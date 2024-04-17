Торговля
Полина Лааксо

Wildberries запустит продажу автомобилей Статьи редакции

Первой доступной маркой станет китайская Chery.

  • Продажи начнутся 18 апреля 2024 года, рассказала компания. Цены пока не назвали, но Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Style выставят за 2,1 млн рублей в рамках спецпредложения.
  • Для заказа нужно внести полную предоплату по карте, которая привязана к профилю на Wildberries. После этого покупателю позвонит дилер Chery «Деливери кар», чтобы уточнить детали и согласовать место доставки. Договор купли-продажи подпишут уже перед выдачей машины.
  • На все автомобили будет действовать гарантия и «поддержка до семи лет или 200 тысяч км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше», уточнили в Wildberries.
  • Купить машину на маркетплейсе смогут пользователи из Москвы и Казани, а также Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
  • В будущем компания расширит как зону доставки, так и ассортимент — например, добавит мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Каталог автозапчастей она развивает с 2022 года.
Источник фото: MySlo
  • Ozon запустил продажу автомобилей в сентябре 2023 года и тоже начал с Chery. «Мегамаркет» добавил новые автомобили в марте 2024-го — марок Haval, Land Rover, Hong и Zeekr.
  • В 2023 году выручка российского подразделения Chery достигла 556 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 16,5%, до 34,7 млрд рублей. По итогам года в России Chery стала лидером по продажам среди иностранных производителей.

#новости #wildberries #автомобили #chery

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1.8K открытий
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31 комментарий
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 Сергей

Поднимать будут на 15 этаж?

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Павел Туганов
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Antny Slmv
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Тимур Тот Самый
Для заказа нужно внести полную предоплату по карте, которая привязана к профилю на Wildberries. - о оу ,предоплата 100% до осуществления доставки ,сомнительно ,но окэй
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Максим Исаев

"Проверяйте наличие брака перед примеркой"

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Griby Lenina

На первый взгляд смешно. Но с другой стороны: не надо тратить время, ходить по автосалонам, не надо общаться с назойливыми менеджерами, которые пытаются продать тебе уникальную антикоррозийную обработку или доп. гарантию ценой в полмашины. Выбрал на экране, нажал кнопку, купил — мечта интроверта.

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Павел Туганов

с другой стороны пригонят какую то кракозяблу, потом париться пока вернешь, а может и вернуть не получиться, ну как обычно это бывает с такими заказами

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dru dru

У него столько денег нет и прав скорее всего тоже

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Станислав

Такое только на АвтоВаз может быть. На китайцев такого нет. У них жесткий план продаж. Если менеджер предлагает дичи, то просто отправляем его на и уходим. Тут же к вам отношение измениться.

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Укладчик стекловаты

Везде такое есть. Уйти можно, но следущий дилер такой же.

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Елена Аверина

Отличный сервис для ленивых и безответственных. Те, кто экономят время - экономят его на другом. А серьёзные люди сами вынесут мозг назойливым менеджерам по таким дорогостоящим покупкам.

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Ivan Mart

Непонятно почему автопроизводители не делают прямую продажу у себя на сайтах. Зашёл на официальный сайт автопроизводителя, выбираешь город и там представлены все доступные для продажи модели у местного дилера.
Выбираешь модель, комплектацию, цену и нажимаешь заказать. А потом просто забирает/оплачиваешь в автосалоне.

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Слегка Придурковатый

И дохуя кто тачек на том же Озоне купил, интересно?

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Анастасия Ардани

218 штук. Проскакивала такая информация.

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Antny Slmv

там уже вопросы посыпались, судя по орфографии, от самих же китайцев (и трем другим китайцам вопрос очень понравился, лайкосов накидали):

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Александр

Орфография тут не при чем.

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Vladimir Dorofeev

Открыл дверь - купил

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Светлана Кривошеина

А потом за возврат,отдай миллион)))

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THE DUDE

Будет также как с китайской шлаковой электроникой? Низкое качество, отвратная доставка, невозможность нормального возврата?

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Тимур Гасанов

А много вообще возвратов авто производится? Даже в ДЦ, например, мне кажется, будет проблематично вернуть автомобиль, нет?

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Андрей

2.1 - спецпредложение в биче это впечатляет

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TheCazzo

Отгрузка со склада Вайлдберриз?

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CustDevim

Через 2 года: Wildberries запустит вебкам
Через 5 лет: Wildberries запустит продажу нар🐈 ов
Через 10 лет: Wildberries запустит продажу органов

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Name

каша в 99% будет?

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Iliya Che

А доставлять по частям будут? По коробочкам распакуют.. а потом как конструктор собирать? Шутки шутками, а предложение хорошее будет. Сервис что тут сказать.

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Konnon

пожалуй все еще по старинке буду покупать в салоне ,непонятно ,,что тут с обслуживанием ,с возвратом, и платишь за то что еще не видел вживую

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Alexey

Я представляю картину. Заседание совета директоров Cherry. На повестке один вопрос - почему наши машины гавно и почему они плохо продаются в розницу в РФ? Встает главный инженер и говорит, мол, в РФ потребитель избалован немецко-японским качеством и лояльностью дилеров. Все такие да, да, избалован. Встает маркетолог и говорит, что в РФ еще сильны ушедшие бренды, люди верят что они вернутся и не покупают Cherry. Все такие ну да ну да, бренды сильны. И тут встает Линь Чунь, он работает третий день, и говорит - а давайте продавать Cherry через Wildberries? Сразу все у нас купят, а не у другого гавна китайского... И все такие - да, давайте, отличная идея!)))

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местный житель

Я лучшее бандеролькой закажу

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Станислав

Ну осталось тут только продажу квартир сделать на ягодках.

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kate.mully

вот это они прикололись

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Артем Дроздов

Это вам не картонный Егор Крид... тут цена лагов подороже будет

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28 комментариев
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