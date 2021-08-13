Amazon, Apple, Google и другие отложили выход единого стандарта для устройств «умного» дома до 2022 года Статьи редакции
Компании все ещё нужно время на разработку SDK и программ сертификации для устройств.
- Хотя стандарт под названием Matter уже имеет «полнофункциональную спецификацию», группе производителей ещё нужно закончить разработку SDK и программ сертификации для устройств, сообщил директор Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) Тобин Ричардсон.
- Речь идёт о едином стандарте для систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее, уточнили в организации.
- Изначально компании планировали завершить разработку в 2021 году, но пришлось перенести выход сертифицированных устройств, а также открытие программы сертификации на первую половину 2022 года.
- Как отмечает журналист Стейси Хиггинботам, причин может быть несколько — как присоединение к группе производителей новых компаний, так и сложность такого масштабного проекта. Всего, кроме Apple, Google и Amazon, его поддерживает около 200 компаний по всему миру.
- Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance договорились о разработке единого стандарта в декабре 2019 года, а в в сентябре 2020 года анонсировали его выход в 2021 году.
Ну да, но если крупные компании взялись, то может и другие подтянутся.
Патриотический шмель
Не станут так рисковать. Если вы о разработках своих стандартов. Прекрасно же понимают, что эта Троица их выкинет с рынка как щенка после введения своего.
Я конечно имел ввиду что они присоединятся и станут этот стандарт использовать.
Патриотический шмель
Вот да) Поэтому и пусть лучше никуда не спешат, не та ситуация. Не помрёт никто пока что без вундердомов.
А Яндекс почему не позвали ? Алиса дала бы им жару или Шайка из Сбера
Патриотический шмель
Алиса - это не умное устройство. Отказывается называть меня "Мой господин", материться не умеет. Дура по всем признакам. Даже попугаи умнее.
Когда начнут такие устройства разрабатывать, тогда и позовут.
Ну как бы у Яндекса есть умный пульт, умная лампочка, розетка умная конечно с подключением через WiFi а не через ZigBee но все же
лампу нельза назвать умной если для её включения надо говорить ей когда включатся )))
Вот все-таки я самую малость опасаюсь строить умный дом, который сделан одновременно на базе такого количества корпораций добра. Там только фейсбука не хватает. Можно конечно меня заминусовать за старческое брюзжание, но все три конторы имеют в активе отозванные приложения.
Чтоб я потом не мог открыть холодильник из-за того, что амазон с эплом не поделили комиссию за рекламу показанную мне унитазом?
Да и ладно сами компании. Тут вся домашняя сеть будет так или иначе торчать наружу и требовать постоянного подключения к интернету.
И одно дело найти себя в базе выданных микрокредитов - неприятно, некомфортно, но терпимо. А другое - найти в базе ключи от дома, холодильника и собаки.
Не знаю не знаю.
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