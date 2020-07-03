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Торговля
Татьяна Боброва
2482

ФАС начала дело против производителя порошка Ariel из-за разного состава товаров для России и Европы Материал редакции

Компания не устранила нарушение, как того требовал регулятор.

  • Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за нарушения закона о защите конкуренции.
  • Производитель стиральных капсул Ariel импортирует в Россию товар, отличающийся по составу от продукции, продаваемой в Европе, без указания об этом на упаковке.
  • ФАС вынесла предупреждение производителям Ariel и Persil, а также шоколада Lindt в конце 2019 года. При отличающихся качественных показателях товаров компании не пишут об этом на упаковках, говорил регулятор. Это может вводить покупателей в заблуждение.
  • Производитель Ariel предупреждение не выполнил, пояснили в ФАС. Срок исполнения предупреждений для ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (также выпускает порошки под брендом Ariel) истекает 9 июля 2020 года, для ООО «Хенкель Рус» (Persil) — 31 июля.
  • Если компании не выполнят требования, ФАС возбудит дело, и производителям будет грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

#новость #фас

Татьяна Боброва
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0
39 комментариев
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Елена Вязникова

17

100-500тр 🤣🤣🤣

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Ledneva Elena

15

Ничего нового. Подавляющее большинство товаров от транснациональных компаний для стран третьего мира имеют более худший состав. Даже внутри EU для стран Прибалтики и бывшего Советского Блока состав товаров имеет худшие характеристики, чем для "белых" стран. 

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Яна Кашаева

Ledneva
2

Однозначно. Это им можно все подряд штрафовать по такому поводу

Ответить

Roman Trifonov

Яна
2

Sounds like a plan

Ответить

Иван Конышев

Ledneva
1

в финском Фейри количество ПАВов в 2 с лишним раза больше чем в российском, это факт.

Ответить

Алфей Заморышев

Ledneva
0

Читал как например Меррелл шьёт обувь и естественно получается она разного качества. Лучшая отправляется в США и Европу. В Спортмастере же появляется брак по меркам этих стран.

Ответить

Денис Демидов

Алфей
1

У нас в отличии от США, запрещен параллельный импорт, только владелец бренда решает кому можно импортировать товар, а кому нет.
Поэтому, не боятся слать сюда худшее качество получая сверхприбыли.

Ответить

Вася Пражкин

Алфей
0

пруф?

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Taras Halturin

Ledneva
0

Тут вопрос скорее всего в плоскости адаптации под рынок, где невозможно держать тот же ценник. Поэтому оптимизируют содержимое до приемлемого для конкретного рынка уровня. Так проще и выгоднее бизнесу с точки зрения маркетинга. Нет потребности содержать и продвигать ещё один бренд/марку только потому, что там поменяли немного состав, но функционально оно осталось прежним

Ответить

Антон

15

ФАС пусть бензином займётся и повышением цен на продукты. А то жопа треснет когда порошка в нее напихают.

Ответить

Денис Демидов

Антон
2

Чем разрешают, тем и занимается, за бензин Артемьева на бутылку посадят. 

Ответить

Vladimir Ivanov

Антон
0

А что не так с бензином? Как стоил чуть меньше 1 доллара, так и стоит последние лет 20 точно.

Ответить

Eduard Luckyman

7

100-500 тыс рублей спишут на сопутствующие расходы. И продолжат делать как раньше. Там объемы огромные.

Ответить

Даниил Пискурёв

6

500000₽ для таких фирм просто ниочем. Они за 10 минут больше делают. Штрафы нужны соразмерные компаниям. От оборота например.

Ответить

Dima kav

2

У меня аллергия на Ариель и количество фосфатов которые пихают для смягчения воды просто геноцид.
Шутки шутками а здоровье важнее, особенно детей.

Ответить

Lazy Snow

Dima
11

Яжемать

Ответить

Ledneva Elena

Dima
2

Депутатша Маша из Универа как то в каком то интервью рассказывала, что детская молочная смесь одного известного производителя на N для России и Финляндии имеет разный состав. На российскую у ребёнка реакция и она возит питание из Финки. 

Ответить

Stas dyakonov

Ledneva
1

Да все вменяемые питерцы уже очень много лет возят многие товары из финки, либо покупают здесь в финских точках, т.к. всё отличается по качеству очень разительно, будь то: красная рыба, сыр, порошки, таблетки для посудомойки и т.д.  И вдвойне стало актуально, когда наш дед стал бомбить по Воронежу введя продуктовое эмбарго на европейские продукты, поэтому сыр Моцарелла стал Алтайским, а финское молоко Valio теперь разливается в Лен. области.

Ответить

Arthur Niazyan

Dima
1

Но ФАС на это по шаробану. Они требуют не качество повысить, а лишь маркировать, что это не тот товар как на нормальных рынках.

Ответить

Роман Шар

Arthur
2

Они же не могут принудить какой то определенный состав в товарах , если он соответствует местным нормам

Ответить

Arthur Niazyan

Роман
0

Это да. Тут если только Роспотребнадзор может вмешаться, вплоть до запретить как опасный продукт.

Ответить

Mik Foxi

Dima
0

У дочки на детский ариэль сделанный в европе для европы была аллергия. В общем нафиг этот ариэль.

Ответить

Ильюша Громозов

5

Фас до сих пор ничего не сделал с ТЕЛЕ2 за то что они увеличили стоимость тарифов на 30%. Шо толку от их возбуждений?

Ответить

Vovchik Medalev

Ильюша
0

Они, вроде как, подали на обжалование решения

Ответить

Andrey Lifantiev

4

Штрафы очень маленькие для таких компаний. Больше репутационные риски. Интересно, что будет дальше :)

Ответить

Владислав Александров

Andrey
1

Когда видишь слова «состав расходится» это уже репутационный ущерб. Об этом уже сказали в сми и сказали ФАС. А ФАС для людей это мерило правильности, и типа уже как-то не очень. Так что не знаю, я ариелем все равно не пользуюсь, я и состав никогда не читал порошковый, и типа стирает вещи так норм че.

Ответить

Ledneva Elena

3

Кстати. Надо понимать, что это не нарушение законов. Разные стандарты качества стран. Если установленные Россией нормы на тот или иной составляющий компонент более худшие, чем в том же EU, то кто виноват, что производители работают по нормативам страны. Если норматив РФ для пальмового масла допускает, УСЛОВНО, 10% в составе, а норматив EU, УСЛОВНО, 1%, то кто в этом виноват? 

Ответить

Юрий Белоножкин

Ledneva
0

Стандарт на состав разве есть? В русский Ариэль положили 150 г ПАВ на кг, а в немецкий 300г/кг. Чем это регулируется?

Ответить

badResistor

2

Они бы еще с сбером в рф и сбером в европе так...

Ответить

alex twit

1

Фас занимается хуйней. Не тех и не за то

Ответить

Ledneva Elena

alex
0

Чем им ещё заниматься на бюджетные деньги, если все компании их верят на том самом 😂

Ответить

finrange

1

Смешные цифры для таких корпораций, у них сотрудники среднего звена зарплату выше получают

Ответить

Mike Kosulin

1

Вот бы кормами для животных занялись. Ну и штрафы нормальные, а не такие смешные.

Ответить

Елена Кузнецова

0

Это во всем, даже колбаса для стран бывшего восточного блока содержит больше жира, чем у той же фирмы в западной части. Много раз скандалы были на эту тему.

Ответить

Alex Konin

Елена
0

Я вам больше скажу - воздух в странах бывшего восточного блока хуже и трава не такая зелёная, как в той же западной части.

Ответить

Елена Кузнецова

Alex
0

Это документально доказаный факт и было судебное разбирательство.

Ответить

Masha Kovalyova

Елена
0

Подтверждаю, особенно в Берлине хорошо чувствуется: пара остановок на трамвае и колбаса уже совсем не та.

Ответить

Денис Кравцов

0

Портят нам сточные воды. На кол!

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Шамиль Джанболатов

0

Если послушать русских нациков, Россия - страна номер один, богоизбранная, сверхчеловеком. А реально пьянь и рвань крепостная

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