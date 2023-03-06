Техника
Полина Лааксо

Apple выпустит новый iMac в 2023-м, спустя почти два года без обновлений — Bloomberg Статьи редакции

И, возможно, с чипом М3.

  • Разработка нового моноблочного компьютера iMac находится на стадии «производственных испытаний», рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники в Apple. К массовому производству приступят не раньше июня 2023-го, так что в продажу устройство поступит в лучшем случае только во второй половине года.
  • Диагональ экрана составит 24 дюйма, как и у iMac, представленного в апреле 2021 года. Среди цветов корпуса — синий, серебристый, розовый и оранжевый. Гурман пишет, что изменились способ крепежа экрана к ножке, а также расположение и внешний вид некоторых запчастей.
  • Чип M1 заменят на новый. На какой именно — источники не рассказали, но сам Гурман допускает, что речь может идти о процессоре М3. По слухам, компания собиралась представить его в 2023-м или начале 2024-го.
Источник: Mobi-Lera
  • В конце весны или летом 2023-го Apple также должна представить ещё три устройства. Скорее всего, это будут первый 15-дюймовый ноутбук MacBook Air, обновлённый 13-дюймовый MacBook Air и новая рабочая станция Mac Pro — впервые на собственном процессоре M2 Ultra.
  • С какими чипами выйдут ноутбуки — неизвестно. Если с M2, то они быстро «устареют», а 13-дюймовый MacBook Air вообще рискует изначально не впечатлить потенциальных покупателей, считает Гурман. По его словам, последний разумнее будет презентовать с М3.
Mac Pro 2019 года. Источник: AFP
  • В июле 2022-го Гурман рассказывал, что Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта. Официальный релиз вышел в сентябре того же года.
  • В январе 2023-го журналист писал, что в 2025 году компания также может представить MacBook Pro c сенсорным экраном, но на тот момент идея находилась на стадии обсуждений.

#новость #apple

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30 комментариев
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 GPT-Либерал-смузихлёб

до сих пор впечатлен air M1

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Олег Бринц

Согласен, отличный аппарат для работы. В моем случае Маркетинг и программирование. Не вижу смысла ближайшие 5 лет менять его, до этого MacBook Pro 2013 аж до 2022 продержался и честно говоря он еще вполне себе работоспособен.

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Echo

У меня тоже и мак мини и эйр на м1. Шикарные аппараты. Справляются со своими задачами п в моём случае с программированием) на ура. Главное, чтобы новыми апдейтами не занизили производительность компьютеров. А обновление на м2 и м3 - ну, акционеры хотят видеть только рост продаж.

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Владимир

Не впечатлен MBP на M1. А тем более с 8гб RAM, черт меня дёрнул..

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Dennis Prochko

неужели можно будет монитор двигать вверх и вниз по высоте? это будет революция!

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Олег Бринц

Ахаха, тонко))

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Иван Васильев

Ух как человек может, остроумно, актуально и главное смешно.

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Oleg Samoil

Ну 24 это печаль конечно. Давно пора 27 хотябы

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Igor Vedeneev

Да это ладно, давно пора хотя бы 16гб оперативы…

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Mansplaining

Ставишь себе при покупке 16 гб оперативы и покупаешь...В чем проблема?

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Вадим Д.
изменились способ крепежа экрана к ножке

Оно того стоит, конечно. Ну хоть проц обновят.

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Tim Chaura

Всего за 4,999$
It's REVOLUTION

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Alex R

Не для россиян. У русских есть путин. А все западное им чуждо.

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Мурад Муртазалиев

Средняя ЗП за месяц в загнивающей Америке? Может наши когда-нибудь выпустят российский комп по цене средней ЗП в регионе)

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Алексей Швецов

как выглядит новый iMac

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Балунова Татьяна

Не вижу разницы))

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Влад Борщ
Диагональ экрана составит 24 дюйма

Где нормальные компы не для тупых домохозяек???

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Руслан Кцоев

Нормальные "компы" диагоналями экрана не меняются.

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Влад Борщ

О да, давай покупать 21 дюйм и отдельно к нему монитор, чтобы не смотреть как в жопу муравья.

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Мрачный рак

а для кого нужно, геймящих детей?

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Igor Chimbur

Для работающих людей.

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Antonio Margheriti

Для тех, кто может думать шире, чем «комп нужен только для игр»

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Antonio Margheriti

Да будем и аймак про с экраном побольше и M3 Ultra

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Владислав Костиков

не видел домохозяек с маками)))

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Marat Salakhetdinov

с нетерпением жду этот шедевр

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Dima Malinin

Всегда такая интрига, как же он будет выглядеть? Наверное в этот раз они переплюнут все ожидания как 10 можеоей подряд.

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Ярослав Бондарь

системник выглядит как железная тёрка

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Rus Lan

прям представил эту камеру на нем:

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gecig91389

бронированный корпус - на случай нападения можно спрятаться)

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gecig91389

никаких маков - только процессор Байкал

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