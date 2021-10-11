Не путать со смартфоном: обзор iPad mini Статьи редакции
Две недели с устройством, которое одновременно напоминает большой iPhone и маленький iPad.
Я всегда отказывался тестировать iPad mini, потому что относил его к категории «недопланшетов». В старом корпусе с кнопкой «Домой» и маленьким экраном он был скорее урезанной версией «нормального» планшета, а не отдельным устройством.
Возможно, такому позиционированию поспособствовал Стив Джобс, который считал, что вместе с 7-дюймовыми планшетами нужно поставлять наждачную бумагу, чтобы пользователи «могли заточить свои пальцы» для работы с мелкими элементами интерфейса: «Такие планшеты слишком велики, чтобы конкурировать со смартфонами, и слишком малы, чтобы конкурировать с iPad».
Однако в новом дизайне в стиле iPad Air и iPad Pro устройство с увеличенным экраном 8,3 дюйма у планшета появился второй шанс: теперь он похож на небольшой планшет и очень большой смартфон. iPad mini умещается в ладони, его можно носить в кармане куртки и у него такой же мощный процессор, как у последнего iPhone. При этом iPad mini поддерживает Apple Pencil, работает на iPadOS, которая пытается соперничать за функциональность с компьютером, и стоит как половина iPhone.
В какой-то момент я замечтался и подумал, что новый планшет может одновременно играть роль большого iPhone, маленького iPad и еще компактного компьютера одновременно. То есть теоретически iPad mini может уместить в себе функции сразу трех платформ и стать тем самым универсальным компьютером на все случаи, о котором я мечтаю.
Но это только теоретически. Сначала я хотел провести такой эксперимент: на наделю отказаться от телефона и использовать только iPad mini, чтобы проверить, насколько устройство справляется со «смартфонными» функциями. Но при первой же попытке выйти из дома с планшетом я понял, насколько эта идея утопична.
Во-первых, на iPad нельзя позвонить через мобильную связь или отправить SMS-сообщение. Я, конечно, не фанат звонков, но, к сожалению, мобильная связь всё еще являются обязательным атрибутом современной жизни — звонки от курьеров, SMS для подтверждения и так далее.
Во-вторых, в iPad нет NFC, поэтому не получится приложить его к терминалу для оплаты. Вероятно, эксперимент мог бы состояться, если бы у меня были Apple Watch с поддержкой мобильной связи, но, увы, в России таких нет.
Поэтому красивый эксперимент «отказываюсь от телефона» не успев начаться превратился в эксперимент «я использовал планшет как основное устройство, но телефон всегда был рядом».
Дизайн
Главное изменение в iPad mini — это новый «угловатый» дизайн, унаследованный от iPad Pro и iPad Air. Плоские грани и экран, равномерно занимающий переднюю поверхность устройства. Рамка такого же размера, как и у iPad Pro, но из-за небольшого размера устройства она, увы, сильнее бросается в глаза при первом знакомстве с устройством.
Конечно, хотелось бы её уменьшить, но, скорее всего, тогда бы вы уже не читали обзор устройства за 48 тысяч рублей (модель с 256 ГБ и мобильным интернетом обойдется в 76 тысяч рублей).
Долго пытался подобрать характеристику для экрана iPad mini, в итоге решил остановиться на банальном «нормальный». Проблема в том, что я сравниваю его с дисплеем iPad Pro, с которым в последний год проводил много времени. По сравнению с Pro, дисплей mini не такой яркий (незаметно для глаза), и у него нет технологии ProMotion, которая управляет частотой обновления для плавности отображения картинки (заметно для глаза).
Вероятно из-за того, что я уже привык к экрану с высокой частотой обновления, дисплей iPad кажется медленным. Я вижу, как анимации работает не так плавно, как могла бы, листание ленты не такое приятное, как могло бы быть. Из-за экрана кажется, что планшет работает медленнее старого iPad Pro с более слабым процессором.
Отмечу здесь, что не все мои коллеги посчитали эту разницу в изображении заметной, поэтому если вы, к примеру, не замечаете особой разницы в картинке между iPhone 13 и iPhone 13 Pro, то вы, возможно, и не заметите той проблемы, которая для меня кажется существенной.
Планшет поддерживает работу с Apple Pencil второго поколения, который примагничивается к боковой грани устройства. Из-за этого решения пришлось переместить кнопки громкости в непривычное для устройств Apple место — на верхнюю грань, слева от кнопки блокировки. Я использую устройство вот уже две недели, но всё еще задумываюсь, какая именно кнопка отвечает за уменьшение громкости.
Работа
iPad mini — единственный планшет в линейке Apple, для которого компания не производит клавиатуру-чехол. При этом экранная клавиатура в горизонтальном положении устройства по умолчанию занимает больше половины дисплея и работать с ней некомфортно, особенно если речь идет о написании текста, состоящего хотя бы из пары абзацев.
Я сразу переключился на «раздельный» режим клавиатуры, чтобы оставить хоть какое-то пространство для интерфейса. Это сработало для горизонтальной ориентации устройства, но вылилось в довольно странное поведение в вертикальном режиме — клавиатура разделяется миниатюрной полоской, в которой нет особого смысла.
Тем не менее, iPad легко подключается к любой клавиатуре и трекпаду по Bluetooth. Например, я собрал массивную установку с механической клавиатурой и трекпадом и смог превратить mini в настольную рабочую станцию.
Работать на iPad mini можно. Благодаря iPadOS планшет умеет делать всё то же самое, что и самый большой iPad Pro: мультиоконный режим, перетаскивание объектов между приложениями, комбинации клавиш для быстрой работы. Например, этот текст я написал на планшете и в целом столкнулся с теми же преимуществами и недостатками, что и с iPad Pro.
Вывод такой: в дороге или в путешествии, когда не хочется брать с собой громоздкий ноутбук, mini справиться с задачей рабочей машины. Особенно, если удастся подобрать к нему компактную и удобную внешнюю клавиатуру. Но это точно не устройство, за которым захочется работать постоянно. Думаю, не стоит объяснять, что меньший экран приводит к меньшему комфорту при работе.
Здесь накладывается еще один нюанс: интерфейс iPadOS не адаптируется к компактному размеру экрану — кажется, что разработчики операционной системы просто уменьшили масштаб iPadOS процентов на 30, чтобы вместить все функции в 8-ми дюймовый экран.
Получился забавный парадокс: при сравнении одного и того же интерфейса на iPhone и на iPad, оказывается, что на iPhone всё заметно крупнее. Пункты в настройках, иконки, виджеты, кнопки. С точки зрения интерфейса iPad mini — это в первую очередь уменьшенный планшет, но не увеличенный iPhone.
Стоит пояснить, что под словом «работа» я подразумеваю субъективный набор вещей вроде взаимодействия с почтой, Slack, Telegram и Jira — приложениями, в которых хочется иметь под рукой физическую клавиатуру. Но если под «работой» подразумевать общение в Zoom, чтение или простое потребление контента — то здесь всё довольно хорошо.
Фронтальная камера умеет «следить» за участниками беседы и кадрировать видео так, чтобы все были в центре внимания. Компактный размер устройства располагает к тому, чтобы удобно расположиться в кресле, взять планшет в одну руку и что-нибудь почитать. Я с удовольствием проходил на планшете курс GoPractice и не могу вспомнить момента, когда бы мне захотелось взять в руки что-нибудь побольше.
Обратная сторона форм-фактора — объём аккумулятора. При активном использовании заряд iPad mini «заканчивается» к ночи, примерно как и в случае со смартфоном. В отличие, например, от iPad Pro, который я заряжаю где-то пару раз в неделю.
Интереснее, чем iPhone
iPad mini определенно самое интересное устройство среди всех новинок, представленных Apple в сентябре. Мне понравилось его тестировать, носить с собой, работать или просто смотреть на нём «Офис» перед сном. С этим планшетом я даже начал чаще пользоваться стилусом, хотя обычно всегда держу его примагниченным к боковой грани планшета в надежде на то, что появится интересная задача, для которой он пригодится.
Вероятно, из обзора может показаться, что я нашёл в iPad mini много недостатков и не так уж много преимуществ. Причина в моих завышенных ожидания от планшета — я хотел сравнивать его с одновременно с iPhone, iPad и со складными смартфонами, которые аналогично пытаются скрестить планшет и телефон в одном корпусе.
Однако iPad mini — это прежде всего iPad, с которым Apple хочет соблюсти баланс между технологическим наполнением устройства, его стоимостью и форм-фактором. И это хороший планшет с мощным процессором, iPadOS и приятным дизайном.
Но если бы у меня была возможность собрать iPad mini индивидуально для себя, то я бы установил в него дисплей с высокой частотой обновления, яркой картинкой и, возможно, попробовал бы сделать чехол со встроенной клавиатурой, чтобы планшет стал по-настоящему универсальным устройством для любой задачи. Вероятно, мне просто нужен iPad Pro mini.
Коротко
- Экран не поддерживает высокую частоту обновления (а очень хочется).
- Умеет всё, что умеют большие планшеты: мультиоконность, перетаскивание, сочетания клавиш.
- Интерфейс не адаптирован к 8-ми дюймовому экрану: местами слишком мелкие элементы.
- Удачный форм-фактор, с которым удобно читать и смотреть видео.
Две недели с устройством, которое одновременно напоминает большой iPhone и маленький iPad.
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