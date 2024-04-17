Wildberries запустит продажу автомобилей Статьи редакции
Первой доступной маркой станет китайская Chery.
- Продажи начнутся 18 апреля 2024 года, рассказала компания. Цены пока не назвали, но Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Style выставят за 2,1 млн рублей в рамках спецпредложения.
- Для заказа нужно внести полную предоплату по карте, которая привязана к профилю на Wildberries. После этого покупателю позвонит дилер Chery «Деливери кар», чтобы уточнить детали и согласовать место доставки. Договор купли-продажи подпишут уже перед выдачей машины.
- На все автомобили будет действовать гарантия и «поддержка до семи лет или 200 тысяч км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше», уточнили в Wildberries.
- Купить машину на маркетплейсе смогут пользователи из Москвы и Казани, а также Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
- В будущем компания расширит как зону доставки, так и ассортимент — например, добавит мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Каталог автозапчастей она развивает с 2022 года.
- Ozon запустил продажу автомобилей в сентябре 2023 года и тоже начал с Chery. «Мегамаркет» добавил новые автомобили в марте 2024-го — марок Haval, Land Rover, Hong и Zeekr.
- В 2023 году выручка российского подразделения Chery достигла 556 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 16,5%, до 34,7 млрд рублей. По итогам года в России Chery стала лидером по продажам среди иностранных производителей.
534 показа
1.8K открытий
Поднимать будут на 15 этаж?
"Проверяйте наличие брака перед примеркой"
На первый взгляд смешно. Но с другой стороны: не надо тратить время, ходить по автосалонам, не надо общаться с назойливыми менеджерами, которые пытаются продать тебе уникальную антикоррозийную обработку или доп. гарантию ценой в полмашины. Выбрал на экране, нажал кнопку, купил — мечта интроверта.
с другой стороны пригонят какую то кракозяблу, потом париться пока вернешь, а может и вернуть не получиться, ну как обычно это бывает с такими заказами
У него столько денег нет и прав скорее всего тоже
Такое только на АвтоВаз может быть. На китайцев такого нет. У них жесткий план продаж. Если менеджер предлагает дичи, то просто отправляем его на и уходим. Тут же к вам отношение измениться.
Везде такое есть. Уйти можно, но следущий дилер такой же.
Отличный сервис для ленивых и безответственных. Те, кто экономят время - экономят его на другом. А серьёзные люди сами вынесут мозг назойливым менеджерам по таким дорогостоящим покупкам.
Непонятно почему автопроизводители не делают прямую продажу у себя на сайтах. Зашёл на официальный сайт автопроизводителя, выбираешь город и там представлены все доступные для продажи модели у местного дилера.
Выбираешь модель, комплектацию, цену и нажимаешь заказать. А потом просто забирает/оплачиваешь в автосалоне.
И дохуя кто тачек на том же Озоне купил, интересно?
218 штук. Проскакивала такая информация.
там уже вопросы посыпались, судя по орфографии, от самих же китайцев (и трем другим китайцам вопрос очень понравился, лайкосов накидали):
Орфография тут не при чем.
Открыл дверь - купил
А потом за возврат,отдай миллион)))
Будет также как с китайской шлаковой электроникой? Низкое качество, отвратная доставка, невозможность нормального возврата?
А много вообще возвратов авто производится? Даже в ДЦ, например, мне кажется, будет проблематично вернуть автомобиль, нет?
2.1 - спецпредложение в биче это впечатляет
Отгрузка со склада Вайлдберриз?
Через 2 года: Wildberries запустит вебкам
Через 5 лет: Wildberries запустит продажу нар🐈 ов
Через 10 лет: Wildberries запустит продажу органов
каша в 99% будет?
А доставлять по частям будут? По коробочкам распакуют.. а потом как конструктор собирать? Шутки шутками, а предложение хорошее будет. Сервис что тут сказать.
пожалуй все еще по старинке буду покупать в салоне ,непонятно ,,что тут с обслуживанием ,с возвратом, и платишь за то что еще не видел вживую
Я представляю картину. Заседание совета директоров Cherry. На повестке один вопрос - почему наши машины гавно и почему они плохо продаются в розницу в РФ? Встает главный инженер и говорит, мол, в РФ потребитель избалован немецко-японским качеством и лояльностью дилеров. Все такие да, да, избалован. Встает маркетолог и говорит, что в РФ еще сильны ушедшие бренды, люди верят что они вернутся и не покупают Cherry. Все такие ну да ну да, бренды сильны. И тут встает Линь Чунь, он работает третий день, и говорит - а давайте продавать Cherry через Wildberries? Сразу все у нас купят, а не у другого гавна китайского... И все такие - да, давайте, отличная идея!)))
Я лучшее бандеролькой закажу
Ну осталось тут только продажу квартир сделать на ягодках.
вот это они прикололись
Это вам не картонный Егор Крид... тут цена лагов подороже будет