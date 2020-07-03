Компания не устранила нарушение, как того требовал регулятор.
- Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за нарушения закона о защите конкуренции.
- Производитель стиральных капсул Ariel импортирует в Россию товар, отличающийся по составу от продукции, продаваемой в Европе, без указания об этом на упаковке.
- ФАС вынесла предупреждение производителям Ariel и Persil, а также шоколада Lindt в конце 2019 года. При отличающихся качественных показателях товаров компании не пишут об этом на упаковках, говорил регулятор. Это может вводить покупателей в заблуждение.
- Производитель Ariel предупреждение не выполнил, пояснили в ФАС. Срок исполнения предупреждений для ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (также выпускает порошки под брендом Ariel) истекает 9 июля 2020 года, для ООО «Хенкель Рус» (Persil) — 31 июля.
- Если компании не выполнят требования, ФАС возбудит дело, и производителям будет грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Елена Вязникова
100-500тр 🤣🤣🤣
Ledneva Elena
Ничего нового. Подавляющее большинство товаров от транснациональных компаний для стран третьего мира имеют более худший состав. Даже внутри EU для стран Прибалтики и бывшего Советского Блока состав товаров имеет худшие характеристики, чем для "белых" стран.
Яна КашаеваLedneva
Однозначно. Это им можно все подряд штрафовать по такому поводу
Roman TrifonovЯна
Sounds like a plan
Иван КонышевLedneva
в финском Фейри количество ПАВов в 2 с лишним раза больше чем в российском, это факт.
Алфей ЗаморышевLedneva
Читал как например Меррелл шьёт обувь и естественно получается она разного качества. Лучшая отправляется в США и Европу. В Спортмастере же появляется брак по меркам этих стран.
Денис ДемидовАлфей
У нас в отличии от США, запрещен параллельный импорт, только владелец бренда решает кому можно импортировать товар, а кому нет.
Поэтому, не боятся слать сюда худшее качество получая сверхприбыли.
Вася ПражкинАлфей
пруф?
Taras HalturinLedneva
Тут вопрос скорее всего в плоскости адаптации под рынок, где невозможно держать тот же ценник. Поэтому оптимизируют содержимое до приемлемого для конкретного рынка уровня. Так проще и выгоднее бизнесу с точки зрения маркетинга. Нет потребности содержать и продвигать ещё один бренд/марку только потому, что там поменяли немного состав, но функционально оно осталось прежним
Антон
ФАС пусть бензином займётся и повышением цен на продукты. А то жопа треснет когда порошка в нее напихают.
Денис ДемидовАнтон
Чем разрешают, тем и занимается, за бензин Артемьева на бутылку посадят.
Vladimir IvanovАнтон
А что не так с бензином? Как стоил чуть меньше 1 доллара, так и стоит последние лет 20 точно.
Eduard Luckyman
100-500 тыс рублей спишут на сопутствующие расходы. И продолжат делать как раньше. Там объемы огромные.
Даниил Пискурёв
500000₽ для таких фирм просто ниочем. Они за 10 минут больше делают. Штрафы нужны соразмерные компаниям. От оборота например.
Dima kav
У меня аллергия на Ариель и количество фосфатов которые пихают для смягчения воды просто геноцид.
Шутки шутками а здоровье важнее, особенно детей.
Lazy SnowDima
Яжемать
Ledneva ElenaDima
Депутатша Маша из Универа как то в каком то интервью рассказывала, что детская молочная смесь одного известного производителя на N для России и Финляндии имеет разный состав. На российскую у ребёнка реакция и она возит питание из Финки.
Stas dyakonovLedneva
Да все вменяемые питерцы уже очень много лет возят многие товары из финки, либо покупают здесь в финских точках, т.к. всё отличается по качеству очень разительно, будь то: красная рыба, сыр, порошки, таблетки для посудомойки и т.д. И вдвойне стало актуально, когда наш дед стал бомбить по Воронежу введя продуктовое эмбарго на европейские продукты, поэтому сыр Моцарелла стал Алтайским, а финское молоко Valio теперь разливается в Лен. области.
Arthur NiazyanDima
Но ФАС на это по шаробану. Они требуют не качество повысить, а лишь маркировать, что это не тот товар как на нормальных рынках.
Роман ШарArthur
Они же не могут принудить какой то определенный состав в товарах , если он соответствует местным нормам
Arthur NiazyanРоман
Это да. Тут если только Роспотребнадзор может вмешаться, вплоть до запретить как опасный продукт.
Mik FoxiDima
У дочки на детский ариэль сделанный в европе для европы была аллергия. В общем нафиг этот ариэль.
Ильюша Громозов
Фас до сих пор ничего не сделал с ТЕЛЕ2 за то что они увеличили стоимость тарифов на 30%. Шо толку от их возбуждений?
Vovchik MedalevИльюша
Они, вроде как, подали на обжалование решения
Andrey Lifantiev
Штрафы очень маленькие для таких компаний. Больше репутационные риски. Интересно, что будет дальше :)
Владислав АлександровAndrey
Когда видишь слова «состав расходится» это уже репутационный ущерб. Об этом уже сказали в сми и сказали ФАС. А ФАС для людей это мерило правильности, и типа уже как-то не очень. Так что не знаю, я ариелем все равно не пользуюсь, я и состав никогда не читал порошковый, и типа стирает вещи так норм че.
Ledneva Elena
Кстати. Надо понимать, что это не нарушение законов. Разные стандарты качества стран. Если установленные Россией нормы на тот или иной составляющий компонент более худшие, чем в том же EU, то кто виноват, что производители работают по нормативам страны. Если норматив РФ для пальмового масла допускает, УСЛОВНО, 10% в составе, а норматив EU, УСЛОВНО, 1%, то кто в этом виноват?
Юрий БелоножкинLedneva
Стандарт на состав разве есть? В русский Ариэль положили 150 г ПАВ на кг, а в немецкий 300г/кг. Чем это регулируется?
badResistor
Они бы еще с сбером в рф и сбером в европе так...
alex twit
Фас занимается хуйней. Не тех и не за то
Ledneva Elenaalex
Чем им ещё заниматься на бюджетные деньги, если все компании их верят на том самом 😂
finrange
Смешные цифры для таких корпораций, у них сотрудники среднего звена зарплату выше получают
Mike Kosulin
Вот бы кормами для животных занялись. Ну и штрафы нормальные, а не такие смешные.
Елена Кузнецова
Это во всем, даже колбаса для стран бывшего восточного блока содержит больше жира, чем у той же фирмы в западной части. Много раз скандалы были на эту тему.
Alex KoninЕлена
Я вам больше скажу - воздух в странах бывшего восточного блока хуже и трава не такая зелёная, как в той же западной части.
Елена КузнецоваAlex
Это документально доказаный факт и было судебное разбирательство.
Masha KovalyovaЕлена
Подтверждаю, особенно в Берлине хорошо чувствуется: пара остановок на трамвае и колбаса уже совсем не та.
Денис Кравцов
Портят нам сточные воды. На кол!
Шамиль Джанболатов
Если послушать русских нациков, Россия - страна номер один, богоизбранная, сверхчеловеком. А реально пьянь и рвань крепостная