюту (V-Bucks) на одном устройстве, а тратить на другом — в отличие от PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Юристы Apple рассказали об этом в суде и спросили, почему Epic Games не предложила пользователям покупать валюту через Safari, а вместо этого добавила собственную платёжную систему в iOS-версию Fortnite.
Таким образом Epic Games нарушила правила App Store на обработку платежей в приложении, а Fortnite был удалён из магазина Apple.
Судья Ивон Роджерс сочла доводы Apple убедительными и спросила у главы Epic Games Тима Суини, почему компания не использовала веб-версию для продажи V-Bucks.
Он признал, что Epic Games могла бы так сделать, но, по его мнению, это был бы «не очень удобный вариант для пользователей».
Роджерс отметила, что большая часть аудитории Fortnite — это дети и школьники, для которых сложность оплаты позволит уменьшить число импульсивных покупок.
Суини ответил, что в Fortnite есть родительский контроль, но не оспорил мнение судьи. «Люди с гораздо большей вероятностью совершат покупку, если её легко сделать», — признал Суини.
Не все разработчики согласны с Apple
Apple утверждает, что пользоваться веб-версиями сервисов также удобно, как и мобильными приложениями — в суде представители компании привели в пример веб-приложение Financial Times.
Есть те, кто считают этот механизм неудобным. Например, представитель Nvidia (свидетель со стороны Epic Games) рассказал, что компания вынуждена запускать облачный стриминговый сервис Geforce Now через Safari, так как у Apple неудобные правила для клиентов игровых сервисов в App Store.
Второй свидетель, основатель приложения для йоги Down Dog Бен Саймон, рассказал, что предлагает клиентам скидку за регистрацию вне приложения для iOS, так как с этого платежа не нужно отдавать 30% Apple.
Но Саймон утверждает, что Apple делает этот процесс как можно сложнее: модераторы App Store отклонили несколько версий iOS-приложения Down Dog, в которых упоминается скидка за покупку в другом месте.
Он признал, что можно связаться с пользователями и другими способами, но это куда сложнее и неудобнее. «Мы ограничены в том, как общаться с пользователями внутри нашего продукта», — пожаловался создатель Down Dog.
Epic хочет чтобы им было удобно доить пользователей, но за удобство не готово платить комиссию Apple.
Хорошечно, однако, устроилась Epic.
А некторые до сих пор верят про "оздорвление индустрии со стороны Epic Games"
Тут палка о двух конца - доить будет эпл с 30% или эпик геймс. Или будет паритет и выгода будет у всех
Сенсация! Компании упрощают интерфейс для увеличения количества покупок!
Она всё ещё борется со злом в виде непомерной комиссии. А то, что Эпики делают это во имя собственного кошелька - изначально не было секретом.
почему зло? платформа позволяет поднимать неплохие деньги, а смотреть чтобы у соседа хата меньше была - ну такое.
Что такое монополия и почему это плохо яблофаги конечно же не слышали. Ах да, сейчас обязательно найдётся сверхразум, который уточнит, что если на рынке есть Андроид, то Эпл нельзя считать монополией)
тыг про монополию или комиссию?
монополии, естественно не гут, но от того что будут брать 15, 5 или 70, монополия не исчезнет.
вопрос кмк надо ставить тогда не про комиссию, а про загрузку извне
Да, это верно. В данном случае снижение комиссии - это скорее компромисс. Но любая подвижка это всё-равно подвижка.
12%? А 30% не желаете? Против 12% никто бы не выступал, только эта цифра появилась уже после начала процесса и то не для всех.
Я про комиссию Epic... И кстати, что там с тем фактом, что у Tencent, владельца Epic, комиссия 55%?
Epic не хочет с ними повоевать?
Прикрепил Вам исследования по комиссиям во всех известных маназинах и платформах. Кстати, до Apple комиссии был по 70%...
Перевод стрелок это интересный метод ведения диалога) Нет, я не в курсе про ту комиссию. Но если всё действительно так - то я и против неё, на общих основаниях.
Думаю максимальным итогом этого судебного разбирательства будет возможность рекламировать (или упоминать) возможности покупок вне App Store.
Это разбирательство уже для индустрии сделало больше, чем прошедшие 10 лет прогресса, столько незыблемых вещей сдвинули с места
Тут даже не важно какой будет исход, всё равно клиенты уже в плюсе
Пока Эппл предложила дисконт к комиссии для небольших компаний. А какие иные изменения?
Странная статья, конечно же они могли, у них сайт есть, и лаунчер есть, просто покупать в браузере сложнее для клиента любой компании, иначе бы не приложения делали, а сайты
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