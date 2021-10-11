Две недели с устройством, которое одновременно напоминает большой iPhone и маленький iPad.

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Я всегда отказывался тестировать iPad mini, потому что относил его к категории «недопланшетов». В старом корпусе с кнопкой «Домой» и маленьким экраном он был скорее урезанной версией «нормального» планшета, а не отдельным устройством.

Возможно, такому позиционированию поспособствовал Стив Джобс, который считал, что вместе с 7-дюймовыми планшетами нужно поставлять наждачную бумагу, чтобы пользователи «могли заточить свои пальцы» для работы с мелкими элементами интерфейса: «Такие планшеты слишком велики, чтобы конкурировать со смартфонами, и слишком малы, чтобы конкурировать с iPad».

Однако в новом дизайне в стиле iPad Air и iPad Pro устройство с увеличенным экраном 8,3 дюйма у планшета появился второй шанс: теперь он похож на небольшой планшет и очень большой смартфон. iPad mini умещается в ладони, его можно носить в кармане куртки и у него такой же мощный процессор, как у последнего iPhone. При этом iPad mini поддерживает Apple Pencil, работает на iPadOS, которая пытается соперничать за функциональность с компьютером, и стоит как половина iPhone.

В какой-то момент я замечтался и подумал, что новый планшет может одновременно играть роль большого iPhone, маленького iPad и еще компактного компьютера одновременно. То есть теоретически iPad mini может уместить в себе функции сразу трех платформ и стать тем самым универсальным компьютером на все случаи, о котором я мечтаю.

Но это только теоретически. Сначала я хотел провести такой эксперимент: на наделю отказаться от телефона и использовать только iPad mini, чтобы проверить, насколько устройство справляется со «смартфонными» функциями. Но при первой же попытке выйти из дома с планшетом я понял, насколько эта идея утопична.

Во-первых, на iPad нельзя позвонить через мобильную связь или отправить SMS-сообщение. Я, конечно, не фанат звонков, но, к сожалению, мобильная связь всё еще являются обязательным атрибутом современной жизни — звонки от курьеров, SMS для подтверждения и так далее.

Во-вторых, в iPad нет NFC, поэтому не получится приложить его к терминалу для оплаты. Вероятно, эксперимент мог бы состояться, если бы у меня были Apple Watch с поддержкой мобильной связи, но, увы, в России таких нет.

Поэтому красивый эксперимент «отказываюсь от телефона» не успев начаться превратился в эксперимент «я использовал планшет как основное устройство, но телефон всегда был рядом».

Дизайн

Главное изменение в iPad mini — это новый «угловатый» дизайн, унаследованный от iPad Pro и iPad Air. Плоские грани и экран, равномерно занимающий переднюю поверхность устройства. Рамка такого же размера, как и у iPad Pro, но из-за небольшого размера устройства она, увы, сильнее бросается в глаза при первом знакомстве с устройством.

Конечно, хотелось бы её уменьшить, но, скорее всего, тогда бы вы уже не читали обзор устройства за 48 тысяч рублей (модель с 256 ГБ и мобильным интернетом обойдется в 76 тысяч рублей).

Долго пытался подобрать характеристику для экрана iPad mini, в итоге решил остановиться на банальном «нормальный». Проблема в том, что я сравниваю его с дисплеем iPad Pro, с которым в последний год проводил много времени. По сравнению с Pro, дисплей mini не такой яркий (незаметно для глаза), и у него нет технологии ProMotion, которая управляет частотой обновления для плавности отображения картинки (заметно для глаза).

Вероятно из-за того, что я уже привык к экрану с высокой частотой обновления, дисплей iPad кажется медленным. Я вижу, как анимации работает не так плавно, как могла бы, листание ленты не такое приятное, как могло бы быть. Из-за экрана кажется, что планшет работает медленнее старого iPad Pro с более слабым процессором.

Отмечу здесь, что не все мои коллеги посчитали эту разницу в изображении заметной, поэтому если вы, к примеру, не замечаете особой разницы в картинке между iPhone 13 и iPhone 13 Pro, то вы, возможно, и не заметите той проблемы, которая для меня кажется существенной.

Планшет поддерживает работу с Apple Pencil второго поколения, который примагничивается к боковой грани устройства. Из-за этого решения пришлось переместить кнопки громкости в непривычное для устройств Apple место — на верхнюю грань, слева от кнопки блокировки. Я использую устройство вот уже две недели, но всё еще задумываюсь, какая именно кнопка отвечает за уменьшение громкости.

4В кнопку блокировки экрана встроен сенсор отпечатка пальцев. Кнопка достаточно крупная, чтобы сенсор срабатывал мгновенно.

Работа

iPad mini — единственный планшет в линейке Apple, для которого компания не производит клавиатуру-чехол. При этом экранная клавиатура в горизонтальном положении устройства по умолчанию занимает больше половины дисплея и работать с ней некомфортно, особенно если речь идет о написании текста, состоящего хотя бы из пары абзацев.

Я сразу переключился на «раздельный» режим клавиатуры, чтобы оставить хоть какое-то пространство для интерфейса. Это сработало для горизонтальной ориентации устройства, но вылилось в довольно странное поведение в вертикальном режиме — клавиатура разделяется миниатюрной полоской, в которой нет особого смысла.

Тем не менее, iPad легко подключается к любой клавиатуре и трекпаду по Bluetooth. Например, я собрал массивную установку с механической клавиатурой и трекпадом и смог превратить mini в настольную рабочую станцию.

Работать на iPad mini можно. Благодаря iPadOS планшет умеет делать всё то же самое, что и самый большой iPad Pro: мультиоконный режим, перетаскивание объектов между приложениями, комбинации клавиш для быстрой работы. Например, этот текст я написал на планшете и в целом столкнулся с теми же преимуществами и недостатками, что и с iPad Pro.

Вывод такой: в дороге или в путешествии, когда не хочется брать с собой громоздкий ноутбук, mini справиться с задачей рабочей машины. Особенно, если удастся подобрать к нему компактную и удобную внешнюю клавиатуру. Но это точно не устройство, за которым захочется работать постоянно. Думаю, не стоит объяснять, что меньший экран приводит к меньшему комфорту при работе.

Здесь накладывается еще один нюанс: интерфейс iPadOS не адаптируется к компактному размеру экрану — кажется, что разработчики операционной системы просто уменьшили масштаб iPadOS процентов на 30, чтобы вместить все функции в 8-ми дюймовый экран.

Получился забавный парадокс: при сравнении одного и того же интерфейса на iPhone и на iPad, оказывается, что на iPhone всё заметно крупнее. Пункты в настройках, иконки, виджеты, кнопки. С точки зрения интерфейса iPad mini — это в первую очередь уменьшенный планшет, но не увеличенный iPhone.

Стоит пояснить, что под словом «работа» я подразумеваю субъективный набор вещей вроде взаимодействия с почтой, Slack, Telegram и Jira — приложениями, в которых хочется иметь под рукой физическую клавиатуру. Но если под «работой» подразумевать общение в Zoom, чтение или простое потребление контента — то здесь всё довольно хорошо.

Фронтальная камера умеет «следить» за участниками беседы и кадрировать видео так, чтобы все были в центре внимания. Компактный размер устройства располагает к тому, чтобы удобно расположиться в кресле, взять планшет в одну руку и что-нибудь почитать. Я с удовольствием проходил на планшете курс GoPractice и не могу вспомнить момента, когда бы мне захотелось взять в руки что-нибудь побольше.

Обратная сторона форм-фактора — объём аккумулятора. При активном использовании заряд iPad mini «заканчивается» к ночи, примерно как и в случае со смартфоном. В отличие, например, от iPad Pro, который я заряжаю где-то пару раз в неделю.

Интереснее, чем iPhone

iPad mini определенно самое интересное устройство среди всех новинок, представленных Apple в сентябре. Мне понравилось его тестировать, носить с собой, работать или просто смотреть на нём «Офис» перед сном. С этим планшетом я даже начал чаще пользоваться стилусом, хотя обычно всегда держу его примагниченным к боковой грани планшета в надежде на то, что появится интересная задача, для которой он пригодится.

Вероятно, из обзора может показаться, что я нашёл в iPad mini много недостатков и не так уж много преимуществ. Причина в моих завышенных ожидания от планшета — я хотел сравнивать его с одновременно с iPhone, iPad и со складными смартфонами, которые аналогично пытаются скрестить планшет и телефон в одном корпусе.

Однако iPad mini — это прежде всего iPad, с которым Apple хочет соблюсти баланс между технологическим наполнением устройства, его стоимостью и форм-фактором. И это хороший планшет с мощным процессором, iPadOS и приятным дизайном.

Но если бы у меня была возможность собрать iPad mini индивидуально для себя, то я бы установил в него дисплей с высокой частотой обновления, яркой картинкой и, возможно, попробовал бы сделать чехол со встроенной клавиатурой, чтобы планшет стал по-настоящему универсальным устройством для любой задачи. Вероятно, мне просто нужен iPad Pro mini.

Коротко