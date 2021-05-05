Техника
Евгений Делюкин

Epic Games призналась на суде с Apple, что могла сделать покупки в обход App Store через браузер — но ей это невыгодно Статьи редакции

Компания рассчитывает на импульсивные покупки внутри Fortnite, поэтому процесс оплаты должен быть как можно проще.

24 24 комментария
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Глава Epic Games Тим Суини на заседании суда The Information

4 мая прошёл второй день судебных разбирательств Epic Games против Apple: разработчик выступает против комиссии в 30% в App Store и правил магазина приложений.

Одной из тем заседания стали обходные пути, которыми пользуются разработчики, чтобы не нарушать правила App Store. Например, продавать виртуальную валюту игр или Premium-подписку на сайте, а не внутри приложения — таким образом Apple не получит 30% комиссию с платежа.

До удаления Fortnite на iOS поддерживал функцию «кросс-кошелёк», с помощью которого можно покупать внутриигровую валюту (V-Bucks) на одном устройстве, а тратить на другом — в отличие от PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Юристы Apple рассказали об этом в суде и спросили, почему Epic Games не предложила пользователям покупать валюту через Safari, а вместо этого добавила собственную платёжную систему в iOS-версию Fortnite.

Таким образом Epic Games нарушила правила App Store на обработку платежей в приложении, а Fortnite был удалён из магазина Apple.

Судья Ивон Роджерс сочла доводы Apple убедительными и спросила у главы Epic Games Тима Суини, почему компания не использовала веб-версию для продажи V-Bucks.

Он признал, что Epic Games могла бы так сделать, но, по его мнению, это был бы «не очень удобный вариант для пользователей».

Если кто-то хочет купить V-Bucks, есть большая вероятность, что он уже присмотрел какой-то товар в Fortnite и хочет его купить как можно скорее, а не возиться с платежами на сайте.

Отложить Fortnite в сторону, достать какое-то устройство, перейти на сайт, войти в систему, совершить там транзакцию — это крайне неудобно. Есть огромное количество платежных процессов и возни для пользователей, связанных с покупкой in-app услуг за пределами приложения.

Тим Суини

Роджерс отметила, что большая часть аудитории Fortnite — это дети и школьники, для которых сложность оплаты позволит уменьшить число импульсивных покупок.

Почему неудобно, что кто-то не может сделать то, что я как родитель назвала бы импульсивной покупкой? Разве это не ответственный способ работы с молодой аудиторией?

Если люди могут покупать V-Bucks, а затем использовать их на другой платформе, то ваша просьба (изменить правила App Store) — это желание дать возможность игрокам совершать импульсивные покупки.

Ивон Роджерс
судья

Суини ответил, что в Fortnite есть родительский контроль, но не оспорил мнение судьи. «Люди с гораздо большей вероятностью совершат покупку, если её легко сделать», — признал Суини.

Не все разработчики согласны с Apple

Apple утверждает, что пользоваться веб-версиями сервисов также удобно, как и мобильными приложениями — в суде представители компании привели в пример веб-приложение Financial Times.

Benedict Evans @benedictevans
It's hilarious that Apple uses this example to argue web apps are just as good an option as native given 1: The FT only did it because of Apple's restrictions on what apps could do and 2: the FT web app was never satisfactory and was abandoned for a native app! https://t.co/9eUysCPRSv
Уморительно, что Apple использует этот пример, чтобы доказать, что веб-приложения являются таким же хорошим вариантом, как и нативные, учитывая, что: 1) Financial Times выпустила его только из-за ограничений Apple на функции приложений; 2) веб-приложение FT никогда не было качественным и было заброшено ради нативного приложения!

Есть те, кто считают этот механизм неудобным. Например, представитель Nvidia (свидетель со стороны Epic Games) рассказал, что компания вынуждена запускать облачный стриминговый сервис Geforce Now через Safari, так как у Apple неудобные правила для клиентов игровых сервисов в App Store.

Второй свидетель, основатель приложения для йоги Down Dog Бен Саймон, рассказал, что предлагает клиентам скидку за регистрацию вне приложения для iOS, так как с этого платежа не нужно отдавать 30% Apple.

Но Саймон утверждает, что Apple делает этот процесс как можно сложнее: модераторы App Store отклонили несколько версий iOS-приложения Down Dog, в которых упоминается скидка за покупку в другом месте.

Он признал, что можно связаться с пользователями и другими способами, но это куда сложнее и неудобнее. «Мы ограничены в том, как общаться с пользователями внутри нашего продукта», — пожаловался создатель Down Dog.

«Будем в конфликте с Apple на всех фронтах»: что…
Перевод писем главы Epic Games Тима Суини Apple и ответа компании.
vc.ru

#epicпротивapple #epicgames #apple #новость

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Сидор

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Epic хочет чтобы им было удобно доить пользователей, но за удобство не готово платить комиссию Apple. 
Хорошечно, однако, устроилась Epic.

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Vasya Stark

Сидор
3

А некторые до сих пор верят про "оздорвление индустрии со стороны Epic Games"

Ответить

Сидор

Vasya
3

Пока только речь идет о оздоровлении финансов Epic Game, не более )))

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Алмаз Загидуллин

Сидор
1

Тут палка о двух конца - доить будет эпл с 30% или эпик геймс. Или будет паритет и выгода будет у всех

Ответить

Сидор

Алмаз
0

Выгоды не будет лишь у пользователей. Впрочем, ничего нового.

Ответить

Николай Глущенко

1

Сенсация! Компании упрощают интерфейс для увеличения количества покупок!

Ответить

Сидор

Николай
3

Сенсация то, что компания признает, что без App Store доить по полной своих клиентов им трудно. Хотя изначально позиция компании несла в мир добро 

Ответить

Николай Глущенко

Сидор
0

Она всё ещё борется со злом в виде непомерной комиссии. А то, что Эпики делают это во имя собственного кошелька - изначально не было секретом.

Ответить

Вадим Чиняев

Николай
1

почему зло? платформа позволяет поднимать неплохие деньги, а смотреть чтобы у соседа хата меньше была - ну такое.

Ответить

Николай Глущенко

Вадим
3

Что такое монополия и почему это плохо яблофаги конечно же не слышали. Ах да, сейчас обязательно найдётся сверхразум, который уточнит, что если на рынке есть Андроид, то Эпл нельзя считать монополией)

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Вадим Чиняев

Николай
0

тыг про монополию или комиссию? 
монополии, естественно не гут, но от того что будут брать  15, 5 или 70, монополия не исчезнет.
вопрос кмк надо ставить тогда не про комиссию, а про загрузку извне

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Николай Глущенко

Вадим
1

Да, это верно. В данном случае снижение комиссии - это скорее компромисс. Но любая подвижка это всё-равно подвижка.

Ответить

Pavel Voronin

Николай
0

Это уже тут холиварено https://tjournal.ru/tech/377093-pervyy-den-suda-epic-games-protiv-apple-sekretnye-finansovye-otchety-i-vnutrennyaya-perepiska-kompaniy-glavnoe =)

Ответить

Roberto Martinez

Николай
0

Ты про монополию Apple среди iOS смартфонов?

Ответить

Get Money

Николай
0

Ну комиссия у Epic действительно непомерная. Целых 12%. Хотя по подсчетам экспертов и аналитиков с VC, комиссия должна быть максимум 2%😂

Ответить

Николай Глущенко

Get
1

12%? А 30% не желаете? Против 12% никто бы не выступал, только эта цифра появилась уже после начала процесса и то не для всех.

Ответить

Get Money

Николай
0

Я про комиссию Epic... И кстати, что там с тем фактом, что у Tencent, владельца Epic, комиссия 55%?
Epic не хочет с ними повоевать?

Прикрепил Вам исследования по комиссиям во всех известных маназинах и платформах.  Кстати, до Apple комиссии был по 70%...

https://www.analysisgroup.com/globalassets/insigh…
https://www.analysisgroup.com/globalassets/insights/publishing/apples_app_store_and_other_digital_m…
www.analysisgroup.com
Ответить

Николай Глущенко

Get
0

Перевод стрелок это интересный метод ведения диалога) Нет, я не в курсе про ту комиссию. Но если всё действительно так - то я и против неё, на общих основаниях.

Ответить

Sergey Fomkin

0

А что там их коалиция?

Ответить

Denis Kiselev

0

Думаю максимальным итогом этого судебного разбирательства будет возможность рекламировать (или упоминать) возможности покупок вне App Store.

Ответить

Илья Шишкунов

Denis
0

Это разбирательство уже для индустрии сделало больше, чем прошедшие 10 лет прогресса, столько незыблемых вещей сдвинули с места 
Тут даже не важно какой будет исход, всё равно клиенты уже в плюсе 

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Denis Kiselev

Илья
0

Пока Эппл предложила дисконт к комиссии для небольших компаний. А какие иные изменения?

Ответить

Илья Шишкунов

0

Странная статья, конечно же они могли, у них сайт есть, и лаунчер есть, просто покупать в браузере сложнее для клиента любой компании, иначе бы не приложения делали, а сайты 

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Aleksey

Илья
0

так пусть делают сайты, если так неудобно в AppStore. И AppStore загнется, и все побегут либо на Android, либо на сайт Epic. Какая проблема? 

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