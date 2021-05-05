Если кто-то хочет купить V-Bucks, есть большая вероятность, что он уже присмотрел какой-то товар в Fortnite и хочет его купить как можно скорее, а не возиться с платежами на сайте.

Отложить Fortnite в сторону, достать какое-то устройство, перейти на сайт, войти в систему, совершить там транзакцию — это крайне неудобно. Есть огромное количество платежных процессов и возни для пользователей, связанных с покупкой in-app услуг за пределами приложения.