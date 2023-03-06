Apple выпустит новый iMac в 2023-м, спустя почти два года без обновлений — Bloomberg Статьи редакции
И, возможно, с чипом М3.
- Разработка нового моноблочного компьютера iMac находится на стадии «производственных испытаний», рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники в Apple. К массовому производству приступят не раньше июня 2023-го, так что в продажу устройство поступит в лучшем случае только во второй половине года.
- Диагональ экрана составит 24 дюйма, как и у iMac, представленного в апреле 2021 года. Среди цветов корпуса — синий, серебристый, розовый и оранжевый. Гурман пишет, что изменились способ крепежа экрана к ножке, а также расположение и внешний вид некоторых запчастей.
- Чип M1 заменят на новый. На какой именно — источники не рассказали, но сам Гурман допускает, что речь может идти о процессоре М3. По слухам, компания собиралась представить его в 2023-м или начале 2024-го.
- В конце весны или летом 2023-го Apple также должна представить ещё три устройства. Скорее всего, это будут первый 15-дюймовый ноутбук MacBook Air, обновлённый 13-дюймовый MacBook Air и новая рабочая станция Mac Pro — впервые на собственном процессоре M2 Ultra.
- С какими чипами выйдут ноутбуки — неизвестно. Если с M2, то они быстро «устареют», а 13-дюймовый MacBook Air вообще рискует изначально не впечатлить потенциальных покупателей, считает Гурман. По его словам, последний разумнее будет презентовать с М3.
- В июле 2022-го Гурман рассказывал, что Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта. Официальный релиз вышел в сентябре того же года.
- В январе 2023-го журналист писал, что в 2025 году компания также может представить MacBook Pro c сенсорным экраном, но на тот момент идея находилась на стадии обсуждений.
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до сих пор впечатлен air M1
Согласен, отличный аппарат для работы. В моем случае Маркетинг и программирование. Не вижу смысла ближайшие 5 лет менять его, до этого MacBook Pro 2013 аж до 2022 продержался и честно говоря он еще вполне себе работоспособен.
У меня тоже и мак мини и эйр на м1. Шикарные аппараты. Справляются со своими задачами п в моём случае с программированием) на ура. Главное, чтобы новыми апдейтами не занизили производительность компьютеров. А обновление на м2 и м3 - ну, акционеры хотят видеть только рост продаж.
Не впечатлен MBP на M1. А тем более с 8гб RAM, черт меня дёрнул..
неужели можно будет монитор двигать вверх и вниз по высоте? это будет революция!
Ахаха, тонко))
Ух как человек может, остроумно, актуально и главное смешно.
Ну 24 это печаль конечно. Давно пора 27 хотябы
Да это ладно, давно пора хотя бы 16гб оперативы…
Ставишь себе при покупке 16 гб оперативы и покупаешь...В чем проблема?
Оно того стоит, конечно. Ну хоть проц обновят.
Всего за 4,999$
It's REVOLUTION
Не для россиян. У русских есть путин. А все западное им чуждо.
Средняя ЗП за месяц в загнивающей Америке? Может наши когда-нибудь выпустят российский комп по цене средней ЗП в регионе)
как выглядит новый iMac
Не вижу разницы))
Где нормальные компы не для тупых домохозяек???
Нормальные "компы" диагоналями экрана не меняются.
О да, давай покупать 21 дюйм и отдельно к нему монитор, чтобы не смотреть как в жопу муравья.
а для кого нужно, геймящих детей?
Для работающих людей.
Для тех, кто может думать шире, чем «комп нужен только для игр»
Да будем и аймак про с экраном побольше и M3 Ultra
не видел домохозяек с маками)))
с нетерпением жду этот шедевр
Всегда такая интрига, как же он будет выглядеть? Наверное в этот раз они переплюнут все ожидания как 10 можеоей подряд.
системник выглядит как железная тёрка
прям представил эту камеру на нем:
бронированный корпус - на случай нападения можно спрятаться)
никаких маков - только процессор Байкал