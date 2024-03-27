Ozon провёл встречу с владельцами ПВЗ: пообещал изменить механику расчёта сервисного сбора и снизить его Статьи редакции
При расчётах компания будет считать, что товары дороже 5000 рублей стоят 5000 рублей: это снизит учитываемый оборот и размер сбора.
- Ozon встретился с владельцами ПВЗ, недовольными введением сервисного сбора с апреля 2024 года. О нём маркетплейс объявил 14 марта. В компании говорили, что полученные деньги направят на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение пунктов выдачи и другие цели.
- По данным Forbes, сбор затрагивает ПВЗ с оборотом больше 2,2 млн рублей в месяц, а его ставка зависит от плотности населения в городе, где расположен пункт, средних расходов на аренду и других факторов. Для четырёх регионов введут специальные пороги оборота: в Москве — 7 млн рублей, в Московской области — 4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 5 млн рублей, в Ленинградской области — 4 млн рублей. Для пунктов с оборотом ниже порога размер сбора составит 1 рубль в месяц.
- После этого Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) провела опрос среди владельцев ПВЗ: 52% опрошенных указали, что по предварительным расчётам будут уплачивать сбор в размере от 20 тысяч до 70 тысяч рублей с одного пункта — 30-40% выручки. Отмены сбора требовали около 1300 владельцев точек.
- После встречи Ozon решил поменять механику расчёта сбора: он должен стать меньше, сообщила компания.
- Как отмечает маркетплейс, наиболее частым вопросом от владельцев ПВЗ был учёт товаров стоимостью свыше 5000 рублей при расчёте. Если пункт выдаёт много таких товаров, это влияет на размер оборота, а следовательно, и сам сбор. Маркетплейс приравняет стоимость товаров больше этой суммы к 5000 рублей. Учитываемый оборот снизится, сбор — тоже.
- После перерасчёта с 1% до 0,5% уменьшится число партнёров, для которых сбор окажется максимальным — от 20% до 40% от агентского вознаграждения. Для 92,5% владельцев ПВЗ сбор не будет превышать 4% от вознаграждения, для большинства из них он окажется в пределах 20 рублей.
- Компания также отметила, что ей предлагали снизить и размер самого агентского вознаграждения (максимальный составляет 5% от оборота, минимальный — 3%). Делать этого Ozon не будет.
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Требую провести встречу с покупателями и сделать так же!
И рекламную кампанию с девизом: "Не бывает товаров дороже
5 000 ₽"!
Статья рассказывает о переработке механизма расчета и снижении величины сервисного сбора для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon после их жалоб на введение сбора с апреля 2024 года.
Саммари:
- Ozon изменит расчёт сервисного сбора для ПВЗ
- Сбор введен для инвестиций в привлечение клиентов
- Затронет ПВЗ с оборотом больше 2,2 млн руб./месяц
- В 4 регионах установлены спец. пороги оборота
- Владельцы ПВЗ опасались сбор 20-70 тыс. руб./мес.
- 1300 владельцев требовали отмены сбора
- Товары >5000 руб. приравняют к 5000 руб. при расчёте
- Сбор для большинства не превысит 4% от вознаграждения
- Ozon не снизит размер агентского вознаграждения
Стараюсь выделять самое важное для вас.
«Можно нинада»?
Бакальчук. Товары свыше 100 руб стоят 50 руб.
Неужели маркет плэйс, который заботится о своих продавцах и идет им навстречу -это что то сказочное просто.В который раз убеждаюсь ,что все таки Озон неплохая компания
Ozon: *хочет ввести больше комиссий и сборов*
Шаг 1. вводит заоблачный сбор
Шаг 2. Начинается вой, Озон назначает встречу с ПВЗ
Шаг 3. Озон снижает сбор до изначально запланированной суммы.
Проблема в том, что все таки сервисный сбор введен.
А порог можно будет потом менять хоть каждую неделю.
Через год сумма втихаря из 5000 превратится в 50000